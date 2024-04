Gute Aussichten für drei von vier Galeria-Filialen in München, Bangen um das Haus am Rotkreuzplatz: Offiziell wollen die neuen Eigentümer des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) bis Ende des Monats klären, welche der 92 verbliebenen Filialen erhalten bleiben. Aber wie die SZ aus Unternehmenskreisen erfuhr, geht man intern davon aus, dass die Kaufhäuser am Marienplatz, an der Münchner Freiheit und im Olympia-Einkaufszentrum erhalten bleiben. Auch die Filiale am Rotkreuzplatz wolle man aus Händlersicht gern fortführen, heißt es. Aber dort sei die Problematik mit dem Mietvertrag noch ungeklärt.