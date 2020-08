Bei der Großdemonstration von Corona-Leugnern in Berlin hat es am Samstagabend einen inzwischen viel diskutieren Zwischenfall gegeben: Rechtsradikale haben eine Absperrung am Reichstagsgebäude durchbrochen und sind auf die Treppe des Bundestages gestürmt. Viele von ihnen trugen von so genannten "Reichsbürgern" und anderen Faschisten verwendete schwarz-weiß-rote Reichsflaggen. Einige von ihnen warfen Flaschen und Steine auf Polizisten.

Im Internet kursieren Videos, auf denen zu sehen ist, wie zunächst lediglich wenige Beamte versuchten, die Absperrungen gegen eine Masse von aufgebrachten Demonstranten zu sichern. Einige Demonstranten durchbrachen dann die Absperrungen, liefen die Treppe hoch und gelangten direkt vor das Gebäude. Die Videos zeigen, wie lautstarke Rechtsradikale direkt vor der Tür des Reichstags stehen und Rangeleien mit den Polizisten suchten. Vor den Türen standen ihnen zunächst nur noch drei Polizisten im Weg, die sich gegen die Pöbeleien und körperlichen Angriffe zur Wehr setzten. Polizeisprecher Thilo Cablitz erklärte dazu: "Wir können nicht immer überall präsent sein, genau diese Lücke wurde genutzt, um hier die Absperrung zu übersteigen, zu durchbrechen, um dann auf die Treppe vor dem Reichstag zu kommen."

Als mehr Polizisten hinzukamen, konnte die Demo aufgelöst werden. Die Einsatzkräfte räumten den Platz vor dem Reichstagsgebäude und schoben die Demonstranten weg.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteile den Angriff am Sonntag scharf: Reichsflaggen und rechtsextreme Pöbeleien vor dem Deutschen Bundestag sind ein unerträglicher Angriff auf das Herz unserer Demokratie. Das werden wir niemals hinnehmen". "Unsere Demokratie lebt", betonte Steinmeier. Wer sich über die Corona-Maßnahmen ärgere oder ihre Notwendigkeit anzweifele, könne das tun, auch öffentlich, auch in Demonstrationen. "Mein Verständnis endet da, wo Demonstranten sich vor den Karren von Demokratiefeinden und politischen Hetzern spannen lassen." Steinmeier dankte den Polizistinnen und Polizisten, "die in schwieriger Lage äußerst besonnen gehandelt haben".

Innenminister Horst Seehofer sagte der Bild am Sonntag: "Meinungsvielfalt ist ein Markenzeichen einer gesunden Gesellschaft. Die Versammlungsfreiheit hat aber dort ihre Grenzen, wo staatliche Regeln mit Füßen getreten werden." Weiter sagte der CSU-Politiker: "Das Reichstagsgebäude ist die Wirkungsstätte unseres Parlaments und damit das symbolische Zentrum unserer freiheitlichen Demokratie. Dass Chaoten und Extremisten es für ihre Zwecke missbrauchen, ist unerträglich. Ich danke der Polizei, dass sie uns heute schnell und konsequent davor bewahrt hat. Der Staat muss gegenüber solchen Leuten mit null Toleranz und konsequenter Härte durchgreifen."

Außenminister Heiko Maas (SPD) twitterte: "Alle haben Recht, über Umgang mit Corona zu streiten & natürlich für Ihre Meinung zu demonstrieren. Niemand sollte dafür Rechtsextremen hinterherlaufen, PolizistInnen gefährden & viele einem Infektionsrisiko aussetzen. Reichsflaggen vorm Parlament sind beschämend."

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz schrieb: "Unser Grundgesetz garantiert Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht. Es ist die Antwort auf das Scheitern der Weimarer Republik und den Schrecken der NS-Zeit. Nazisymbole, Reichsbürger- & Kaiserreichflaggen haben vor dem Deutschen Bundestag rein gar nichts verloren."

"Einfach nur ekelhaft"

Der Generalsekretär der Sozialdemokraten, Lars Klingbeil, sagte bild.tv, er halte es für "völlig legitim, dass man gegen Politik demonstriert, dass man Fragen stellt, dass man auch Sachen kritisiert. Das gehört zur Demokratie dazu." Aber wenn er dann sehe, dass Reichsflaggen genutzt würden, und wenn dort Reichsbürger und Nazis mit anderen Demonstranten versuchten, das Gebäude zu stürmen, "dann macht mich das wütend, das macht mich fassungslos". Weiter sagte er: "Und die Gedanken sind natürlich zuerst bei den Sicherheitskräften dort. Und ich bin den Polizistinnen und Polizisten dankbar, das hat man in den Videos gesehen, die sich in den Weg gestellt haben, und die Schlimmeres verhindert haben."

Auf die Frage, ob es vielleicht besser gewesen wäre, die Demonstration zu verbieten, sagte Klingbeil, er wundere sich, dass der Verfassungsschutz nach eigenen Angaben im Vorfeld keine Hinweise darauf entdeckt habe, "dass hier Rechtsextreme versuchen, diese Demonstration zu unterwandern". Die Bilder des Tages zeigten etwas anderes. "Das wird man sich nochmal genauer angucken müssen, warum diese Hinweise im Vorfeld anscheinend nicht vorlagen oder nicht vernünftig ausgewertet wurden." Nun werde im Ältestenrat des Bundestages zu klären sein, "wie Sicherheitskonzepte ausgesehen haben."

Der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz erklärte: "Teilnehmer einer Demonstration zu der auch AfD und NPD mobilisierten, haben versucht den Reichstag zu stürmen. Reichskriegsflaggen bestimmen das Bild vor dem Gebäude. #Sommer2020 Es ist einfach nur ekelhaft und zum Schämen." Die Bundesvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, twitterte: "Wenn vor dem Reichstag Fahnen des deutschen Reichs wehen, dann ist das kein Ausdruck von Meinungsfreiheit, sondern ein Angriff auf unsere Demokratie. Und die muss wehrhaft sein."

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle schrieb auf Twitter: "Die Behörden in der Bundeshauptstadt müssen in der Lage sein, das Durchbrechen der Absperrung um das Reichstagsgebäude zu verhindern. Wenn ich sehe, wie schwarz-weiß-rote Fahnen vor unserem Parlament geschwenkt werden, wird mir schlecht."

Auch nahe der russischen Botschaft kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Dort hätten bis zu 3000 "Reichsbürger und Extremisten" demonstriert, sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD). 200 Personen seien festgenommen worden. Insgesamt wurden Geisel zufolge im Verlauf der Proteste etwa 300 Menschen festgenommen. Geisel bezeichnete die Ereignisse als vorhersehbar. "Es war erwartbar, was heute passiert ist", sagte er am Samstagabend in den ARD-Tagesthemen. Festgenommen wurde vor der russischen Botschaft auch der rechtsradikale Vegan-Koch Attila Hildmann. Zu den Hintergründen der Festnahme Hildmanns äußerte sich Geisel nicht.

Zur Demonstration hatte die Stuttgarter Initiative "Querdenken 711" aufgerufen. Auch die NPD, so genannte "Identitäre", AfD-Politiker und andere rechts bis rechtsextreme Gruppen hatten zur Teilnahme aufgerufen. Überall waren massenhaft Flaggen mit Reichsadler, T-Shirts in Frakturschrift und andere Symbole von Rechtsextremisten zu sehen.

Der Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler, warnte vor möglichen Folgen der Corona-Proteste. "Solche Demonstrationen sind für radikale Bewegungen ein ideales Umfeld, um immer mehr Menschen für ihre Ideologien zu gewinnen", sagte Fiedler der Rheinischen Post. "Dort mischen sich Feinde der Demokratie mit Teilen der gesellschaftlichen Mitte, Verschwörungstheorien können so immer schneller um sich greifen."