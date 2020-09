Von Heiner Effern und Bernd Kastner

Wer an diesem Samstag für oder gegen die Entscheidungen der Politik zum Umgang mit dem Coronavirus demonstrieren will, musste noch am Freitagabend spontan und flexibel sein. Auch wenn sich die Stadt vor Gericht in erster Instanz durchgesetzt hatte: Öffentlich und rechtssicher war noch kaum ein Standort für die mehreren Dutzend angemeldeten Veranstaltungen bekannt. Das galt für die geplanten Demonstrationen von "Querdenken 089" gegen die Corona-Politik und die mehreren Dutzend angemeldeten Versammlungen mit dem gleichen Tenor; lediglich die Organisatoren des Gegenprotests legten sich fest, 48 Organisationen rufen dazu auf. Die Polizei kündigte an, mit 1400 Beamten in der ganzen Stadt im Einsatz zu sein.

Das Verwaltungsgericht (VG) lehnte am späten Freitagnachmittag Eilanträge der Demo-Organisatoren von "Querdenken 089" gegen die städtischen Auflagen ab. Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) hatte den Protestzug durch die Innenstadt verboten und die Kundgebung vom Odeonsplatz auf die Theresienwiese verlegt. Zudem wurde die Zahl der Teilnehmer von 5000 auf 1000 reduziert. Auch eine anschließende Beschwerde der Demo-Veranstalter am Verwaltungsgerichtshof (VGH) wurde in der Nacht zu Samstag abgeschmettert. Allerdings erlaubte der VGH einen bislang verbotenen Aufzug mit bis zu 500 Teilnehmern vom Odeonsplatz zur Theresienwiese.

Das VG war zuvor der Argumentation der Stadt gefolgt: "Die absehbaren Verstöße gegen das gesetzlich zwingend erforderliche Abstandsgebot begründen eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit und rechtfertigen die getroffenen Maßnahmen." Beim geplanten Demozug wäre zu erwarten, dass mehr als die angemeldeten 500 Teilnehmer kämen angesichts der sich unmittelbar anschließenden Kundgebung auf dem Odeonsplatz. Weil dieser ein "Knotenpunkt des Fußgängerverkehrs" sei, könnten dort die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, so das Gericht. Zudem fehle im Sicherheitskonzept der Veranstalter eine wirksame Zugangskontrolle.

Auch die bisherigen Erfahrungen mit Corona-Protesten berücksichtigten die Richter: Das gilt nicht nur für Demos in München, wo Demonstranten "teilweise bewusst" Abstandsregeln missachtet hätten. "Im Übrigen können auch Rückschlüsse aus der ,Querdenken'-Versammlung in Berlin am 29. August 2020 gezogen werden." Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte sich bereits vor der vorerst letzten Entscheidung des VGH zuversichtlich gezeigt, dass die Stadt juristisch obsiegen werde: "Wir haben mit dem bisherigen Vorgehen der Sicherheitsbehörden - Beschränkung der Teilnehmerzahlen auf Tausend und Verlagerung auf die Theresienwiese - gute Erfahrungen gemacht."

Die Organisatoren der Gegendemo legten sich erst am Freitagabend auf Zeit und Ort ihrer Veranstaltung fest. Zunächst hatten sie auf den Geschwister-Scholl-Platz eingeladen. Nun aber soll die Gegendemo am Samstag um 14 Uhr auf dem Goetheplatz stattfinden, in der Erwartung, dass der VG-Beschluss hält und sich die "Querdenker" auf der nahen Theresienwiese treffen. "Egal, wo sie demonstrieren, wir werden unseren Protest zeigen", hieß es. Das könnte durchaus an vielen Stellen in der Stadt der Fall sein. Das KVR bearbeitete den ganzen Freitag über mehrere Dutzend Anmeldungen für Versammlungen aus dem Umfeld von "Querdenken 089". Die unübersichtliche Lage wirkt sich auch auf den Einsatzplan der Polizei aus. Dieser werde erst feststehen, wenn klar sei, wo welche Demo stattfinde, sagte Sprecher Werner Kraus. Anders als bei den Protesten im Frühjahr gelte jetzt eine Maskenpflicht. Darauf werde man "entsprechend reagieren", so der Sprecher. Er ließ aber offen, wie konsequent die Polizei Verstöße ahnden will.