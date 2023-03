Leck in der Lok - 300 Liter Diesel fließen in die Würm

Die Würm in Allach

Aus einem Leck in der Kraftstoffleitung einer Lok sind am Donnerstag rund 300 Liter Diesel ausgelaufen und zum Großteil in die Würm geflossen. Die Einsatzzentrale der Münchner Polizei war kurz vor Mittag informiert worden, dass bei Karlsfeld ein Ölfilm im Würmkanal treibt.

Eine Streifenbesatzung stellte fest, dass auf einer Brücke nahe dem Hohenadelweg in Allach Gleisarbeiten stattfanden, unter anderem mit Hilfe einer Baustellenlok. Von dieser stammte der in Richtung Karlsfeld treibende Kraftstoff.

Ein Team des für Umweltdelikte zuständigen Kommissariats 13 ermittelte einen technischen Defekt als Ursache; Indizien für strafbare Handlungen oder eine Ordnungswidrigkeit ergaben sich nicht. Um die Beseitigung des Diesels aus dem Würmkanal muss sich nun das Landratsamt Dachau kümmern.