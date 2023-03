Kommentar von Kia Vahland

Nostalgie allein ist noch keine Idee, die in die Zukunft weist. Das erfahren gerade schmerzlich alle, die sich mit viel Geld und Elan für den Erhalt aller Galeria-Kaufhäuser eingesetzt haben: Angestellte, Politiker, Kommunen. 52 Zentren müssen wohl schließen, was viel mit Missmanagement zu tun hat, aber eben auch mit einem Mangel an Mut zum Neuanfang. Zurück bleiben Tausende Verkäuferinnen und andere Mitarbeiter, die arbeitslos werden. Und oft unsanierte Kolosse in Bestlage, die wohl niemand heute noch so bauen würde: als wenig einladende, teils fensterfreie Trutzburgen, in die vor allem viel reinpassen sollte: Waren, Waren und Waren.