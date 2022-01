Von M. Bernstein, J. Mölter, T. Schmidt, J. Schriever und Y. Schuster

"Kennt ihr diesen Witz? Was mach ich, wenn ich in der Stadt 'ne Schlange sehe? Hinten anstellen, vielleicht gibt's was Gutes." Mit Internet-Posts wie diesem haben die Organisatoren der wöchentlichen Anti-Corona-Demonstrationen am Mittwoch versucht, ihre Anhänger zu nicht angemeldeten Kundgebungen zu animieren - diesmal in Form eines Flashmobs: Durch massenhaftes Anstehen vor Geschäften in der Innenstadt sollen diese blockiert und die Polizei, die wieder mit mehr als tausend Beamten im Einsatz ist, an der Nase herumgeführt werden.

Zuvor hatte sich das bereits aus den Vorwochen bekannte Spiel wiederholt. Die Organisatoren hatten einen Demonstrationszug durch die Maxvorstadt, ausgehend vom Königsplatz, angemeldet. Die Stadt hatte daraus eine stationäre Versammlung auf der Theresienwiese gemacht. Die Anmelder zogen daraufhin ihre Versammlungsanzeige zurück - um kurz darauf dann doch eine Kundgebung auf der Theresienwiese anzumelden. Allerdings für nur fünf Personen... Auch sie müssen Masken tragen. Gleich daneben sollte außerdem ein Autokorso der Impfgegner starten, von dem indes bis 17.30 Uhr noch nichts zu sehen war.

Auch die Gegner der "Querdenker"-Bewegung wollten am Mittwochabend auf die Straße gehen. Sie erklärten bereits im Vorfeld ihrer Kundgebung auf dem Odeonsplatz, dass sie sich an Auflagen wie den geforderten Mindestabstand und die Maskenpflicht selbstverständlich halten würden: "Es sind bereits genug Menschen in der Pandemie gestorben, dem wollen wir ein Ende setzen!", sagte eine Sprecherin des Bündnisses, an dem unter anderen die Grüne Jugend beteiligt ist. "Dafür setzen wir ein klares Zeichen gegen die tödliche Wissenschaftsfeindlichkeit der Querdenken-Bewegung."

Besondere Brisanz erhielten die Kundgebungen am Mittwochabend durch den 55. Geburtstag des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder an diesem Tag. Demonstranten aus der Szene der Pandemieleugner und Impfgegner kündigten im Messenger-Dienst Telegram an, man werde dem CSU-Politiker einen Geburtstag bescheren, den er so schnell nicht vergessen werde. In den einschlägigen Gruppen drehten sich die Diskussionen im Vorfeld dann auch kaum um die mögliche Impfpflicht, sondern vorwiegend darum, wie man die Polizisten am besten austricksen könne.

Mit massenhaftem Anstehen vor Geschäften wollte man die am Mittwochabend erneut geltende Allgemeinverfügung der Stadt umgehen, nach der nicht angemeldete Kundgebungen der Corona-Leugner-Szene untersagt sind. Allerdings zeigten sich viele Demonstranten in spe auch am späten Nachmittag noch unsicher, was ihre Anführer eigentlich geplant haben. So wurde unter anderem ein Post diskutiert, in dem zum Schlangestehen vor einer Innenstadtapotheke aufgerufen wurde. Mitarbeiter der Apotheke, die sich von der Aktion umgehend distanzierten, informierten die Polizei.

Die Polizei kündigte bereits am Mittag an, neuralgische Punkte - zu denen diese Woche neben Staatskanzlei und Maximilianeum auch die Impf- und Teststationen auf der Theresienwiese gezählt wurden - frühzeitig zu schützen. Polizeisprecher Andreas Franken sagte am Mittag, man wolle es gar nicht erst zu größeren Aufzügen kommen lassen, erkennbare Zusammenballungen schnell stoppen, die Menschen frühzeitig ansprechen und - auch mit Lautsprecherdurchsagen und Schriftbändern - auf die Allgemeinverfügung der Stadt hinweisen. "Die Kunst wird sein wie letzte Woche: flexibel sein, dynamisch reagieren und situativ entscheiden, ob Plätze oder Straßen abgesperrt werden." Um 17 Uhr war bereits massive Polizeipräsenz in der Innenstadt, auf dem Königsplatz und der Theresienwiese zu beobachten.

Vergangene Woche hatte die Polizei, die zur Überwachung einen Hubschrauber über der Innenstadt kreisen ließ, mehrere nicht angemeldete Demonstrationszüge durch die Innenstadt gestoppt, 1300 Platzverweise erteilt, mehrere Hundert Teilnehmer eingekesselt und deren Personalien aufgenommen. Mehr als 700 Demonstranten müssen mit Bußgeldern von bis zu 3000 Euro wegen eines Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung rechnen, einige Rädelsführer darüber hinaus mit Strafanzeigen.