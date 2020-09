Von Heiner Effern und Bernd Kastner

Die Corona-Demonstranten in München haben ihren eigenen Protestzug am Samstag aufgelöst. Zuvor hatte die Polizei den Marsch aus Infektionsschutzgründen gestoppt: Es waren mehr als die zugelassenen 500 Demonstranten vom Odeonsplatz aus durch die Innenstadt gezogen, außerdem trugen viele keinen Mund-Nasen-Schutz. Weil die Polizei den Zug nur weiterziehen lassen wollte, wenn sich die Teilnehmer an beide Richtlinien halten, beschloss die Versammlungsleitung, den Zug lieber aufzulösen.

Nun ziehen die Demonstranten einzeln und verstreut durch die Stadt Richtung Theresienwiese. Dort soll es um 16 Uhr eine große Kundgebung geben. Wie groß, das wird sich erst zeigen - denn die Entscheidung, wo und wie die Demonstration stattfinden darf, fiel erst in der Nacht zum Samstag.

Der bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat in einem Beschluss die Regeln für die Demonstrationen in München gegen die Corona-Politik in Deutschland festgelegt. Erlaubt ist den Veranstaltern demnach an diesem Samstag ein Demonstrationszug mit bis zu 500 Teilnehmern vom Odeonsplatz zur Theresienwiese. Weiter legten die Richter fest, dass die anschließende Versammlung dort stattfinden muss. Die dafür von der Stadt verordnete Grenze von maximal 1000 Besuchern wurde aufgehoben. Laut einer VGH-Sprecherin gebe es damit keine fixe Obergrenze für die Teilnehmerzahl, auch nicht die ursprünglich angemeldeten 5000. Entscheidend sei aus Sicht des Gerichts, "dass die Hygienevorschriften eingehalten werden (können)." Der Demonstrationszug sollte um 13 Uhr starten - die Polizei meldete aber schon gegen 12.49 Uhr, dass sich der Zug in Bewegeung gesetzt habe. Die Versammlung auf der Theresienwiese soll um 15 Uhr beginnen.

Angemeldet hat die Proteste die Initiative "Querdenken 089", die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus ablehnt. Gegen diese Haltung hat sich ein Bündnis in München organisiert, das ebenfalls auf die Straße gehen will. Um 14 Uhr wird eine Gegendemo auf dem Goetheplatz stattfinden. Aber auch schon zum Abmarsch der "Querdenken"-Demo am Odeonsplatz wurden spontane Proteste angekündigt. Die Polizei hatte bereits am Freitag erklärt, mit etwa 1400 Beamte in der Münchner Innenstadt für die Einhaltung aller Auflagen zu sorgen. Dazu gehört unter anderem das Tragen einer Maske, das die Corona-Kritiker ablehnen. Darauf werde man "entsprechend reagieren", sagte ein Polizei-Sprecher. Er ließ aber offen, wie konsequent die Polizei Verstöße ahnden will.

Nach den Erfahrungen von Berlin, wo angesichts abwesender Polizei Hunderte rechte Demonstranten die Absperrungen zum Reichstag überwanden und dann auf den Treppen vor dem Parlament unter anderem Reichsflaggen schwenkten, werde die Münchner Polizei auf historisch relevante und symbolträchtige Orte und Gebäude besonders achten. "Objektschutz spielt eine wichtige Rolle", kündigte der Sprecher an und nannte als Beispiel den Landtag. Das gelte auch dann, wenn die Kundgebung, wie von der Stadt vorgegeben, weit entfernt auf der Theresienwiese stattfindet.

Dem Start des Demozugs um 13 Uhr war ein juristisches Ringen um die beiden angemeldeten Demonstrationen von "Querdenken" vorausgegangen. Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) hatte den Protestzug durch die Innenstadt verboten und die anschließende Kundgebung vom Odeonsplatz auf die Theresienwiese verlegt. Zudem wurde die Zahl der Teilnehmer von 5000 auf 1000 reduziert. Die Veranstalter zogen vor das Verwaltungsgericht, um diese Auflagen zu kippen. Diese erklärte jedoch das Vorgehen der Stadt für rechtens. In zweiter Instanz hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof auf eine weitere Beschwerde der Organisatoren diese Vorgaben teilweise aufgehoben und deutlich gelockert.