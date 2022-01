Von Anna Hoben

Eine Baufirma wirbt mit einer halbnackten Frau und dem Spruch "Gut gebaut". Das ist kein Witz, sondern immer noch eine Alltäglichkeit in der Werbebranche. "Sex sells", das gilt in der Branche eben seit Jahrzehnten. In München ist nun eine Kampagne zu sehen, die Aufmerksamkeit auf den Sexismus in der Werbung lenken, ihm etwas entgegensetzen und auf kreative Weise zum Nachdenken anregen soll. Die Vermarktungsfirma Ströer hat dazu mit der Hochschule Macromedia kooperiert. Studentinnen haben die Rolle einer Kreativagentur übernommen und Motive entworfen.

Man sieht: ein Zebra, einen Dalmatiner, eine Giraffe. Was deren Fellkleid mit sexistischer Werbung zu tun hat und wie die Studentinnen Elena Faist und Anna Hubrich ihre Idee mit den Streifen und den Punkten entwickelt haben, habe ich für Sie aufgeschrieben. Vielleicht haben Sie schon eines der digitalen Plakate gesehen. Eine Woche lang hängen sie nun, an etwa 500 Bushaltestellen in ganz München.

Den Anstoß zu dem Projekt hat Münchens Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden gegeben. Kurz nach ihrem Amtsantritt hatte sie sich öffentlich über eine frauenverachtende Werbung eines Streamingdienstes geärgert und war mit der Firma Ströer in einen Dialog getreten. Schließlich übernahm sie die Schirmpatenschaft für das Projekt mit der Hochschule. Das Schwierigste an der Sache, sagte mir die Studentin Elena Faist übrigens, sei gewesen, eine Kampagne zu entwickeln, die Sexismus und Klischees nicht reproduziert. Aber dann kam ihnen die Idee, die mit den Streifen und den Punkten.

DER TAG IN MÜNCHEN

Der Wiesnpfarrer ist tot Der Dominikanerpater Paul Schäfersküpper war 18 Jahre lang Seelsorger für alle Schausteller in Oberbayern und Schwaben - und damit auch für das Oktoberfest zuständig. Ein Nachruf.

Impfgegner planen massenhaftes Anstellen Mit im Internet initiierten Aktionen in der Münchner Innenstadt sollen am Mittwochabend Verbote und Auflagen umgangen werden. 1000 Polizisten schützen auch Impfstation und Staatskanzlei. Zum laufend aktualisierten Bericht.

"Wir haben die Hoffnung, dass es weitergeht" Manche wollten die Regattastrecke nach den Olympischen Spielen 1972 abreißen. Die Münchner Rudergesellschaft kämpfte dafür, dass sie bleibt. Und eigentlich kämpft sie immer noch - gerade jetzt, zum Olympia-Jubiläum.

Coronakonformer Segen von den drei Königen Caspar, Melchior und Balthasar müssen Abstand halten, im niederbayerischen Vilsbiburg wird der Segen sogar in einem Drive-in gespendet. Damit das Spendenaufkommen nicht einbricht, haben die Bistümer die Aktion über den Dreikönigstag hinaus verlängert.

