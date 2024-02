Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Münchner Politiker fast durchweg chancenlos Bei nahezu allen Parteien sind Kandidatinnen und Kandidaten aus der Stadt auf wenig aussichtsreichen Listenplätzen gelandet. Nur der AfD-Kandidat dürfte ziemlich sicher nach Brüssel ziehen (SZ Plus).

Was Kitaplätze in München künftig kosten Das Rathaus hat ein neues Fördermodell für Kitas freier und privater Träger sowie von Eltern-Kind-Initiativen beschlossen. Wer wohl weniger zahlt - und wer mehr (SZ Plus).

2,2 Millionen Fans wollen Adele in München sehen Der britische Superstar reagiert auf die "einzigartige Nachfrage" - und kündigt noch einmal zwei weitere Konzerte in der Landeshauptstadt an.

"Wenn du zu müde bist zum Tanzen, geh lieber nach Hause" Club-Betreiber Jakob Faltenbacher über die Dynamik in einer Diskothek, die richtige Musik-Lautstärke und warum er nach dem anstehenden Umbau der Milchbar auf keinen Fall Tische aufstellen wird (SZ Plus).

Münchner bauen so viele neue Solaranlagen wie noch nie Die Photovoltaik erlebt in der Stadt einen Boom. 2023 wurden dreimal so viele Anlagen errichtet wie im Vorjahr. Und es sollen noch mehr werden. "Wer klug ist, handelt jetzt", rät die Klimareferentin (SZ Plus).

Bis zu 3000 Euro Nachzahlung fürs Gas Hat die städtische Wohnungsgesellschaft einen besonders ungünstigen Tarif bei den Stadtwerken abgeschlossen? Mieter berichten von horrenden Nachforderungen.

Umstrittene Entscheidung Tödlicher Raser-Unfall: Warum der Prozess ein zweites Mal beginnt (SZ Plus)

Zoll Mann am Münchner Flughafen mit 1,4 Millionen Euro in Koffern erwischt

Auch ohne Zuschuss Veranstalter halten an Friedenskonferenz fest

Nahverkehr Bis zu 150 Mängel bei einer U-Bahn

