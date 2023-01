Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Der Fall Vanessa Huber: Unterhaching sucht ein Phantom Deutschland rätselt über das Verschwinden von Vanessa Huber. In Unterhaching fragen sich die Menschen besonders: Wer ist die Frau? Denn niemand in der Gemeinde, in der sie lebte, scheint die 39-Jährige zu kennen (SZ Plus).

Nach Insolvenz: Wie es mit den Kaufhof-Filialen weitergehen könnte Viele Hundert Mitarbeiter schweben weiter in Ungewissheit, welche Galeria-Filialen in München schließen müssen. In Frage stehen vor allem die kleineren Häuser in den Stadtvierteln - doch auch für die besteht noch Hoffnung (SZ Plus).

Münchner KZ-Überlebende beim Gedenktag an die Befreiung von Auschwitz Eva Umlauf hat Auschwitz überlebt, als eine der Jüngsten. Beim Gedenktag an die Befreiung des Vernichtungslagers spricht sie an dem Ort, an dem sie sterben sollte.

"Wir Grüne gehören in die Landesregierung" Spitzenkandidatin Katharina Schulze startet auf dem Stadtparteitag den Wahlkampf für die Landtagswahl. Doch nicht allen Mitgliedern gehen die Standpunkte der Partei weit genug.

Lufthansa erwägt Umzug nach München Seit fast 70 Jahren befindet sich der rechtliche Sitz der Fluggesellschaft in Köln. Angeblich wirbt die bayerische Staatsregierung um den Konzern. Die Verwaltung bleibt aber in Frankfurt.

Trickbetrüger mit neuer Masche: Falscher Handwerker kommt mit falschen Polizisten Die Betrüger führen mittlerweile ein regelrechtes Theater auf. Ein mehr als 80 Jahre alter Mann ist ihnen dabei zum Opfer gefallen.

Nach Überfällen am Pasinger Bahnhof: Polizei nimmt mutmaßlichen Schläger fest Der 17-jährige Schüler soll bei mehreren Taten als Hauptakteur aufgetreten sein. Er war den Beamten bereits bekannt.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTRO-TIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg