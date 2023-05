München:Betrunkener entert Baukran am Hauptbahnhof

Die Bahn achtet gut auf ihre Baukräne. Zumindest war das in der Nacht zum Samstag am Münchner Hauptbahnhof der Fall. Da hatte sich ein 57-Jähriger offenbar im Rausch überlegt, dass er mal in einem Baukran sitzen möchte. Um 1.15 Uhr kam ein 30-jähriger Bahn-Mitarbeiter vorbei und bemerkte den Mann am Kran an der Bayerstraße, der an Hebeln herumspielte und Knöpfe drückte.

Es kam laut Polizei zu einem Wortgefecht und Beleidigungen gegen den Bahn-Mitarbeiter. Der Mann im Kran, der mit mehr als zwei Promille alkoholisiert war, wie sich später herausstellte, packte den Bahn-Techniker auf einmal am Hals und versuchte, ihn zu würgen. Eine Streife kam hinzu, bemerkte die Rangelei und brachte beide Männer zur nächsten Wache.