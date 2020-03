Weitreichende Ausgangsbeschränkungen für ganz Bayern

Freitag, 20. März, 12.38 Uhr: Zur Eindämmung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder weitreichende Ausgangsbeschränkungen für den ganzen Freistaat angekündigt. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist ab Samstag nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuche von Lebenspartnern, aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft - dies aber nur alleine oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt.

Auch Restaurants in Bayern müssen wohl schließen

Freitag, 20. März, 12.12 Uhr: Zur Eindämmung des Coronavirus müssen in Bayern ab Samstag auch Restaurants und Biergärten schließen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen, auch die "Nürnberger Nachrichten" berichteten darüber. Take-away-Angebote sollen demnach aber weiter möglich sein. Ob es weitere Ausgangsbeschränkungen für die Menschen geben würde, war demnach noch offen - darüber werde aktuell noch im Kabinett beraten, hieß es.

825 neue Infektionen mit Coronavirus

Freitag, 20. März, 11.42 Uhr: In Bayern haben sich weitere 825 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Erlangen am Freitag auf seiner Homepage mit. Insgesamt gibt es im Freistaat damit mindestens 3107 Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Darin eingerechnet sind unter anderem die ersten 14 Infizierten, die allesamt mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen. 15 Menschen mit Coronavirus-Infektion starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums bislang in Bayern.

Zwei neue Coronavirus-Todesfälle in Bayern

Freitag, 20. März, 11.02 Uhr: In Bayern sind zwei weitere Menschen gestorben, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert waren. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag sagte, handelt es sich dabei um einen 85-Jährigen aus dem Landkreis Tirschenreuth und einen 82-Jährigen aus dem Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge. Damit gibt es in Bayern derzeit insgesamt 15 Coronavirus-Todesfälle.

Weitere Beschränkungen in Bayern?

Freitag, 20. März, 10.06 Uhr: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus stehen in Bayern möglicherweise weitere Beschränkungen und Auflagen kurz bevor. Die Staatskanzlei hat am Freitag kurzfristig zu einer Pressekonferenz um 12.30 Uhr eingeladen, unter anderem mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) - die Pressekonferenz wird wie bereits die vergangenen Male lediglich im Internet gestreamt.

Aus Regierungskreisen hieß es am Freitagmorgen, es liefen intensive Gespräche Söders unter anderem mit seinem Kabinett, dem Corona-Krisenstab und Kommunalpolitikern. Diese Gespräche hätten bis tief in die Nacht hinein gedauert und seien am Morgen weitergegangen. Welche Maßnahmen Söder verkünden würde, war zunächst unklar. Er hatte am Donnerstag aber konkret mit einer Ausgangssperre für den ganzen Freistaat gedroht, wenn sich die Menschen in Bayern nicht an bereits geltende Beschränkungen und Auflagen halten.

Einrichtung für ausländische Infizierte

Freitag, 20. März, 9.25 Uhr: Der Landkreis Rosenheim, der in diesen Tagen einen besonders steilen Anstieg von Corona-Fällen registriert, hat eine Quarantäneeinrichtung für Infizierte geschaffen. Diese dient vorrangig für Menschen, die sich in häuslicher Quarantäne absondern müssen, aber keine Möglichkeit dazu haben, weil sie nicht über einen Wohnsitz im Landkreis verfügen. Nach Angaben des Rosenheimer Landratsamts betrifft dies etwa ausländische Staatsbürger, die infiziert sind oder bei denen zumindest ein Infektionsverdacht besteht. Sie könnten nun in den 20 Einzelzimmern eines Wohnheims für Berufsschüler in Wasserburg untergebracht werden. Am Donnerstagnachmittag waren dort vier Zimmer belegt. Alle Menschen mit stärkeren Symptomen werden bei Bedarf weiterhin klinisch behandelt.

Kirchen bieten virtuellen Ersatz für Gottesdienste

Freitag, 20. März, 7.23 Uhr: Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu minimieren, hat die Staatsregierung auch öffentliche Gottesdienste verboten. Sowohl die Evangelische Landeskirche als auch die katholischen Bistümer bieten allerdings eine Menge Alternativen an. So gibt es jetzt nahezu bei allen Bistümerm teils tägliche Liveübertragungen von Gottesdiensten im Internet. Im Bistum Passau werden die Messen in den nächsten Wochen zudem an den Sonn-, Kar- und Ostertagen auch im Regionalfernsehsender NiederbayernTV übertragen. In Würzburg startet diesen Sonntag eine tägliche Übertragung auf TV Mainfranken. Die Messe aus dem Liebfrauendom ist jeden Tag im Münchner Kirchenradio über das Digitalradio DAB+ landesweit zu hören. Hinzu kommen viele weitere Angebote wie Lesungen des Tages, im Internet veröffentlichte Gebete oder geistliche Videoimpulse, die etwa Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm zum Mutmachen nun täglich auf Facebook postet. Auf der Webseite des Erzbistums Augsburg - finden Gläubige Anweisungen für Hausgottesdienste, die sie alleine oder im engen Familienkreis feiern können. Hier lesen Sie, welche Angebote die Münchner Kirchen machen.

Alle Abschlussprüfungen an den Schulen verschoben

Donnerstag, 19. März, 16.51 Uhr: Das Kultusministerium hat nach dem Abitur auch die Abschlussprüfungen für Mittelschulen, Realschulen und Wirtschaftsschulen verschoben. Statt am 16. Juni beginnen die Tests für den Mittleren Schulabschluss sowie den Realschulabschluss nun am 30. Juni. Der Qualifizierende Abschluss an den Mittelschulen wird vom 22. Juni auf den 6. Juli verlegt. Und an den Wirtschaftsschulen wird statt vom 27. April an vom 11. Mai an geprüft. Das teilte das Ministerium am Donnerstag mit. "Alle sollen faire Bedingungen für ihre Abschlussprüfungen bekommen", sagte Kultusminister Michael Piazolo, deswegen solle den Schülern mehr Zeit zur Vorbereitung gegeben werden. Die Verschiebung sei mit Schülern, Lehrern und Eltern abgesprochen.

Oberammergauer Passionsspiele um zwei Jahre verschoben

Donnerstag, 19. März, 16.10 Uhr: Die Passionsspiele Oberammergau werden wegen der Coronavirus-Pandemie auf das Jahr 2022 verschoben. Das hat der Gemeinderat am Mittwochabend in Absprache mit der Passionsspielleitung entschieden. Zuvor hatten das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen und das Gesundheitsamt entschieden, die Spiele in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen. "Das Gesundheitsamt hat eine Risikoeinschätzung vorgenommen. Hiernach ist eine Durchführung der Passion bis in den Herbst hinein nicht möglich", teilte die Gemeinde mit. Auch wenn davon auszugehen sei, dass die Beschränkungen des öffentlichen Lebens bis dahin wieder zurückgefahren werden könnten, bleibe ein Risiko.

Dass die Passion auf 2022 und nicht nur um ein Jahr auf 2021 verschoben wird, hat logistische Gründe: Knapp 500 000 Tickets, von denen die Hälfte ins Ausland verkauft wurden, müssen zurückgebucht, Verträge mit den beteiligten Mitarbeitern aufgelöst und neu geschlossen werden. Man arbeite an Modellen, wie die Tickets entweder erstattet, oder gleich für 2022 reserviert werden könnten, heißt es aus der Pressestelle.

13 Bayern an Coronavirus gestorben

Donnerstag, 19. März, 14.25 Uhr: Die Zahl der Menschen, die im Freistaat an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, ist auf 13 gestiegen. Das Gesundheitsministerium berichtete am Donnerstag von insgesamt sechs neuen Todesfällen seit Mittwoch. Mit Ausnahme einer 69-jährigen Patientin aus dem Landkreis Oberallgäu seien die Gestorbenen alle 80 Jahre oder älter gewesen. Bei ihnen handele es sich im Einzelnen um eine eine 86-jährige Patientin aus dem Landkreis Traunstein, einen 80-Jährigen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, einen 99-Jährigen aus Würzburg sowie um eine 80-Jährige und einen 87-Jährigen aus dem Landkreis Freising.

Geheiratet wird nur noch im kleinsten Kreis

Donnerstag, 19. März, 14.17 Uhr: Heiraten ist in Bayern trotz Corona weiter möglich. Allerdings gelten dabei nun besondere Vorschriften, wie der Bayerische Gemeindetag am Donnerstag mitteilte. Erlaubt sei nur die Teilnahme der gesetzlich vorgesehenen Personen. Dazu zählen der Standesbeamte, die Eheleute sowie gegebenenfalls Dolmetscher und Trauzeugen. Weitere Gäste und Zeremonien im Anschluss sind nicht zugelassen. Brautpaare sollten daher abwägen, ob sie ihre Trauung womöglich lieber verschieben wollten.

Gewerkschaft: Lehrer werden unnötigerweise in die Schule zitiert

Donnerstag, 19. März, 12.49 Uhr: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert vom Kultusministerium klare Regelungen zur Anwesenheit von Lehrkräften in den eigentlich geschlossenen Schulen. Vermehrt hätten Kolleginnen und Kollegen berichtet, "dass sie in die Schulen zitiert werden, um an (nicht notwendigen) Besprechungen teilzunehmen", sagte der Landesvorsitzende Anton Salzbrunn. Zwar würden ältere und vorerkrankte Lehrer ausgenommen, "dennoch erschließt sich der GEW der Sinn dieser Maßnahmen nicht". Salzbrunn verwies darauf, dass die Schulen ja gerade zur Reduzierung der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus geschlossen worden seien. Präsenzzeiten für Lehrkräfte widersprächen den gesundheitspolitischen Notwendigkeiten und den Rechtsverordnungen der Landesregierung. Es brauche daher klare Vorgaben des Ministeriums nach dem Motto: "Nur noch absolut notwendige Präsenzen (beispielsweise zur Notbetreuung), der Rest auf digitalem Weg."

Landtag billigt zehn Milliarden Euro neue Schulden

Donnerstag, 19. März, 12.35 Uhr: Bei nur einer Enthaltung hat der Landtag ein milliardenschweres Hilfspaket für die bayerische Wirtschaft zur Überbrückung der Corona-Krise beschlossen. Die Fraktionen billigten am Donnerstag einen Nachtragshaushalt, der der Regierung unmittelbar Kreditermächtigungen von bis zu zehn Milliarden Euro ermöglicht. Die Schuldenbremse wird dafür ausgesetzt, dies sieht die Verfassung als Möglichkeit für "Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen" ausdrücklich vor.

Bayern produziert jetzt auch Atemschutzmasken

Donnerstag, 19. März, 10.12 Uhr: Die wegen der Corona-Krise weltweit gefragten Atemschutzmasken werden nun auch wieder in Bayern produziert. "Wir haben jetzt die Eigenproduktion in Bayern mit mittelständischen Unternehmen auf den Weg gebracht", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Regierungserklärung im Landtag. Spätestens von kommender Woche an starte im Freistaat die Produktion von Masken. Die Versorgung mit Schutzmasken sei in der aktuellen Krise besonders wichtig. "Die ganze Welt bestellt und keiner liefert." Ein Problem basiere auf Zoll- und Einfuhrbeschränkungen. Über den Bund würden am Freitag 800 000 Atemschutzmasken nach Bayern geliefert. Darüber hinaus habe der Freistaat zur medizinischen Versorgung 1000 neue Beatmungsgeräte gekauft und werde weitere erwerben. "Außerdem gibt es jetzt eine Meldepflicht für Beatmungsgeräte, die in Privatpraxen und -kliniken vorhanden sind. Notfalls müssen wir auch beschlagnahmen", betonte Söder. In "unzähliger Zahl" seien Beatmungsgeräte in Bayern in privaten Praxen vorhanden.

100-Milliarden-Euro-Hilfspaket für die Wirtschaft

Donnerstag, 19. März, 9.54 Uhr: Um die Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft abzumildern, fordert Markus Söder vom Bund ein mindestens 100 Milliarden Euro schweres Hilfspaket. Bisherige Maßnahmen wie die Regelungen zum Kurzarbeitergeld und zu KfW-Bürgschaften seien ein erster Schritt, es brauche aber ein großes Finanz- und Konjunkturpaket von mindestens 100, eher 150 Milliarden Euro, sagte der bayerische Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung im Landtag. Zudem sprach sich Söder abermals für die Aussetzung der Stromsteuer und der EEG-Umlage aus. Dies würde vielen Betrieben und dem normalen Bürger helfen.

"Dann bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre"

Donnerstag, 19. März, 9.22 Uhr: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus droht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nun ganz konkret mit einer Ausgangssperre für den ganzen Freistaat. "Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrumentarium, um darauf zu reagieren. Das muss jedem klar sein", sagte Söder am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Landtag in München. Man werde "nicht endlos zusehen".

In Bayern haben sich bis Donnerstagmorgen laut Söder bereits 2282 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, in der Folge sind zehn Menschen daran gestorben. "Die Fälle nehmen täglich zu und die Infektionsketten sind immer schwerer zu verfolgen. Deutschland liegt in der aktuellen Statistik mittlerweile vor Südkorea bei den Infektionen."

Zur Eindämmung des Coronavirus wurden bereits am Donnerstag auch im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel in zwei Kommunen Ausgangssperren erlassen. Betroffen sind das Stadtgebiet und der Ortsteil Neuhaus in Hohenberg an der Eger sowie der Ortsteil Fischern, der zum Gemeindegebiet Schirnding gehört. Genau wie in der benachbarten oberpfälzischen Kleinstadt Mitterteich sei dies notwendig, da es dort hohe Fallzahlen gebe, sagte Söder. Als Ausgangspunkt des Ausbruchs vermuteten die Experten ein Starkbierfest. In Mitterteich wurde am Mittwoch eine Ausgangssperre verhängt. Bayern wolle in keiner Kommune eine Ausbreitungslage wie etwa im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen oder im österreichischen Ischgl, betonte Söder.

Nach dem Ende der Corona-Krise müssen die aktuellen Restriktionen im öffentlichen Leben aus Sicht der Grünen aber schnellstens beendet werden. "Alle Maßnahmen werden zurückgenommen werden müssen, darauf werden wir achten", sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze. Derzeit sei aber klar, dass alles unternommen werden müsse, um die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen.

Bislang keine Corona-Fälle in Bayerns Gefängnissen

Donnerstag, 19. März, 9.14 Uhr: Die Gefängnisse in Bayern sind bisher von dem neuartigen Coronavirus verschont geblieben. "Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es im bayerischen Justizvollzug bislang keinen Fall einer Infektion eines Gefangenen oder Bediensteten mit dem Coronavirus", teilte das bayerische Justizministerium mit. Damit das nach Möglichkeit so bleibt, wird der Haftantritt in einigen Fällen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Das gilt für Menschen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen, weil sie eine Geldstrafe nicht gezahlt haben, für Jugendarrest oder Freiheitsstrafen von bis zu sechs Monaten. Außerdem dürfen Häftlinge bis zum 19. April keinen Besuch empfangen.

Fahrradwerkstätten und Blumenläden dürfen offen bleiben

Donnerstag, 19. März, 8.48 Uhr: Fahrradwerkstätten, Blumenläden, Spirituosengeschäfte: Die Staatsregierung hat eine neue Liste vorgelegt, welche Geschäfte von der allgemeinen Corona-Schließung ausgenommen werden. Sie präzisiert, wie in Grenzfällen zu verfahren ist - und sie nimmt ein paar Branchen mit auf, die bisher nicht vorgesehen waren. Die Fahrradwerkstätten zum Beispiel. Da gab es zuletzt Protest, warum sie anders als Autowerkstätten nicht in den Genuss einer Ausnahmeregel kommen sollten. Welche Geschäfte nun weiter öffnen dürfen, lesen Sie hier.

Prüfungen fürs Staatsexamen werden verschoben

Donnerstag, 19. März, 8.40 Uhr: In der Corona-Krise verschiebt Bayern juristische Examensprüfungen. Die mündlichen Prüfungen des zweiten Staatsexamens, die planmäßig am 17. April beginnen sollten, werden auf die Zeit ab dem 4. Mai verlegt. "Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Ausbreitung des Virus ist es dem Landesjustizprüfungsamt derzeit nicht möglich, sichere Vorhersagen zur künftigen Entwicklung der Situation zu machen", teilte das Justizministerium mit. Auch die Prüfung für angehende Gerichtsvollzieher wird vom April in den Juni verlegt. Termine für den schriftlichen Teil des zweiten Staatsexamens 2020/21 im Juni und Juli sollen zunächst beibehalten werden. Um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren, soll sowohl bei den schriftlichen als auch bei den mündlichen Prüfungen genügend Sicherheitsabstand zwischen Prüflingen untereinander und zu den Prüfern möglich sein. Dafür sollen nach Angaben des Ministeriums größere Räume angemietet werden. Prüflinge, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, Kontakt zu Infizierten hatten oder in einem Risikogebiet waren, werden von der Prüfung ausgeschlossen.

Siebter Corona-Todesfall in Bayern

Mittwoch, 18. März, 19.17 Uhr: In Bayern ist ein siebter Mensch nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. "Bei diesem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes Würzburg um einen über 90-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen", teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Mittwoch mit. Insgesamt gibt es im Freistaat mindestens 1798 Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Darin eingerechnet sind unter anderem die ersten 14 Infizierten, die mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen.

Erste Ausgangssperre für Stadt Mitterteich verhängt

Mittwoch, 18. März, 16.43 Uhr: Wegen der Verbreitung des Coronavirus hat das Landratsamt Tirschenreuth eine Ausgangssperre für die Stadt Mitterteich verhängt. Es ist die erste Stadt in Bayern, die von einer solchen Maßnahme betroffen ist. Hintergrund: Von den bis zum frühen Mittwochnachmittag bestätigten 47 Corona-Erkrankten im Landkreis leben alleine 25 in Mitterteich. Wegen dieser Konzentration habe man nun die Entscheidung für eine Ausgangssperre getroffen, sagte am Mittwochnachmittag ein Sprecher des Landratsamts. Bereits am Dienstag sei den Menschen empfohlen worden, ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Nachdem die Fälle der Erkrankungen über Nacht erneut anstiegen, seien die Maßnahmen nun "verschärft worden".

Nach der ersten Nacht mit der neuen Regelung zeigte sich die Polizei am Donnerstagmorgen schließlich zufrieden. Es habe keine Vorkommnisse gegeben.

Nach Inkrafttreten wurden die Mitterteicher durch die Feuerwehr informiert, die mit Lautsprechern im Ort unterwegs war. Zudem wurden Handzettel verteilt, die die Menschen darüber informieren, welche Regeln nun in ihrer Stadt gelten, in der etwa 7000 Einwohner leben. Laut Allgemeinverfügung des Landratsamtes dürfen die Menschen weiterhin zur Arbeit und wieder nach Hause fahren. Auch der Lieferverkehr soll uneingeschränkt aufrecht erhalten bleiben. Zudem dürften die Mitterteicher auch weiterhin Lebensmittel einkaufen, in die Apotheke oder zum Arzt gehen. "Ansonsten sind alle sozialen Kontakte zu unterlassen", sagte der Sprecher des Tirschenreuther Landratsamts. Er kündigte außerdem an, dass die Ausgangssperre von der Polizei kontrolliert werde. Die Entscheidung habe das Landratsamt allein getroffen, es habe keine Anweisungen von höheren Stellen gegeben. Vor Inkrafttreten sei die Maßnahme allerdings mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) abgesprochen worden. Auch Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sei über die Entscheidung informiert worden, so der Sprecher des Landratsamtes. Ein Regierungssprecher sagte, der Landkreis habe "die volle Rückendeckung" der Staatsregierung.

Stichwahl soll trotz logistischer Probleme stattfinden

Mittwoch, 18. März, 16.05 Uhr: Die Stichwahl zu den bayerischen Kommunalwahlen soll wie geplant am übernächsten Sonntag, 29. März, stattfinden - erstmals als reine Briefwahl. Darüber hat das Innenministerium die Landkreise, Städte und Gemeinden am Mittwoch in einem offiziellen Schreiben informiert. Demnach sollen die Briefwahlunterlagen möglichst bis zum kommenden Mittwoch, 25. März, an alle Bürger zugestellt werden, die sich noch zwischen zwei Bürgermeister- oder Landratskandidaten entscheiden müssen, weil in der ersten Runde am Sonntag kein Kandidat die absolute Mehrheit errungen hat. Die klassische Stimmabgabe an der Urne soll wegen der Coronavirus-Pandemie nicht möglich sein. Das deutsche Wahlrecht sieht zwar derzeit auf keiner Ebene eine reine Briefwahl vor, weil nur bei einer Urnenwahl gewährleistet ist, dass die Wahl jedes einzelnen Bürgers geheim bleibt. Allerdings ist es aus Sicht von Wahlrechtsexperten wie Andreas Gaß vom Bayerischen Gemeindetag in einem Katastrophenfall wie derzeit durchaus möglich, dies für die Kommunalwahl per Allgemeinverfügung zu ändern und eine reine Briefwahl anzuordnen.

Die Verwaltungen in den Kommunen stellt die Entscheidung vor große logistische Probleme. Die Stimmzettel mit den Namen der jeweils verbliebenen Bewerber müssen zwar ohnehin gedruckt werden. Dazu kommen bei einer reinen Briefwahl aber noch eine viel größere Zahl von vorgedruckten Wahlkuverts und von Anleitungen zur richtigen Briefwahl. Ein weiteres Problem könnte sein, die einmal gedruckten Unterlagen rechtzeitig in die Briefkästen der einzelnen Wähler zu bringen. Eine Verlängerung der Frist für die Stimmabgabe über den 29. März hinaus ist laut Innenministerium derzeit nicht geplant. Eine Stichwahl zwischen zwei Bewerbern ist in 16 kreisfreien Städten und 18 Landkreisen nötig, dazu kommt noch eine große Anzahl kleinerer Städte und Gemeinden.

Sechs Corona-Todesfälle in Bayern

Mittwoch, 18. März, 16.02 Uhr: In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Es handele sich um einen "71-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen" aus dem Landkreis Landsberg am Lech, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Landtag soll neues Infektionsschutzgesetz beschließen, aber nicht im Eilverfahren

Mittwoch, 18. März, 15.08 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Krise gibt es im Landtag fraktionsübergreifend große Einigkeit über deutlich umfassendere Befugnisse für die Staatsregierung. In einem neuen bayerischen Infektionsschutzgesetz sollen unter anderem mögliche Beschlagnahmungen von medizinischem Material und ein erleichterter Zugriff auf medizinisches und pflegerisches Personal geregelt werden. Bei einem Treffen von Ministerpräsident Markus Söder und Staatskanzleichef Florian Herrmann (beide CSU) mit allen Fraktionschefs wurde am Mittwoch nach Angaben von Teilnehmern Einvernehmen über den Gesetzentwurf erzielt - mit einigen Änderungen. Allerdings wird das Gesetz nicht wie von der Staatsregierung angestrebt an diesem Donnerstag im Schnellverfahren beraten und beschlossen. Dagegen hätten sich am Ende die SPD und auch die Grünen gewehrt, hieß es. Nun wird das Gesetz zwar eingebracht, dann aber erst in den Ausschüssen beraten. Und endgültig beschlossen werden soll es dann am Mittwoch kommender Woche. Aus dem Umfeld Söders hieß es anschließend, ihm sei Einigkeit hier wichtiger als Schnelligkeit.

Zahl der bestätigten Fälle steigt auf fast 1800

Mittwoch, 18. März, 14.35 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Bayern steigt weiter rasant an. Am Mittwochmittag meldete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) insgesamt 1798 bestätigte Fälle, fast 450 mehr als noch am Dienstag. Allerdings hinken die Zahlen des LGL, das die Meldungen der Landkreise und kreisfreien Städte zusammenfasst, der Wirklichkeit immer hinterher. So hat das LGL zum Beispiel bislang 321 Fälle in Münchner Stadtgebiet registriert, das Münchner Gesundheitsamt am Mittwoch dagegen bereits 509.

Rewe baut Glasscheiben vor Kassen auf

Mittwoch, 18. März, 14.27 Uhr: Zum Schutz vor dem Coronavirus sitzen die Kassierer in bayerischen Rewe-Filialen künftig hinter Plexiglasscheiben. Die Schutzwände seien 1,5 Meter hoch, von Donnerstag an werde landesweit mit dem Aufbau in den Geschäften begonnen, sagte Volker Hornsteiner, Vorsitzender der Geschäftsleitung Region Süd Rewe Group. Die Schutzwände haben laut Hornsteiner keine Möglichkeiten zum Durchgriff. So sollen die Mitarbeiter vor einer Ansteckung geschützt werden. Um die Kunden untereinander zu schützen, könne er sich Abstandsmarkierungen an den Kassen, wie in anderen Ländern bereits üblich, vorstellen.

Nürnberg sagt das Frühlingsfest ab

Mittwoch, 18. März, 13.28 Uhr: Das Nürnberger Frühlingsfest, eines der größten Volksfeste in Bayern, fällt heuer wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Zu der vom 11. bis 26. April geplanten Veranstaltung waren bis zu zwei Millionen Besucher erwartet worden. Die Stadt hatte eine Austragung zum vorgesehenen Termin nicht für möglich gehalten. Einer Terminverlegung hätten die Schausteller nicht zugestimmt, hieß es. "Die Wirkung des völlig neuen Virus ist noch gar nicht erforscht. Niemand weiß, was in zwei, vier oder acht Wochen sein wird", sagte der Sprecher der Schausteller, Lorenz Kalb.

Regierung startet Kampagne, um Senioren zu helfen

Mittwoch, 18. März, 12.57 Uhr: Die bayerische Staatsregierung hat mit Wohlfahrts- und kommunalen Spitzenverbänden eine Corona-Hilfsinitiative für Senioren auf den Weg gebracht. Unter dem Titel "Unser soziales Bayern: Wir helfen zusammen!" suche man Helfer, die für alte Leute etwa Einkäufe erledigten oder sie anriefen, teilte Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) mit. Denn Senioren seien stärker durch das Coronavirus gefährdet als andere Leute. Die Senioren sollten sich bei Hilfsbedarf bei ihrer Gemeinde melden. Die Kampagne des Ministeriums soll für die vielen freiwilligen Initiativen in Bayern ein Dach sein. Trautner rief unter anderem Nachbarn, Pfarrgemeinden und Postboten dazu auf, dieser Tage auf ältere Mitmenschen besonders zu achten. An örtliche Versorger gerichtet sagte sie: "Nutzen Sie alle Möglichkeiten für ein unkompliziertes System zur Bestellung und Auslieferung der lebensnotwendigen Dinge wie Lebensmittel und Medikamente."

Journalistinnen und Lastwagenfahrer arbeiten jetzt auch für eine "kritische Infrastruktur"

Mittwoch, 18. März, 12.29 Uhr: Die Staatsregierung hat die Liste jener Berufstätigen erweitert, die ihre Kinder in die Notfallbetreuung in den Schulen und Kitas schicken dürfen. Seit Mittwoch werden auf dem entsprechenden Formular des Sozialministeriums auch der Personen- und Güterverkehr genannt - die Versorgung insbesondere mit Lebensmitteln sicherzustellen, wurde zuletzt immer wieder als vordringliche Aufgabe genannt. Auf dem am Montag veröffentlichten Formular war das noch nicht der Fall. Und auch die Medien werden nun als Teil der "kritischen Infrastruktur" aufgeführt. Journalistinnen und Journalisten haben also ebenfalls einen Anspruch auf eine Betreuung ihrer Kinder, wenn dafür kein anderer Erziehungsberechtigter verfügbar ist und wenn das Kind gesund ist, keinen Kontakt zu einem Covid-19-Patienten hatte und auch nicht in einem Risikogebiet war.

Landtag tagt nur noch mit einem Fünftel der Abgeordneten

Mittwoch, 18. März, 11.31 Uhr: Auch der Landtag schaltet um in den Corona-Krisenmodus. Alle Plenarsitzungen sollen ab sofort nur noch mit einem Fünftel der Abgeordneten stattfinden, um den nötigen Abstand zu halten. Darauf hätten sich die sechs Fraktionen einvernehmlich verständigt, teilte der Landtag mit. Die Fraktionsstärken sollen den Angaben zufolge proportional erhalten bleiben. Besuchergruppen dürfen den Landtag bis auf weiteres nicht betreten, auf der Besuchertribüne könnten dann aber Abgeordnete Platz nehmen, die einer Risikogruppe angehören. Zudem einigten sich die Fraktionen darauf, Mehrheiten nicht anzuzweifeln und vorerst auf Dringlichkeitsanträge zu verzichten. Angst vor "Tricksereien", etwa aus den Reihen der AfD, habe man nicht, heißt es von den parlamentarischen Geschäftsführern der anderen Fraktionen.

Die neuen Regeln sollen schon in der nächsten Plenarsitzung am Donnerstag gelten. Diese werde verkürzt abgehalten, nur das Nötigste soll besprochen werden. Auf der Tagesordnung stehen eine Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zur Coronavirus-Pandemie sowie der Nachtragshaushalt. Am Donnerstag soll das Milliarden-Hilfspaket für das Gesundheitssystem und die bayerische Wirtschaft verabschiedet werden. Dafür wird auch die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse gelockert; darüber muss aber nicht eigens abgestimmt werden, weil die Regierung in Krisenzeiten davon abweichen darf.

Freistaat startet sein Soforthilfe-Programm für Unternehmer

Mittwoch, 18. März, 11.19 Uhr: Das Soforthilfe-Programm für Unternehmer und Freiberufler in finanziellen Nöten ist gestartet. Seit Mittwochmorgen ist das entsprechende Formular auf der Internetseite des bayerischen Wirtschaftsministeriums abrufbar. Es ist nur zwei Seiten lang - und der Unternehmer muss darin nicht nur versichern, dass er in einer "existenzbedrohlichen Wirtschaftslage" respektive einem Liquiditätsengpass steckt, der durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöst wurde. Er muss auch zusagen, später die entsprechenden Nachweise nachzureichen. Erstes Geld soll bereits am Freitag ausgezahlt werden. Betriebe mit bis zu fünf Beschäftigten können maximal 5000 Euro bekommen, 7500 Euro bei bis zu zehn Beschäftigten, 15 000 Euro bei bis zu 50 Beschäftigten und 30 000 Euro bei bis zu 250 Beschäftigten. Geschickt werden müssen die Anträge an die jeweilige Bezirksregierung, in München an die Stadtverwaltung.

TÜV sagt Führerscheinprüfungen ab

Mittwoch, 18. März, 10.24 Uhr: Führerscheinanwärter müssen sich gedulden. Der TÜV Süd, der in Bayern die Prüfung abnimmt, stoppt theoretische und praktische Prüfungen nach Absprache mit den Behörden wegen der Corona-Epidemie bis zum 19. April. Ausnahmen gibt es nur für Führerscheine, die "dringend zur Sicherstellung der öffentlichen Ordnung" nötig sind, etwa für Feuerwehr, THW und Rotes Kreuz, wie der TÜV Süd mitteilt.

Abitur um drei Wochen verschoben

Mittwoch, 18. März, 9.17 Uhr: Das Abitur in Bayern wird um drei Wochen verschoben. Nach den Osterferien sollen damit die Klausuren nachgeholt werden, die jetzt wegen der Corona-bedingten Schulschließungen nicht stattfinden können. Die Punkte aus diesen Klausuren sind aber Voraussetzung für die Zulassung zum Abitur. Diese Information hat das Kultusministerium am Mittwochmorgen an die bayerischen Gymnasien geschickt. Dieser Plan geht aber nur auf, falls nach den Ferien die Schulen wieder geöffnet sind.

Eigentlich sollten die schriftlichen Abi-Prüfungen vom 30. April bis zum 11. Mai geschrieben werden; eine Woche später sollten dann die mündlichen beginnen. Laut Kultusministerium steht nun am 20. Mai die schriftliche Deutsch-Prüfung an, am 26. Mai Mathematik und am 29. Mai das dritte Fach. Die mündlichen Prüfungen werden vom 15. Juni bis zum 26. Juni angesetzt. Auch wenn Nachholtermine nötig würden, sei damit eine termingerechte Bewerbung für Studienplätze möglich, versichert das Ministerium. Es räumt aber ein: "Aufgrund der dynamischen Entwicklungen können weitere Veränderungen im Ablauf der Abiturprüfung 2020 nicht ausgeschlossen werden."

Freistaat lässt alle Behinderten-Werkstätten zusperren

Mittwoch, 18. März, 8.10 Uhr: Nach Kitas, Schulen und heilpädagogischen Tagesstätten werden von diesem Mittwoch an auch alle Behinderten-Werkstätten in Bayern geschlossen - und zwar ebenfalls bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Eine entsprechende Allgemeinverfügung, die auch für Förderstätten gilt, hat das Sozialministerium am Dienstag erlassen. Auch immer mehr Behinderten-Einrichtungen seien von der Coroanvirus-Pandemie betroffen, heißt es in der Begründung, in ihnen bestehe eine "erhebliche Ansteckungsgefahr". Zudem hätten die dort Tätigen oft chronische Erkrankungen, etwa der Atemwege, so dass man mit einem schweren Krankheitsverlauf rechnen müsse. Analog zu den Regelungen für Schulen und Kitas soll es in den Werkstätten aber eine Notfallbetreuung für all jene geben, deren Eltern oder Betreuer in Bereichen der "kritischen Infrastruktur" arbeiten.

Angst vor Corona-Engpässen: Polizeiprüfungen vorgezogen

Mittwoch, 18. März, 7.05 Uhr: Aus Angst vor Engpässen in der Corona-Krise zieht Bayern die Prüfungen für Polizeianwärter vor. Die Abschlussprüfungen sollte ursprünglich im Mai beginnen, nun wurden sie auf den 23. März vorverlegt, wie ein Sprecher der für die Prüfungen zuständigen bayerischen Bereitschaftspolizei in Bamberg mitteilte. "Grund hierfür ist die Fürsorgepflicht, da die Prüfungen derzeit noch mit allen Prüflingen durchgeführt werden kann, was in Zukunft aufgrund möglicher Infektionen eventuell nicht mehr gegeben ist", teilte die Bereitschaftspolizei mit. Nach bestandener Prüfung stünden grundsätzlich 800 neue, fertige Polizeibeamte zur Verfügung - "und es könnte auf mögliche Personalausfälle reagiert werden". Das Problem stelle sich derzeit aber ausdrücklich noch nicht.

Corona-Soforthilfe: Steuerzahlungen bis Jahresende zinsfrei stunden

Mittwoch, 18. März, 6.12 Uhr: Wer in Bayern aufgrund der Coronavirus-Krise in finanzielle Schieflage geraten ist, kann ab sofort fällige Steuerzahlungen zinsfrei stunden. Finanzminister Albert Füracker (CSU) setzte die steuerliche Hilfsmaßnahme im Vorgriff auf eine bundesweite Regelung in Kraft. "Schnelle und möglichst unbürokratische Hilfen für unmittelbar Betroffene sind das Gebot der Stunde", sagte er. "Dies gilt auch für den Bereich der Steuern."

Wer seine Steuern aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nicht zahlen kann, kann bis zum Jahresende entsprechende Anträge auf Stundung stellen. Dies betrifft sowohl die Einkommen- und Körperschaftsteuer als auch die Umsatzsteuer. Zudem kann auf Antrag auch die Höhe der Vorauszahlungen angepasst werden. Bei unmittelbarer Betroffenheit werde der Freistaat grundsätzlich bis zum Ende des Jahres von Vollstreckungsmaßnahmen absehen, heißt es weiter. Auch auf gesetzlich anfallende Säumniszuschläge solle in dieser Zeit verzichtet werden. Sollten Steuererklärungen wegen der Coronakrise nicht fristgerecht eingereicht werden können, würden die Finanzämter großzügig und möglichst unbürokratisch Fristverlängerungen ermöglichen, sagte Füracker. Ihre Servicecenter haben indessen von heute an vorerst für Besucher geschlossen. Stattdessen müssten nun zwischenzeitlich Telefon, E-Mail, Briefe oder das Onlineangebot der Steuerverwaltung unter www.elster.de genutzt werden, teilte das Ministerium mit. Auch seien persönliche Termine mit einem Sachbearbeiter weiterhin möglich.

Proben für Oberammergauer Passion für zwei Wochen unterbrochen

Dienstag, 17. März, 16.43 Uhr: Die Proben zur Oberammergauer Passion sind wegen der Ausbreitung des Coronavirus bis zum 29. März unterbrochen worden. Spielleiter Christian Stückl habe die Entscheidung am Mittag getroffen, sagte Passionssprecher Frederik Mayet. Die Premiere sei bisher nicht abgesagt. "Stand heute gehen wir davon aus, dass die Premiere am 16. Mai 2020 stattfinden kann", heißt es auf der Homepage. Mayet sagte: "Wir warten ab. Wir lernen weiter unsere Texte." Die Volksproben mit vielen Menschen auf der Bühne wie auch das Fotografieren für den Bildband mit vielen Beteiligten waren schon zuvor ausgesetzt worden. Die Verantwortlichen entwerfen zugleich Ausweichszenarien, etwa ob die Premiere auf Juni oder Juli oder sogar auf ein anderes Jahr verschoben werden könnte.

Bis 4. Oktober sind nach derzeitigem Stand rund 100 Vorstellungen geplant, knapp eine halbe Million Gäste aus aller Welt werden erwartet. 95 Prozent der Tickets sind verkauft. Es gebe bisher einige wenige Stornierungen. Teils sagten Besucher ab, weil ihre Flüge gestrichen wurden, sagte Mayet. Die Gemeinde ist gegen einen möglichen Ausfall der Passion versichert. Die Vorbereitungen bisher kosteten laut Spielleitung etwa 15 Millionen Euro, versichert seien 25 Millionen Euro.

15 Infektionen in Regensburger Geburtsklinik

Dienstag, 17. März, 15.20 Uhr: In der katholischen Kinderklinik St. Hedwig in Regensburg haben sich 15 Mitarbeitende mit dem Coronavirus infiziert. Darunter seien auch mehrere Hebammen, teilte das Krankenhaus Barmherzige Brüder mit, zu dem St. Hedwig gehört. Die Geburtshilfe laufe aber unter strengen Hygienemaßnahmen weiter. Die Sicherheit der Patienten sei gewährleistet, sagte der ärztliche Direktor Michael Kabesch. "Wir haben sofort alle nötigen Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Verbreitung des Virus zu unterbinden." Momentan prüfe man die Kontakte der Mitarbeitenden zu Eltern, da diese dann möglicherweise häusliche Quarantäne einhalten müssten, heißt es weiter. Die Entscheidung treffe das Gesundheitsamt. Die eigenen Hygieneexperten der Klinik stellten die Sicherheit und den Schutz von Patientinnen und Mitarbeitenden vor einer Corona-Infektion sicher.

Laut dem Krankenhaus wurde zunächst am Montag eine Hebamme positiv getestet. Sie sei im Urlaub in Tirol gewesen, bevor das österreichische Bundesland zum Risikogebiet erklärt worden sei. Zwei Tage nach ihrer Rückkehr habe sie leichte Symptome bemerkt und sich umgehend krankgemeldet. Seitdem hätten alle Kontaktpersonen Mund-Nasen-Schutzmasken getragen und seien angehalten gewesen, sich genau zu beobachten und bei Symptomen zu Hause zu bleiben. Alle Mitarbeitenden des Kreißsaals, alle Hebammen und alle Ärzte der Abteilung seien auf Corona getestet worden. In den besagten 15 Fällen sei das Ergebnis eine Infektion gewesen. Sie hätten sich daraufhin umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Aktuell zeigten sie keine bis leichte Symptome einer Coronavirus-Infektion, heißt es in der Mitteilung. Die Klinik in Regensburg bezeichnet sich selbst als das größte Früh- und Neugeborenen-Zentrum Bayerns. Mit etwa 3000 Geburten im Jahr sei St. Hedwig eine der größten und beliebtesten Geburtskliniken Bayerns.

Söder und Spahn sprechen in München zur Corona-Krise

Dienstag, 17. März, 13.26 Uhr: In München äußern sich Ministerpräsident Markus Söder und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise. Die Grundversorgung solle aufrechterhalten, das öffentliche Leben aber weiter runtergefahren werden. Zur Sicherung der Lebensmittelversorgung soll es an den Grenzen Sonderspuren für Transportfahrzeuge geben. Denkbar seien "grüne Spuren an den Grenzen für die Lebensmittellieferungen", sagte Söder. Zugleich rief er alle Menschen auf, auf Hamsterkäufe zu verzichten. Die Versorgung sei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Spahn: Corona-Ausbreitung hat mit Rückkehrern aus Skiurlaub zu tun

Die aktuelle Verbreitung geht nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch auf Kontakte in Skigebieten zurück. "Das Ausbruchsgeschehen, das wir im Moment haben, hat viel zu tun mit den Rückkehrern aus dem Skiurlaub", sagte der CDU-Politiker. Er verwies etwa auf Südtirol, Österreich und die Schweiz. Das Risiko, das aus dem regen Austausch in Skigebieten entstanden sei, solle man nicht unterschätzen. Etwa auch das Ausbruchsgeschehen in Dänemark habe damit zu tun. Spahn bekräftigte daher den Aufruf an Heimkehrer aus diesen Skigebieten, möglichst zwei Wochen zu Hause zu bleiben.

Bayern ordnet 400 Beamte wegen Corona-Krise in Gesundheitsbehörden ab

Neu verkündete Söder, dass 400 Verwaltungsmitarbeiter von anderen Stellen zu den Gesundheitsämtern abgeordnet werden, um die Mitarbeiter dort zu entlasten. Diese sollten aus Behörden abgezogen werden, die derzeit wegen der Krise weniger zu tun haben. Denkbare Tätigkeiten wären etwa organisatorische Aufgaben und die Arbeit an Telefon-Hotlines. Die Krankenhäuser werden angewiesen, nicht zeitkritische Operationen zu verschieben. Man wolle so weitere medizinische Kapazitäten schaffen. Zudem habe man bereits 500 Medizinstudenten als Unterstützung angeworben, am Ende könnten es bis zu 5000 werden, so Söder weiter: "Wir wollen breit aufgestellt sein, dass jedermann ein Bett finden kann, wenn er eines braucht." Dazu werde man alle notwendigen Maßnahmen treffen.

Söder: Zu Ostern nicht verreisen

Zur Eindämmung sollten die Menschen über Ostern und in den Osterferien nicht verreisen, auch nicht innerhalb Deutschlands. Ostern solle in diesem Jahr in Bayern verbracht werden, und zwar am besten daheim, sagte Söder. Bayern schränkt nun auch den Betrieb von Hotels ein: Diese dürfen nur noch notwendige Übernachtungen anbieten und keine Touristen mehr beherbergen. Damit setzt der Freistaat in diesem Punkt eine Verabredung von Bund und Ländern vom Montagabend um.

Spahn: 100 000 Coronavirus-Tests vergangene Woche

Jetzt sei eine Zeit der Höchstbelastung für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sagte Bundesgesundheitsminister Spahn. "Sie sind diejenigen, auf die wir uns jetzt verlassen." In der vergangenen Woche habe es bei kassenärztlichen Laboren mehr als 100 000 Coronavirus-Tests gegeben. Dies sei schon eine sehr hohe Kapazität und dürfte mehr sein, als in den meisten anderen Ländern der Welt. Bei der bundesweiten Service-Hotline der Kassenärzte unter der Nummer 116 117 seien in der vergangenen Woche mehr als 400 000 Anrufe angenommen worden, sagte Spahn. Man sei froh, dass sich viele informieren wollen, so Spahn. Er bat aber um Verständnis, wenn es zu Wartezeiten komme. Im Freistaat gebe es derzeit täglich 6000 Anruf bei der 116 117, sagte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml.

Spahn zeigte sich beeindruckt von der Intensität, mit der man in Bayern an dem Thema arbeite. Es gehe nun darum, Zeit zu gewinnen, um die Ausbreitung des Virus zu beschränken. 80 Prozent der Erkrankten hätten milde bis symptomfreie Verläufe. Bei anderen aber könnte eine Infektion zu schweren Folgen führen bis hin zum Tod. "Um dort möglichst viele zu schützen, deswegen stehen wir hier zusammen", sagte Spahn.

Zahl der Infizierten in Bayern steigt

Derzeit gebe es nach ihrem Wissensstand 20 Drive-in-Teststellen in Bayern, weitere seien geplant, sagte Bayerns Gesundheitsministerin Huml. Wenn jemand Symptome habe, solle er vorrangig getestet werden, so Huml weiter. Zum Vorgehen sagte sie: Wenn jemand Kontakt mit einem Erkrankten hatte, solle er sich beim Gesundheitsamt melden. Bei Verdacht mit Symptomen dagegen solle man beim Hausarzt anrufen oder 116 117 kontaktieren. Die Zahl der Infizierten ist nach Informationen des Landesamts für Gesundheit am Dienstag auf 1352 Fälle in Bayern gestiegen.

Anträge auf Corona-Soforthilfen noch in dieser Woche

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger äußerte sich zur wirtschaftlichen Situation und zur Versorgungslage im Freistaat. Eine Engpasssituation wolle man vermeiden. Systemkritische Infrastruktur - wie Lebensmittelläden, Banken, Energie und Wasserversorgung - müsste aufrechterhalten werden. Im Moment sei man dabei Atemschutzmasken zu organisieren, damit in diesem Bereich genügend Ressourcen zur Verfügung stünden. Man rufe zudem eine Arbeitskraftplattform zusammen mit der Agentur für Arbeit ins Leben. Ziel sei, dass Arbeitskraft, die in manchen Bereichen frei werde, an anderer Stelle eingesetzt werden könne.

Firmen in Bayern, die wegen der Corona-Krise in Finanznöte geraten, sollen noch in dieser Woche Soforthilfen des Freistaats beantragen können, so Aiwanger. Notleidende Betriebe sollen dem Kabinettsbeschluss zufolge unbürokratisch und sehr kurzfristig zwischen 5000 und 30 000 Euro bekommen können, je nach Größe beziehungsweise Mitarbeiterzahl.

Polizei beendet zwei "Corona-Partys"

Dienstag, 17. März, 13.23 Uhr: Zwei sogenannte "Corona-Partys" hat die Polizei in Nürnberg und Schwabach beendet. Rund 100 junge Menschen hatten sich am Montagabend in einem Nürnberger Stadtpark zum Feiern getroffen und dazu eine mit Generatoren betriebene Musik- und Lichtanlage laufen lassen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In Schwabach trafen sich den Angaben nach 50 Jugendliche in einem Skater-Park und feierten ebenfalls lautstark mit einer mitgebrachten Musikanlage. Sie hatten sich offenbar über soziale Medien zu der Feier verabredet. Auch hier stellten Beamte die Anlage sicher, erteilten Platzverweise.

Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) hat Besucher und Veranstalter sogenannter "Corona-Partys" massiv kritisiert. "Sorry, aber das geht gar nicht." Wer in diesen Tagen die Vorgaben bewusst ignoriere, soziale Kontakte einzudämmen, gefährde sich selbst und alle anderen. Söder betonte, die Polizei sei angewiesen, darauf umgehend zu reagieren und dagegen vorzugehen.

Das gleiche gelte auch für Partys in Parkanlagen bei dem teils frühlingshaften Wetter. Parkmitarbeiter seien gebeten, hier auf die Menschen zuzugehen. Derzeit sei wegen der Corona-Krise eine Zeit des Verzichts geboten.

Jede vierte Tafel hat bereits die Arbeit eingestellt

Dienstag, 17. März, 12.00 Uhr: Die Auswirkungen des Coronavirus machen auch vor den Tafeln keinen Halt. Von den etwa 160 bayerischen Tafeln, die Bedürftige mit Lebensmitteln und Mahlzeiten versorgen, haben am Dienstagvormittag schon 40 geschlossen. Tendenz: steigend. Der Grund ist vor allem das meist hohe Alter der ehrenamtlichen Mitarbeiter und Gäste. Ältere Menschen gehören zu den durch das Coronavirus besonders gefährdeten Personen. "Eine große Zahl der bayerischen Tafeln wird temporär geschlossen werden müssen", befürchtet Peter Zilles, Chef des Landesverbands der Tafel Bayern.

Trotz der schwierigen Situation könnten Tafeln den Betrieb in großen Städten wie München, Erlangen, Nürnberg, Regensburg und Augsburg bisher mit entsprechenden Anpassungen aufrechterhalten, sagte Zilles. So gebe es nun Ausgaben vor den Räumlichkeiten statt im Inneren und es würden statt Gruppen jeweils nur einzelne Personen zur Ausgabe gelassen. Zudem werden beispielsweise in München und Erlangen Schüler und Studenten eingelernt, die sich als Freiwillige melden.

Lohrer Karfreitagsprozession erstmals seit mehr als 100 Jahren abgesagt

Dienstag, 17. März, 10.29 Uhr: Die berühmte Lohrer Karfreitagsprozession fällt aus - vermutlich zum ersten Mal seit dem Ersten Weltkrieg. Der Förderverein hat die Absage beschlossen, nachdem das Bistum Würzburg am Montagabend alle Gottesdienste mit Besuchern bis einschließlich 19. April untersagt hatte. Die katholische Karfreitagsprozession in Lohr am Main ist die älteste noch gepflegte Prozession dieser Art in Deutschland. Fördervereins-Vorsitzender Joachim Salzmann sagte, er sei selbst 62 Jahre alt und könne sich "nicht erinnern, dass sie zu meinen Lebzeiten jemals ausgefallen ist". Selbst während des Zweiten Weltkrieges habe sie jedes Jahr in reduzierter Form stattgefunden. Nur während des Ersten Weltkrieges sei sie ein- oder zweimal ausgefallen. "Wir werden die Prozession auch nicht nachholen, sie findet dann erst 2021 wieder statt", sagte er. Die Lohrer Prozession gibt es seit mehr als 350 Jahren, jedes Jahr kommen dorthin Tausende Besucher.

Friseursalons müssen nicht schließen

Dienstag, 17. März, 8.10 Uhr: Verwirrung um die Friseure in Bayern: Dürfen sie weiter Haare schneiden oder müssen auch sie ihre Salons zusperren? Nach der Pressekonferenz der Staatsregierung am Montagvormittag, in der unter anderem die Schließung vieler Läden verkündet wurde, fragte der Landesinnungsverband (LIV) des Friseurhandwerks im Wirtschaftsministerium und der Staatskanzlei nach, ob das auch für die Salons gelte, wie LIV-Geschäftsführerin Doris Ortlieb erklärt. Von dort die Antwort: Ja. So teilte der LIV seinen Mitgliedern am Montagmittag mit, sie müssten schließen. Knapp eineinhalb Stunden später aber habe die Staatskanzlei das revidiert und mitgeteilt, dass Friseure als Handwerker ihre Salons weiter betreiben dürften, sagt Ortlieb. "Kommando zurück", ließ die Innung daraufhin wissen, und: "Die Ereignisse überschlagen sich und das Wirrwarr ist komplett."

Ob Friseure ihre Salons freiwillig schließen sollten, dazu gibt Landesinnungsmeister Christian Kaiser keine klare Empfehlung ab. In einer Videobotschaft deutet er aber an, dass er dies für richtig hielte. "Es ist jetzt Zeit zu handeln." Die Friseure sollten jetzt mit ihren Angestellten beratschlagen, wie es weitergehen könne, schließlich seien die Personalkosten einer der größten Ausgabenblöcke. Kaiser riet den Betrieben auch, ihre Zahlungsfähigkeit im Auge zu behalten, nicht unbedingt nötige Ausgaben zu verschieben und sich Hilfen vom Staat zu holen.

Einschreibung an Grundschulen soll stattfinden

Dienstag, 17. März, 7.02 Uhr: Obwohl der Schulunterricht in Bayern wegen des Coronavirus ausfällt, will das Kultusministerium die in diesen Tagen geplanten Einschreibungen für Grundschulen wie geplant stattfinden lassen. "Die Schuleinschreibung steht in keinem unmittelbaren Zusammenhang zum Unterrichtsbetrieb", teilte das Ministerium in einem an Schulen und Förderzentren adressierten Schreiben mit. Sie finde daher "vom Grundsatz her" statt. In einigen Kommunen, etwa dem Landkreis Freising, ist die Einschreibung hingegen abgesagt worden. Laut Ministerium ist es zulässig, die Schulgebäude für die Einschreibung zu nutzen. Eine persönliche Anmeldung sei jedoch nicht erforderlich. Stattdessen könne die Anmeldung für das Schuljahr 2020/2021 auch telefonisch oder schriftlich etwa per Mail erfolgen. Auch die Pflicht, am Verfahren zur Feststellung der Schulfähigkeit teilzunehmen, entfalle grundsätzlich. In begründeten Einzelfällen könnten Schule und Erziehungsberechtigte allerdings eine Möglichkeit finden, das zu organisieren. Die Anforderungen des Infektionsschutzes müssten dabei eingehalten werden.

Fünfter Corona-Todesfall in Bayern

Montag, 16. März, 18.58 Uhr: In Bayern ist ein weiterer Mensch nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Es handele sich um einen über 90-jährigen Patienten aus Würzburg, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in München unter Berufung auf das Landratsamt Würzburg mit. Der Gestorbene sei Bewohner des gleichen Pflegeheims gewesen, aus dem auch zwei andere Coronavirus-Todesfälle in Bayern stammten. Damit sind fünf Menschen in Bayern nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Mindestens 1067 Menschen wurden bislang positiv auf Sars-CoV-2getestet.

Kabinett diskutiert mit Spahn über Corona - Freizeiteinrichtungen zu

Montag, 16. März, 17.32 Uhr: Am Dienstag wird sich in der Staatskanzlei einmal mehr auch das Kabinett (10.00 Uhr) mit der Corona-Lage infolge von Sars-CoV-2 befassen. Dazu erwartet der Ministerrat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Über Details soll mittags bei einer Pressekonferenz informiert werden, welche erneut nur im Internet übertragen wird. Die Zahl der Coronavirus-Infizierten im Freistaat Bayern hat derweil die 1000er-Marke überschritten. Bis Montagmittag registrierten die Behörden 1067 bestätigte Infektionen in Bayern.

Wenn es in diesem Tempo weitergehe, könne es sein, dass es am Wochenende mehrere Tausend Infizierte im Land gebe. Einige ältere, vorerkrankte Menschen im Freistaat starben auch schon an Covid-19. Einen Tag nach Schulen und Kindergärten sind deshalb ab Dienstag in Bayern auch praktisch alle Freizeiteinrichtungen wegen des Coronavirus geschlossen. Konkret gilt dies für alle Schwimmbäder, Saunen, Thermen, Kinos, Tagungs- und Veranstaltungsräume, Clubs, Bars und Diskotheken, Spielhallen, Theater, Museen, Bibliotheken, Vereinsräume, Bordelle, Sporthallen, Fitnessstudios, Tierparks, Aus- und Fortbildungseinrichtungen, Musik- und Volkshochschulen sowie Jugendhäuser. Auch Sport- und Spielplätze sind bis 19. April zu.

Schulschließungen kein größeres Problem für Industrie

Montag, 16. März, 15.32 Uhr: Die bayerische Industrie kommt mit der Schließung aller Schulen und Kindertagesstätten im Freistaat offenbar gut zurecht. Von der Deutschen Presse-Agentur befragte Unternehmen berichteten am Montag durchweg davon, dass die Produktion ganz oder weitgehend normal laufe. Durch den von den Schulschließungen verursachten privaten Betreuungsbedarf fielen demnach nicht in großem Maße Mitarbeiter aus. In Bayern sind die Schulen seit Montag geschlossen, um den Ausbruch des Coronavirus einzudämmen.

So hieß es von BMW, die Produktion laufe regulär. Audi erklärte, man habe normal weiterproduziert. "Es gibt keine größeren Einschränkungen und Stand heute erwarten wir auch keine", sagte eine Infineon-Sprecherin. Auch bei Wacker Chemie und Osram gab es am Montag keine Einschränkungen in der Produktion durch fehlende Mitarbeiter. Allgemein gilt bei den meisten Unternehmen derzeit, dass Mitarbeiter, die aus dem Homeoffice arbeiten können, dies auch tun sollen. In der Produktion ist dies nicht möglich.

Lernplattform Mebis nach Hackerangriff wieder erreichbar

Montag, 16. März, 15.32 Uhr: Eigentlich sollten Schüler in Bayern über die Online-Plattform Mebis am Montag lernen und Aufgaben machen. Eine praktische Möglichkeit für die Zeit der Schulschließungen im Zuge der Corona-Pandemie. Doch aus diesem Plan wurde erstmal nichts. Hacker haben am Montag die eigentlich für den Fernunterricht von Schülern gedachte Online-Plattform lahmgelegt. Am Nachmittag war Mebis nach Auskunft des Bayerischen Kultusministeriums aber wieder erreichbar, wenn auch mit Problemen. Es werde noch am Ausbau und der Optimierung der Systeme gearbeitet, hieß es aus dem Ministerium in München. Damit wolle man der stark gestiegenen Anzahl von Benutzern Rechnung tragen.

Die Mebis-Server waren nach Auskunft der Betreiber seit den frühen Morgenstunden einer Attacke ausgesetzt. Der Angriff sei durch Hunderttausende automatisierte Seitenaufrufe erfolgt. Während der Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie sollen die bayerischen Schüler in den kommenden Wochen von ihren Lehrern über Mebis mit Lernmaterial versorgt werden. Auch archivierte Prüfungsaufgaben, ein Informationsportal und rund 55 000 Medien können in dem virtuellen Klassenzimmer abgerufen werden.

Keine Verfahren an Bayerns Verwaltungsgerichten wegen Corona

Montag, 16. März, 14.20 Uhr: Wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus sollen an bayerischen Verwaltungsgerichten bis zum Ende des Monats keine Verhandlungen stattfinden. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München habe alle Verwaltungsgerichte im Freistaat aufgerufen, den Sitzungsbetrieb zwischen dem 17. und 31. März komplett einzustellen, sagte ein Sprecher des Verwaltungsgerichtes am Montag.

Straßenzeitung "Biss" stellt Verkauf wegen Corona vorerst ein

Montag, 16. März, 13.20 Uhr: Die Münchner Straßenzeitung "Biss" stellt den Verkauf zum Schutz der Verkäufer und Kunden ab sofort ein. Die mehr als 100 Verkäufer der Zeitung, die meist obdachlos oder in sozialen Schwierigkeiten sind, werden laut Mitteilung vom Montag weiterhin finanziell unterstützt. "Wir lassen unsere Verkäufer nicht hängen, keiner muss Angst um seinen Arbeitsplatz haben", sagte Karin Lohr, die Geschäftsführerin von "Biss" demnach. Sie behielten durch die Festanstellung auch den vollen Schutz ihrer Krankenversicherung.

Staatsregierung stellt Gesundheitssystem auf Corona-Notfallbetrieb um

Montag, 16. März, 13.01 Uhr: Die Staatsregierung bereitet sich angesichts der rasant steigenden Zahl an Coronavirus-Infektionen auf einen drohenden medizinischen Ausnahmezustand vor. "Die Krankenhäuser werden speziell auf die Corona-Herausforderung komplett ausgerichtet", kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München an. "Es ist wichtig, dass alle Kliniken sich darauf einstellen." Auch allgemeine Arztpraxen und Rehakliniken werden einbezogen, Unikliniken komplett von Forschung auf Versorgung umgestellt. Medizinstudenten sollen für die Gesundheitsversorgung angestellt werden, ebenso Ärzte im Ruhestand und Mediziner in Elternzeit.

Die Testkapazitäten sollen ausgebaut werden - aber gezielt: "Wir werden die Tests nur noch dort machen, wo wirklich Symptome da sind, da ansonsten die Testverfahren überlastet würden", sagte Söder. Die Staatsregierung will zudem Gesundheitsämter und die Besetzung der Notfallnummern personell deutlich verstärken. Für den Extremfall von Masseninfektionen sind nach den Worten von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) auch temporäre Notfallkliniken in Messehallen denkbar: "Wir müssen uns auf alles vorbereiten, auch auf die Thematik." Zuerst müssten aber die Krankenhäuser gestärkt und unterstützt werden.

Coronavirus beeinträchtigt Vorbereitungen zu Oberammergauer Passion

Montag, 16. März, 12.31 Uhr: In Oberammergau beinträchtigen die Vorsichtsmaßnahmen wegen des Coronavirus auch die Proben zu den Passionsspielen. Derzeit finden Proben nur im kleineren Kreis statt. Die Volksproben mit sehr vielen Menschen auf der Bühne sind vorerst ausgesetzt. Rund 2400 Oberammergauer sind an den Passionsspielen beteiligt, etwa die Hälfte der Einwohner. Unterbrochen wurden inzwischen auch die Fotoproben für den Bildband, der zur Premiere am 16. Mai erscheinen soll.

Premiere und Vorstellungen sind bisher nicht abgesagt. Allerdings entwickeln die Verantwortlichen seit gut einer Woche Alternativszenarien, etwa eine Verschiebung der Premiere um ein oder mehrere Monate oder eine Verschiebung der gesamten Passion. Bis 4. Oktober sind nach derzeitigem Stand rund 100 Vorstellungen geplant, knapp eine halbe Million Gäste aus aller Welt werden erwartet.

Lernplattform Mebis wird von Hackern lahmgelegt

Montag, 16. März, 11.55 Uhr: Hacker haben am Montag die eigentlich für den Fernunterricht von Bayerns Schülerinnen und Schüler gedachte Online-Plattform Mebis lahmgelegt. Seit den frühen Morgenstunden seien die Server einer Attacke ausgesetzt, twitterten die Seitenbetreiber. Der Angriff erfolge durch Hunderttausende automatisierte Seitenaufrufe. Man arbeite daran, die Seite wieder zum Laufen zu bekommen, hieß es aus dem bayerischen Kultusministerium in München.

Während der Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie sollen die bayerischen Schüler in den kommenden Wochen von ihren Lehrern über Mebis mit Lernmaterial versorgt werden. Auch ein Archiv mit Prüfungsaufgaben, ein Informationsportal und rund 55 000 Medien können in dem virtuellen Klassenzimmer abgerufen werden.

Mehr als 1000 Coronavirus-Infektionen in Bayern

Montag, 16. März, 10.49 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Bayern hat die 1000er-Marke überschritten. Am Sonntag waren es 886 Menschen, allein bis Montag um neun Uhr kamen noch einmal knapp 150 Neuinfektionen hinzu, wie Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagte. Damit habe man derzeit 1034 bestätigte Infektionen in Bayern. Wenn es in diesem Tempo weitergehe, könne es sein, dass man am Wochenende bei mehreren Tausend Infizierten angelangt sei. "Wir werden hier an der Stelle alles Menschenmögliche tun, um die Versorgung der Menschen sicherzustellen", sagte Huml. Ärzte im Ruhestand sollen reaktiviert werden, auch Mediziner in Elternzeit, zudem sollen Medizinstudenten herangezogen werden.

"Keine Ausgangssperre, jedenfalls derzeit nicht"

Montag, 16. März, 10.42 Uhr: Angesichts der schnellen Ausbreitung des Coronavirus sollen die Menschen in Bayern auch ihre sozialen Kontakte überdenken. "Es gibt keine Ausgangssperre, jedenfalls derzeit nicht", sagte Ministerpräsident Söder. Jeder solle sich aber überlegen, ob er nach draußen gehe und welche Kontakte er habe. Söder berichtete, dass die Infektionsketten in Bayern nicht mehr nachvollzogen werden könnten. "Das heißt, es beginnt eine exponentielle Entwicklung." Deswegen sei es nun wichtig, alles zu unternehmen, um die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 zu verlangsamen. "Ich kann nicht versprechen, dass es die letzten Maßnahmen sind", so Söder.

Kommunal-Stichwahlen nur per Brief

Montag, 16. März, 10.24 Uhr: Bei den Stichwahlen der bayerischen Kommunalwahlen in knapp zwei Wochen wird es wegen der Ausbreitung des Coronavirus keine Wahllokale geben. Es kann nur per Briefwahl abgestimmt werden, kündigte Ministerpräsident Söder an.

Lebensmittelgeschäfte dürfen länger öffnen

Montag, 16. März, 10.16 Uhr: Um die Grundversorgung mit Lebensmitteln und anderen wichtigen Produkten sicherzustellen, weitet Bayern die Ladenöffnungszeiten für bestimmte Geschäfte aus: Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Apotheken, Tankstellen, Banken und einige weitere Geschäfte dürfen werktags bis 22 Uhr öffnen und auch sonntags geöffnet haben, dann bis 18 Uhr. Restaurants und Betriebskantinen dürfen in Bayern indes nur noch von 6.00 bis 15.00 Uhr öffnen. Onlinehandel und Post werden nicht eingeschränkt, auch Handwerksbetriebe können weiterarbeiten.

Bayern stellt zehn Milliarden Euro bereit

Montag, 16. März, 10.12 Uhr: Zum Schutz der bayerischen Wirtschaft vor den Folgen der Coronakrise stellt der Freistaat Bayern bis zu zehn Milliarden Euro Sondervermögen bereit. "Die Lage ist sehr ernst und verändert sich täglich, leider nicht zum Guten", sagte Söder. Um die Geldmittel bereitstellen zu können, werde die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse zeitlich begrenzt für zunächst ein Jahr außer Kraft gesetzt. Mit dem Zehn-Milliarden-Euro-Schutzschirm solle die Wirtschaft geschützt werden, unter anderem gebe es spezielle Bürgschaftsrahmen und finanzielle Soforthilfen zwischen 5000 und 30 000 Euro. Diese sollen unbürokratisch abgerufen werden können. "Wir werden keinen hängen lassen", sagte Söder. Priorität habe derzeit der Erhalt der Liquidität von Unternehmen und auch von Kulturschaffenden.

Söder ruft Katastrophenfall aus

Montag, 16. März, 10.10 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Montag den Katastrophenfall für den Freistaat verhängt. So soll die fortschreitende Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. Der Katastrophenfall gilt ab sofort und für 14 Tage. Das öffentliche Leben wird weiter eingeschränkt, nicht nur Kinos, Clubs, Vereinsräume und ähnliches werden ab Dienstag geschlossen, sondern auch Sport- und Spielplätze werden gesperrt.

Was der Katastrophenfall bedeutet

Montag, 16. März, 7.35 Uhr: Wenn die Staatsregierung den Katastrophenfall ausruft, dann greift sie zu einem Mittel, das üblicherweise bei Naturkatastrophen zum Einsatz kommt - meist sind das in Bayern Überschwemmungen oder Schneemassen. In der Regel wird ein Katastrophenfall auch nicht landesweit ausgerufen, sondern beschränkt auf einzelne Kommunen. Das bayerische Katastrophenschutzgesetz ist aber nicht auf Naturgefahren beschränkt, sondern lässt ganz bewusst sehr breiten Spielraum: Eine Katastrophe ist "ein Geschehen, bei dem Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen oder die natürlichen Lebensgrundlagen oder bedeutende Sachwerte in ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder geschädigt werden".

Die Ausrufung eines Katastrophenfalls klingt dramatischer als sie konkret ist. Denn diese Maßnahme hat vor allem organisatorische Gründe: Sie schafft eine einheitliche Kommandostruktur für die Behörden, damit diese gezielt und koordiniert auf eine Katastrophe reagieren können. Alle Einsätze von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk oder Hilfsorganisationen laufen dann über eine zentrale Stelle. Normalerweise übernehmen die Landratsämter die Funktion der Katastrophenschutzbehörde, bei überregionalen Bedrohungen kann das aber auch das Innenministerium in München sein. Das Gesetz gibt den Behörden darüber hinaus sehr weitreichende Möglichkeiten: Sie dürfen Katastrophengebiete räumen und den Zutritt verbieten. Sie hätten sogar das Recht, jeden Bürger zum Einsatz heranzuziehen - in Form von "Dienst-, Sach- und Werkleistungen".

Was die Staatsregierung genau plant, wollen Ministerpräsident Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Innenminister Joachim Herrmann in einer Pressekonferenz um zehn Uhr bekannt geben - ohne anwesende Journalisten. Die Statements werden im Internet übertragen.

