Es gibt ja schlaue Bauernregeln, die sagen viel über manche Formen der Wetterbeobachtung aus. "Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich's Wetter oder es bleibt wie es ist." Nun ändert sich natürlich täglich das Wetter, vor allem aber auch das Klima. Das bekommen mittlerweile auch die Münchner zu spüren. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes stieg die Jahresdurchschnittstemperatur in München um mehr als zwei Grad an - am stärksten in den vergangenen Jahren.

So war 2019 insgesamt viel zu warm im Vergleich zum langjährigen Mittel. Doch Skeptiker werden sagen: Wieso, es gab doch erstmals wieder einen richtigen Winter in München. Stimmt, im Vergleich zum Vorjahr schneite es fast doppelt so viel, Anfang Februar waren die Nebenstraßen teilweise dick verschneit.

Aber ein paar frostige Tage können nicht hinwegtäuschen, dass es in München immer wärmer wird. Im vergangenen Juni gab es sogar mehrere Rekorde: Es war der sonnigste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1955. Mit 35,2 Grad war es an einem Juni-Tag auch heißer als je an einem Junitag. Und 2019 waren die meisten Hitzetage in einem Juni. Kurz: 2019 könnte man als den Juni-Super-Sommer bezeichnen.

Man darf gespannt sein, welche Wetterrekorde 2020 für uns Münchner bereithält.

DER TAG IN MÜNCHEN

Polizei ermittelt gegen Vater von Findelkind Das zwei Monate alte Mädchen war in einem eiskalten Hauseingang abgestellt worden. Es hatte zwar durchgefrorene Händchen, doch keine Verletzungen.

Wie der Brandschutz in Hellabrunn funktioniert Nach der Feuerkatastrophe im Zoo von Krefeld erklärt Münchens Tierpark-Chef Rasem Baban, wie sie sich auf den Brandfall vorbereiten. Denn für die Feuerwehr ist der Zoo ein schwieriges Einsatzgebiet.

Unter der Autobahn gibt es Platz für Subkultur Unter und neben einer Auffahrt im Münchner Norden wollen Kulturveranstalter und Gastronomen Raum für Kreative schaffen.

