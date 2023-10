Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Verbrechen, die nicht vergessen werden Hartnäckigkeit, Geduld, Ausdauer: Um ungelöste Kriminalfälle zu klären, brauchen die Ermittler einen langen Atem. Oft helfen neue technische Möglichkeiten. So arbeitet Mister Cold Case. (SZ Plus)

"Diese Kotzgrenze haben wir bei Bauprojekten fast nie erreicht" Cornelius Mager war zwei Jahrzehnte für alle Baugenehmigungen in München verantwortlich. Zum Abschied spricht er über gierige Investoren, warum er den Kampf gegen Baumfällungen manchmal spießig und die Architektur in der Stadt gar nicht mal so schlecht findet. (SZ Plus)

Wie fühlen sich Holocaust-Überlebende, wenn sie das lesen? Die jüdische Gemeinde Münchens wird aufgerufen, bestimmte Plätze in der Stadt zu meiden. Die Sicherheitsabteilung der Israelitischen Kultusgemeinde hat sie gewarnt. Eine Kolumne. (SZ Plus)

Streit in der Manege Roncalli-Chef Bernhard Paul klagte bei der Premiere über fehlende Unterstützung und hohe Platzmieten. Doch wie geht die Stadt tatsächlich mit den Zirkussen um, die hier ihre Zelte aufschlagen? (SZ Plus)

Die Weggesperrten plötzlich im Blick Die AfD könnte als neue starke Kraft im bayerischen Landtag Einfluss auf die Arbeit in Forensiken und Justizvollzugsanstalten gewinnen. Dagegen regt sich nun Widerstand. (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg