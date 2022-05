Von Michael Bremmer

Auch ohne dabei gewesen zu sein, kann man sich vorstellen, was damals los war, vor 44 Jahren im Hasenbergl. Als Ursula Buchfellner sechzehn war, ließ sie sich nackt für den "Playboy" fotografieren. Ihr Wunsch damals: Raus aus ihrer Umgebung, rein ins richtige Leben.

Ursula Buchfellner wuchs im Hasenbergl auf, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, sie, ihre Eltern und neun Geschwister. Kein Bad, kein warmes Wasser, keine Heizung, die Toilette auf dem Gang - dann erschien das Heft mit ihren Nacktfotos, und alles änderte sich. Im Viertel wurde sie von den Nachbarn beschimpft, ihre Mutter traute sich nicht mehr auf die Straße, weil sie angegangen wurde. Die Bäckerin, bei der die junge Frau arbeitete, feuerte sie. Aber sie verlor noch mehr: "Meinen Freund, meinen Beruf, mein Hasenbergl, da die Eltern mich nicht mehr mit ihren Kindern spielen ließen", sagte sie vor ein paar Jahren der SZ.

Heute ist Ursula Buchfellner sechzig. Sie wohnt wieder in ihrem alten Viertel. Ihre Wohnung ist offen für alle, die Sorgen haben. Junge Menschen wie alte. Jetzt kandidiert sie auch noch für den Seniorenbeirat in München. Was treibt das frühere Playmate an? Meine Kollegin Marleen Wiegmann hat Ursula Buchfellner in ihrer Wohnung besucht, die eigentlich viel zu groß für sie allein ist (SZ Plus). Doch meistens sitzt ohnehin jemand in ihrem Wohnzimmer mit den knallgelb-gestrichenen Wänden. "Alle wissen: Bei der Ursula ist immer die Tür offen. Sie hat was zu essen und sie hört einem zu", sagt sie.

"Wir haben uns gegenseitig motiviert" Wenn Schüler sich in ihrer Klasse geborgen fühlen, sind sie besser im Unterricht und können viel erreichen. Ein Besuch in der Elly-Heuss-Realschule, in der Kinder sich gegenseitig stark machen und Lehrkräfte ihnen dabei helfen (SZ Plus).

Meister in Nachhaltigkeit In der "FC Bayern World" finden nun Kochabende mit deutschen und internationalen Spitzenköchinnen und -köchen statt. Zum Auftakt steht Norbert Niederkofler aus Südtirol am Herd.

Neue Brücke zwischen Nymphenburg und Laim geplant Die Rathauskoalition will Nymphenburg und Laim mit einer neuen Brücke über die Bahnhaupttrasse verbinden. Auch für andere Lücken im Radwegenetz gibt es Pläne - im Gespräch ist unter anderem ein Hochradweg an der Ständlerstraße.

Tödliche Kollision zweier Radfahrerinnen Nach dem Zusammenstoß erliegt eine 80 Jahre alte Frau ihren Verletzungen. Nun sucht die Polizei Zeugen des Unfalls.

Gefährliche Flucht auf Zugdächern Drei Geschwister aus der Türkei waren beim Absprung vom Dach eines Güterzugs schwer verletzt worden. Nun nennt die Bundespolizei Zahlen zu Fluchtversuchen mit der Bahn.

