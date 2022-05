Von Heiner Effern

Wann waren Sie das letzte Mal an Ihrer Wertstoffinsel? Und wie hat es denn da ausgeschaut? Wertstoffinsel klingt ja eigentlich nach einem schönen Ort. Bei einer Insel denkt man gleich an die Südsee, Strand, Erholung, oder als Bayerin oder Bayer vielleicht wenigstens an die schmucken Häuser und die schönen Gärten auf der Fraueninsel im Chiemsee. Und im Wertstoff ist schon wörtlich die Wertschätzung angelegt. In der Realität findet man keine Insel, sondern ein paar schmucklose Container, in die man im besten Fall Verpackungsmüll, wie Glasflaschen, Plastik und Metall einwerfen kann. Im schlechteren Fall, der leider in München nicht gerade selten vorkommt, hat irgendwer aus dem Viertel noch seinen Sperrmüll davor entsorgt oder Flaschen abgestellt, weil die Behälter bereits voll waren. Wer also kann ernsthaft etwas gegen eine Neuorganisation bei der Trennung und Entsorgung von Verpackungen haben?

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München, ein Betrieb der Stadt, will nun in einem Pilotversuch testen, ob statt der Wertstoffinseln nicht doch lieber gelbe Tonnen oder sogar Wertstofftonnen zum Einsatz kommen könnten. In diese könnte man auch noch anderen Abfall als Verpackungen werfen, wenn sie aus demselben Material bestehen. Doch ganz so unkompliziert, wie es klingt, wäre ein Wechsel des Entsorgungssystems nicht. Viele Lastwägen müssten zusätzlich durch die Stadt fahren, die tatsächliche Wiederverwendungsquote von getrenntem Müll ist nicht gerade berauschend in Deutschland. Und, man muss es leider so sagen, wir Münchnerinnen und Münchner gehören nicht gerade zur Spitzengruppe bei den Müllsortierern.

Der Versuch soll nun zeigen, ob es an den langen Wegen zur Wertstoffinsel liegt oder nicht. In einer idealen Welt sollte das nicht das Hindernis sein in dem Bestreben, die Rohstoffe und die Umwelt zu schonen. Letztlich liegt es an jedem einzelnen, sich selbst auf die Finger zu klopfen, wenn der Biomüll oder die Verpackung im Restmüll landet. Aber vielleicht kann ein bequemeres Trennsystem einen Beitrag leisten, um als Gesellschaft den nötigen Schritt vorwärtszukommen. Lesen Sie mehr über die Münchner Pläne und die große Müll-Frage: Bleibt es bei der Bringpflicht der Bürger oder kommt die Holpflicht für die Entsorger?

Niemals normal Zwischen Antisemitismus, religiösen Traditionen und Zeichen der Hoffnung: Europas orthodoxe Rabbiner treffen sich in München.

Erinnern an die Shoah, auch ohne Zeitzeugen Das Grauen der NS-Diktatur geht besonders nah, wenn Menschen über eigene Erfahrungen berichten - doch die letzten Überlebenden sind im hohen Alter. Im Residenztheater sprechen Experten über die Herausforderungen - und zeigen neue Ansätze auf.

Welche Bedeutung hat der Migrationsbeirat für München noch? Der Beirat vertritt etwa ein Viertel der Münchner Bevölkerung - aber kaum jemand interessiert sich für ihn. Eine Reform soll das Gremium aufwerten, doch die Pläne sind heftig umstritten.

Kein Stern mehr auf dem Odeonsplatz Grün-Rot will bei der nächsten IAA die sogenannten "Open Spaces" für Automobilhersteller auf zentralen Plätzen verkleinern. Doch das Wirtschaftsreferat sieht deshalb den guten Ruf des Messestandorts bedroht.

Patientin im Klinikum Haar getötet Im Zimmer der Frau hatte es gebrannt - ob sie durch das Feuer starb oder vorher umgebracht wurde, wird nun untersucht.

Münchner Kirchengericht bekommt neuen Leiter Der 47-jährige Priester Peter Förster ist der neue Offizial der Erzdiözese. Sein Vorgänger Lorenz Wolf war zurückgetreten, nachdem er für Fehler im Umgang mit Missbrauchsbetroffenen verantwortlich gemacht wurde.

"Das bin nicht ich" Ein 35-Jähriger ist angeklagt, eine 76 Jahre alte Frau brutal vergewaltigt zu haben. Obwohl die Polizei Genmaterial in der Wohnung des Opfers fand, behauptet der Verdächtige, nie dort gewesen zu sein.

"Das ist für mich die falsche Erinnerungskultur" Straßen, die an Antisemiten oder Völkermord-Beteiligte erinnern? In München gibt es nicht wenige Wege, über deren Namensgeber zumindest diskutiert wird.

Parkplätze im Tal fallen vorerst doch nicht weg Die SPD stoppt die Umbaupläne fürs Tal in München - und vertagt sie. Man müsse die Bedenken der Anwohner ernst nehmen, lautet eine Begründung für den Aufschub.

