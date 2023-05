Regionale Bahnanbieter werden am Sonntagabend in den 50-stündigen Warnstreik treten.

Der 50-Stunden-Streik wurde abgewendet - aber nur bei der Deutschen Bahn. Drei regionale Zuganbieter in München und dem Umland sind weiterhin betroffen.

Von Katharina Haase

Viele Pendler in und um München können aufatmen. Der 50-Stunden-Streik bei der Deutschen Bahn, ursprünglich angesetzt von Sonntag, 22 Uhr, bis Dienstagnacht, 24 Uhr, ist in nahezu letzter Minute abgewendet worden, nachdem das Unternehmen und die Eisenbahngewerkschaft EVG einem Vergleich zugestimmt hatten. Der Ausstand hätte sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr zu massiven Einschränkungen geführt. Das Angebot an Inlandsflügen war sogar erhöht worden, um dem Bedarf der betroffenen Pendler nachkommen zu können.

Trotz der Absage könne es jedoch "in den nächsten Tagen zu Einschränkungen im Zugangebot im Fern- und Nahverkehr kommen", teilt die Bahn mit. Hintergrund sei die "enorme Herausforderung", die bereits abgesagten rund 50 000 Zugfahrten neu zu planen. Regionalzüge sowie die Münchner S-Bahn sollten jedoch soweit möglich nach dem regulären Fahrplan verkehren.

Dennoch wird es in den kommenden Tagen in München und dem Umland auf einigen Strecken zu starken Einschränkungen kommen. Denn die Mitarbeiter der drei regionalen Bahnanbieter Bayerische Oberlandbahn (BOB), Meridian und Bayerische Regiobahn (BRB) sollen den 50-Stunden-Streik wie geplant antreten. Dies teilte die EVG auf Anfrage mit, auch Vertreter von BRB und BOB äußerten sich entsprechend.

Die drei Anbieter gehören zur Transdev GmbH, nach der Deutschen Bahn das zweitgrößte in Deutschland aktive Eisenbahn- und Busunternehmen. Trotz des geplanten Streikbeginns um 22 Uhr kann es Angaben der Verkehrsanbieter zufolge bereits am frühen Sonntagabend ab 19 Uhr zu ersten Einschränkungen kommen. Fahrgäste werden gebeten, sich vorab über möglicherweise ausfallende Züge zu informieren. Betroffen sind dabei alle Strecken der BOB von und in Richtung Bayerischzell, Lenggries und Tegernsee und die Meridianstrecken von und nach Salzburg, Kufstein und Rosenheim. Ebenfalls bestreikt werden sämtliche BRB-Strecken von und nach Schongau, Ingolstadt, Eichstätt, Augsburg Hauptbahnhof und Gessertshausen, sowie die Strecken von und nach Ruhpolding, Füssen, Buchloe und Landsberg.