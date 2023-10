Die Discos und Kneipen der Stadt laden zu Gruselpartys ein. Da Mittwochnacht Tanzverbot herrscht - von zwei Uhr an darf keine laute Musik gespielt oder getanzt werden - fangen die meisten Veranstalter früher als sonst an, einige feiern gleich mehrere Partys.

Von Tinder gelangweilt, auf schräge Verkupplungsversuche keine Lust mehr? Für wen sich das Singledasein bereits nach Hölle anfühlt, kann bei der Halloween-Single-Party im Palais Club am Dienstag auf gleichgesinnte Zombies und Monster stoßen, die ebenfalls auf der Suche sind. Auch ein Speed-Dating wird es bis Mitternacht in mehreren Runden geben, für alle Altersklassen. Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt kostet 17 Euro. Weitere Infos unter https://palaisclub.de/

Zwei Clubs für einen Preis gibt es am Dienstag im Ruby Danceclub und dem La Nuit. Je nach Club kann zwischen schwarzem Leder, roten Säulen oder unter leuchtenden Neonröhren getanzt werden. Für Deko ist gesorgt, diesmal frei nach dem Motto "Festung der Finsternis". Gespielt werden Hip-Hop, Charts, Latin und Afrobeats von wechselnden DJs. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass nur mit Vorverkaufsticket für etwa 14 Euro. Weitere Infos unter https://www.ruby-danceclub.de/

Am Dienstagabend verwandelt sich das traditionsreiche Scholastika-Vereinshaus ums Eck vom Marienplatz in einen gruseligen Schauplatz für 666 Gäste. Die stuckbesetzten Säle sind furchteinflößend dekoriert, an den Bars gibt es reichlich Getränke. Außerdem haben die Gäste mit den besten Kostümen die Chance, Preise zu gewinnen. Am Mischpult spielen Stinhow und Lino aus Berlin, Denny Huncho aus Nürnberg und Roc aus München Klänge zwischen Hip-Hop, Afrobeats, R&B und Amapiano-Sound. Beginn ist um 20 Uhr, Eintritt kostet ca. zwölf Euro.

Die meisten Menschen wachen aus einem Albtraum am liebsten schnellstmöglich auf. Das ist nachvollziehbar, doch im Enter the Dragon tauchen sie im besten Sinne tief in ihn hinein: Bei der "Nightmare Party" wird am Dienstag unter der Erde in den verwinkelten, leicht extravaganten Katakomben im rötlichen Schein zu Hip-Hop und RnB getanzt. Passend dazu werden Canapés und Cocktails im Halloween-Stil serviert. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet etwa 12 Euro. Weitere Infos unter enterthedragon.de/location/music-club/

Gäbe es einen Wettbewerb in Sachen Halloween-Partys, würde ihn diesmal die Milchbar gewinnen - zumindest wenn es rein danach ginge, wer am längsten feiert: Von Dienstag auf Mittwoch darf zwölf Stunden lang von 20 Uhr an bis acht Uhr morgens getanzt werden. Dafür hatte das Kreisverwaltungsreferat zuvor grünes Licht gegeben. Gespielt wird alles zwischen den 2000ern und heute, dazu läuft eine Videoshow. Freier Eintritt zwischen 20 bis 21 Uhr, danach zehn Euro inklusive Vodka Bull aufs Haus bis 23 Uhr. Weitere Infos unter milchundbar.de/

Kleiner Rave gefällig? Im Neuraum an der Hackerbrücke wird am Dienstag gestampft, versprochen wird "die blutigste Festival-Nacht des Jahres". Elektronische Beats untermalen im Club die Geisternacht, im Salon geht es noch etwas härter zu und auf der Terrasse wird die Melodic-Techno-Fraktion bedient. Fans von Hip-Hop und RnB finden sich im Galeriebereich wieder, doch selbst Schlager und Neue Deutsche Welle sind in der Keksdose vertreten. Beginn ist um 21 Uhr, Eintritt kostet ca. 15 Euro. Weitere Infos unter https://tickets.neuraum.de/pqxun/

Wer gemeinhin mit Entscheidungsschwierigkeiten zu kämpfen hat, geht am Dienstag am besten zur All-Area-Party im Backstage. Verteilt über vier Areas läuft die ganze musikalische Bandbreite von 90ern, 2000ern und Partyhits über Rock, Punkrock, Indie, Metalcore, Nu Metal und Hardcore. Aber auch für ruhigere Typen gibt es jenseits der feierwütigen Schar Rückzugsmöglichkeiten: Vor Ort werden Horrorfilme in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre gezeigt. Wem die Party hingegen gar nicht lang genug gehen kann, kann ab zwei Uhr im Kneipenbetrieb weitertrinken und das Punk-Rock-Singalong live erleben. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro. Weitere Infos unter https://backstage.eu/halloween-party-im-backstage-all-area.html

Disconächte auf Rollschuhen? Was retro klingt, lebt an Halloween - ebenfalls im Backstage - wieder auf. Einfach die alten Rollerskates entstauben, die noch in der Paketkiste im Keller rumstehen, ein paar Runden drehen und dem Sound der sich drehender Schallplatten zuhören. Halloweenkostüme sind gerne gesehen, dazu dreht sich die Discokugel, und Bassetti Soundmachine legt auf Vinyl Discohits aus den 70ern und 80ern auf. Beginn ist um 18 Uhr, Ende um 22 Uhr. Eintritt kostet sechs Euro. Weitere Infos unter https://backstage.eu/veranstaltungen.html

Die bunte Partyreihe "Fancy Footwork" hat sich in München mittlerweile einen Namen gemacht. Am Dienstag wartet nun in der Paradiso Tanzbar zwischen Samt, Glitzerkugel und blinkendem Boden die Halloween-Edition. Beginn ist um 20 Uhr, Infos zu Eintrittskarten gibt es direkt an der Abendkasse. Wer hingehen möchte, sollte lieber früh als spät kommen, einen Vorverkauf gibt es nicht. Um Kostümierung wird gebeten. Weitere Infos unter https://www.instagram.com/fancyfootworktv/?hl=de

Sex sells, heißt es ja so häufig. Die Nachtgalerie feiert deshalb "Sexoween" am Dienstag, die Klamotten, oder vielleicht treffender, blutiger Umhang und vergilbte Mullbinden dürfen daher gerne vom Leib gerissen werden. Natürlich gilt: Alles kann, nichts muss. Dazu laufen Party-Hits und Charts sowie Black und RnB. Beginn ist um 21 Uhr. Der Eintritt kostet 17 Euro, die Getränkepreise sind aber bekanntermaßen günstig. Weitere Infos unter https://www.nachtgalerie.de

Mitten in der Altstadt wird beim Festival im Winterquartier Indoor wie Outdoor gefeiert. Dämonen, Geister und Ungetüme aller Art kommen bei House, Hip-Hop und 90ern auf drei Areas auf ihre Kosten. Für Verpflegung ist im Horror-Street-Food-Corner gesorgt, begrüßt wird mit blutigen Willkommens-Shots und auch für Gruseldeko ist gesorgt. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt kostet elf Euro, jedoch bevorzugter Einlass mit Kostüm. Weitere Infos unter www.instagram.com/winterquartier.muc/

Halloween wäre nicht Halloween, ohne trashige Dekoration. Im Lucky Who wird dafür ausreichend gesorgt, in Zusammenarbeit mit der Frauen 26 Bar findet dort eine Halloween-Party auf der überdachten und beheizten Terrasse und im Club am Dienstag statt. Für Musik sorgen Neek, Joyhannes und Pit. Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt kostet ca. 17 Euro. Weitere Infos unter https://www.eventbrite.de/e/frauen26-x-luckywho-halloween-party--tickets-732330639657

Lieber Film statt Party? Oder gleich beides vereinen? Im Mathäser Filmpalast werden am Dienstagabend nicht nur Horrorfilme gezeigt, im zugehörigen Bar-Restaurant 35 Millimeter werden auf zwei Areas zusätzlich gruselige Sounds gespielt von DJ Benny Bianco und DJ Riko. Kostümliebhaber können sich ab 19 Uhr von Schminkprofis in gruselige Kreaturen verwandeln lassen. Gekrönt werden die schaurigsten Verkleidungen bei einer Preisverleihung. Cocktails werden serviert, die Speisekarte listet ein paar Special Meals aus der Filmwelt von "5 Nights at Freddy's" auf. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter www.facebook.com/35millimeter

Die altbekannte Frage "Süßes oder Saures?" dürfte sich im Sweetclub allein aufgrund seines Namens erübrigen. Dementsprechend gibt es am Dienstag für Nachtschwärmer ein Candy-Büffet, außerdem wird ein kostenloser Welcomeshot ausgeschenkt. Zwischen filmreifer Horror-Deko läuft im Clubroom 2000er- und 2010er-Sound, in der Main Area Hip Hop, Chartsmusik, Latino und House. Beginn ist um 20 Uhr, freier Eintritt bis 21 Uhr. Weitere Infos unter https://www.sweetclub.de/

Sogar der Night Club im Bayerischen Hof springt dieses Jahr auf den Halloween-Zug auf. Das Barteam kreiert am Dienstag Geistern, Hexen und Dämonen spezielle Drinks, wer am spektakulärsten erscheint, hat gute Chancen, einen der drei ausgelobten Preise (darunter ein 300-Euro-Gutschein für die Fünf Höfe) abzuräumen. Gespielt werden Party-Pop, Rock, Funk und Soul. Beginn ist um 20 Uhr, Eintritt kostet 20 Euro, für kostümierte Gäste zehn Euro. Weitere Infos auf der Website.