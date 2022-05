Pullach:Tödliche Kollision zweier Radfahrerinnen

Nach einem Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen in Pullach ist eine 80 Jahre alte Frau gestorben. Die zweite Beteiligte wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kollision ereignete sich am Dienstag gegen 8.45 Uhr in der Hans-Keis-Straße. Die 80 Jahre alte Radfahrerin fuhr stadteinwärts auf der Autofahrbahn und wollte laut Polizei an einer Grundstückseinfahrt auf den Radweg wechseln. Dieser ist in diesem Bereich für beide Fahrtrichtungen zugelassen.

Eine 55 Jahre alte Frau radelte auf dem Radweg stadtauswärts. Die beiden Fahrerinnen stießen zusammen und stürzten zu Boden. Sie wurden noch an der Unfallstelle in Pullach notärztlich versorgt und in ein Klinikum transportiert. Dort verstarb die 80 Jahre alte Frau an den Folgen ihrer Verletzungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Zeugen der Kollision werden gesucht, sie sollen sich unter der Telefonnummer 089/6216-3322 melden.