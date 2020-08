Von Kassian Stroh

Der Pressesprecher der Münchner Polizei, Marcus da Gloria Martins, wechselt wegen der Corona-Krise ins bayerische Gesundheitsministerium. Er sei seit diesem Mittwoch abgeordnet worden, um die "Corona-Kommunikation" im Ministerium zu unterstützen, sagte Martins der Süddeutschen Zeitung. Dort sei er von sofort an zuständig für die Pressearbeit der Task-Force Corona-Pandemie des Ministeriums. Formal bleibt er also Beamter der Polizei. Auf die Frage, wie er zu dieser neuen Aufgabe gekommen sei, sagte Martins nur: Er sei "berufen worden".

Martins ist seit fünf Jahren der oberste Pressesprecher im Polizeipräsidium München. Er hat die Kommunikation dort vor allem in den sozialen Medien ausgebaut und die Pressearbeit auch stark auf sich ausgerichtet. So ist er zum öffentlichen Gesicht der Münchner Polizei geworden, vor allem während des Anschlags am Olympia-Einkaufszentrum in München, als er auch bundesweite Bekanntheit erlangte.

An der Pressearbeit des Gesundheitsministeriums wiederum gab und gibt es seit Beginn der Corona-Krise immer wieder Kritik, sie sei überfordert, zu passiv oder zu langsam. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) steht schwer in der Kritik, seit bekannt wurde, dass Tausende Corona-Testergebnisse von Reiserückkehrern nicht zugeordnet werden konnten und Infizierte nicht informiert wurden.