Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewofag hat ihre Zentrale in Neuperlach am Gustav-Heinemann-Ring.

Von Lisa Bögl

Anonyme Briefe, ein Porsche und private Beziehungen Eine Affäre erschüttert die städtische Wohnungsgesellschaft Gewofag. Die Stadt untersucht Vorwürfe gegen deren Chef Klaus-Michael Dengler. Dieser wehrt sich mit ungewöhnlichen Mitteln. (SZ Plus)

Preise für Wohnungen in München sinken drastisch Wer ein Haus oder eine Eigentumswohnung kaufen will, muss laut Maklerverband bis zu zehn Prozent weniger zahlen als noch vor einem halben Jahr. Wie hoch die Quadratmeterpreise derzeit sind - und wer davon nun profitieren kann. (SZ Plus)

"Eine Heldin der Freiheit und der Menschlichkeit" Traute Lafrenz, die letzte Überlebende der Widerstandsgruppe Weiße Rose, stirbt im Alter von 103 Jahren in South Carolina. Ein Nachruf.

Münchner Studierende schicken Nervenzellen zur ISS Ein Projekt der TU München soll in Kürze ins All starten: Das Team will so mehr über degenerative Erkrankungen des Gehirns wie etwa Alzheimer lernen.

Veganes Soft Opening Das Siggis expandiert in der Stadt weiter - und bietet nun veganes Essen in Pasing an. Nicht das einzige Projekt, das sich die umtriebigen Gastronomen vorgenommen haben.

Leck in der Lok - 300 Liter Diesel fließen in die Würm Der Kraftstoff trat bei Bauarbeiten auf einer Brücke aus. Bei Karlsfeld bildete sich ein Ölfilm im Kanal.

Wer legt hier wen herein? "Hallo Papa, ich bin's!" Die Masche zieht nicht bei jedem. Bruno Schmaus aus Pullach hat bereits zum dritten Mal Betrüger am Telefon überlistet (SZ Plus). Der 76-Jährige hat sogar regelrecht Spaß daran.

Streik an den Airport-Sicherheitskontrollen Verdi hat die Beschäftigten zu einer fünfstündigen Arbeitsniederlegung am Freitag aufgerufen. Es bilden sich lange Schlangen. Nur wenige Flüge wurden zunächst annulliert.

Baum stürzt auf S-Bahn - rund 100 Menschen müssen gerettet werden Heftiger Wind entwurzelt einen Baum unweit des Isartalbahnhofs - der fällt genau auf einen fahrenden Zug. Die Strecke muss für Stunden gesperrt werden.

Warum sich der Wohnungsbau im Münchner Osten verzögert Neben der Autobahn 94 sollten in Zamdorf auf sechs Hektar zahlreiche neue Gebäude entstehen. Doch die Pläne ruhen seit geraumer Zeit. Eine Geschichte über verpasste Chancen, einen öffentlichkeitsscheuen Immobilieninvestor - und die Münchner Hochhausdebatte.

