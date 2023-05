Von Hanna Emunds

260 000 Menschen kommen zu Corso Leopold und Zamanand Wolken? Regen? Pah! Wenn die Straßenfeste anstehen, wird gefeiert. Impressionen zwischen Münchner Freiheit und Odeonsplatz.

"Redet miteinander, nicht übereinander" Dass Drag-Künstler in der Stadtbibliothek Kindern vorlesen sollen, hat eine hitzige Diskussion ausgelöst - inklusive Verbotsforderung. Beim Zamanand-Festival äußern sich Dragking Eric Big Clit und Dragqueen Vicky Voyage. Es geht denkbar unaufgeregt zu (SZ Plus).

Bahnstreik abgesagt - welche Strecken trotzdem lahmgelegt werden Der 50-Stunden-Streik wurde abgewendet - aber nur bei der Deutschen Bahn. Drei regionale Zuganbieter in München und dem Umland sind weiterhin betroffen.

SZ-Serie "Rauf aufs Rad": Ganz langsam zum Radschnellweg Kilometerlange, breite Trassen in alle Himmelsrichtungen: So sieht die Vision für das Netz in und um München aus. Tatsächlich wird nach zehn Jahren erst eine Strecke gebaut - und eine ist schon begraben worden. Ein Überblick (SZ Plus).

Der Schatz aus der Tiefe Auf dem Gelände des Michaelibades entsteht eine der größten Geothermieanlagen Deutschlands. Dank der umweltfreundlichen Energiequelle können einmal 75 000 Münchnerinnen und Münchner mit Wärme versorgt werden. Alles zu den Bauarbeiten und was das für den Freibadsommer bedeutet (SZ Plus).

Neue Technik auf alten Dächern In München gibt es viele Gebäude, die als bewahrenswert gelten. Lange Zeit waren diese in der Regel für Solaranlagen tabu, weil sie das Erscheinungsbild beeinträchtigen. Inzwischen tut sich aber auch hier einiges. Vier Beispiele für weitgehend unsichtbare Lösungen (SZ Plus).

Polizei: Betrunkener entert Baukran am Hauptbahnhof

Tagung zu Klimagerechtigkeit: "Wir produzieren Luxus" (SZ Plus)

