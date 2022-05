Die Rathauskoalition will Nymphenburg und Laim mit einer neuen Brücke über die Bahnhaupttrasse verbinden. Auch für andere Lücken im Radwegenetz gibt es Pläne - im Gespräch ist unter anderem ein Hochradweg an der Ständlerstraße.

Von Heiner Effern

Die Rathauskoalition will Nymphenburg und Laim mit einer neuen Brücke über die Bahnhaupttrasse verbinden. Fußgänger und Radfahrer sollen nach den Plänen von Grünen/Rosa Liste und SPD/Volt künftig nördlich der Laimer Unterführung über die Gleise und auch über die Landsberger Straße von einem Viertel ins andere gelangen können. In Nymphenburg soll der Steg an der Margarethe-Danzi-Straße angebunden werden, auf der anderen Seite an der Von-der-Pfordten-Straße. Letztere soll im weiteren Verlauf als Parallele zur Fürstenrieder Straße zu einer Fahrradstraße werden.

Mit diesem Vorhaben erhielte der Münchner Westen eine zweite neue Brücke über die Gleise, die vom Hauptbahnhof weg die Stadt zerschneiden. Erst Weihnachten 2020 gab die Stadt nach langer Planungs- und Bauzeit den Arnulfsteg offiziell für Fußgänger und Radfahrer frei. Er verbindet die Viertel Schwanthalerhöhe und Neuhausen.

Der neue Steg ist Teil eines Antragspakets, mit dem die Fraktionen Grüne/Rosa Liste und SPD/Volt Lücken im Radwegenetz schließen wollen. Unter anderem soll der Westpark eine Umgehung für Temporadler erhalten, denen der Weg durch die Anlage wegen der intensiven Nutzung zu langsam oder zu gefährlich ist. Die Radroute von der Innenstadt in den Südwesten soll im Abschnitt Sachsenkam-/Friedrich Hebbel-Straße verbessert werden. Auf der Strecke vom Petuelpark kommend entlang der alten Trambahnstrecke durch Milbertshofen sollen Radfahrer konsequent die Vorfahrt vor Autofahrer erhalten.

Fast gleichzeitig zur Initiative der Rathauskoalition gab der Freistaat bekannt, das er ein weiteres ehrgeiziges Radprojekt der Stadt unterstützen wird: Er wird die Machbarkeitsstudie zum geplanten Hochradweg an der Ständlerstraße finanziell fördern. An der vierspurigen und viel befahrenen Straße soll die Trasse für Radfahrer immer wieder auf Ständern über die gefährlichen Ein- und Abbiegespuren für Autos hinweggeführt werden.