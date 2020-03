Bayern produziert jetzt auch Atemschutzmasken

Donnerstag, 19. März, 10.12 Uhr: Die wegen der Corona-Krise weltweit gefragten Atemschutzmasken werden nun auch wieder in Bayern produziert. "Wir haben jetzt die Eigenproduktion in Bayern mit mittelständischen Unternehmen auf den Weg gebracht", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Regierungserklärung im Landtag. Spätestens von kommender Woche an starte im Freistaat die Produktion von Masken. Die Versorgung mit Schutzmasken sei in der aktuellen Krise besonders wichtig. "Die ganze Welt bestellt und keiner liefert." Ein Problem basiere auf Zoll- und Einfuhrbeschränkungen. Über den Bund würden am Freitag 800 000 Atemschutzmasken nach Bayern geliefert. Darüber hinaus habe der Freistaat zur medizinischen Versorgung 1000 neue Beatmungsgeräte gekauft und werde weitere erwerben. "Außerdem gibt es jetzt eine Meldepflicht für Beatmungsgeräte, die in Privatpraxen und -kliniken vorhanden sind. Notfalls müssen wir auch beschlagnahmen", betonte Söder. In "unzähliger Zahl" seien Beatmungsgeräte in Bayern in privaten Praxen vorhanden.

100-Milliarden-Euro-Hilfspaket für die Wirtschaft

Donnerstag, 19. März, 9.54 Uhr: Um die Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft abzumildern, fordert Markus Söder vom Bund ein mindestens 100 Milliarden Euro schweres Hilfspaket. Bisherige Maßnahmen wie die Regelungen zum Kurzarbeitergeld und zu KfW-Bürgschaften seien ein erster Schritt, es brauche aber ein großes Finanz- und Konjunkturpaket von mindestens 100, eher 150 Milliarden Euro, sagte der bayerische Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung im Landtag. Zudem sprach sich Söder abermals für die Aussetzung der Stromsteuer und der EEG-Umlage aus. Dies würde vielen Betrieben und dem normalen Bürger helfen.

"Dann bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre"

Donnerstag, 19. März, 9.22 Uhr: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus droht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nun ganz konkret mit einer Ausgangssperre für den ganzen Freistaat. "Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrumentarium, um darauf zu reagieren. Das muss jedem klar sein", sagte Söder am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Landtag in München. Man werde "nicht endlos zusehen".

In Bayern haben sich bis Donnerstagmorgen laut Söder bereits 2282 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, in der Folge sind zehn Menschen daran gestorben. "Die Fälle nehmen täglich zu und die Infektionsketten sind immer schwerer zu verfolgen. Deutschland liegt in der aktuellen Statistik mittlerweile vor Südkorea bei den Infektionen."

Zur Eindämmung des Coronavirus wurden bereits am Donnerstag auch im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel in zwei Kommunen Ausgangssperren erlassen. Betroffen sind das Stadtgebiet und der Ortsteil Neuhaus in Hohenberg an der Eger sowie der Ortsteil Fischern, der zum Gemeindegebiet Schirnding gehört. Genau wie in der benachbarten oberpfälzischen Kleinstadt Mitterteich sei dies notwendig, da es dort hohe Fallzahlen gebe, sagte Söder. In Mitterteich wurde am Mittwoch eine Ausgangssperre verhängt. Bayern wolle in keiner Kommune eine Ausbreitungslage wie etwa im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen oder im österreichischen Ischgl, betonte Söder.

Nach dem Ende der Corona-Krise müssen die aktuellen Restriktionen im öffentlichen Leben aus Sicht der Grünen aber schnellstens beendet werden. "Alle Maßnahmen werden zurückgenommen werden müssen, darauf werden wir achten", sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze. Derzeit sei aber klar, dass alles unternommen werden müsse, um die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen.

Bislang keine Corona-Fälle in Bayerns Gefängnissen

Donnerstag, 19. März, 9.14 Uhr: Die Gefängnisse in Bayern sind bisher von dem neuartigen Coronavirus verschont geblieben. "Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es im bayerischen Justizvollzug bislang keinen Fall einer Infektion eines Gefangenen oder Bediensteten mit dem Coronavirus", teilte das bayerische Justizministerium mit. Damit das nach Möglichkeit so bleibt, wird der Haftantritt in einigen Fällen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Das gilt für Menschen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen, weil sie eine Geldstrafe nicht gezahlt haben, für Jugendarrest oder Freiheitsstrafen von bis zu sechs Monaten. Außerdem dürfen Häftlinge bis zum 19. April keinen Besuch empfangen.

Fahrradwerkstätten und Blumenläden dürfen offen bleiben

Donnerstag, 19. März, 8.48 Uhr: Fahrradwerkstätten, Blumenläden, Spirituosengeschäfte: Die Staatsregierung hat eine neue Liste vorgelegt, welche Geschäfte von der allgemeinen Corona-Schließung ausgenommen werden. Sie präzisiert, wie in Grenzfällen zu verfahren ist - und sie nimmt ein paar Branchen mit auf, die bisher nicht vorgesehen waren. Die Fahrradwerkstätten zum Beispiel. Da gab es zuletzt Protest, warum sie anders als Autowerkstätten nicht in den Genuss einer Ausnahmeregel kommen sollten. Welche Geschäfte nun weiter öffnen dürfen, lesen Sie hier.

Prüfungen fürs Staatsexamen werden verschoben

Donnerstag, 19. März, 8.40 Uhr: In der Corona-Krise verschiebt Bayern juristische Examensprüfungen. Die mündlichen Prüfungen des zweiten Staatsexamens, die planmäßig am 17. April beginnen sollten, werden auf die Zeit ab dem 4. Mai verlegt. "Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Ausbreitung des Virus ist es dem Landesjustizprüfungsamt derzeit nicht möglich, sichere Vorhersagen zur künftigen Entwicklung der Situation zu machen", teilte das Justizministerium mit. Auch die Prüfung für angehende Gerichtsvollzieher wird vom April in den Juni verlegt. Termine für den schriftlichen Teil des zweiten Staatsexamens 2020/21 im Juni und Juli sollen zunächst beibehalten werden. Um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren, soll sowohl bei den schriftlichen als auch bei den mündlichen Prüfungen genügend Sicherheitsabstand zwischen Prüflingen untereinander und zu den Prüfern möglich sein. Dafür sollen nach Angaben des Ministeriums größere Räume angemietet werden. Prüflinge, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, Kontakt zu Infizierten hatten oder in einem Risikogebiet waren, werden von der Prüfung ausgeschlossen.

Siebter Corona-Todesfall in Bayern

Mittwoch, 18. März, 19.17 Uhr: In Bayern ist ein siebter Mensch nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. "Bei diesem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes Würzburg um einen über 90-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen", teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Mittwoch mit. Insgesamt gibt es im Freistaat mindestens 1798 Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Darin eingerechnet sind unter anderem die ersten 14 Infizierten, die mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen.

Erste Ausgangssperre für Stadt Mitterteich verhängt

Mittwoch, 18. März, 16.43 Uhr: Wegen der Verbreitung des Coronavirus hat das Landratsamt Tirschenreuth eine Ausgangssperre für die Stadt Mitterteich verhängt. Es ist die erste Stadt in Bayern, die von einer solchen Maßnahme betroffen ist. Hintergrund: Von den bis zum frühen Mittwochnachmittag bestätigten 47 Corona-Erkrankten im Landkreis leben alleine 25 in Mitterteich. Wegen dieser Konzentration habe man nun die Entscheidung für eine Ausgangssperre getroffen, sagte am Mittwochnachmittag ein Sprecher des Landratsamts. Bereits am Dienstag sei den Menschen empfohlen worden, ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Nachdem die Fälle der Erkrankungen über Nacht erneut anstiegen, seien die Maßnahmen nun "verschärft worden".

Nach der ersten Nacht mit der neuen Regelung zeigte sich die Polizei am Donnerstagmorgen schließlich zufrieden. Es habe keine Vorkommnisse gegeben.

Nach Inkrafttreten wurden die Mitterteicher durch die Feuerwehr informiert, die mit Lautsprechern im Ort unterwegs war. Zudem wurden Handzettel verteilt, die die Menschen darüber informieren, welche Regeln nun in ihrer Stadt gelten, in der etwa 7000 Einwohner leben. Laut Allgemeinverfügung des Landratsamtes dürfen die Menschen weiterhin zur Arbeit und wieder nach Hause fahren. Auch der Lieferverkehr soll uneingeschränkt aufrecht erhalten bleiben. Zudem dürften die Mitterteicher auch weiterhin Lebensmittel einkaufen, in die Apotheke oder zum Arzt gehen. "Ansonsten sind alle sozialen Kontakte zu unterlassen", sagte der Sprecher des Tirschenreuther Landratsamts. Er kündigte außerdem an, dass die Ausgangssperre von der Polizei kontrolliert werde. Die Entscheidung habe das Landratsamt allein getroffen, es habe keine Anweisungen von höheren Stellen gegeben. Vor Inkrafttreten sei die Maßnahme allerdings mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) abgesprochen worden. Auch Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sei über die Entscheidung informiert worden, so der Sprecher des Landratsamtes. Ein Regierungssprecher sagte, der Landkreis habe "die volle Rückendeckung" der Staatsregierung.

Stichwahl soll trotz logistischer Probleme stattfinden

Mittwoch, 18. März, 16.05 Uhr: Die Stichwahl zu den bayerischen Kommunalwahlen soll wie geplant am übernächsten Sonntag, 29. März, stattfinden - erstmals als reine Briefwahl. Darüber hat das Innenministerium die Landkreise, Städte und Gemeinden am Mittwoch in einem offiziellen Schreiben informiert. Demnach sollen die Briefwahlunterlagen möglichst bis zum kommenden Mittwoch, 25. März, an alle Bürger zugestellt werden, die sich noch zwischen zwei Bürgermeister- oder Landratskandidaten entscheiden müssen, weil in der ersten Runde am Sonntag kein Kandidat die absolute Mehrheit errungen hat. Die klassische Stimmabgabe an der Urne soll wegen der Coronavirus-Pandemie nicht möglich sein. Das deutsche Wahlrecht sieht zwar derzeit auf keiner Ebene eine reine Briefwahl vor, weil nur bei einer Urnenwahl gewährleistet ist, dass die Wahl jedes einzelnen Bürgers geheim bleibt. Allerdings ist es aus Sicht von Wahlrechtsexperten wie Andreas Gaß vom Bayerischen Gemeindetag in einem Katastrophenfall wie derzeit durchaus möglich, dies für die Kommunalwahl per Allgemeinverfügung zu ändern und eine reine Briefwahl anzuordnen.

Die Verwaltungen in den Kommunen stellt die Entscheidung vor große logistische Probleme. Die Stimmzettel mit den Namen der jeweils verbliebenen Bewerber müssen zwar ohnehin gedruckt werden. Dazu kommen bei einer reinen Briefwahl aber noch eine viel größere Zahl von vorgedruckten Wahlkuverts und von Anleitungen zur richtigen Briefwahl. Ein weiteres Problem könnte sein, die einmal gedruckten Unterlagen rechtzeitig in die Briefkästen der einzelnen Wähler zu bringen. Eine Verlängerung der Frist für die Stimmabgabe über den 29. März hinaus ist laut Innenministerium derzeit nicht geplant. Eine Stichwahl zwischen zwei Bewerbern ist in 16 kreisfreien Städten und 18 Landkreisen nötig, dazu kommt noch eine große Anzahl kleinerer Städte und Gemeinden.

Sechs Corona-Todesfälle in Bayern

Mittwoch, 18. März, 16.02 Uhr: In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Es handele sich um einen "71-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen" aus dem Landkreis Landsberg am Lech, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Landtag soll neues Infektionsschutzgesetz beschließen, aber nicht im Eilverfahren

Mittwoch, 18. März, 15.08 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Krise gibt es im Landtag fraktionsübergreifend große Einigkeit über deutlich umfassendere Befugnisse für die Staatsregierung. In einem neuen bayerischen Infektionsschutzgesetz sollen unter anderem mögliche Beschlagnahmungen von medizinischem Material und ein erleichterter Zugriff auf medizinisches und pflegerisches Personal geregelt werden. Bei einem Treffen von Ministerpräsident Markus Söder und Staatskanzleichef Florian Herrmann (beide CSU) mit allen Fraktionschefs wurde am Mittwoch nach Angaben von Teilnehmern Einvernehmen über den Gesetzentwurf erzielt - mit einigen Änderungen. Allerdings wird das Gesetz nicht wie von der Staatsregierung angestrebt an diesem Donnerstag im Schnellverfahren beraten und beschlossen. Dagegen hätten sich am Ende die SPD und auch die Grünen gewehrt, hieß es. Nun wird das Gesetz zwar eingebracht, dann aber erst in den Ausschüssen beraten. Und endgültig beschlossen werden soll es dann am Mittwoch kommender Woche. Aus dem Umfeld Söders hieß es anschließend, ihm sei Einigkeit hier wichtiger als Schnelligkeit.

Zahl der bestätigten Fälle steigt auf fast 1800

Mittwoch, 18. März, 14.35 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Bayern steigt weiter rasant an. Am Mittwochmittag meldete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) insgesamt 1798 bestätigte Fälle, fast 450 mehr als noch am Dienstag. Allerdings hinken die Zahlen des LGL, das die Meldungen der Landkreise und kreisfreien Städte zusammenfasst, der Wirklichkeit immer hinterher. So hat das LGL zum Beispiel bislang 321 Fälle in Münchner Stadtgebiet registriert, das Münchner Gesundheitsamt am Mittwoch dagegen bereits 509.

Rewe baut Glasscheiben vor Kassen auf

Mittwoch, 18. März, 14.27 Uhr: Zum Schutz vor dem Coronavirus sitzen die Kassierer in bayerischen Rewe-Filialen künftig hinter Plexiglasscheiben. Die Schutzwände seien 1,5 Meter hoch, von Donnerstag an werde landesweit mit dem Aufbau in den Geschäften begonnen, sagte Volker Hornsteiner, Vorsitzender der Geschäftsleitung Region Süd Rewe Group. Die Schutzwände haben laut Hornsteiner keine Möglichkeiten zum Durchgriff. So sollen die Mitarbeiter vor einer Ansteckung geschützt werden. Um die Kunden untereinander zu schützen, könne er sich Abstandsmarkierungen an den Kassen, wie in anderen Ländern bereits üblich, vorstellen.

Nürnberg sagt das Frühlingsfest ab

Mittwoch, 18. März, 13.28 Uhr: Das Nürnberger Frühlingsfest, eines der größten Volksfeste in Bayern, fällt heuer wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Zu der vom 11. bis 26. April geplanten Veranstaltung waren bis zu zwei Millionen Besucher erwartet worden. Die Stadt hatte eine Austragung zum vorgesehenen Termin nicht für möglich gehalten. Einer Terminverlegung hätten die Schausteller nicht zugestimmt, hieß es. "Die Wirkung des völlig neuen Virus ist noch gar nicht erforscht. Niemand weiß, was in zwei, vier oder acht Wochen sein wird", sagte der Sprecher der Schausteller, Lorenz Kalb.

Regierung startet Kampagne, um Senioren zu helfen

Mittwoch, 18. März, 12.57 Uhr: Die bayerische Staatsregierung hat mit Wohlfahrts- und kommunalen Spitzenverbänden eine Corona-Hilfsinitiative für Senioren auf den Weg gebracht. Unter dem Titel "Unser soziales Bayern: Wir helfen zusammen!" suche man Helfer, die für alte Leute etwa Einkäufe erledigten oder sie anriefen, teilte Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) mit. Denn Senioren seien stärker durch das Coronavirus gefährdet als andere Leute. Die Senioren sollten sich bei Hilfsbedarf bei ihrer Gemeinde melden. Die Kampagne des Ministeriums soll für die vielen freiwilligen Initiativen in Bayern ein Dach sein. Trautner rief unter anderem Nachbarn, Pfarrgemeinden und Postboten dazu auf, dieser Tage auf ältere Mitmenschen besonders zu achten. An örtliche Versorger gerichtet sagte sie: "Nutzen Sie alle Möglichkeiten für ein unkompliziertes System zur Bestellung und Auslieferung der lebensnotwendigen Dinge wie Lebensmittel und Medikamente."

Journalistinnen und Lastwagenfahrer arbeiten jetzt auch für eine "kritische Infrastruktur"

Mittwoch, 18. März, 12.29 Uhr: Die Staatsregierung hat die Liste jener Berufstätigen erweitert, die ihre Kinder in die Notfallbetreuung in den Schulen und Kitas schicken dürfen. Seit Mittwoch werden auf dem entsprechenden Formular des Sozialministeriums auch der Personen- und Güterverkehr genannt - die Versorgung insbesondere mit Lebensmitteln sicherzustellen, wurde zuletzt immer wieder als vordringliche Aufgabe genannt. Auf dem am Montag veröffentlichten Formular war das noch nicht der Fall. Und auch die Medien werden nun als Teil der "kritischen Infrastruktur" aufgeführt. Journalistinnen und Journalisten haben also ebenfalls einen Anspruch auf eine Betreuung ihrer Kinder, wenn dafür kein anderer Erziehungsberechtigter verfügbar ist und wenn das Kind gesund ist, keinen Kontakt zu einem Covid-19-Patienten hatte und auch nicht in einem Risikogebiet war.

Landtag tagt nur noch mit einem Fünftel der Abgeordneten

Mittwoch, 18. März, 11.31 Uhr: Auch der Landtag schaltet um in den Corona-Krisenmodus. Alle Plenarsitzungen sollen ab sofort nur noch mit einem Fünftel der Abgeordneten stattfinden, um den nötigen Abstand zu halten. Darauf hätten sich die sechs Fraktionen einvernehmlich verständigt, teilte der Landtag mit. Die Fraktionsstärken sollen den Angaben zufolge proportional erhalten bleiben. Besuchergruppen dürfen den Landtag bis auf weiteres nicht betreten, auf der Besuchertribüne könnten dann aber Abgeordnete Platz nehmen, die einer Risikogruppe angehören. Zudem einigten sich die Fraktionen darauf, Mehrheiten nicht anzuzweifeln und vorerst auf Dringlichkeitsanträge zu verzichten. Angst vor "Tricksereien", etwa aus den Reihen der AfD, habe man nicht, heißt es von den parlamentarischen Geschäftsführern der anderen Fraktionen.

Die neuen Regeln sollen schon in der nächsten Plenarsitzung am Donnerstag gelten. Diese werde verkürzt abgehalten, nur das Nötigste soll besprochen werden. Auf der Tagesordnung stehen eine Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zur Coronavirus-Pandemie sowie der Nachtragshaushalt. Am Donnerstag soll das Milliarden-Hilfspaket für das Gesundheitssystem und die bayerische Wirtschaft verabschiedet werden. Dafür wird auch die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse gelockert; darüber muss aber nicht eigens abgestimmt werden, weil die Regierung in Krisenzeiten davon abweichen darf.

Freistaat startet sein Soforthilfe-Programm für Unternehmer

Mittwoch, 18. März, 11.19 Uhr: Das Soforthilfe-Programm für Unternehmer und Freiberufler in finanziellen Nöten ist gestartet. Seit Mittwochmorgen ist das entsprechende Formular auf der Internetseite des bayerischen Wirtschaftsministeriums abrufbar. Es ist nur zwei Seiten lang - und der Unternehmer muss darin nicht nur versichern, dass er in einer "existenzbedrohlichen Wirtschaftslage" respektive einem Liquiditätsengpass steckt, der durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöst wurde. Er muss auch zusagen, später die entsprechenden Nachweise nachzureichen. Erstes Geld soll bereits am Freitag ausgezahlt werden. Betriebe mit bis zu fünf Beschäftigten können maximal 5000 Euro bekommen, 7500 Euro bei bis zu zehn Beschäftigten, 15 000 Euro bei bis zu 50 Beschäftigten und 30 000 Euro bei bis zu 250 Beschäftigten. Geschickt werden müssen die Anträge an die jeweilige Bezirksregierung, in München an die Stadtverwaltung.

TÜV sagt Führerscheinprüfungen ab

Mittwoch, 18. März, 10.24 Uhr: Führerscheinanwärter müssen sich gedulden. Der TÜV Süd, der in Bayern die Prüfung abnimmt, stoppt theoretische und praktische Prüfungen nach Absprache mit den Behörden wegen der Corona-Epidemie bis zum 19. April. Ausnahmen gibt es nur für Führerscheine, die "dringend zur Sicherstellung der öffentlichen Ordnung" nötig sind, etwa für Feuerwehr, THW und Rotes Kreuz, wie der TÜV Süd mitteilt.

Abitur um drei Wochen verschoben

Mittwoch, 18. März, 9.17 Uhr: Das Abitur in Bayern wird um drei Wochen verschoben. Nach den Osterferien sollen damit die Klausuren nachgeholt werden, die jetzt wegen der Corona-bedingten Schulschließungen nicht stattfinden können. Die Punkte aus diesen Klausuren sind aber Voraussetzung für die Zulassung zum Abitur. Diese Information hat das Kultusministerium am Mittwochmorgen an die bayerischen Gymnasien geschickt. Dieser Plan geht aber nur auf, falls nach den Ferien die Schulen wieder geöffnet sind.

Eigentlich sollten die schriftlichen Abi-Prüfungen vom 30. April bis zum 11. Mai geschrieben werden; eine Woche später sollten dann die mündlichen beginnen. Laut Kultusministerium steht nun am 20. Mai die schriftliche Deutsch-Prüfung an, am 26. Mai Mathematik und am 29. Mai das dritte Fach. Die mündlichen Prüfungen werden vom 15. Juni bis zum 26. Juni angesetzt. Auch wenn Nachholtermine nötig würden, sei damit eine termingerechte Bewerbung für Studienplätze möglich, versichert das Ministerium. Es räumt aber ein: "Aufgrund der dynamischen Entwicklungen können weitere Veränderungen im Ablauf der Abiturprüfung 2020 nicht ausgeschlossen werden."

Freistaat lässt alle Behinderten-Werkstätten zusperren

Mittwoch, 18. März, 8.10 Uhr: Nach Kitas, Schulen und heilpädagogischen Tagesstätten werden von diesem Mittwoch an auch alle Behinderten-Werkstätten in Bayern geschlossen - und zwar ebenfalls bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Eine entsprechende Allgemeinverfügung, die auch für Förderstätten gilt, hat das Sozialministerium am Dienstag erlassen. Auch immer mehr Behinderten-Einrichtungen seien von der Coroanvirus-Pandemie betroffen, heißt es in der Begründung, in ihnen bestehe eine "erhebliche Ansteckungsgefahr". Zudem hätten die dort Tätigen oft chronische Erkrankungen, etwa der Atemwege, so dass man mit einem schweren Krankheitsverlauf rechnen müsse. Analog zu den Regelungen für Schulen und Kitas soll es in den Werkstätten aber eine Notfallbetreuung für all jene geben, deren Eltern oder Betreuer in Bereichen der "kritischen Infrastruktur" arbeiten.

Angst vor Corona-Engpässen: Polizeiprüfungen vorgezogen

Mittwoch, 18. März, 7.05 Uhr: Aus Angst vor Engpässen in der Corona-Krise zieht Bayern die Prüfungen für Polizeianwärter vor. Die Abschlussprüfungen sollte ursprünglich im Mai beginnen, nun wurden sie auf den 23. März vorverlegt, wie ein Sprecher der für die Prüfungen zuständigen bayerischen Bereitschaftspolizei in Bamberg mitteilte. "Grund hierfür ist die Fürsorgepflicht, da die Prüfungen derzeit noch mit allen Prüflingen durchgeführt werden kann, was in Zukunft aufgrund möglicher Infektionen eventuell nicht mehr gegeben ist", teilte die Bereitschaftspolizei mit. Nach bestandener Prüfung stünden grundsätzlich 800 neue, fertige Polizeibeamte zur Verfügung - "und es könnte auf mögliche Personalausfälle reagiert werden". Das Problem stelle sich derzeit aber ausdrücklich noch nicht.

Corona-Soforthilfe: Steuerzahlungen bis Jahresende zinsfrei stunden

Mittwoch, 18. März, 6.12 Uhr: Wer in Bayern aufgrund der Coronavirus-Krise in finanzielle Schieflage geraten ist, kann ab sofort fällige Steuerzahlungen zinsfrei stunden. Finanzminister Albert Füracker (CSU) setzte die steuerliche Hilfsmaßnahme im Vorgriff auf eine bundesweite Regelung in Kraft. "Schnelle und möglichst unbürokratische Hilfen für unmittelbar Betroffene sind das Gebot der Stunde", sagte er. "Dies gilt auch für den Bereich der Steuern."

Wer seine Steuern aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nicht zahlen kann, kann bis zum Jahresende entsprechende Anträge auf Stundung stellen. Dies betrifft sowohl die Einkommen- und Körperschaftsteuer als auch die Umsatzsteuer. Zudem kann auf Antrag auch die Höhe der Vorauszahlungen angepasst werden. Bei unmittelbarer Betroffenheit werde der Freistaat grundsätzlich bis zum Ende des Jahres von Vollstreckungsmaßnahmen absehen, heißt es weiter. Auch auf gesetzlich anfallende Säumniszuschläge solle in dieser Zeit verzichtet werden. Sollten Steuererklärungen wegen der Coronakrise nicht fristgerecht eingereicht werden können, würden die Finanzämter großzügig und möglichst unbürokratisch Fristverlängerungen ermöglichen, sagte Füracker. Ihre Servicecenter haben indessen von heute an vorerst für Besucher geschlossen. Stattdessen müssten nun zwischenzeitlich Telefon, E-Mail, Briefe oder das Onlineangebot der Steuerverwaltung unter www.elster.de genutzt werden, teilte das Ministerium mit. Auch seien persönliche Termine mit einem Sachbearbeiter weiterhin möglich.

Proben für Oberammergauer Passion für zwei Wochen unterbrochen

Dienstag, 17. März, 16.43 Uhr: Die Proben zur Oberammergauer Passion sind wegen der Ausbreitung des Coronavirus bis zum 29. März unterbrochen worden. Spielleiter Christian Stückl habe die Entscheidung am Mittag getroffen, sagte Passionssprecher Frederik Mayet. Die Premiere sei bisher nicht abgesagt. "Stand heute gehen wir davon aus, dass die Premiere am 16. Mai 2020 stattfinden kann", heißt es auf der Homepage. Mayet sagte: "Wir warten ab. Wir lernen weiter unsere Texte." Die Volksproben mit vielen Menschen auf der Bühne wie auch das Fotografieren für den Bildband mit vielen Beteiligten waren schon zuvor ausgesetzt worden. Die Verantwortlichen entwerfen zugleich Ausweichszenarien, etwa ob die Premiere auf Juni oder Juli oder sogar auf ein anderes Jahr verschoben werden könnte.

Bis 4. Oktober sind nach derzeitigem Stand rund 100 Vorstellungen geplant, knapp eine halbe Million Gäste aus aller Welt werden erwartet. 95 Prozent der Tickets sind verkauft. Es gebe bisher einige wenige Stornierungen. Teils sagten Besucher ab, weil ihre Flüge gestrichen wurden, sagte Mayet. Die Gemeinde ist gegen einen möglichen Ausfall der Passion versichert. Die Vorbereitungen bisher kosteten laut Spielleitung etwa 15 Millionen Euro, versichert seien 25 Millionen Euro.

15 Infektionen in Regensburger Geburtsklinik

Dienstag, 17. März, 15.20 Uhr: In der katholischen Kinderklinik St. Hedwig in Regensburg haben sich 15 Mitarbeitende mit dem Coronavirus infiziert. Darunter seien auch mehrere Hebammen, teilte das Krankenhaus Barmherzige Brüder mit, zu dem St. Hedwig gehört. Die Geburtshilfe laufe aber unter strengen Hygienemaßnahmen weiter. Die Sicherheit der Patienten sei gewährleistet, sagte der ärztliche Direktor Michael Kabesch. "Wir haben sofort alle nötigen Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Verbreitung des Virus zu unterbinden." Momentan prüfe man die Kontakte der Mitarbeitenden zu Eltern, da diese dann möglicherweise häusliche Quarantäne einhalten müssten, heißt es weiter. Die Entscheidung treffe das Gesundheitsamt. Die eigenen Hygieneexperten der Klinik stellten die Sicherheit und den Schutz von Patientinnen und Mitarbeitenden vor einer Corona-Infektion sicher.

Laut dem Krankenhaus wurde zunächst am Montag eine Hebamme positiv getestet. Sie sei im Urlaub in Tirol gewesen, bevor das österreichische Bundesland zum Risikogebiet erklärt worden sei. Zwei Tage nach ihrer Rückkehr habe sie leichte Symptome bemerkt und sich umgehend krankgemeldet. Seitdem hätten alle Kontaktpersonen Mund-Nasen-Schutzmasken getragen und seien angehalten gewesen, sich genau zu beobachten und bei Symptomen zu Hause zu bleiben. Alle Mitarbeitenden des Kreißsaals, alle Hebammen und alle Ärzte der Abteilung seien auf Corona getestet worden. In den besagten 15 Fällen sei das Ergebnis eine Infektion gewesen. Sie hätten sich daraufhin umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Aktuell zeigten sie keine bis leichte Symptome einer Coronavirus-Infektion, heißt es in der Mitteilung. Die Klinik in Regensburg bezeichnet sich selbst als das größte Früh- und Neugeborenen-Zentrum Bayerns. Mit etwa 3000 Geburten im Jahr sei St. Hedwig eine der größten und beliebtesten Geburtskliniken Bayerns.

Söder und Spahn sprechen in München zur Corona-Krise

Dienstag, 17. März, 13.26 Uhr: In München äußern sich Ministerpräsident Markus Söder und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise. Die Grundversorgung solle aufrechterhalten, das öffentliche Leben aber weiter runtergefahren werden. Zur Sicherung der Lebensmittelversorgung soll es an den Grenzen Sonderspuren für Transportfahrzeuge geben. Denkbar seien "grüne Spuren an den Grenzen für die Lebensmittellieferungen", sagte Söder. Zugleich rief er alle Menschen auf, auf Hamsterkäufe zu verzichten. Die Versorgung sei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Spahn: Corona-Ausbreitung hat mit Rückkehrern aus Skiurlaub zu tun

Die aktuelle Verbreitung geht nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch auf Kontakte in Skigebieten zurück. "Das Ausbruchsgeschehen, das wir im Moment haben, hat viel zu tun mit den Rückkehrern aus dem Skiurlaub", sagte der CDU-Politiker. Er verwies etwa auf Südtirol, Österreich und die Schweiz. Das Risiko, das aus dem regen Austausch in Skigebieten entstanden sei, solle man nicht unterschätzen. Etwa auch das Ausbruchsgeschehen in Dänemark habe damit zu tun. Spahn bekräftigte daher den Aufruf an Heimkehrer aus diesen Skigebieten, möglichst zwei Wochen zu Hause zu bleiben.

Bayern ordnet 400 Beamte wegen Corona-Krise in Gesundheitsbehörden ab

Neu verkündete Söder, dass 400 Verwaltungsmitarbeiter von anderen Stellen zu den Gesundheitsämtern abgeordnet werden, um die Mitarbeiter dort zu entlasten. Diese sollten aus Behörden abgezogen werden, die derzeit wegen der Krise weniger zu tun haben. Denkbare Tätigkeiten wären etwa organisatorische Aufgaben und die Arbeit an Telefon-Hotlines. Die Krankenhäuser werden angewiesen, nicht zeitkritische Operationen zu verschieben. Man wolle so weitere medizinische Kapazitäten schaffen. Zudem habe man bereits 500 Medizinstudenten als Unterstützung angeworben, am Ende könnten es bis zu 5000 werden, so Söder weiter: "Wir wollen breit aufgestellt sein, dass jedermann ein Bett finden kann, wenn er eines braucht." Dazu werde man alle notwendigen Maßnahmen treffen.

Söder: Zu Ostern nicht verreisen

Zur Eindämmung sollten die Menschen über Ostern und in den Osterferien nicht verreisen, auch nicht innerhalb Deutschlands. Ostern solle in diesem Jahr in Bayern verbracht werden, und zwar am besten daheim, sagte Söder. Bayern schränkt nun auch den Betrieb von Hotels ein: Diese dürfen nur noch notwendige Übernachtungen anbieten und keine Touristen mehr beherbergen. Damit setzt der Freistaat in diesem Punkt eine Verabredung von Bund und Ländern vom Montagabend um.

Spahn: 100 000 Coronavirus-Tests vergangene Woche

Jetzt sei eine Zeit der Höchstbelastung für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sagte Bundesgesundheitsminister Spahn. "Sie sind diejenigen, auf die wir uns jetzt verlassen." In der vergangenen Woche habe es bei kassenärztlichen Laboren mehr als 100 000 Coronavirus-Tests gegeben. Dies sei schon eine sehr hohe Kapazität und dürfte mehr sein, als in den meisten anderen Ländern der Welt. Bei der bundesweiten Service-Hotline der Kassenärzte unter der Nummer 116 117 seien in der vergangenen Woche mehr als 400 000 Anrufe angenommen worden, sagte Spahn. Man sei froh, dass sich viele informieren wollen, so Spahn. Er bat aber um Verständnis, wenn es zu Wartezeiten komme. Im Freistaat gebe es derzeit täglich 6000 Anruf bei der 116 117, sagte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml.

Spahn zeigte sich beeindruckt von der Intensität, mit der man in Bayern an dem Thema arbeite. Es gehe nun darum, Zeit zu gewinnen, um die Ausbreitung des Virus zu beschränken. 80 Prozent der Erkrankten hätten milde bis symptomfreie Verläufe. Bei anderen aber könnte eine Infektion zu schweren Folgen führen bis hin zum Tod. "Um dort möglichst viele zu schützen, deswegen stehen wir hier zusammen", sagte Spahn.

Zahl der Infizierten in Bayern steigt

Derzeit gebe es nach ihrem Wissensstand 20 Drive-in-Teststellen in Bayern, weitere seien geplant, sagte Bayerns Gesundheitsministerin Huml. Wenn jemand Symptome habe, solle er vorrangig getestet werden, so Huml weiter. Zum Vorgehen sagte sie: Wenn jemand Kontakt mit einem Erkrankten hatte, solle er sich beim Gesundheitsamt melden. Bei Verdacht mit Symptomen dagegen solle man beim Hausarzt anrufen oder 116 117 kontaktieren. Die Zahl der Infizierten ist nach Informationen des Landesamts für Gesundheit am Dienstag auf 1352 Fälle in Bayern gestiegen.

Anträge auf Corona-Soforthilfen noch in dieser Woche

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger äußerte sich zur wirtschaftlichen Situation und zur Versorgungslage im Freistaat. Eine Engpasssituation wolle man vermeiden. Systemkritische Infrastruktur - wie Lebensmittelläden, Banken, Energie und Wasserversorgung - müsste aufrechterhalten werden. Im Moment sei man dabei Atemschutzmasken zu organisieren, damit in diesem Bereich genügend Ressourcen zur Verfügung stünden. Man rufe zudem eine Arbeitskraftplattform zusammen mit der Agentur für Arbeit ins Leben. Ziel sei, dass Arbeitskraft, die in manchen Bereichen frei werde, an anderer Stelle eingesetzt werden könne.

Firmen in Bayern, die wegen der Corona-Krise in Finanznöte geraten, sollen noch in dieser Woche Soforthilfen des Freistaats beantragen können, so Aiwanger. Notleidende Betriebe sollen dem Kabinettsbeschluss zufolge unbürokratisch und sehr kurzfristig zwischen 5000 und 30 000 Euro bekommen können, je nach Größe beziehungsweise Mitarbeiterzahl.

Polizei beendet zwei "Corona-Partys"

Dienstag, 17. März, 13.23 Uhr: Zwei sogenannte "Corona-Partys" hat die Polizei in Nürnberg und Schwabach beendet. Rund 100 junge Menschen hatten sich am Montagabend in einem Nürnberger Stadtpark zum Feiern getroffen und dazu eine mit Generatoren betriebene Musik- und Lichtanlage laufen lassen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In Schwabach trafen sich den Angaben nach 50 Jugendliche in einem Skater-Park und feierten ebenfalls lautstark mit einer mitgebrachten Musikanlage. Sie hatten sich offenbar über soziale Medien zu der Feier verabredet. Auch hier stellten Beamte die Anlage sicher, erteilten Platzverweise.

Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) hat Besucher und Veranstalter sogenannter "Corona-Partys" massiv kritisiert. "Sorry, aber das geht gar nicht." Wer in diesen Tagen die Vorgaben bewusst ignoriere, soziale Kontakte einzudämmen, gefährde sich selbst und alle anderen. Söder betonte, die Polizei sei angewiesen, darauf umgehend zu reagieren und dagegen vorzugehen.

Das gleiche gelte auch für Partys in Parkanlagen bei dem teils frühlingshaften Wetter. Parkmitarbeiter seien gebeten, hier auf die Menschen zuzugehen. Derzeit sei wegen der Corona-Krise eine Zeit des Verzichts geboten.

Jede vierte Tafel hat bereits die Arbeit eingestellt

Dienstag, 17. März, 12.00 Uhr: Die Auswirkungen des Coronavirus machen auch vor den Tafeln keinen Halt. Von den etwa 160 bayerischen Tafeln, die Bedürftige mit Lebensmitteln und Mahlzeiten versorgen, haben am Dienstagvormittag schon 40 geschlossen. Tendenz: steigend. Der Grund ist vor allem das meist hohe Alter der ehrenamtlichen Mitarbeiter und Gäste. Ältere Menschen gehören zu den durch das Coronavirus besonders gefährdeten Personen. "Eine große Zahl der bayerischen Tafeln wird temporär geschlossen werden müssen", befürchtet Peter Zilles, Chef des Landesverbands der Tafel Bayern.

Trotz der schwierigen Situation könnten Tafeln den Betrieb in großen Städten wie München, Erlangen, Nürnberg, Regensburg und Augsburg bisher mit entsprechenden Anpassungen aufrechterhalten, sagte Zilles. So gebe es nun Ausgaben vor den Räumlichkeiten statt im Inneren und es würden statt Gruppen jeweils nur einzelne Personen zur Ausgabe gelassen. Zudem werden beispielsweise in München und Erlangen Schüler und Studenten eingelernt, die sich als Freiwillige melden.

Lohrer Karfreitagsprozession erstmals seit mehr als 100 Jahren abgesagt

Dienstag, 17. März, 10.29 Uhr: Die berühmte Lohrer Karfreitagsprozession fällt aus - vermutlich zum ersten Mal seit dem Ersten Weltkrieg. Der Förderverein hat die Absage beschlossen, nachdem das Bistum Würzburg am Montagabend alle Gottesdienste mit Besuchern bis einschließlich 19. April untersagt hatte. Die katholische Karfreitagsprozession in Lohr am Main ist die älteste noch gepflegte Prozession dieser Art in Deutschland. Fördervereins-Vorsitzender Joachim Salzmann sagte, er sei selbst 62 Jahre alt und könne sich "nicht erinnern, dass sie zu meinen Lebzeiten jemals ausgefallen ist". Selbst während des Zweiten Weltkrieges habe sie jedes Jahr in reduzierter Form stattgefunden. Nur während des Ersten Weltkrieges sei sie ein- oder zweimal ausgefallen. "Wir werden die Prozession auch nicht nachholen, sie findet dann erst 2021 wieder statt", sagte er. Die Lohrer Prozession gibt es seit mehr als 350 Jahren, jedes Jahr kommen dorthin Tausende Besucher.

Friseursalons müssen nicht schließen

Dienstag, 17. März, 8.10 Uhr: Verwirrung um die Friseure in Bayern: Dürfen sie weiter Haare schneiden oder müssen auch sie ihre Salons zusperren? Nach der Pressekonferenz der Staatsregierung am Montagvormittag, in der unter anderem die Schließung vieler Läden verkündet wurde, fragte der Landesinnungsverband (LIV) des Friseurhandwerks im Wirtschaftsministerium und der Staatskanzlei nach, ob das auch für die Salons gelte, wie LIV-Geschäftsführerin Doris Ortlieb erklärt. Von dort die Antwort: Ja. So teilte der LIV seinen Mitgliedern am Montagmittag mit, sie müssten schließen. Knapp eineinhalb Stunden später aber habe die Staatskanzlei das revidiert und mitgeteilt, dass Friseure als Handwerker ihre Salons weiter betreiben dürften, sagt Ortlieb. "Kommando zurück", ließ die Innung daraufhin wissen, und: "Die Ereignisse überschlagen sich und das Wirrwarr ist komplett."

Ob Friseure ihre Salons freiwillig schließen sollten, dazu gibt Landesinnungsmeister Christian Kaiser keine klare Empfehlung ab. In einer Videobotschaft deutet er aber an, dass er dies für richtig hielte. "Es ist jetzt Zeit zu handeln." Die Friseure sollten jetzt mit ihren Angestellten beratschlagen, wie es weitergehen könne, schließlich seien die Personalkosten einer der größten Ausgabenblöcke. Kaiser riet den Betrieben auch, ihre Zahlungsfähigkeit im Auge zu behalten, nicht unbedingt nötige Ausgaben zu verschieben und sich Hilfen vom Staat zu holen.

Einschreibung an Grundschulen soll stattfinden

Dienstag, 17. März, 7.02 Uhr: Obwohl der Schulunterricht in Bayern wegen des Coronavirus ausfällt, will das Kultusministerium die in diesen Tagen geplanten Einschreibungen für Grundschulen wie geplant stattfinden lassen. "Die Schuleinschreibung steht in keinem unmittelbaren Zusammenhang zum Unterrichtsbetrieb", teilte das Ministerium in einem an Schulen und Förderzentren adressierten Schreiben mit. Sie finde daher "vom Grundsatz her" statt. In einigen Kommunen, etwa dem Landkreis Freising, ist die Einschreibung hingegen abgesagt worden. Laut Ministerium ist es zulässig, die Schulgebäude für die Einschreibung zu nutzen. Eine persönliche Anmeldung sei jedoch nicht erforderlich. Stattdessen könne die Anmeldung für das Schuljahr 2020/2021 auch telefonisch oder schriftlich etwa per Mail erfolgen. Auch die Pflicht, am Verfahren zur Feststellung der Schulfähigkeit teilzunehmen, entfalle grundsätzlich. In begründeten Einzelfällen könnten Schule und Erziehungsberechtigte allerdings eine Möglichkeit finden, das zu organisieren. Die Anforderungen des Infektionsschutzes müssten dabei eingehalten werden.

Fünfter Corona-Todesfall in Bayern

Montag, 16. März, 18.58 Uhr: In Bayern ist ein weiterer Mensch nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Es handele sich um einen über 90-jährigen Patienten aus Würzburg, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in München unter Berufung auf das Landratsamt Würzburg mit. Der Gestorbene sei Bewohner des gleichen Pflegeheims gewesen, aus dem auch zwei andere Coronavirus-Todesfälle in Bayern stammten. Damit sind fünf Menschen in Bayern nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Mindestens 1067 Menschen wurden bislang positiv auf Sars-CoV-2getestet.

Kabinett diskutiert mit Spahn über Corona - Freizeiteinrichtungen zu

Montag, 16. März, 17.32 Uhr: Am Dienstag wird sich in der Staatskanzlei einmal mehr auch das Kabinett (10.00 Uhr) mit der Corona-Lage infolge von Sars-CoV-2 befassen. Dazu erwartet der Ministerrat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Über Details soll mittags bei einer Pressekonferenz informiert werden, welche erneut nur im Internet übertragen wird. Die Zahl der Coronavirus-Infizierten im Freistaat Bayern hat derweil die 1000er-Marke überschritten. Bis Montagmittag registrierten die Behörden 1067 bestätigte Infektionen in Bayern.

Wenn es in diesem Tempo weitergehe, könne es sein, dass es am Wochenende mehrere Tausend Infizierte im Land gebe. Einige ältere, vorerkrankte Menschen im Freistaat starben auch schon an Covid-19. Einen Tag nach Schulen und Kindergärten sind deshalb ab Dienstag in Bayern auch praktisch alle Freizeiteinrichtungen wegen des Coronavirus geschlossen. Konkret gilt dies für alle Schwimmbäder, Saunen, Thermen, Kinos, Tagungs- und Veranstaltungsräume, Clubs, Bars und Diskotheken, Spielhallen, Theater, Museen, Bibliotheken, Vereinsräume, Bordelle, Sporthallen, Fitnessstudios, Tierparks, Aus- und Fortbildungseinrichtungen, Musik- und Volkshochschulen sowie Jugendhäuser. Auch Sport- und Spielplätze sind bis 19. April zu.

Schulschließungen kein größeres Problem für Industrie

Montag, 16. März, 15.32 Uhr: Die bayerische Industrie kommt mit der Schließung aller Schulen und Kindertagesstätten im Freistaat offenbar gut zurecht. Von der Deutschen Presse-Agentur befragte Unternehmen berichteten am Montag durchweg davon, dass die Produktion ganz oder weitgehend normal laufe. Durch den von den Schulschließungen verursachten privaten Betreuungsbedarf fielen demnach nicht in großem Maße Mitarbeiter aus. In Bayern sind die Schulen seit Montag geschlossen, um den Ausbruch des Coronavirus einzudämmen.

So hieß es von BMW, die Produktion laufe regulär. Audi erklärte, man habe normal weiterproduziert. "Es gibt keine größeren Einschränkungen und Stand heute erwarten wir auch keine", sagte eine Infineon-Sprecherin. Auch bei Wacker Chemie und Osram gab es am Montag keine Einschränkungen in der Produktion durch fehlende Mitarbeiter. Allgemein gilt bei den meisten Unternehmen derzeit, dass Mitarbeiter, die aus dem Homeoffice arbeiten können, dies auch tun sollen. In der Produktion ist dies nicht möglich.

Lernplattform Mebis nach Hackerangriff wieder erreichbar

Montag, 16. März, 15.32 Uhr: Eigentlich sollten Schüler in Bayern über die Online-Plattform Mebis am Montag lernen und Aufgaben machen. Eine praktische Möglichkeit für die Zeit der Schulschließungen im Zuge der Corona-Pandemie. Doch aus diesem Plan wurde erstmal nichts. Hacker haben am Montag die eigentlich für den Fernunterricht von Schülern gedachte Online-Plattform lahmgelegt. Am Nachmittag war Mebis nach Auskunft des Bayerischen Kultusministeriums aber wieder erreichbar, wenn auch mit Problemen. Es werde noch am Ausbau und der Optimierung der Systeme gearbeitet, hieß es aus dem Ministerium in München. Damit wolle man der stark gestiegenen Anzahl von Benutzern Rechnung tragen.

Die Mebis-Server waren nach Auskunft der Betreiber seit den frühen Morgenstunden einer Attacke ausgesetzt. Der Angriff sei durch Hunderttausende automatisierte Seitenaufrufe erfolgt. Während der Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie sollen die bayerischen Schüler in den kommenden Wochen von ihren Lehrern über Mebis mit Lernmaterial versorgt werden. Auch archivierte Prüfungsaufgaben, ein Informationsportal und rund 55 000 Medien können in dem virtuellen Klassenzimmer abgerufen werden.

Keine Verfahren an Bayerns Verwaltungsgerichten wegen Corona

Montag, 16. März, 14.20 Uhr: Wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus sollen an bayerischen Verwaltungsgerichten bis zum Ende des Monats keine Verhandlungen stattfinden. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München habe alle Verwaltungsgerichte im Freistaat aufgerufen, den Sitzungsbetrieb zwischen dem 17. und 31. März komplett einzustellen, sagte ein Sprecher des Verwaltungsgerichtes am Montag.

Straßenzeitung "Biss" stellt Verkauf wegen Corona vorerst ein

Montag, 16. März, 13.20 Uhr: Die Münchner Straßenzeitung "Biss" stellt den Verkauf zum Schutz der Verkäufer und Kunden ab sofort ein. Die mehr als 100 Verkäufer der Zeitung, die meist obdachlos oder in sozialen Schwierigkeiten sind, werden laut Mitteilung vom Montag weiterhin finanziell unterstützt. "Wir lassen unsere Verkäufer nicht hängen, keiner muss Angst um seinen Arbeitsplatz haben", sagte Karin Lohr, die Geschäftsführerin von "Biss" demnach. Sie behielten durch die Festanstellung auch den vollen Schutz ihrer Krankenversicherung.

Staatsregierung stellt Gesundheitssystem auf Corona-Notfallbetrieb um

Montag, 16. März, 13.01 Uhr: Die Staatsregierung bereitet sich angesichts der rasant steigenden Zahl an Coronavirus-Infektionen auf einen drohenden medizinischen Ausnahmezustand vor. "Die Krankenhäuser werden speziell auf die Corona-Herausforderung komplett ausgerichtet", kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München an. "Es ist wichtig, dass alle Kliniken sich darauf einstellen." Auch allgemeine Arztpraxen und Rehakliniken werden einbezogen, Unikliniken komplett von Forschung auf Versorgung umgestellt. Medizinstudenten sollen für die Gesundheitsversorgung angestellt werden, ebenso Ärzte im Ruhestand und Mediziner in Elternzeit.

Die Testkapazitäten sollen ausgebaut werden - aber gezielt: "Wir werden die Tests nur noch dort machen, wo wirklich Symptome da sind, da ansonsten die Testverfahren überlastet würden", sagte Söder. Die Staatsregierung will zudem Gesundheitsämter und die Besetzung der Notfallnummern personell deutlich verstärken. Für den Extremfall von Masseninfektionen sind nach den Worten von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) auch temporäre Notfallkliniken in Messehallen denkbar: "Wir müssen uns auf alles vorbereiten, auch auf die Thematik." Zuerst müssten aber die Krankenhäuser gestärkt und unterstützt werden.

Coronavirus beeinträchtigt Vorbereitungen zu Oberammergauer Passion

Montag, 16. März, 12.31 Uhr: In Oberammergau beinträchtigen die Vorsichtsmaßnahmen wegen des Coronavirus auch die Proben zu den Passionsspielen. Derzeit finden Proben nur im kleineren Kreis statt. Die Volksproben mit sehr vielen Menschen auf der Bühne sind vorerst ausgesetzt. Rund 2400 Oberammergauer sind an den Passionsspielen beteiligt, etwa die Hälfte der Einwohner. Unterbrochen wurden inzwischen auch die Fotoproben für den Bildband, der zur Premiere am 16. Mai erscheinen soll.

Premiere und Vorstellungen sind bisher nicht abgesagt. Allerdings entwickeln die Verantwortlichen seit gut einer Woche Alternativszenarien, etwa eine Verschiebung der Premiere um ein oder mehrere Monate oder eine Verschiebung der gesamten Passion. Bis 4. Oktober sind nach derzeitigem Stand rund 100 Vorstellungen geplant, knapp eine halbe Million Gäste aus aller Welt werden erwartet.

Lernplattform Mebis wird von Hackern lahmgelegt

Montag, 16. März, 11.55 Uhr: Hacker haben am Montag die eigentlich für den Fernunterricht von Bayerns Schülerinnen und Schüler gedachte Online-Plattform Mebis lahmgelegt. Seit den frühen Morgenstunden seien die Server einer Attacke ausgesetzt, twitterten die Seitenbetreiber. Der Angriff erfolge durch Hunderttausende automatisierte Seitenaufrufe. Man arbeite daran, die Seite wieder zum Laufen zu bekommen, hieß es aus dem bayerischen Kultusministerium in München.

Während der Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie sollen die bayerischen Schüler in den kommenden Wochen von ihren Lehrern über Mebis mit Lernmaterial versorgt werden. Auch ein Archiv mit Prüfungsaufgaben, ein Informationsportal und rund 55 000 Medien können in dem virtuellen Klassenzimmer abgerufen werden.

Mehr als 1000 Coronavirus-Infektionen in Bayern

Montag, 16. März, 10.49 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Bayern hat die 1000er-Marke überschritten. Am Sonntag waren es 886 Menschen, allein bis Montag um neun Uhr kamen noch einmal knapp 150 Neuinfektionen hinzu, wie Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagte. Damit habe man derzeit 1034 bestätigte Infektionen in Bayern. Wenn es in diesem Tempo weitergehe, könne es sein, dass man am Wochenende bei mehreren Tausend Infizierten angelangt sei. "Wir werden hier an der Stelle alles Menschenmögliche tun, um die Versorgung der Menschen sicherzustellen", sagte Huml. Ärzte im Ruhestand sollen reaktiviert werden, auch Mediziner in Elternzeit, zudem sollen Medizinstudenten herangezogen werden.

"Keine Ausgangssperre, jedenfalls derzeit nicht"

Montag, 16. März, 10.42 Uhr: Angesichts der schnellen Ausbreitung des Coronavirus sollen die Menschen in Bayern auch ihre sozialen Kontakte überdenken. "Es gibt keine Ausgangssperre, jedenfalls derzeit nicht", sagte Ministerpräsident Söder. Jeder solle sich aber überlegen, ob er nach draußen gehe und welche Kontakte er habe. Söder berichtete, dass die Infektionsketten in Bayern nicht mehr nachvollzogen werden könnten. "Das heißt, es beginnt eine exponentielle Entwicklung." Deswegen sei es nun wichtig, alles zu unternehmen, um die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 zu verlangsamen. "Ich kann nicht versprechen, dass es die letzten Maßnahmen sind", so Söder.

Kommunal-Stichwahlen nur per Brief

Montag, 16. März, 10.24 Uhr: Bei den Stichwahlen der bayerischen Kommunalwahlen in knapp zwei Wochen wird es wegen der Ausbreitung des Coronavirus keine Wahllokale geben. Es kann nur per Briefwahl abgestimmt werden, kündigte Ministerpräsident Söder an.

Lebensmittelgeschäfte dürfen länger öffnen

Montag, 16. März, 10.16 Uhr: Um die Grundversorgung mit Lebensmitteln und anderen wichtigen Produkten sicherzustellen, weitet Bayern die Ladenöffnungszeiten für bestimmte Geschäfte aus: Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Apotheken, Tankstellen, Banken und einige weitere Geschäfte dürfen werktags bis 22 Uhr öffnen und auch sonntags geöffnet haben, dann bis 18 Uhr. Restaurants und Betriebskantinen dürfen in Bayern indes nur noch von 6.00 bis 15.00 Uhr öffnen. Onlinehandel und Post werden nicht eingeschränkt, auch Handwerksbetriebe können weiterarbeiten.

Bayern stellt zehn Milliarden Euro bereit

Montag, 16. März, 10.12 Uhr: Zum Schutz der bayerischen Wirtschaft vor den Folgen der Coronakrise stellt der Freistaat Bayern bis zu zehn Milliarden Euro Sondervermögen bereit. "Die Lage ist sehr ernst und verändert sich täglich, leider nicht zum Guten", sagte Söder. Um die Geldmittel bereitstellen zu können, werde die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse zeitlich begrenzt für zunächst ein Jahr außer Kraft gesetzt. Mit dem Zehn-Milliarden-Euro-Schutzschirm solle die Wirtschaft geschützt werden, unter anderem gebe es spezielle Bürgschaftsrahmen und finanzielle Soforthilfen zwischen 5000 und 30 000 Euro. Diese sollen unbürokratisch abgerufen werden können. "Wir werden keinen hängen lassen", sagte Söder. Priorität habe derzeit der Erhalt der Liquidität von Unternehmen und auch von Kulturschaffenden.

Söder ruft Katastrophenfall aus

Montag, 16. März, 10.10 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Montag den Katastrophenfall für den Freistaat verhängt. So soll die fortschreitende Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. Der Katastrophenfall gilt ab sofort und für 14 Tage. Das öffentliche Leben wird weiter eingeschränkt, nicht nur Kinos, Clubs, Vereinsräume und ähnliches werden ab Dienstag geschlossen, sondern auch Sport- und Spielplätze werden gesperrt.

Was der Katastrophenfall bedeutet

Montag, 16. März, 7.35 Uhr: Wenn die Staatsregierung den Katastrophenfall ausruft, dann greift sie zu einem Mittel, das üblicherweise bei Naturkatastrophen zum Einsatz kommt - meist sind das in Bayern Überschwemmungen oder Schneemassen. In der Regel wird ein Katastrophenfall auch nicht landesweit ausgerufen, sondern beschränkt auf einzelne Kommunen. Das bayerische Katastrophenschutzgesetz ist aber nicht auf Naturgefahren beschränkt, sondern lässt ganz bewusst sehr breiten Spielraum: Eine Katastrophe ist "ein Geschehen, bei dem Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen oder die natürlichen Lebensgrundlagen oder bedeutende Sachwerte in ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder geschädigt werden".

Die Ausrufung eines Katastrophenfalls klingt dramatischer als sie konkret ist. Denn diese Maßnahme hat vor allem organisatorische Gründe: Sie schafft eine einheitliche Kommandostruktur für die Behörden, damit diese gezielt und koordiniert auf eine Katastrophe reagieren können. Alle Einsätze von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk oder Hilfsorganisationen laufen dann über eine zentrale Stelle. Normalerweise übernehmen die Landratsämter die Funktion der Katastrophenschutzbehörde, bei überregionalen Bedrohungen kann das aber auch das Innenministerium in München sein. Das Gesetz gibt den Behörden darüber hinaus sehr weitreichende Möglichkeiten: Sie dürfen Katastrophengebiete räumen und den Zutritt verbieten. Sie hätten sogar das Recht, jeden Bürger zum Einsatz heranzuziehen - in Form von "Dienst-, Sach- und Werkleistungen".

Was die Staatsregierung genau plant, wollen Ministerpräsident Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Innenminister Joachim Herrmann in einer Pressekonferenz um zehn Uhr bekannt geben - ohne anwesende Journalisten. Die Statements werden im Internet übertragen.

Bayern arbeitet an Plänen für den Katastrophenfall

Sonntag, 15. März, 21.54 Uhr: In Bayern wird wegen des Coronavirus der Katastrophenfall ausgerufen. Das bestätigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Abend in einem Interview mit dem Bayerischen Fernsehen. Mit der Ausrufung des Katastrophenfalls sind in erster Linie organisatorische Fragen verbunden. Diese seien notwendig, damit das Land im Kampf gegen das Coronavirus eine einheitliche Strategie fahren und entsprechende Maßnahmen ergreifen könne, sagte Söder. Dem Vernehmen nach soll der Katastrophenfall zunächst für 14 Tage gelten.

Söder bestätigte zugleich, was am Nachmittag bekannt geworden war: etwa die Schließung von Bars und Schwimmbädern und Beschränkungen für Geschäfte. Ausgangsbeschränkungen für die Menschen in Bayern plane man nicht, sagte Söder. "Man sollte sich aber genau überlegen, wo man hingeht." Seine Regierung will zudem die Bundeswehr mit ihren Krankenhäusern in die Krisenpläne einbeziehen. Das Gesundheitsministerium soll - so berichten die Nürnberger Nachrichten - sämtliche Beatmungsgeräte im Land erfassen und ein Notfallkonzept entwickeln, wie sich sogenannte temporäre Krankenhäuser einrichten lassen. Sie sollen demnach in Messe-, Sport- und Konzerthallen entstehen, falls die Zahl der Erkrankten drastisch steigt.

Erste Schließungen am Dienstag

Sonntag, 15. März, 18.25 Uhr: Zu den geplanten Einschränkungen in Bayern werden erste Details bekannt. Von Dienstag an sollen alle Bars, Kinos und Schwimmbäder geschlossen werden. Von Mittwoch an sollen dann auch ausgewählte Geschäfte ihre Pforten ganz dicht machen - nicht aber Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogeriemärkte, Banken und Tankstellen. Dies berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Regierungskreise.

Vierter Todesfall in Bayern

Sonntag, 15. März, 18.05 Uhr: In Bayern ist ein vierter Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Es handele sich um einen mehr als 80-jährigen Patienten aus Würzburg, teilte das Gesundheitsministerium am Abend mit. Der Mann habe im Seniorenheim St. Nikolaus gewohnt, im selben Pflegeheim wie jener Mann, der in der Nacht zum Donnerstag gestorben war und der als Bayerns erster Coronavirus-Toter gilt. Auch der nun Gestorbene sei vorerkrankt gewesen.

Polizei bittet, Anzeigen wenn möglich online zu erstatten

Sonntag, 15. März, 17.25 Uhr: Zum Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus bittet die Polizei, viele Anzeigen nur noch online zu erstatten. Wer etwa Fahrraddiebstahl, Sachbeschädigung an einem Fahrrad, Diebstahl von Teilen an einem Fahrzeug, Diebstahl von Gegenständen aus einem unversperrten Fahrzeug und Sachbeschädigung an einem Fahrzeug oder Betrug mittels Online-Auktion anzeigen wolle, der solle den Weg über die Internetseite www.polizei.bayern.de nutzen. Der Polizeinotruf 110 ist nach wie vor rund um die Uhr ohne Einschränkungen erreichbar. Dazu hieß es am Sonntag in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums München weiter: Wer über die 110 oder 112 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst alarmiert und an Sars-CoV-2 erkrankt ist oder Kontakt zu einem bestätigten Infektionsfall hatte, solle dies gleich beim Anruf mitteilen. "Informieren Sie bitte auch mögliche Zeugen, andere Personen vor Ort und zusätzlich nochmals die ankommenden Polizeibeamten, damit der Einsatzablauf im Einzelfall an ein erhöhtes Infektionsrisiko angepasst werden kann."

Evangelische Landeskirche empfiehlt Verzicht auf Gottesdienste

Sonntag, 15. März, 16.55 Uhr: Nun verzichtet auch die evangelische Landeskirche angesichts der Corona-Krise auf Gottesdienste. Zumindest empfiehlt das die Leitung allen Gemeinden. Das gelte auch für Konfirmationen, Trauungen und Taufen, mit Ausnahme von Bestattungen, teilte der Landeskirchenrat mit. "In der aktuellen Situation gebietet die Nächstenliebe, zuerst an die besonders gefährdeten Kranken und Schwachen zu denken und Rücksicht auf sie zu nehmen", sagte Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Er rief dazu auf, andere Formen des Gebets und der Verkündigung zu nutzen.

Zug wegen Coronavirus-Verdacht gestoppt

Sonntag, 15. März, 16.25 Uhr: Weil ein Zugbegleiter Symptome einer Coronavirus-Infektion zeigte, ist am Sonntagvormittag in Schongau ein Regionalzug gestoppt worden. Das Gesundheitsamt habe alle Passagiere informiert, teilte ein Sprecher des Landratsamts Weilheim-Schongau mit. Der Bahnmitarbeiter habe über plötzliche Krankheitssymptome wie Schüttelfrost geklagt. Ob es sich tatsächlich um eine Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 handele, müsse der Test eines Rachenabstrichs ergeben. Da der Zugbegleiter sich sofort in ein Dienstabteil zurückgezogen habe, habe für die Fahrgäste kein erhöhtes Ansteckungsrisiko bestanden. Wie viele Menschen in dem Zug saßen, vermochten zunächst weder der Sprecher noch die Bundespolizei zu sagen.

Bayern plant Beschränkungen für Gastronomie und Läden

Sonntag, 15. März, 15.08 Uhr: Angesichts der Coronavirus-Krise plant Bayern weitere Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Geplant sind eine weitgehende Schließung von Bars und Schwimmbädern sowie Einschränkungen in der Gastronomie und für Geschäfte, wie die SZ am Sonntag aus Regierungskreisen erfuhr. Supermärkte, Apotheken, Tankstellen und Banken sollen von der Regelung ausgenommen werden. Das öffentliche Leben im Freistaat werde "heruntergefahren", hieß es aus einer Sitzung des Coronavirus-Krisenstabs der Staatsregierung am Sonntagnachmittag.

"München wird sich auf eine Zeit einrichten müssen, wie wir sie schon sehr lange nicht mehr hatten oder noch nie", sagte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Er danke den Bürgern, sie seien sehr entspannt, wenn man sich die Biergärten ansieht, vielleicht ein bisschen zu entspannt. Darüber werde man nachdenken müssen, sagte Reiter bereits am Mittag. Auch sein Augsburger Kollege Kurt Gribl hatte mittags angekündigt, dass auch Clubs, Cafés und Restaurants geschlossen oder zumindest nur eingeschränkt geöffnet haben werden. "Das wird das Szenario der nächsten Woche sein und ab diesem Zeitpunkt für längere Zeit, bis wir die Krise überstanden haben." Das sei "auch logisch, wenn Klassen geschlossen werden, weil Übertragungsrisiken bestehen", sagte er. Dann gelte dies erst recht für größere Menschenansammlungen, die in Cafés oder Restaurants unkoordiniert zusammen kämen.

Neue Fallzahlen: 886 Infektionen im Freistaat, München bleibt Hotspot

Sonntag, 15. März, 13.46 Uhr: Wie aus den neuesten Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hervorgeht, ist der aktuelle Stand der registrierten Corona-Fälle in Bayern auf 886 gestiegen. Am stärksten betroffen ist der Großraum München. Allein im Stadtgebiet zählen die Behörden 187 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2, ungefähr noch einmal so viele positive Tests sind aus den Landkreisen im S-Bahn-Gebiet der Landeshauptstadt gemeldet. In der Stadt München standen zudem am Sonntag knapp 1200 Menschen unter Quarantäne, da sie Kontakt zu einem Coronavirus-Patienten hatten. Der am stärksten betroffene Landkreis ist aktuell Freising, mit 74 bestätigten Infektionen. Die Gesamtzahl positiver Test ist damit im Vergleich zum Vortag um 205 Fälle in Bayern gestiegen.

Dritter Todesfall in Bayern bestätigt

Sonntag, 15. März, 12.56 Uhr: In Bayern sind am Sonntag kurz nacheinander ein zweiter und ein dritter Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus offiziell bestätigt worden. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag in München mit. "Bei einem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes Neu-Ulm um einen über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen", sagte ein Ministeriumssprecher. Der Mann sei in der Nacht zum Sonntag gestorben. Zuvor hatte die Arbeiterwohlfahrt Schwaben mitgeteilt, dass in einem ihrer Seniorenheime in Kempten eine 86-Jährige nachweislich nach der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in einem Seniorenheim starb. Damit sind in Bayern inzwischen nachweislich drei Menschen an Covid-19 gestorben.

86-Jährige stirbt nach Infektion in Seniorenheim

Sonntag, 15. März, 11.37 Uhr: In Bayern ist ein weiterer Mensch einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus erlegen. Es handele sich um eine 86-jährige Frau aus einem Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt (AWO), die am Freitag mit Atemnot in das Kemptener Klinikum eingewiesen wurde, wie die AWO Schwaben am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Das Gesundheitsamt Kempten habe das Heim darüber informiert, dass die Erkrankung und der Tod der Frau durch eine Infektion mit dem Virus verursacht wurde. Damit sind in Bayern inzwischen nachweislich zwei Menschen an Covid-19 gestorben. Am Donnerstag war ein Über-80-Jähriger im Klinikum Würzburg der Krankheit erlegen.

Die Bahn schränkt ihren Betrieb ein

Sonntag, 15. März, 10.24 Uhr: Von Montag an werden bei der Münchner S-Bahn die sogenannten Verstärkerzüge im Berufsverkehr auf mehreren Linien entfallen - und zwar auf den Linien S 2, S 3, S 4 und S 8. Grund sei, dass keine Schüler fahren und viele Menschen zu Hause im Home-Office arbeiten dürften, teilte die Bahn mit. Auch bei der Südostbayern-Bahn entfallen die Pendler-Verstärker-Züge zwischen Mühldorf und München, außerdem enden Züge von Mühldorf nach Salzburg bereits in Freilassing, jene nach Kufstein enden in Kiefersfelden. Der Zugverkehr nach Österreich werde wegen der Grenzschließung ab Montag eingestellt, teilte die Bayerische Oberlandbahn mit. Bei der Gäubodenbahn wird nach dem Ferienfahrplan gefahren. Die Bahn empfiehlt, im Internet zu prüfen, ob die gewünschte Verbindung noch aktuell ist. Da Tirol inzwischen auch als Corona-Risikogebiet eingestuft wird, fahren von Bayern aus ab sofort nicht mehr alle Züge dorthin. Die Züge Richtung Reutte enden vor der Grenze in Griesen beziehungsweise Pfronten-Steinach, die Züge in Richtung Seefeld in Mittenwald. Der Bahnverkehr ins tschechische Cheb über Schirnding wurde bereits am Freitag eingestellt.

BR und Ministerium starten Bildungsprogramm

Sonntag, 15. März, 9.30 Uhr: In Bayern können Schülerinnen und Schüler von nächster Woche an von zuhause aus mit Unterrichtsmaterialien lernen. Der Bayerische Rundfunk (BR) und das Kultusministerium starten von Montag an das Programm "Schule daheim." Auf dem Kanal ARD-alpha werden montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr verschiedene Lernformate gesendet, wie der BR am Sonntag mitteilte. Die Inhalte sind auch über die BR Mediathek abrufbar und werden mit zusätzlichen Materialien auf dem Infoportal Mebis ergänzt.

Das Programm soll für sämtliche Jahrgangsstufen der weiterführenden Schulen gelten und dabei täglich jede Fächergruppe (MINT, Geisteswissenschaften, Sprachen) berücksichtigen. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sagte dem BR: "Wichtig ist, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern verschiedene Möglichkeiten bieten, Unterrichtsinhalte von zu Hause aus zu bearbeiten." Am Freitag hatte die Staatsregierung beschlossen, in Bayern alle Schulen bis zum Ende der Osterferien wegen der aktuellen Situation um das neuartige Coronavirus zu schließen.

München zwangsrekrutiert Lehrer als Wahlhelfer

Samstag, 14. März, 23.20 Uhr: Wegen der Corona-Krise sagen in München offenbar viele ehrenamtliche Wahlhelfer ihren Dienst an diesem Sonntag ab, deshalb braucht die Stadt neue Wahlhelfer - per Allgemeinverfügung will sie nun alle städtischen Lehrerinnen und Lehrer zwangsrekrutieren. Der Allgemeinverfügung zufolge sollen sie am Sonntag um 15 Uhr in Halle A2 der Messe Riem sein, dort werden die Briefwahlbögen ausgezählt. Weil dazu etwa 5000 Helfer in insgesamt sechs großen Hallen zusammenkommen, haben viele Bedenken wegen eines erhöhten Ansteckungsrisikos. Außerdem ist noch unklar, wie viele der städtischen Lehrer die Anordnung überhaupt gelesen haben, datiert ist sie auf diesen Samstag.

Gottesdienste online und im Radio

Samstag, 14. März, 18.20 Uhr Nach der Absage von Gottesdiensten im Erzbistum München und Freising bis zum 3. April appelliert Kardinal Reinhard Marx an die Gläubigen, Solidarität zu zeigen. Es müsse in der Corona-Krise alles getan werden, um das Ansteckungsrisiko zu vermindern, "besonders für die Kranken, für die Alten, für die Schwachen". Zum Beten sollen die Kirchen geöffnet bleiben, auch in Notfällen werde Seelsorge weiter für die Menschen da sein. Von Sonntag an soll bis auf Weiteres jeden Tag ein Gottesdienst aus der Sakramentskapelle des Münchner Liebfrauendoms live im Internet und im Radio übertragen werden - jeweils sonntags um 10 Uhr sowie montags bis samstags um 17.30 Uhr. Auf der Homepage der Diözese Würzburg steht ein "Gebet für Betroffene und andere", das Bistum Regensburg will die Messe aus dem Regensburger Dom bis Ostersonntag live im Internet übertragen. "Wir planen bereits, die Kar- und Osterliturgie aus Passau live zu übertragen, damit möglichst viele gefahrlos die Gottesdienste mitfeiern können", erklärte das Bistum Passau. Die evangelisch-lutherische Landeskirche teilte auf ihrer Homepage mit, sie werde "wie bisher Gottesdienste anbieten und dabei auf größeren Sitzabstand achten".

In vielen Moscheen in Bayern fielen die Freitagsgebete aus. Für den Zentralrat der Muslime soll diese Regelung mindestens bis Ende März gelten. Die Islamische Gemeinde in Nürnberg empfiehlt zudem, einen eigenen Gebetsteppich zu verwenden. Die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern sagte Synagogenführungen und Veranstaltungen ab.

Zugspitzbahn: Kein Betrieb ab Montag wegen Corona-Krise

Samstag, 14. März, 15.05 Uhr: Die Zugspitzbahn stellt den Betrieb von Montag an bis auf Weiteres ein. "Die Zugspitze ist zu und das Gebiet Garmisch-Classic auch", sagte eine Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn AG. Von der Vorsichtsmaßnahme betroffen seien sämtliche Bergbahnen. Der öffentliche Nahverkehr zwischen Garmisch-Partenkirchen und Grainau bleibe aber bestehen, hieß es weiter. Schon am Sonntag sollen die Besucherzahlen in den Skigebieten begrenzt werden. Auch die Alpen Plus Gebiete Brauneck, Wallberg, Spitzingsee und Sudelfeld beenden die Saison am Montag vorzeitig. Am Freitag hatten bereits die Bergbahnen am Wendelstein und am Großen Arber sowie das Wintersportzentrum Mitterfirmiansreut im Bayerischen Wald die Einstellung ihres Betriebs angekündigt. Auch die beiden österreichischen Bundesländer Tirol und Salzburg gaben bekannt, alle Seilbahnen zu schließen.

Zahl der Coronavirus-Infektionen in Bayern auf 681 gestiegen

Samstag, 14. März, 14.54 Uhr: In Bayern steigt die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus weiter. Bislang sind im Freistaat 681 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Samstag mitteilte (Stand 13 Uhr). Das sind 123 Fälle mehr als am Vortag. Mit 364 gibt es die meisten registrierten Infektionen in Oberbayern, davon in München 178 Fälle, in Freising 51 Fälle und in Starnberg 34 Fälle. In die 681 Fälle eingerechnet sind die ersten 14 Infizierten, die allesamt mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen, als auskuriert gelten und wieder aus den Krankenhäusern entlassen wurden. Mit eingerechnet sind zudem drei Bayern, die außerhalb des Freistaats positiv getestet wurden.

Staatsregierung regelt Anspruch auf Notbetreuung

Samstag, 14. März, 12.32 Uhr: Wessen Beruf ist so unabdingbar, dass es eine Betreuung für die Kinder geben muss, damit er oder sie weiter in die Arbeit gehen kann? Das war für die beteiligten Ministerien in den vergangenen Tagen eine der zentralen Fragen, als es darum ging, ob und wie man alle Schulen und Kindertagesstätten schließt. Man einigte sich darauf, dafür "Bereiche der kritischen Infrastruktur" zu definieren. Bei der Verkündung am Freitag hieß es, dass darunter zum Beispiel das Gesundheitssystem, die Polizei und Rettungskräfte fallen. Inzwischen zeigt sich: Deutlich mehr Eltern als gedacht werden in den kommenden fünf Wochen ihre Kinder in eine Notbetreuung schicken können.

Denn inzwischen hat das Gesundheitsministerium den Text seiner Allgemeinverfügung veröffentlicht. Und darin heißt es, dass zum Beispiel auch die Lebensmittelversorgung als "kritische Infrastruktur" betrachtet wird. Das umfasst nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit alle Tätigkeiten von der Herstellung über Verarbeitung und Vertrieb bis hin zum Verkauf. Die Notbetreuungsregelung gilt also auch für alle Beschäftigten in entsprechenden Betrieben, seien es nun große Molkereien oder kleine Bäckereien, und nicht zuletzt in Lebensmittelläden. Auch Bus- und Trambahn-Fahrer können ihre Kinder weiter in die Schule oder die Kita schicken. Der öffentliche Nahverkehr gehört ebenso zu den Ausnahmebereichen wie Energie- und Wasserversorgung sowie Müllabfuhr oder auch zentrale "Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung". Wer immer dort arbeitet, kann die Notbetreuung für seine Kinder in Anspruch nehmen.

Wörtlich genannt werden in der Allgemeinverfügung: "Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen".

Kinder können dann in die Notbetreuung geschickt werden, wenn beide Elternteile in einem dieser Bereiche beschäftigt sind und arbeiten müssen - bei Alleinerziehenden natürlich nur der betreuende Elternteil. Ausgeschlossen sind in jedem Fall Kinder, die selbst krank sind, die Kontakt hatten zu einer Person, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, oder die in den vergangenen Tagen in einem der Corona-Risikogebiete waren.

Bayerns Spielbanken schließen wegen Coronavirus

Samstag, 14. März, 12.08 Uhr: Die Spielbanken im Freistaat stellen vorübergehend den Betrieb ein, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die neun staatlichen Spielbanken sollen von sofort an bis einschließlich 19. April geschlossen bleiben, wie Lotto Bayern am Samstag mitteilte. "Oberste Priorität hat die Gesundheit unserer Gäste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", hieß es. Betroffen sind von der Maßnahme die Spielbanken in Garmisch-Partenkirchen, Bad Wiessee, Bad Kissingen, Bad Reichenhall, Bad Steben, Feuchtwangen, Lindau, Bad Füssing und Bad Kötzting.

Neuschwanstein und andere Schlösser schließen

Samstag, 14. März, 11.20 Uhr: Wegen der Corona-Krise schließt die Bayerische Schlösserverwaltung ihre Sehenswürdigkeiten. Das trifft die Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau ebenso wie etwa Herrenchiemsee, die Walhalla oder die Befreiungshalle in Kelheim. All die Sehenswürdigkeiten sind "bis auf Weiteres" geschlossen. Auf der Homepage der Behörde findet sich nur ein knapper Hinweis, auf Facebook wird ergänzt, dass die Parkanlagen - dazu gehört etwa der Englische Garten in München - geöffnet bleiben.

Beim Schloss Neuschwanstein war die Corona-Krise bereits recht früh spürbar, weil es vor allem für Touristen aus China ein Anziehungspunkt ist - diese Gäste fehlen der Sehenswürdigkeit nun schon länger.

Freistaat unterstützt Busunternehmen

Samstag, 14. März, 11.07 Uhr: Nach der Schließung sämtlicher Schulen in Bayern unterstützt der Freistaat die Busunternehmen. Diese sind von der Entscheidung betroffen, weil dadurch der komplette Schulbusverkehr zum Erliegen kommt. Nun würden Abschlagszahlungen für das Jahr 2020 vorgezogen, teilte Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) am Samstag mit. Diese Abschlagszahlungen erhalten Busunternehmen dafür, damit Zeitfahrkarten für Schüler und Auszubildende günstiger sind. Die Summe für ganz Bayern liegt laut Schreyer bei etwa 35 Millionen Euro. Eigentlich sei die Zahlung erst im Juli fällig. Da viele Unternehmen sowohl im öffentlichen Personennahverkehr als auch im Reiseverkehr aktiv seien, profitiere eine Vielzahl der Busunternehmen von dieser Maßnahme, betonte die Ministerin. Die Unternehmen könnten bereits von Montag an die Auszahlung des Ausgleichs formlos beantragen.

Auch Landkreise und kreisfreie Städte erhalten jedes Jahr Abschlagszahlungen. Die nächste Auszahlung sei für Mai vorgesehen gewesen. Schreyer zufolge sollen nun schon in wenigen Tagen 75 Prozent der Vorjahressumme ausbezahlt werden.

Therme Erding schließt

Samstag, 14. März, 9.15 Uhr: Der größte Besuchermagnet Bayerns schließt vorübergehend für Besucher: Die Therme Erding meldet auf ihrer Homepage, dass sie von diesem Samstag, 14. März, an, vorübergehend schließt. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel (LGL) hat das am Freitagabend entschieden. Mehr als 1,8 Millionen Besucher waren 2019 in der Therme, etwa 1000 Menschen arbeiten dort. Wann die Therme wieder öffnet, ist derzeit wohl unklar. Bei den anderen großen Thermen Bayerns läuft der Betrieb offenbar weiter, so verkünden die Betreiber es auf ihren Internetseiten.

Die Bayern kaufen wieder mehr Lebensmittel ein

Freitag, 13. März, 17.23 Uhr: Nach der Ankündigung von Schulschließungen und anderen Einschränkungen kommt es in Bayern wieder zu mehr Hamsterkäufen. Nachdem das Thema im Verlauf der Woche abgeebbt sei, hätten die Käufe am Freitag nach den für viele Menschen beunruhigenden Nachrichten wieder angezogen, sagte ein Sprecher des Handelsverbands Bayern. Eine Rolle spiele dabei aber auch, dass am Freitag typischerweise der Wochenendeinkauf gemacht werde und verunsicherte Kunden nun eben mehr einkauften. "Es ist nicht so, dass es flächendeckend in Bayern zu Panikkäufen kommt", betonte der Sprecher. Allerdings könne es punktuell in einigen Supermärkten dazu kommen, dass Artikel ausverkauft seien. Grundsätzlich sei die Warenversorgung in Bayern gesichert. "Es hat noch in keinem bayerischen Supermarkt Tumulte im Kampf um die letzte Klorolle gegeben", sagte der Sprecher.

Thermalbäder wollen geöffnet bleiben

Freitag, 13. März, 17.11 Uhr: Trotz des Coronavirus bleiben die bayerischen Saunen, Schwimm- und Thermalbäder vorerst geöffnet. Josefine Kohlmeier, die Werkleiterin der Rottal Terme in Bad Birnbach, sagt: "Die Thermalwasserbecken werden mit Chlorgas und Kohlensäure desinfiziert. Durch die hohe Keimtötungsgeschwindigkeit in den Becken besteht keinerlei Ansteckungsgefahr." Viren würden nicht über das Wasser übertragen und sogar durch chloriertes und temperiertes Wasser zerstört. Auch Wilfried Huhn, der Geschäftsführer der Therme Eins in Bad Füssing, sieht kein erhöhtes Infektionsrisiko in Thermen, fügt allerdings an: "Ich gehe davon aus, dass auch wir bald schließen werden." Marcus Maier von der Therme Erding sagt: "Risikogruppen empfehlen wir analog der Empfehlung der Regierung möglichst zu Hause zu bleiben."

Nun schließen auch die Museen und Bibliotheken

Freitag, 13. März, 16.05 Uhr: In Bayern werden immer mehr öffentliche Einrichtungen für Wochen dicht gemacht. Das Wissenschaftsministerium zum Beispiel teilte mit, dass es in den staatlichen Museen und Sammlungen, Archiven und Bibliotheken keinen Publikumsverkehr mehr geben werde - von Samstag bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Das Deutsche Museum in München bleibt ebenfalls zu. So verfährt auch die Landeshauptstadt München. Deren Bühnen haben wie auch die Münchner Philharmoniker den Betrieb bereits eingestellt, nun schließen auch die städtischen Museen, das NS-Dokuzentrum, die Stadtbibliothek und die Volkshochschule - und zwar jeweils bis zum 19. April. Ihre Vorstellungen abgesagt haben inzwischen auch der Circus Krone und der Cirque du Soleil in München - sie wollten ursprünglich vor einem verkleinerten Publikum weiterspielen. Wie die Stadt mitteilte, sind von der Schließung der Schulen in München zudem alle Bezirks- und Schulsportanlagen betroffen. Die Gebäude der städtischen Behörden seien "nur noch eingeschränkt zugänglich", und zwar aus dienstlichen Gründen sowie für den Partei- und Kundenverkehr. Die Münchner sollten einstweilen nur unaufschiebbare Behördengänge erledigen.

Erzbistum lässt alle Gottesdienste ausfallen

Freitag, 13. März, 15.40 Uhr: Im Erzbistum München und Freising gibt es in den nächsten drei Wochen keine öffentlichen Gottesdienste mehr. Es gelte, der Ausbreitung des Coronavirus durch die Zusammenkunft von Menschen nicht weiter Vorschub zu leisten, heißt es in einer Mitteilung. Die Kirchen blieben zu den üblichen Zeiten geöffnet. Die Seelsorger seien natürlich weiter für die Menschen da. Sie brächten aber nur noch in dringlichen, etwa lebensbedrohlichen Situationen auch die Kommunion nach Hause und spendeten die Krankensalbung.

558 Infizierte und 4000 Menschen unter Quarantäne

Freitag, 13. März, 14.45 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Bayern ist erneut gestiegen - um 58 auf 558. Besonders stark macht sich das in München bemerkbar, wo inzwischen mehr als jeder Vierte aller Infizierten in Bayern lebt, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mitteilte. Da die Gesundheitsämter weiterhin versuchen, jene Menschen zu finden, die mit einem Erkrankten zuletzt engeren Kontakt hatten, steigt naturgemäß auch diese Zahl: Das LGL sprach am Freitagmittag von aktuell etwa 4000 Kontaktpersonen. Sie alle müssen auf Geheiß der Behörden zu Hause unter Quarantäne bleiben.

Telefonseelsorger mit Corona-Themen konfrontiert

Mittwoch, 13. März, 14.40 Uhr: Die Leiterin der ökumenischen Würzburger Telefonseelsorge, Ruth Belzner, schließt angesichts der Coronavirus-Epidemie eine Zunahme von Anrufen bei ihrer Einrichtung nicht aus. "Viele Menschen werden wohl das Bedürfnis haben, ihre Ängste zu formulieren", sagte Belzner. Bei manchen werde es sicher auch um die Frage gehen, wie sie mit ihrer schon jetzt oftmals belastenden Einsamkeit umgehen, wenn das öffentliche Leben immer weiter zum Erliegen kommt. Für einige der Anrufer sei schon in den vergangenen Tagen "diese Unfassbarkeit" der Bedrohung beängstigend gewesen. Wenn man mit seinen Sorgen und Nöten unfreiwillig isoliert sei, "dann beginnt man, über sich und ungelöste Lebensfragen nachzudenken". Hier könne ein Anruf bei der Telefonseelsorge natürlich hilfreich sein, sagte Belzner. "Wir versuchen, die Dienste aufrecht zu erhalten - gerade jetzt."

Lastwagen dürfen jetzt auch sonntags fahren

Freitag, 13. März, 12.52 Uhr: Um die Versorgung mit Waren sicherzustellen, hebt Bayern das Fahrverbot für Lastwagen an Sonn- und Feiertagen auf - und zwar unabhängig davon, was sie transportieren. Das gelte ab sofort bis Ende März, sagte Innenminister Joachim Herrmann. "Damit erleichtern wir den Gütertransport rund um die Uhr auch am Sonntag." Das bayerische Vorgehen sei mit dem Nachbarland Tirol abgestimmt, das genauso verfahre. Bereits vergangene Woche hatte der Freistaat das Sonntagsfahrverbot für bestimmte Waren wie Lebensmittel oder Hygieneartikel gelockert.

Söder fordert Steuersenkungen für die Wirtschaft

Freitag, 13. März, 12.29 Uhr: Die Staatsregierung und bayerische Wirtschaftsvertreter haben einen gemeinsamen Krisenstab ins Leben gerufen. Mindestens einmal wöchentlich soll er zusammenkommen und beraten, wie sich die ökonomischen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs lindern lassen. Das gaben Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) und die Spitzenverbände der Wirtschaft bekannt. Söder und Aiwanger wollen zudem einen "bayerischen Rettungsschirm" für kleine und mittlere Unternehmen aufspannen. Am wichtigsten sei, dass die Betriebe zahlungsfähig blieben, sagte Söder. Neben Hilfen durch die landeseigene Förderbank und einem möglichen neuen "Bayernfonds" seien alle Behörden im Freistaat zur Unterstützung der Unternehmen aufgefordert, etwa indem sie Gebühren aussetzen oder Steuerzahlungen stunden. Auf Bundesebene müsse zudem darüber nachgedacht werden, etwa die Stromsteuer oder die Umlage für Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu senken - damit würde Energie billiger werden. Für Hotels und Gastronomie müsse die Mehrwertsteuer gesenkt werden, forderte Söder. Eine Rezession stehe unmittelbar bevor, sagte Söder, nun gelte es den "Verlust von Tausenden, vielleicht Millionen Arbeitsplätzen" zu vermeiden. Die Wirtschaftsvertreter zeigten sich über die Maßnahmen erleichtert. "Alles, was die Konjunktur stützt, das nützt", sagte Wolfram Hatz, Präsident der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft.

Unterdessen wurde die für Montag geplante zweite Runde der Tarifgespräche der bayerischen Metall- und Elektroindustrie bis auf weiteres verschoben. Wegen der Verbreitung des neuartigen Coronavirus hätten die Gespräche bereits in deutlich reduzierter Besetzung stattfinden sollen, nun wurden sie ganz verschoben. Die Gespräche in Bayerns wichtigstem Wirtschaftszweig hatten dieses Jahr früher als sonst begonnen. Ziel war, sie vor Ende der Friedenspflicht am 28. April zu einem Ende zu bringen. Ob dies gelingt, wird nun auch davon abhängen, wann die Verhandlungen fortgeführt werden können.

Bayern erlässt Besuchsverbot für Pflege- und Altenheime

Freitag, 13. März, 9.26 Uhr: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus untersagt der Freistaat Bayern Angehörigen weitgehend den Besuch von Alten- und Pflegeheimen. Das Besuchsrecht werde deutlich eingeschränkt, sagte Ministerpräsident Markus Söder am Freitag in München. Wer in einem Corona-Risikogebiet wie etwa Italien war oder Kontakt zu einem infizierten Patienten hatte, dürfe generell nicht mehr bei Bewohnern von Altenheimen vorbeischauen, erläuterte Gesundheitsministerin Melanie Huml. Die Regelung gelte auch für alle Krankenhäuser und Behinderteneinrichtungen. Darüberhinaus würden Besuche dort auf "einen Besucher pro Tag, eine Stunde pro Patient" beschränkt, sagte Huml. Das Besuchsverbot gelte aber zum Beispiel nicht für Eltern, wenn ihr Kind in einer Klinik behandelt werde, oder für Angehörige eines Patienten, der im Sterben liege.

Huml und Söder betonten in einer Pressekonferenz am Freitagmorgen, dass jetzt vor allem die ältere Bevölkerung geschützt werden müsse. Deshalb sollte auch die Betreuung von Kindern, die von Montag an nicht mehr in Schulen oder Kitas gehen dürfen, nicht bei den Großeltern organisiert werden.

Nach den Vorstellungen der Staatsregierung soll zudem keine Veranstaltung mehr stattfinden, zu der mehr als 100 Besucher kommen - "für die nächsten Wochen", wie Söder sagte. Das ist kein Verbot; die Staatsregierung will aber verfügen, dass solche Veranstaltungen den Städten und Gemeinden gemeldet und mit den Behörden besprochen werden müssen. Generell gastronomische Betriebe schließen will sie nicht, auch wenn Söder erwartet, dass viele Restaurants oder Kneipen wegen ausbleibenden Publikums von selbst zeitweilig schließen dürften. "Das öffentliche Leben wird sich in den nächsten Wochen von selbst herunterfahren." Die Kommunalwahl am Sonntag soll wie geplant stattfinden.

Bayern schließt alle Schulen und Kitas

Freitag, 13. März, 8.02 Uhr: Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sperrt der Freistaat alle Schulen und Kindertagesstätten zu. Das erfuhr die Süddeutsche Zeitung am Freitagmorgen aus Kreisen der Staatsregierung. Die Regelung gilt vom kommenden Montag an. Alle Einrichtungen bleiben bis zu den Osterferien geschlossen. Fünf Wochen lang wird kein Kind in Bayern eine Schule besuchen können. Die Osterferien beginnen in Bayern am 4. April und enden am 19. April. Auch die Kindertagesstätten bleiben bis einschließlich 3. April geschlossen. Für die Öffnung oder Schließung in den Ferien gibt es jedoch keine einheitlichen Regeln, jede Einrichtung oder jeder Träger entscheidet selbst über die Schließzeiten. Einzelheiten will die Staatsregierung noch am Freitagmorgen um neun Uhr mitteilen.

Auch Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern werden geprüft

Donnerstag, 12. März, 18.52 Uhr: In Bayern können wegen des Coronavirus auch Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern abgesagt werden. Darauf verwies am Donnerstagabend Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Die Behörden nähmen in solchen Fällen vor Ort eine genaue Risikobewertung vor. Grundlage dafür sei ein Kriterienkatalog des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Dieser Katalog umfasst ein Punktesystem, bei dem eine Absage oder Verschiebung empfohlen wird, je mehr Punkte eine geplante Veranstaltung bekommt. Bei Veranstaltungen mit mehr als 500 Menschen gebe es auf Grundlage der Risikobewertung des LGL schon allein aufgrund der Teilnehmerzahl die Empfehlung an die örtlichen Behörden, die Veranstaltung abzusagen oder zu verschieben.

Bei Veranstaltungen mit weniger Teilnehmern würden verschiedene Kriterien geprüft. Dazu zählen die Herkunft der Teilnehmer, die Räumlichkeiten oder die Frage, ob Risikopersonen wie ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen im Publikum sind. Huml betonte: "Es gilt in Bayern der Grundsatz: Alle Veranstaltungen, die nicht zwingend nötig sind, sollten abgesagt oder verschoben werden." Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern müssen - wie seit Mittwoch bekannt - abgesagt werden.

Universität der Bundeswehr stellt Lehrbetrieb ein

Donnerstag, 12. März, 18 Uhr: Die Universität der Bundeswehr München in Neubiberg hat ihren Lehrbetrieb bis zum 14. April eingestellt. Dies teilte ein Sprecher am Donnerstagabend mit. Wichtige Prüfungen sollen weiter abgehalten werden. Auch der Forschungsbetrieb läuft weiter. "Die Uni wird nicht komplett dichtgemacht."

Die Universität der Bundeswehr im Münchner Vorort Neubiberg wurde 1973 auf Bestreben des damaligen Bundesverteidigungsministers Helmut Schmidt unter dem Namen "Hochschule der Bundeswehr München" gegründet. An ihr gibt es derzeit rund 3400 Studierende, die von gut 200 Dozenten unterrichtet werden.

Erster Coronavirus-Todesfall in Bayern bestätigt

Donnerstag, 12. März, 16.04 Uhr: In Würzburg ist erstmals in Bayern ein Mensch am Coronavirus gestorben. Ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums sagte: "Es handelt sich nach Angaben des Universitätsklinikums Würzburg um einen über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen und Pflegebedürftigkeit." Der Mann ist in der Nacht zum Donnerstag gestorben.

Söder deutet baldige flächendeckende Schulschließungen in Bayern an

Donnerstag, 12. März, 14.45 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) deutet an, dass im Freistaat bald deutlich mehr Schulen geschlossen werden dürften. Für Bayern schließe er generelle, flächendeckende Schulschließungen nicht aus, sagte er nach einem Treffen der Ministerpräsidenten in Berlin; das umfasse auch Kindertagesstätten. "Wir müssen unser Tempo der Entwicklung anpassen." Über eine Schließung, die die Staatsregierung bislang abgelehnt hatte, solle am Freitagvormittag entschieden werden, man wolle die Beratung im Kanzleramt am Donnerstag abwarten. Details nannte Söder nicht, kündigte aber an, bei einer Schließung werde es Notfallbetreuungen "für relevante Zielgruppen" geben. Er habe Gesundheits-, Sozial- und Kultusministerium gebeten, "sich vorzubereiten auf die Situation, dass wir vielleicht eine solche Entscheidungen treffen müssen".

Nun 500 Menschen in Bayern mit Sars-CoV-2 infiziert

Donnerstag, 12. März, 14.25 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Bayern ist sprunghaft gestiegen - um gut 130 auf nun insgesamt 500. Das meldete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Donnerstagnachmittag. Gut die Hälfte der Patienten lebt in Oberbayern. Besonders betroffen ist die Landeshauptstadt: Aus München wurden vom LGL 96 Fälle gemeldet. Gemessen an der Einwohnerzahl hat sich das Virus aber am stärksten im Landkreis Freising ausgebreitet. Dort wurden bisher 56 Infektionen bekannt, in München leben etwa achtmal so viele Menschen wie in diesem Landkreis.

Vor allem in Oberbayern werden Schulen geschlossen

Donnerstag, 12. März, 13.50 Uhr: Wegen bestätigter Coronavirus-Infektionen bei Lehrern oder Schülern sind in Bayern inzwischen mehr als 100 Schulen geschlossen. Am frühen Donnerstagnachmittag meldete das Kultusministerium 109 Einrichtungen, die zu waren. Mehr als die Hälfte dieser Schulen liegt in Oberbayern, allein in München fand an 26 Schulen kein Unterricht statt. In den Zahlen nicht enthalten sind Teilschließungen - wenn also nur einzelne Klassen wegen Corona-Verdachtsfällen zu Hause bleiben müssen. Einen Überblick über die aktuellen Schulschließungen in Bayern finden Sie hier.

FC Augsburg bestreitet drei Heimspiele ohne Publikum

Donnerstag, 12. März, 11.43 Uhr: Der FC Augsburg wird die nächsten drei Heimspiele der Fußball-Bundesliga gegen Wolfsburg, Köln und Paderborn ohne Zuschauer bestreiten und das Rahmenprogramm deutlich zurückfahren. "Das ist natürlich kein schöner Tag", sagte Geschäftsführer Michael Ströll am Donnerstag, bezeichnete die Maßnahmen im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus aber als "in der aktuellen Lage alternativlos". Der Freistaat Bayern hatte in dieser Woche verfügt, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. In der Partie am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg werden "vermutlich maximal 100 bis 150" Mitarbeiter und Helfer im Stadion sein, sagte Ströll. Journalisten seien zu der Partie ebenfalls zugelassen. Interviews in einer sogenannten Mixed Zone werde es aber nicht geben. Darüber hinaus wird auf Ansagen durch den Stadionsprecher verzichtet, es gibt keine Einlaufmusik und keine Fanfaren bei Toren. "Wir werden ein ganz, ganz schmales Ensemble haben rund um das Spiel", sagte Ströll.

Er erklärte zudem, dass sich der finanzielle Verlust für den FCA im hohen sechsstelligen Bereich befinde und damit "enorm" sei. "Das trifft uns hart. Es ist nicht dramatisch, aber sehr empfindlich." Es müsse sich aber keiner Sorgen um den FC Augsburg machen, weil dieser in den vergangenen Bundesliga-Jahren einige Reserven angelegt habe. Tageskarteninhaber können den Eintrittspreis zurückverlangen. Auch Fans mit Jahreskarten würden eine Kompensation erhalten. Details dazu aber gebe es erst, wenn klar ist, ob es bei den drei Heimspielen ohne Zuschauer bleibe oder ob danach noch weitere dazukommen.

Evangelische Kirche verschiebt Landessynode

Donnerstag, 12. März, 10.49 Uhr: Die Frühjahrstagung der bayerischen evangelischen Landessynode wird verschoben. Das hat Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm mitgeteilt. "Mit dieser Entscheidung beteiligen wir uns an den allgemeinen Präventionsbemühungen gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus", sagte er. Die konstituierende Sitzung des im Dezember neu gewählten Kirchenparlaments sollte eigentlich vom 22. bis 26. März in Bayreuth stattfinden. Zudem wird es laut Landeskirche vorerst keine Gottesdienste zu Amtseinführungen oder Einweihungen mehr geben - denn zu diesen kämen häufig Menschen aus ganz Bayern zusammen.

Flughafen-Kontrolleur positiv getestet

Donnerstag, 12. März, 9.45 Uhr: Ein Sicherheitsmitarbeiter des Münchner Flughafens ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der betroffene Mitarbeiter sei nicht im Dienst, teilte eine Sprecherin der Regierung von Oberbayern mit. Auch seine Kollegen der Arbeitseinheit seien bis auf Weiteres von der Arbeit freigestellt. Mit wem der Infizierte außerdem noch Kontakt gehabt habe, werde ermittelt. Die Passagierkontrollen am Flughafen seien davon nicht betroffen und liefen zunächst weiter.

Unabhängig davon geht der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nach eigenen Worten davon aus, dass Kontrollen insbesondere an Flughäfen noch weiter verschärft werden müssen. Es müsse alles dafür getan werden, "dass aus Richtung Asien, das gilt für China genauso wie für den Iran, der ein großes Risikogebiet geworden ist, dass auf keinen Fall zusätzliche Ansteckungsgefahren hier importiert werden", sagte Herrmann im Deutschlandfunk. Er plädiert außerdem dafür, dass sich die Regierungen aller Bundesländer "aufraffen" und konsequent Beschlüsse zur Eindämmung des Virus fassen. "Es macht keinen Sinn, dass Dinge in einem Land erlaubt sind, und in einem anderen verboten sind." Es brauche "ein gemeinsames Handeln".

Erzbistum München und Freising sagt bis Ostern alle Taufen und Firmungen ab

Donnerstag, 12. März, 09.23 Uhr: Das Coronavirus greift tief ins kirchliche Leben ein: Als erstes der bayerischen Bistümer ergreift das Erzbistum München und Freising weitreichende Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Erregers. So werden alle Firmungen und Taufen verschoben - vorerst bis Ostern. Auch Kindergottesdienste, Senioren- oder Firmnachmittage sollten "im Zweifel" nicht mehr stattfinden, die Kirchenchöre sollten sich nicht mehr zu Proben treffen, teilte das Erzbistum mit. Das empfehle der eigens eingerichtete Krisenstab.

Die Bistumsleitung selbst hat bereits zwei große Gottesdienste gestrichen: Weder werde Erzbischof Reinhard Marx am kommenden Sonntag die Messe zum Papstsonntag im Münchner Liebfrauendom feiern noch werde der Kreuzweg der Völker stattfinden, an dem in der Regel mehrere tausend Menschen am Karfreitag in München teilnehmen. Wie man mit den großen Gottesdiensten am Karfreitag und Ostern verfahre, habe man noch nicht entschieden.

Forscher vermuten: Erreger kam von Stockdorf nach Italien

Mittwoch, 11. März, 21.13 Uhr: Wissenschaftler äußern die Vermutung, dass das Coronavirus nicht direkt aus China, sondern über München nach Italien eingeschleppt wurde. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forscherteam aus Mailand. Zwar gelang es auch ihm nicht, die Person zu ermitteln, die Auslöser für alle weiteren Ansteckungen in Italien war. Aber die Experten ziehen nach einer ausführlichen Gen-Analyse der Virus-Ausbreitung eine Verbindung zu einem Fall in Deutschland. Es gehe um eine Person, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen dem 19. und dem 22. Januar in München infiziert habe, sagt Teamleiter Massimo Galli von der Mailänder Sacco-Klinik.

Der deutsche Patient habe sich das Virus eingefangen nach einem Kontakt mit einer Person, die aus Shanghai gekommen sei. Sie meinen damit also einen der Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto, in dessen Zentrale in Stockdorf bei München Ende Januar die ersten Infektionen in Deutschland aufgetreten waren. Von dort aus sei das Virus womöglich nach Italien gelangt, wo es sich dann vermutlich ab dem 25. oder 26. Januar ausgebreitet habe, ohne dass zunächst Symptome zu erkennen gewesen seien, argumentieren die Forscher aus Mailand. Die erste Infektion wurde erst am 21. Februar in der Lombardei festgestellt. Die Hypothese, dass der Erreger nicht von China, sondern von Bayern aus nach Italien gelangt sei, wurde vergangene Woche erstmals von Fachleuten öffentlich diskutiert.

Regierung erwägt, die Osterferien vorzuziehen

Mittwoch, 11. März, 17.59 Uhr: Auch wenn die Stimmen lauter werden, die eine generelle Schließung aller Schulen fordern - davon will die Staatsregierung derzeit nichts wissen. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) mahnt zur Ruhe und hält an der bisherigen Linie fest, Schulen in Absprache mit den Gesundheitsämtern individuell zu schließen, wenn dort Infektionen auftreten. Denn die Regierung befürchtet offenbar deutliche Auswirkungen auf Feuerwehren, Krankenhäuser und Polizei, wenn Eltern ihre Kinder plötzlich daheim betreuen müssen. Intern diskutiert wird aber, die Osterferien vorzuziehen, die am 6. April beginnen. Alles sei möglich, hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kabinettssitzung am Dienstag gesagt. Am Mittwoch blieben etwa 80 Schulen im Freistaat zu.

Weilheimer Patient wird in Uni-Klinik verlegt

Mittwoch, 11. März, 15.45 Uhr: Der Zustand des 80-jährigen Coronavirus-Patienten im Krankenhaus in Weilheim hat sich derart verschlechtert, dass er ans Klinikum rechts der Isar in München verlegt werden musste. In der Nacht auf Mittwoch seien die Ärzte auf der Intensivstation gezwungen gewesen, die Intensität der Beatmung zu verstärken, berichtet das Weilheimer Landratsamt. Es zeichne sich ab, dass der Mann eine externe Lungenunterstützung benötige, wie es sie nur in Spezialzentren von Unikliniken gebe. Seinen Zustand bezeichneten die Behörden schon zuvor als "kritisch". Der Patient leidet infolge seiner Infektion an einer Lungenentzündung und wird mit einem HIV-Medikament behandelt. Die Klinik erwartet zudem das Ebola-Präparat "Remdesivir", das in den USA angefordert wurde. Es soll sofort an das Klinikum rechts der Isar weitergegeben werden.

Augsburger Plärrer abgesagt

Mittwoch, 11. März 14.55 Uhr: Das nach eigener Angabe "größte Volksfest Schwabens", der Augsburger Plärrer, ist abgesagt. Dies bestätigte eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch. Der Osterplärrer hätte von 12. bis 26. April stattfinden sollen, kalkuliert worden war mit mehr als einer halben Million Besucher. Unklar ist bisher, ob auch die Augsburger Osterdult an der Vogelmauer zwischen Jakobertor und Vogeltor abgesagt werden muss. Der Markt war vom 11. bis 26. April angesetzt. Dass immer mehr Volksfeste gestrichen werden, sei eine "Katastrophe", klagen Schausteller.

Landesamt meldet 52 neue Infektionen

Mittwoch, 11. März, 14.48 Uhr: In Bayern haben sich weitere 52 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Erlangen am Montag auf seiner Homepage mit. Insgesamt gibt es im Freistaat damit mindestens 366 Menschen, die positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet wurden. Darin eingerechnet sind die ersten 14 Infizierten, die allesamt mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen, als auskuriert gelten und wieder aus den Krankenhäusern entlassen wurden. Mit eingerechnet sind zudem drei Bayern, die außerhalb des Freistaats positiv getestet wurden.

Kirche berät über Corona-Folgen für Ostergottesdiente

Mittwoch, 11. März, 14.36 Uhr: Das Erzbistum München und Freising hat für den Umgang mit dem Coronavirus einen Krisenstab eingerichtet. Er werde beraten, welche Konsequenzen für das kirchliche Leben gezogen würden, teilte das Erzbischöfliche Ordinariat am Mittwoch in München mit. Man werde dabei den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Behörden folgen. Am Mittwochabend sollten die Entscheidungen verkündet werden. An Feiertagen wie Karfreitag oder Ostern sind die Kirchen sehr gut besucht. Vor allem in großen Gotteshäusern wie dem Liebfrauendom in München kommen viele Gläubige zusammen. Inwieweit diese Gottesdienste angesichts des Verbots von Großverantstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern und der Empfehlung eine Absage von Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Teilnehmern stattfinden können, ist unklar. Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) hat bereits Empfehlungen an die Kirchen in Deutschland verschickt. Darin wird unter anderem Priestern und Kommunionhelfern empfohlen, sich vor ihrem Dienst die Hände zu waschen und besser noch zu desinfizieren. Auch auf den Friedensgruß während der Gottesdienste wird vielerorts verzichtet.

Kliniken in Bayern: Haben Corona-Krise im Griff

Mittwoch, 11. März, 14.31 Uhr: Die Krankenhäuser in Bayern haben die Corona-Lage nach eigener Einschätzung im Griff. Ein Sprecher der Bayerischen Krankenhausgesellschaft sagte am Mittwoch in München, er wisse nichts von abgesetzten oder verschobenen Operationen wegen der Epidemie. Auch reichten die Kapazitäten, um Patienten zu isolieren. Hilfreich sei, dass manche Fälle zu Hause behandelt werden können. Die Auslastung halte sich im Rahmen. Bislang seien auch noch nicht Klinikmitarbeiter in einem Maß infiziert oder in Quarantäne, dass das Folgen für den Betrieb habe, sagte der Sprecher. Das alles seien aber nur Momentaufnahmen. Prognosen seien dieser Tage sehr schwierig.

Sozialministerin will sich wegen Corona mehr um Senioren kümmern

Mittwoch, 11. März, 13.11 Uhr: Angesichts der fortschreitenden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Bayern will sich Sozialministerin Carolina Trautner verstärkt um Senioren kümmern. Hierzu wolle sie zeitnah Wohlfahrtsverbände und kommunale Spitzenverbände zu einem offenen Austausch einladen, sagte die CSU-Politikerin am Mittwoch. Sie nehme im Zusammenhang mit dem Coronavirus die Sorgen und Ängste insbesondere der älteren Menschen sehr ernst. Damit reagiert Trautner auf einen Vorstoß der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bayern, die wegen des Coronavirus mehr Hilfe für alleinstehende Senioren in Bayern gefordert hatte. "Sie dürfen in dieser Situation nicht vergessen werden, sind sie es doch, die bei einer Ansteckung am meisten gefährdet sind", sagte Bayerns Awo-Chef Thomas Beyer.

KZ-Gedenkstätte Dachau sagt Festakt zur Befreiung ab

Mittwoch, 11. März,11.38 Uhr: Die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers am 3. Mai in Dachau sind abgesagt worden. Auch die Gedenkveranstaltung im ehemaligen Konzentrationslager Flossenbürg, die für den 26. April geplant gewesen war, fällt aus. Für die geplanten Feierlichkeiten hatten bereits mehr als 100 Überlebende und Befreier ihr Kommen zugesagt. Der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller, bedauert die Maßnahme sehr, betont jedoch: "Die Sicherheit und Gesundheit insbesondere der hochbetagten ehemaligen Häftlinge und Befreier und ihrer Angehörigen stehen an erster Stelle." Es werde, so Freller, noch nach einer gangbaren Lösung gesucht, in welchem Rahmen die Befreiung der Konzentrationslager angemessen gewürdigt werden kann. Außerdem wird überlegt, inwieweit bei den offiziellen Gedenkfeiern zum 76. Jahrestag im Jahr 2021 Teile des für heuer vorgesehenen Programms integriert werden können.

Landtag arbeitet weiter, Zugang für Besucher wird stark eingeschränkt

Mittwoch, 11. März, 10.51 Uhr: Der Bayerische Landtag will handlungsfähig bleiben, schränkt aber den Zugang für externe Besucher, vor allem für Gruppen massiv ein. "Bayerns Parlament wird weiter arbeiten - aber wir werden uns auf die zugespitzte Situation einstellen. Ziel ist es, Infektionsrisiken im Hohen Haus und nach außen möglichst zu minimieren und unseren Beitrag zu leisten, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen", teilte Ministerpräsident Ilse Aigner (CSU) mit. Aigner habe Gespräche mit dem Präsidium und allen Fraktionen geführt, wie unter den Bedingungen einer Epidemie der parlamentarische Betrieb weiter aufrecht erhalten werden kann. In den Gesprächen ging es um eine Verkürzung von notwendigen Sitzungen, etwa durch eine deutliche Reduzierungen von Tagesordnungspunkten sowie um Hygienemaßnahmen.

Abgesagt werden jedoch alle Besuche von Gruppen, vorerst bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Ebenfalls bis mindestens zu diesem Zeitpunkt ausfallen werden alle sonstigen Veranstaltungen, die nicht unmittelbar mit den Arbeitsabläufen des Parlaments zu tun haben. Einzelbesuche im Landtag sollen weiterhin möglich sein, allerdings unter Vorbehalt. Für Besucher gelte die sogenannte Fragebogenregelung. Vor Zutritt zum Landtag müssen Einzelbesucher zunächst Fragen zu möglichen Reisen in Risikogebiete und Kontakte zu möglicherwiese infizierten Personen beantworten.

München richtet Drive-in-Test für Coronavirus ein

Dienstag, 10. März, 19.25 Uhr: Fenster auf, dann folgt ein Rachenabstrich: Eine neue Drive-in-Testung soll den Münchnern schnelle Gewissheit geben, ob sie sich mit dem Virus infiziert haben. Die Zahl der Infizierten steigt am Dienstag unterdessen auf 68 Fälle in der Stadt.

Gastgewerbe: Lage wegen Corona "existenzbedrohend"

Dienstag, 10. März, 18.41 Uhr: Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Bayern sieht infolge der Coronavirus-Epidemie drastische Folgen auf die Tourismusbranche im Freistaat zukommen. "Was viele noch nicht begriffen haben ist: Heute sind es die Restaurants und Hotels, die schließen müssen, morgen alle vom Gastgewerbe und Tourismus abhängigen Zulieferer und Dienstleister", sagte Landesgeschäftsführer Thomas Geppert am Dienstag laut Mitteilung nach einem Krisentreffen der Kreis- und Bezirksvorsitzenden in Bamberg.

Das Gastgewerbe sei einer der wichtigsten regionalen Wirtschaftsmotoren und Grundvoraussetzung für den Tourismus. "Brechen hier die Betriebe weg, wird es alle darauf aufbauenden Unternehmen nicht mehr geben", sagte Geppert. Weiter betonte er: "Die Auswirkungen der Coronakrise auf das bayerische Gastgewerbe sind nicht ernst, sie sind dramatisch, sie sind existenzbedrohend."

Betriebe bangen der Darstellung zufolge um ihre Existenz und fürchten Insolvenz. Kündigungen seien die Folge. Investitionen, die für einen Neubau geplant waren, fließen demnach komplett ins Überleben des Betriebes. Die Zahl der Stornierungen sei dramatisch, Neubuchungen blieben aus.

Dehoga-Bayern-Präsidentin Angela Inselkammer sagte, die von der großen Koalition getroffenen Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen könnten allenfalls ein erster Schritt sein - sie reichten aber noch lange nicht aus. "Hier muss sehr, sehr schnell gehandelt werden, gastgewerbliche Betriebe können bei der strukturell bedingten, extrem dünnen Liquiditätsdecke nur kurze Zeit überleben."

Heimspiele des FC Bayern und Länderspiel betroffen

Dienstag, 10. März, 16.25 Uhr: Das Länderspiel der Nationalmannschaft gegen Italien am 31. März in Nürnberg wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus vor leeren Rängen ausgetragen. Darüber hat die Stadt Nürnberg am Dienstag den Deutschen Fußball-Bund informiert, wie der DFB mitteilte.

Die Entscheidung des Freistaats, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen zu untersagen, betrifft mindestens drei Heimspiele des FC Bayern München. Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am 18. März gegen den FC Chelsea fällt ebenso in den Zeitraum wie die Bundesliga-Partien gegen Eintracht Frankfurt (22. März) und Fortuna Düsseldorf (11. bis 13. April). Sollte der deutsche Fußball-Rekordmeister in einem wahrscheinlichen Königsklassen-Viertelfinale am 7./8. April Heimrecht haben, wäre auch dieses Spiel betroffen.

Wie die Auswirkungen genau sind, stand zunächst nicht fest. Viel spricht dafür, dass diese Partien aber ohne Zuschauer als Geisterspiele stattfinden.

Coronavirus sorgt für Geisteroper in München vor leeren Rängen

Dienstag, 10. März, 16.17 Uhr: Die Bayerische Staatsoper will während der Schließung wegen des Coronavirus ausgewählte Stücke trotzdem auf die Bühne bringen - vor leeren Rängen. Zuschauer könnten die Aufführungen live übers Internet verfolgen, sagte ein Sprecher am Dienstag in München. Livestreams seien unter anderem geplant von dem Akademiekonzert am 16. März und von der Premiere des Balletts "Schwanensee". Zudem werde die Oper einzelne Vorstellungen als Video-on-Demand anbieten. Ein entsprechender Online-Spielplan soll in Kürze im Internet veröffentlicht werden.

Keine größeren Demos von Fridays for Future

Dienstag, 10. März, 16.11 Uhr: Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat für Freitag geplante große Demonstrationen vor den bayerischen Kommunalwahlen abgesagt. Statt auf den Straßen wolle man online "umso lauter" protestieren. Eine Sprecherin sagte in einer live im Netz übertragenen Pressekonferenz in München, Proteste in den großen Städten fänden nicht statt, kleinere Proteste dagegen schon. Außerdem werde es am Freitag "verschiedene kreative Aktionen" geben.

Genauere Zahlen könne man noch nicht nennen, sagte eine andere Vertreterin der Klimaschützer. Fridays for Future hatte für diesen Freitag vor allem in Bayern zu Demonstrationen aufgerufen, um vor den Kommunalwahlen am Sonntag das Thema Klimaschutz in den Fokus zu rücken.

Die Aktivistin Luisa Neubauer sagte in München, auch in anderen Staaten werde erwogen, Demonstrationen abzusagen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Für kommenden Freitag werde stattdessen zu "massiven Digitalstreiks" aufgerufen - das bedeute etwa, Bilder von Protestschildern im Internet zu posten.

Bayerische Grüne sagen öffentliche Veranstaltungen mit Habeck ab

Dienstag, 10. März, 15.59 Uhr: Auch die bayerischen Grünen sagen nun alle öffentlichen Veranstaltungen mit dem Bundesvorsitzenden Robert Habeck ab. Das teilte eine Parteisprecherin am Dienstag auf Anfrage mit. Betroffen sind demnach zehn Wahlkampfveranstaltungen, die Habeck in den Tagen bis zu den bayerischen Kommunalwahlen an diesem Sonntag noch hätte absolvieren wollen. Darunter ist auch der für Mittwoch geplante Wahlkampfhöhepunkt mit Habeck auf dem Münchner Marienplatz.

CSU sagt alle öffentlichen Veranstaltungen bis 19. April ab

Dienstag, 10. März, 15.19 Uhr: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sagt die CSU bis zum Ende der Osterferien am 19. April alle öffentlichen Veranstaltungen ab - voraussichtlich bayernweit. "Nach den Rückmeldungen unserer Verbände gehen wir davon aus, dass auch in der Fläche alle öffentlichen CSU-Veranstaltungen abgesagt werden", sagte Generalsekretär Markus Blume am Dienstag. Er rechne damit, dass auch andere Parteien ihre öffentlichen Veranstaltungen absagen werden. "Der Schutz aller Mitbürgerinnen und Mitbürger muss immer an erster Stelle stehen - auch in Wahlkampfzeiten", betonte Blume.

In einer E-Mail an alle Orts-, Kreis- und Bezirksverbände sowie den Parteivorstand hatte Blume zuvor über den Schritt der CSU auf Landesebene informiert und allen Parteigliederungen "dringend" empfohlen, dieser Vorgabe ebenfalls zu folgen. "Hierbei ist insbesondere an Kundgebungen, Podiumsdiskussionen, Wahlpartys und dergleichen zu denken." Die Durchführung von internen Versammlungen, von Sitzungen und Infoständen liege im örtlichen Ermessen.

Landesamt: 58 Infektionen mit Coronavirus bestätigt

Dienstag, 10. März, 13.57 Uhr: Die Gesundheitsbehörden in Bayern haben 58 weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 bestätigt. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Erlangen am Dienstag mit. Insgesamt gibt es im Freistaat damit mindestens 314 Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Einen Überblick, aus welchen Landkreisen diese stammen, finden Sie hier.

Freistaat verbietet Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmer, aber keine Generellen Schulschließungen

Dienstag, 10. März, 12.45 Uhr: Der Freistaat Bayern zieht drastische Konsequenzen bei Großveranstaltungen ab 1000 Personen. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sind diese zunächst bis einschließlich 19. April untersagt. Im Moment gelte ein Primat der Sicherheit, sagte Ministerpräsident Markus Söder bei einer Pressekonferenz am Dienstagmittag. Veranstaltung mit mit 500 bis 1000 Personen sind nicht verboten, allerdings empfiehlt hier die Staatsregierung eine Absage.

Der Freistaat selbst schließt von diesem Mittwoch (11. März) an bis zum 19. April alle staatlichen Theater, Konzertsäle und Opernhäuser. An den Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie an den Kunst- und Musikhochschulen wird der Beginn der Vorlesungszeiten auf den 20. April verschoben. Generelle Schulschließungen wird es in Bayern aktuell nicht geben. Allerdings haben bereits einige Schulen im Freistaat den Unterricht eingestellt.

Söder befürchtet zudem hohe Ausfälle bei den künftigen Steuereinnahmen und massive Auswirkungen auf die bayerische Wirtschaft. "Der Staat muss hier handeln, allerdings klug", sagte Söder.

Oberammergau entwickelt Szenarien für den Fall einer Absage

Dienstag, 10. März, 11.45 Uhr: Jens Spahn (CDU) hatte am Sonntag empfohlen, wegen der schnellen Ausbreitung des Virus in Deutschland Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Das bayerische Gesundheitsministerium hatte sehr schnell signalisiert, diesen Vorschlag von Spahn zu unterstützen. In Oberammergau dürften die Sorgen mit dieser Entscheidung noch ein bisschen größer werden. Dort finden von Mitte Mai an die Passionsspiele statt, verteilt auf mehr als 100 Aufführungen mit jeweils gut 4500 Zuschauern. Gut zwei Monate sind es noch bis zur Premiere am 16. Mai, und weil niemand weiß, ob und wie sich das Coronavirus weiter ausbreitet, entwickeln die Oberammergauer Szenarien für den Fall einer Verschiebung oder einer Absage.

Bayern will Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen untersagen

Montag, 9. März, 19.04 Uhr: Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will die bayerische Staatsregierung Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen zunächst bis Karfreitag untersagen. Darauf habe sich der schwarz-orange Koalitionsausschuss am Montag in München geeinigt. Das hat Florian Streibl, der Fraktionschef der Freien Wähler, der SZ bestätigt. Zuvor hatte die Augsburger Allgemeine berichtet.

Zu den bayerischen Großveranstaltungen, die jetzt betroffen sein dürften, zählen nicht nur Fußballspiele der bayerischen Profilklubs, sondern auch viele traditionelle Frühlingsfeste. Auch der Festakt zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Dachau könnte abgesagt werden. Karl Freller, Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, sagte bereits am Montagmittag: "Die Tendenz geht eher in Richtung Absage." Man wolle die Gesundheit der Gäste, darunter 90 hochbetagte Überlebende und Befreier, keinesfalls riskieren. Möglich sei als Alternative, die Feiern in kleinerem Rahmen abzuhalten und auf deren mediale Übertragung zu setzen. Eine Verschiebung ins nächste Jahr sei im Fall einer Absage wahrscheinlich.

Die Münchner Kammerspiele, das Residenz-, Volks- und Gärtnerplatztheater verfügen über weniger als 1000 Plätze. Dort ging man bislang davon aus, dass der Spielbetrieb wie bisher weitergehen kann. Unklar allerdings ist, ob auch die Oper und das Deutsche Theater - beide bieten mehr als 1000 Besuchern Platz - ihr Programm wie ursprünglich gedacht fortführen können.

39 neue Infektionen

Montag, 9. März, 18.00 Uhr: In Bayern haben sich weitere 39 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Erlangen am Montag auf seiner Homepage mit. Insgesamt gibt es in Bayern damit 256 Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Darin eingerechnet sind die ersten 14 Infizierten, die allesamt mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen, als auskuriert gelten und wieder aus den Krankenhäusern entlassen wurden. Mit eingerechnet sind zudem drei Bayern, die außerhalb des Freistaats positiv getestet wurden.

Zwei Volksfeste abgesagt

Montag, 9. März, 15.10 Uhr: In Bayern werden die ersten Volksfeste abgesagt. In Puchheim, einer 20 000-Einwohner-Stadt westlich von München, teilte das Rathaus mit, dass "wegen der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus" das Volksfest "Auftakt 2020" nicht stattfinden werde. Es war vom 27. März bis zum 5. April geplant. Auch das Rottaler Volksfest im niederbayerischen Pfarrkirchen ist abgesagt. "Schweren Herzens", wie die PNP den Organisator Helmut Dadlhuber zitierte. Stattfinden sollte das Fest dort vom 31. März bis zum 5. April.

Messestopp bis Mai erwartet

Montag, 9. März, 14.30 Uhr: Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erwartet eine zweimonatige Messepause im Freistaat. "Ich gehe davon aus, dass in Bayern bis Mitte Mai keinen Messen mehr stattfinden werden", sagte er laut einer Mitteilung. Veranstalter und Aussteller benötigten Klarheit. Davon betroffen wäre dann auch die Münchner Messe Ifat, die weltweit wichtigste Messe für die Wasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft. Sie soll vom 4. bis zum 8. Mai stattfinden mit an die 150 000 Besuchern.

Drei Dutzend Schulen geschlossen

Montag, 9. März, 14.25 Uhr: In Bayern sind auf Anweisung der Gesundheitsämter derzeit 36 Schulen geschlossen. Das teilte das Kultusministerium am Montagnachmittag mit. Der Schwerpunkt liegt im Großraum München, wie ein Überblick über die Schulschließungen in und um München zeigt. So sind derzeit allein in München knapp ein Dutzend Schulen zu, und ähnlich viele im näheren Umland. In Bayern gibt es insgesamt etwa 6000 Schulen. Die diversen, im Frühjahr anstehenden Abschlussprüfungen zu verschieben, stehe derzeit nicht zur Debatte, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Man müsse die Situation aber täglich neu bewerten. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) werde das Thema in dieser Woche bei der Kultusministerkonferenz ansprechen.

Südtirol-Urlauber in der Mannschaft: Fußballvereine sollen Spiele verlegen

Montag, 9. März, 13.45 Uhr: Der Bayerische Fußball-Verband hat seine Handlungsempfehlungen im Umgang mit dem Coronavirus angepasst. Er bittet Vereine, die am kommenden Spieltag mit einem Zuschaueraufkommen von mehr als 1000 Besuchern rechnen, sich mit dem zuständigen Gesundheitsamt oder den Sicherheitsbehörden in Verbindung zu setzen, wie er selbst am Montag mitteilte. "Aufgrund der Tatsache, dass die Zahl der Amateurspiele mit diesem Zuschaueraufkommen überschaubar ist, gilt hier das Vorgehen zur Prüfung des Einzelfalls. Auch vor dem Hintergrund, dass sich in einem Stadion die 1000 Besucher anders verteilen als bei Veranstaltungen in kleineren, geschlossenen Räumen", heißt es in der Mitteilung. Alle Vereine sollten "aktiv" prüfen, ob Fußballer in den vergangenen zwei Wochen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind. In diesem Fall könne man sich mit dem Spielgegner auf eine Verlegung verständigen.

Überbrückungskredite für Bayerns Wirtschaft

Montag, 9. März, 10.35 Uhr: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat eine Art Schutzschirm für den bayerischen Mittelstand in Aussicht gestellt. Die Staatsregierung werde 100 Millionen Euro für Überbrückungskredite zur Verfügung stellen, sagte er dem BR. Damit solle Firmen geholfen werden, die durch das Coronavirus in die Bredouille kommen. Konkret geht es etwa um Schwierigkeiten durch unterbrochene Lieferketten. In Bayerns Wirtschaft machte sich die Epidemie zunächst vor allem in Unternehmen bemerkbar, die stark vom Auslandsgeschäft abhängig sind. Inzwischen herrscht in der Breite Sorge. Mehr als 80 Prozent der aktuell von den Industrie- und Handelskammern befragten Betriebe im Freistaat erwarten in den nächsten Wochen teils empfindliche Auswirkungen des Coronavirus auf ihre Geschäfte. Laut einer weiteren Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga verzeichnen 78 Prozent der Betriebe Umsatzeinbußen, bayernweit brächen die Umsätze durchschnittlich um knapp ein Drittel ein.

Infektiologe: Keine besondere Ansteckungsgefahr in Wahlkabine

Montag, 9. März, 7.10 Uhr: Bei den Kommunalwahlen in Bayern muss Fachleuten zufolge wegen der Coronavirus-Infektionen niemand zu Hause bleiben oder die Briefwahl beantragen. Eine Ansteckung mit dem neuartigen Erreger Sars-CoV-2 wie auch mit Erkältung oder Grippe in der Wahlkabine sei unwahrscheinlich, sagte der Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene DGKH, Peter Walger. "Es bilden sich ja üblicherweise keine Schlangen vor den deutschen Wahlkabinen." Allerdings sollten hier wie auch sonst im öffentlichen Leben Vorsichtsmaßregeln gelten, sagte der Infektiologe. Regelmäßiges Händewaschen verhindere, dass man Keime an die Schleimhäute der Atemwege bringe und sich darüber infiziere. Wegen der Tröpfcheninfektion sollte Abstand von anderen Menschen gehalten werden.

Rückblick: Die ersten sechs Wochen

Am 27. Januar 2020 ist der erste Coronavirus-Fall in Bayern bekannt geworden. Die Entwicklungen der ersten sechs Wochen, also bis zum 8. März 2020, finden Sie in diesem Artikel zum Nachlesen.