Noch stehen in der Region München nur sehr wenige Windräder. Das Foto zeigt die Anlage an der Fröttmaninger Fußball-Arena.

Interview von Michael Morosow, Landkreis München

Peter Beermann ist Geschäftsführer einer Energiesysteme-Firma in München-Solln, die seit mehr als 20 Jahren Windkraftanlagen in Bayern plant und betreibt, darunter auch das Windrad an der Fröttmaninger Fußball-Arena. Seit Oktober 2020 ist er zudem staatlich bestellter Windkümmerer für Oberbayern. Der 48-Jährige betreut konkret acht Kommunen, die sich dafür beworben haben. Darunter sind die Gemeinden Pullach und Neuried, die im Forstenrieder Wald zusammen mit Schäftlarn und Baierbrunn sechs Windräder errichten wollen. Im Gespräch mit der SZ erklärt Beermann sein Wirken und blickt in die Zukunft dieser regenerativen Energieform.