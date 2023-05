Von Heiner Effern und Joachim Mölter

Die Stadtwerke München (SWM) haben eine neue Geschäftsführerin für die regionale Energiewende - und damit erstmals seit Jahren wieder eine Frau in der obersten Chefetage. Der Aufsichtsrat berief Karin Thelen am Dienstag in die Konzernspitze. Damit wird eine Schlüsselposition der Münchner Energieerzeugung intern besetzt. Thelen leitet derzeit die technische Qualitätssicherung der Stadtwerke. "Ich freue mich sehr, meine Expertise und Kompetenzen künftig als Geschäftsführerin dieses zukunftsweisenden Ressorts einzubringen", wurde Thelen in einer Mitteilung der SWM zitiert.

Der Posten in der Geschäftsführung der städtischen Konzerns wurde auf Druck der Grünen ausgeschrieben. Die SWM sind in Europa an zahlreichen Windparks beteiligt oder sogar alleinige Eigentümerin. In Spanien betreiben sie einen Solarpark. Doch in München und Oberbayern ist das Portfolio hauptsächlich auf Wasserkraft, etwas Solarenergie und die beiden Windräder in Fröttmaning begrenzt. Das liegt zum Teil an gesetzlichen oder meteorologischen Hürden, aber nach Ansicht der Grünen auch an einer fehlenden Schwerpunktsetzung in der Geschäftsführung.

Diese Lücke soll nun Thelen füllen, die kein Mitglied der Grünen ist. Sie soll die Energie- und Wärmewende vorantreiben, deren Motor die städtische Tochter sein soll. "Gemeinsam mit ihr werden wir unseren erfolgreichen Weg hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung noch sichtbarer machen können", zeigte sich SWM-Chef Florian Bieberbach erfreut.

Die gebürtige Münchnerin Thelen, Jahrgang 1976, hat sich schon zu Schulzeiten für Biologie und Chemie interessiert. Nach dem Abitur studierte sie an der TU München Mikro- und Molekularbiologie, erwarb 2002 das Diplom in Biologie und 2009 den Doktorgrad in Mikrobiologie. 2018 setzte sie noch einen "Master of Business Administration" (MBA) drauf - und übernahm anschließend bei den Stadtwerken München die Qualitätssicherung mit mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Zu den Aufgaben dieser Abteilung zählen Material- und Schweißprüfungen sowie die Überwachung des Trinkwassers und der chemischen Prozesse in den Kraftwerken der SWM. "Ich bin Managerin und Naturwissenschaftlerin", beschrieb Karin Thelen sich selbst in einem Interview mit der Webseite Memorandum für Frauen in Führung. "Als Naturwissenschaftlerin denke ich analytisch und treibe Innovationen voran. Als Managerin setze ich diese in Geschäftsmodelle um und trage damit zum wirtschaftlichen Erfolg bei."