Betreiberin Christina Villalta in ihrem Laden an der Schleißheimer Straße.

Im Café Glücksmomente ist der Name Programm. Nicht nur das Angebot, sondern auch die Warmherzigkeit der Gastgeberin locken viele Stammgäste an.

Von Katharina Haase

Die Schleißheimer Straße verläuft durch fünf Stadtteile und ist mit über acht Kilometern die zweitlängste Straße Münchens. An vielen Stellen ist sie mehrspurig, durchzogen von Tramlinien, wie auch hier in Schwabing an der Hausnummer 188. Dort, versteckt hinter dicken Glasscheiben, und von vielen Passanten übersehen, liegt das Café Glücksmomente.

Mit seinem Flair eines gemütlichen Stadtwohnzimmers hebt es sich deutlich vom Getöse des Verkehrs ab. Wer den Weg hinein findet, steht in einem großen hellen Raum voller hübsch dekorierter kleiner Tische, mit zwei Sofa-Ecken und gemütlichen Sitzbänken an der Fensterfront, auf denen man dem Grau der Straße im eigentlichen Wortsinn den Rücken zukehren kann.

Im hinteren Bereich befindet sich die Theke mit einer großen Glasvitrine, bestückt mit belegten Baguettes und Paninis, aber vor allem mit einer großen Auswahl an frischen Kuchen. "Die Kuchen backen wir fast alle selbst, manchmal bis zu fünf an einem Tag", sagt Christina Villalta, die nicht nur die Betreiberin des Cafés und passionierte Bäckerin ist, sondern auch Köchin, Barista und Kellnerin.

Unterstützt wird die 52-Jährige lediglich von Tochter Celina, die derzeit auf ihren Studienbeginn im Sommer wartet. "Wir backen, kochen und belegen hier direkt an der Theke, damit die Gäste auch sehen können, was da später auf ihren Teller kommt", erzählt Villalta.

Detailansicht öffnen Das Café ist hell und freundlich eingerichtet. (Foto: Lorenz Mehrlich)

Detailansicht öffnen Auch zwei Sofa-Ecken gibt es im Café Glücksmomente. (Foto: Lorenz Mehrlich)

Detailansicht öffnen Die Tochter der Betreiberin, Celina Villalta, hilft ihrer Mutter auch beim Kuchenbacken. (Foto: Lorenz Mehrlich)

Die Schlüssel für den Laden bekam die gelernte Grafikerin Anfang 2020, nachdem ihr bereits drei andere Vermieter abgesprungen waren. Sie begann zu renovieren, dann kam Corona. Die Idee, zwei weitere Räume, die im hinteren Bereich des Cafés liegen, für Yoga-Kurse, Ausstellungen oder als Treffpunkt für ältere Menschen zu vermieten, scheiterte zunächst an den Pandemie-Maßnahmen. Also buk sie Kuchen - und machte die Nachbarschaft so auf sich aufmerksam.

Mittlerweile hat sie einige Stammkunden, zudem kann Villalta die Räume nun vermieten, wodurch unterschiedliche Gäste in das Café kommen. "Es ist wahnsinnig anstrengend, wenn man alles selbst macht", sagt sie, "aber es ist auch einfach schön, all diese Menschen kennenzulernen. Ich könnte mehrere Bücher schreiben über die ganzen tollen Geschichten, die ich hier am Tag so höre."

Was gibt es und was kostet es?

Unter der Woche hat das Café keine große Frühstückskarte, jedoch gibt es diverse Croissants (ab 2,60 Euro), Brezn, Panini (ab 5,90 Euro) und Baguettes (ab 6,40 Euro) oder auch Obstsalat mit Joghurt und frischen Früchten (5,90 Euro). Zudem die hausgemachten Kuchen (3,90 Euro das Stück) sowie von Montag bis Donnerstag ein warmes Mittagsgericht oder eine heiße Suppe, die Villalta und ihre Tochter jeden Tag frisch in der kleinen Küche zubereiten. Was sie zu essen anbietet, gibt Villalta meist vorher auf ihrer Instagram-Seite bekannt. Dort erfährt man auch, welche Veranstaltungen im Café stattfinden.

Freitags und samstags gibt es dann ein größeres Frühstücksangebot mit Kreationen wie etwa dem "Veggie-Glück" mit einem gut gefüllten Brotkorb, Käse, zwei vegetarischen Aufstrichen, Tomate und Avocado für sehr Schwabing-untypische 9,50 Euro. Oder das "Italienische Glück" mit Brotkorb, Schinken und einem Tomate-Mozzarella-Salat für denselben Preis.

Zu trinken gibt es verschiedene Kaffee-Spezialitäten, zubereitet aus den Bohnen des Café Fritz, in dem Villalta vor der Eröffnung ihres Ladens gearbeitet hat. Einen Espresso bekommt man für 2,50 Euro, einen Cappuccino für 3,30 und einen Milchkaffee (eine große Tasse mit herrlichem Milchschaum) gibt es für 4,20 Euro. Wer keine Kuhmilch möchte, kann für 50 Cent Aufpreis eine Alternative aus Hafer oder Kokosnuss wählen. An Kaltgetränken gibt es neben diversen Saftschorlen (4,30 Euro) und Softdrinks auch hausgemachte Limonaden (5,20 Euro) und im Sommer Eiskaffee oder Eisschokolade.

Detailansicht öffnen Die Glasvitrine ist gut gefüllt mit Kuchen und Baguettes. (Foto: Lorenz Mehrlich)

Detailansicht öffnen Christina Villalta belegte einst eine Barista-Kurs. (Foto: Lorenz Mehrlich)

Detailansicht öffnen Der Cappuccino hat einen herrlichen Milchschaum, der Kuchen ist selbstgebacken. (Foto: Lorenz Mehrlich)

Wen trifft man dort?

Nach all dem Stress und den Corona-Sorgen der vergangenen Jahre ist Villalta mittlerweile glücklich mit der Entwicklung des Cafés. "Ich wollte einen Ort schaffen, wo das Viertel zusammenkommen kann", sagt sie. Und das ist passiert. An einem Samstagmorgen ist der Raum gefüllt mit jungen Pärchen und ratschenden Freunden, in der Sofa Ecke hat es sich eine Frau mit Buch und Latte Macchiato gemütlich gemacht, daneben ein junger Mann mit Laptop.

Zudem kommen immer wieder Kunden in den Laden, um sich "mal wieder einen deiner köstlichen Kuchen zu gönnen", wie eine Frau zu Villalta sagt. Den gibt es nämlich, wie das Meiste im Lokal, auch zum Mitnehmen. "Mein Wunsch war es, mit meinem Café einen Ort zu schaffen, an dem die Menschen einen kleinen Glücksmoment erleben können", sagt Villalta. Schaut man sich ihre Gäste an, hat sich ihr Wunsch offenbar erfüllt.

Café Glücksmomente, Schleißheimer Straße 188, 80797 München, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr