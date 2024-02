Am Anfang hatten selbst Kenner des Pop-Zirkus Zweifel: Würde Adele tatsächlich so viele Konzerte in München füllen? Würde es sich lohnen, ein eigenes Stadion für den britischen Superstar auf dem Messegelände in München-Riem zu errichten? Würde man 300 000, 400 000, 500 000 Tickets verkaufen können ?

Offenbar ohne Probleme: 2,2 Millionen Fans haben sich für den "Presale" registriert, den Vor-Vorverkauf, gibt der Veranstalter Live Nation bekannt. "Aufgrund dieser einzigartigen Nachfrage" zieht man nun auch noch die Optionen auf eine neunte und zehnte Show in München. Somit haben jetzt 800 000 Fans die Chance, Adele live in der Messe Riem zu sehen.

Die 35-jährige britische Sängerin tritt also auch zum Abschluss ihres Konzertreigens - es sind die ersten Konzerte von Adele ("Hello") auf dem europäischen Festland seit 2016 und die einzigen in Europa in diesem Jahr - noch am Samstag und Sonntag, 30. und 31. August, auf. Die Nachricht hat der Veranstalter rechtzeitig vor dem Vorverkauf für die registrierten Fans platziert, der am Mittwoch, 7. Februar, beginnt - und das gestaffelt: um 10 Uhr für den 2., 3., 9. und 10. August, um 14 Uhr für den 14., 16., 23. und 24. August, und um 18 Uhr für den 30. und 31. August. Die unter adele.com angemeldeten Fans müssten eine E-Mail mit dem Link erhalten haben.

Was dann noch an Karten übrig ist, geht am Freitag, 9. Februar, 10 Uhr in den allgemeinen Vorverkauf. Die günstigsten Tickets werden 74,90 Euro kosten, die teuersten 419,90 Euro (laut Veranstalter Kundenendpreise inklusive Gebühren).