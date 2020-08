Huml am 12. August: Sie hatte die eilig einberufene Pressekonferenz damit begründet, wie wichtig es sei, dass die positiv Getesteten ihre Ergebnisse so schnell wie möglich bekämen.

Eine interne E-Mail zeigt: Schon am Montag soll das bayerische Gesundheitsministerium über die großen Probleme benachrichtigt worden sein - und damit zwei Tage früher als von Melanie Huml dargestellt.

Von Andreas Glas und Christian Sebald

Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hat offenbar früher von den Corona-Testpannen gewusst als bisher von ihr dargestellt. Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung wurde ihr Ministerium bereits am Montag der vergangenen Woche darüber informiert, dass Zehntausende Reiserückkehrer auf ihre Testergebnisse warten, darunter mehrere Hundert Infizierte. Erst zwei Tage später, am Mittwoch, informierte die Ministerin die Öffentlichkeit bei einer Pressekonferenz. Dort versicherte Huml, sie habe erst am Morgen vom Ausmaß der Panne erfahren.

Dass das Ausmaß aber bereits am vorvergangenen Montag deutlich erkennbar war, belegt eine E-Mail aus dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), die der SZ vorliegt. Um 12.30 Uhr ging die Mail an Humls Ministerbüro, ihren Amtschef und eine weitere Person im Gesundheitsministerium. Darin berichtet das Laborunternehmen Eurofins, das die Corona-Tests für Reiserückkehrer an drei bayerischen Autobahnen auswertet, von massiven Problemen. Konkret ist die Rede von mehr als 40 000 Proben und 338 positiven Fällen, die noch nicht übermittelt werden konnten. Als Huml dann über die Panne informierte, waren die Zahlen auf 44 000 Proben und mehr als 900 Positivbefunde gestiegen.

Huml hatte die am Mittwoch eilig einberufene Pressekonferenz damit begründet, wie wichtig es sei, dass die positiv Getesteten ihre Ergebnisse so schnell wie möglich bekämen. Es sollte verhindert werden, dass die Infizierten weitere Menschen anstecken. Dies könnte nun auch deshalb geschehen sein, weil vom Eingang der E-Mail im Ministerium mehr als 54 Stunden vergingen, bis die Öffentlichkeit von der Panne erfuhr - und erst am Mittwoch damit begonnen wurde, die gut 900 Infizierten zu ermitteln. "Mit Hochdruck", wie Huml sagte. Eine Nachfrage der SZ ließ Huml am Dienstag zunächst unbeantwortet.

Aus der E-Mail geht auch hervor, wie sehr Eurofins offenbar mit der Auswertung der Proben überfordert war - und wie sehr die Staatsregierung das Testaufkommen womöglich unterschätzt hat. Bis zum vergangenen Sonntag habe man 60 000 handschriftliche Testanträge erhalten und damit "dreimal so viele" wie zunächst kalkuliert, schreibt der Eurofins-Geschäftsführer in der E-Mail, die das LGL wenige Stunden später an das Gesundheitsministerium weiterleitete.

Der Eurofins-Geschäftsführer klagt zudem über Personalmangel und darüber, dass es "selbst mit massivsten Ressourceneinsatz noch mindestens eine Woche" dauern werde, die bereits ausgewerteten Proben zu übermitteln. Weiter heißt es, "dass nur eine durchgängige digitale Erfassung aller Patientendaten eine zeitnahe Ergebnisberichtung von Covid-19-Massen-Testung gewährleisten kann". Auf dieses digitale Verfahren hat Eurofins inzwischen umgestellt.

Noch am vergangenen Donnerstag hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seiner Gesundheitsministerin trotz der Testpanne das Vertrauen ausgesprochen. Er sprach von einem "schweren Fehler" und bereits zu diesem Zeitpunkt von einem Problem, das "zu spät übermittelt" worden sei. Zwei Rücktrittsgesuche seiner Ministerin lehnte Söder nach eigener Aussage ab. Er lobte Huml als "verlässliche Partnerin", auf die er nicht verzichten wolle. Und sprach von "einer Chance" für seine Ministerin, die Panne wieder "auszumerzen".

Ihre Ankündigung, alle Infizierten zu informieren, konnte Huml jedoch nicht einlösen. Die Suche nach den noch übrigen 46 Personen, die nicht ermittelt werden konnten, hat das Gesundheitsministerium inzwischen offenbar eingestellt. Deren Daten seien "ohne Erfolg überprüft worden", teilte ein Sprecher mit. An diesem Mittwoch soll sich Huml in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im bayerischen Landtag für die Probleme mit den Corona-Tests rechtfertigen.