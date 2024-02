Der Ausbau der Solarenergie in München hat enorm zugelegt. Im vergangenen Jahr wurden in der Stadt so viele Photovoltaik-Anlagen errichtet wie noch nie. Die neu installierte Leistung von Photovoltaik (PV) auf Hausdächern hat sich laut Zahlen des städtischen Klimareferats im Vergleich zu 2022 fast verdreifacht. Damit hat das grün-rote Rathausbündnis erstmals die eigenen Ziele nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen. Von den insgesamt gut 13 000 bestehenden PV-Anlagen in München wurde allein im vergangenen Jahr mehr als ein Drittel installiert.