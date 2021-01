Gesichtsmasken mit schwarzem Trauer-Rand: In Bayern sind bereits mehr als 10 000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Mehr als 10 000 Corona-Tote in Bayern

Donnerstag, 28. Januar, 10.03 Uhr: In Bayern sind seit Beginn der Pandemie mehr als 10 000 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag berichtete, stieg die Zahl der Todesopfer auf 10 116. Am Mittwoch hatte die Bundesbehörde noch 9943 Covid-19-Todesfälle gemeldet. Nach Angaben des RKI stieg die Zahl der im Freistaat positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getesteten Personen um 2869. Die Gesamtzahl der Infizierten in Bayern wuchs damit auf 396 600.

Weitere Verdachtsfälle auf Corona-Mutation im Bayreuther Klinikum

Donnerstag, 28. Januar, 9.07 Uhr: Im Bayreuther Klinikum gibt es weitere Verdachtsfälle auf die hochansteckende Corona-Mutation aus Großbritannien. Wie das Krankenhaus am Mittwoch berichtete, seien bei einer Reihentestung von knapp 3000 Klinikmitarbeitern 21 neue Infektionen festgestellt worden. "Bei zwölf dieser Personen besteht der Verdacht, dass sie sich mit der sogenannten englischen Mutation des Virus infiziert haben", berichtete das Klinikum. Die Gesamtzahl der Verdachtsfälle auf die B.1.1.7-Mutation habe sich damit auf 23 erhöht. Die Verdachtsfälle müssen allerdings noch endgültig bestätigt werden, was noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Das Klinikum habe wegen des Ausbruchs oberste Priorität bei der Zuteilung der Corona-Impfdosen, teilte das Landratsamt Bayreuth am Abend mit. "Wir haben nach Bekanntwerden der britischen Mutation harte Maßnahmen ergriffen, welche die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark einschränken. Da ist es das Gebot der Stunde, mit den Impfungen zumindest etwas Hoffnung und Sicherheit zurückzugeben", sagte Landrat Florian Wiedemann. Es habe schon 750 Erstimpfungen gegeben, am Donnerstag würden bereits Zweitimpfungen starten. Im Landkreis gebe es ab sofort bis auf Weiteres aber darüber hinaus nur noch Erstimpfungen in stationären Alten- und Pflegeheimen.

Das Virus war in dem Klinikum auf mehreren Stationen festgestellt worden. Die Häuser des Klinikums wurden vorerst geschlossen. Die mehr als 3000 Mitarbeiter befinden sich außerhalb ihrer Arbeitszeiten in Quarantäne. Die Mutation B.1.1.7 sei im Krankheitsverlauf nicht gefährlicher, wohl aber deutlich ansteckender, teilte das Klinikum mit. Je nach Studie soll die Ansteckungsgefahr um 50 bis 70 Prozent höher liegen.

Landesamt: Corona-Varianten müssten erst breit erfasst werden

Mittwoch, 27. Januar, 20.07 Uhr: Im Zusammenhang mit dem Verdacht, dass sich die britische Mutante des Coronavirus am Klinikum Bayreuth ausgebreitet hat, weist das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) darauf hin, dass es noch keine belastbaren, systematischen und repräsentativen Daten zur Verbreitung von Sars-CoV2-Varianten in Bayern gibt. "Um einen umfassenden Überblick zu bekommen, werden derzeit in einer Reihe von privaten und staatlichen Laboren in Bayern die entsprechenden Untersuchungsmethoden etabliert", sagt eine LGL-Sprecherin. Was die Verbreitung der gefürchteten, weil vermutlich deutlich ansteckenderen britischen Corona-Variante in Bayern anbelangt, erklärte sie, dass diese bisher außer in Bayreuth auch in Proben aus Erding, Passau und München (in zwei Proben) sowie aus den Landkreisen Landsberg am Lech und Dingolfing (ebenfalls in zwei Proben) aufgetreten ist. Die südafrikanische Variante, die ebenfalls leichter übertragbar sein soll, sei nur einmal im Landkreis Rosenheim bestätigt worden.

Bezüglich des angeblichen Auftretens der dänischen Corona-Variante in Bayern gab sich das LGL zurückhaltend. Am Mittwoch hatte ein Augsburger Labor gemeldet, dass es diese Mutante mit einem neuen Testverfahren erstmals in Bayern nachgewiesen habe - bei einem Patienten aus Neu-Ulm und einem aus Ansbach. Die dänische Variante gilt seit November 2020 als ausgerottet. Damals waren in Dänemark, wo sie auf Nerzfarmen aufgetreten war, 15 Millionen Nerze getötet worden. Die LGL-Sprecherin erklärte, dass bisher keinen gesicherten Nachweis der Variante in Bayern gebe. Man habe Proben der Verdachtsfälle angefordert und werde bei diesen eine Sequenzierung des Gesamtgenoms durchführen. Dies sei die einzig sichere Maßnahme zur zweifelsfreien Bestimmung einer Variante. Zugleich sagte die Sprecherin, dass man bei Aussagen über Varianten vorsichtig sein müsse. Im Lauf der Pandemie habe es bereits Tausende Mutationen des Corona-Virus gegeben. Ihre Bewertung etwa hinsichtlich Infektiosität, Übertragbarkeit und Pathogenität könne aufgrund von Sequenzierdaten nicht geschehen. Dazu bedürfe es epidemiologische, klinische und experimentelle Daten.

Gericht: Videounterricht nicht nach Stundenplan

Mittwoch, 27. Januar, 18.09 Uhr: Schüler haben keinen Anspruch auf Videounterricht nach Stundenplan. Einen entsprechenden Antrag auf einstweilige Anordnung lehnte das Verwaltungsgericht Regensburg (VG) ab. Die Eltern von vier Landshuter Gymnasiasten wollten den Anspruch ihrer Kinder "auf Gymnasialbeschulung" einklagen. Dieser werde im Distanzunterricht während der Schulschließungen nicht erfüllt, denn im Dezember und Januar hätte nur ein Bruchteil der üblichen Unterrichtsstunden per "Videochattool" stattgefunden, davon abgesehen seien Arbeitsblätter versandt worden, die nicht korrigiert wurden.

Das VG lehnte den Antrag als nicht zulässig ab, weil die Eltern vorher nicht mit der Schule gesprochen hatten. Zudem sei der Antrag unbegründet: Der Freistaat habe im Schulwesen "umfassende Gestaltungsfreiheit", darunter falle auch die Wahl der Kommunikationstechnik. Das Gericht sah keine Anhaltspunkte dafür, dass der Freistaat bei der Gestaltung des Distanzunterrichts Pflichten "evident verletzt hätte". Die Rechte der Schüler seien nicht "in unzumutbarer Weise beeinträchtigt".

Ermittlung wegen Nötigung gegen Zahnarzt

Mittwoch, 27. Januar, 18.01 Uhr: Gegen den Pfaffenhofer Zahnarzt, der seine Mitarbeiter mutmaßlich zu Corona-Impfungen zwingen wollte, wird wegen Nötigung ermittelt. Der Arztsoll seine Mitarbeiter aufgefordert haben, einen Impftermin wahrzunehmen und Mitarbeitern, die sich nicht impfen lassen wollten, mit einer Freistellung ohne Gehalt gedroht haben. "Wer die Impfung nicht möchte, wird ohne Gehalt von der Arbeit freigestellt", soll er per Whatsapp mitgeteilt haben.

Das Strafmaß umfasst eine Geldstrafe bis hin zu einer Haft von bis zu drei Jahren. Zusätzlich können dem Zahnarzt berufliche Konsequenzen drohen. Sollte sich der Sachverhalt bestätigen, werde man eine Rüge aussprechen und gegebenenfalls eine Geldstrafe bis zu 5000 Euro veranlassen, teilt die Landeszahnärztliche Kammer laut Donaukurier mit. Der Zahnarzt hatte sein Vorgehen damit gerechtfertigt, dass er den besten Schutz für seine Mitarbeiter wolle. Als sein Vorgehen bekannt wurde, erlebten er und seine Mitarbeiter einen Shitstorm. Bei der Staatsanwaltschaft gingen daraufhin mehrere Anzeigen ein.

Landtag stimmt für Lockdown bis 14. Februar

Mittwoch, 27. Januar, 17.38 Uhr: Trotz rückläufiger Corona-Infektionszahlen bleibt Bayern auch über das Monatsende hinaus in einem harten Lockdown. Wie erwartet verlängerte der Landtag die teils strengen Maßnahmen bis zunächst zum 14. Februar. In der Sitzung am Mittwoch wurde aber eines deutlich: Sollte sich der positive Trend bei den Neuansteckungen fortsetzen, halten immer mehr Fraktionen für die Zeit danach Lockerungen für unverzichtbar.

Neben der CSU und den Freien Wählern stimmten auch die Grünen dem Antrag zu. Die SPD enthielt sich, FDP und AfD stimmten mit Nein. In der Aussprache hagelte es aber massive Kritik von der kompletten Opposition. Mit der Verlängerung des Lockdowns setzt Bayern ab dem 1. Februar das um, was in der vergangenen Woche Bund und Länder in Berlin und daraufhin auch bereits das bayerische Kabinett beschlossen hatten. Die bisher geltenden Auflagen zur Kontaktbeschränkung werden um zwei Wochen verlängert. Auf diese Weise sollen die Infektionszahlen weiter sinken und eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert werden.

Grüne: Corona-Management der Staatsregierung muss verbessert werden

Mittwoch, 27. Januar, 17.15 Uhr: Zehn Monate nach Ausbruch der Corona-Krise fehlt Bayern nach Ansicht der Grünen noch immer eine in sich schlüssige Strategie zur Bekämpfung der Pandemie. "Wir müssen das Krisenmanagement verbessern", sagte Fraktionschefin Katharina Schulze am Mittwoch im Landtag in München. Bayern brauche endlich einen Kompass, der allen Menschen transparent und nachvollziehbar zeige, "wo wir hinwollen". Als Beispiele nannte Schulze etwa die Einführung eines bundeseinheitlichen Inzidenz-Stufenplans mit Fokus auf Lockerungen für Kinder und Jugendliche. Ab einem Wert von 100 Neuinfektionen binnen sieben Tagen in einer Region müssten Kitas wieder in den Regelbetrieb und die ersten beiden Kassen in Grundschulen in den Wechselunterricht gehen.

Die von Bund und Ländern in der vergangenen Woche beschlossene Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar sei der richtige Weg. "Die Lage ist weiter ernst", sagte Schulze. Sorge machten insbesondere die Virus-Mutationen. "Wir sollten lieber noch etwas durchhalten als jetzt leichtsinnig den Erfolg der letzten Wochen verspielen." An die Adresse von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gerichtet sagte Schulze, er erinnere sie mit seinen Dauerrufen nach Lockerungen an einen "nervigen Mitreisenden", der immer quengelnd rufe, "wann sind wir endlich da. Als stellvertretender Ministerpräsident sollten sie es eigentlich besser wissen."

Wechselunterricht für Abschlussklassen ab Februar

Mittwoch, 27. Januar, 16.02 Uhr: Am 1. Februar sollen Abschlussklassen von Gymnasien, Fach- und Berufsoberschulen sowie Prüflinge der Berufsschulen tatsächlich als Erste wieder in die Schulen zurückkehren. Das versicherte das Kultusministerium am Mittwoch, entsprechende Informationen sollten am selben Tag an die Schulen gehen - sofern das Gesundheitsministerium noch grünes Licht gebe. An den Schulen herrschte wenige Tage vor der möglichen Rückkehr Zehntausender Schüler in den Wechselunterricht Unsicherheit. "Wir harren der Dinge, wie so oft, und wissen noch gar nichts", sagte Walter Baier, Chef der Direktorenvereinigung an Gymnasien. Unklar sei auch, wie die Schüler sich genau abwechseln. Seit Monaten beklagen Schulleiter, verbindliche Informationen zu kurzfristig zu bekommen. Zwar hätten Schulleiter mehrere Pläne in der Schublade, trotzdem dränge die Zeit, sagte Baier. Bis Mittwochmittag war offen, ob die Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zur Rückkehr jener Abschlussschüler, deren Prüfungen bald anstehen, tatsächlich umgesetzt wird. Er hatte sie in der vergangenen Woche mit der Einschränkung "wenn es das Infektionsgeschehen zulässt" versehen.

Dass die Zwölftklässler von Montag an wieder im Wechsel in der Schule sind, sieht Baier mit gemischten Gefühlen: Weil sein Gymnasium in Bruckmühl wie viele andere keinen Breitbandanschluss hat, bedeute der Wechselunterricht der Abiturienten einen "echten Rückschritt" im Distanzunterricht der anderen Schüler. Die Lehrer der Zwölftklässler müssten in der Schule sein, aber könnten den Distanzunterricht von dort aus nicht so halten wie von daheim. "So wird das Ganze ausgebremst", sagt Baier. Die Schulen sollten entscheiden, wie sie Abiturienten unterrichten.

Holetschek: Pharmakonzerne müssen Zusagen einhalten

Mittwoch, 27. Januar, 15.17 Uhr: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) fordert von den Pharmakonzernen dringend mehr Verlässlichkeit und Planbarkeit, was die Lieferung von Corona-Impfstoffen angeht. Es sei nicht hinnehmbar, wenn Zusagen nicht eingehalten würden, betonte Holetschek am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag. "Das macht unser System kaputt." Der Bund und die Europäische Union seien in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Verträge eingehalten würden.

Bislang wurden nach Worten Holetscheks gut 367 000 Menschen im Freistaat geimpft, es gab demnach schon gut 86 000 Zweitimpfungen. Neben den kommunalen Impfzentren arbeitet Holetschek an zusätzlichen Impfbussen, um Impfungen vor allem älterer Menschen voranzubringen. Vielleicht könne man 60 bis 70 solche Impfbusse zustande bekommen, die dann draußen vor Ort seien. Und was die Impfanmeldung älterer Menschen angehe, müsse man neben der Online-Anmeldung vielleicht auch mal an eine Postkarte denken.

Zudem kündigte Holetschek eine Impfkommission an. Diese soll beispielsweise Härtefälle prüfen, wenn es um Impftermine geht.

Holetschek: "Die Mutation macht uns allen Sorgen"

Mittwoch, 27. Januar, 14.49 Uhr: Ein Jahr nach Bekanntwerden des ersten Corona-Falls in Bayern hat Gesundheitsminister Klaus Holetschek das Krisenmanagement der Staatsregierung gegen alle Kritik verteidigt. "Die Maßnahmen sind richtig sie wirken sie helfen, und sie schützen Menschenleben", sagte der CSU-Politiker am Mittwoch in seiner ersten Regierungserklärung im bayerischen Landtag in München.

Die Regierung habe viel gelernt aus der Pandemie und sich im Laufe der Zeit gut aufgestellt und vorbereitet. Als Beispiele nannte Holetschek den Aufbau der Teststrategie, die Stärkung der Teams zur Kontaktverfolgung und die Anschaffung eines Zentrallagers für wichtige medizinische Güter wie Schutzmasken oder Beatmungsgeräte.

In Bayern sei die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, inzwischen auf 96 gesunken, am 20. Dezember habe sie noch bei 217 gelegen. Gleichzeitig liege die Inzidenz in Tschechien bei 443,8. "Die Grenztestung läuft gut. Alleine gestern wurden über 200 positive Fälle bei der Einreise aus Tschechien herausgefiltert", sagte Holetschek. Sorge bereite trotz der sinkenden Infektionszahlen aber die Mutation. Ziel müsse es sein, eine Entwicklung wie in Irland zu vermeiden. Dazu seien auch schärfere Quarantäne-Regeln etwa für Kontaktpersonen von Infizierten der richtige Ansatz. "Die Mutation macht uns allen Sorgen", sagte Holetschek.

CSU und Freie Wähler fordern Exit-Strategie für Corona-Lockdown

Mittwoch, 27. Januar, 14.01 Uhr: Per Dringlichkeitsantrag fordern CSU und Freie Wähler von der Staatsregierung die Ausarbeitung einer Strategie für das Ende des Lockdowns. "Mit weiter sinkenden Zahlen sieht der Landtag aber auch Anlass für konkrete Schritte und Vorbereitungen, um mit Umsicht und Vorsicht wieder mehr gesellschaftliches Leben und soziale Kontakte zu eröffnen", heißt es in dem Antrag, über den Mittwoch im Landtag abgestimmt werden soll. Zugleich setzt der Antrag aber auch auf die Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar.

"Der Landtag stellt fest, dass diese strengen Maßnahmen zu wirken beginnen und das Infektionsgeschehen in Bayern langsam, aber merklich zurückgeht. Gleichwohl bleibt es aus Sicht des Landtags richtig, die Zahl der Neuinfektionen weiterhin auf ein Maß zu reduzieren, bei dem eine Verfolgung der Infektionsketten wieder möglich ist", heißt es weiter im Antrag. Ein weiterer Grund für die Verlängerung sei die Gefahr einer starken Verbreitung durch mutierte Coronaviren. "Uns ist klar, dass die neuerliche Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar Familien, Unternehmen und das gesamte gesellschaftliche Leben in Bayern stark belasten. Die Gesundheit der Menschen hat jedoch oberste Priorität", sagte Bernhard Seidenath (CSU).

Aiwanger: Bayerns Lockdown kostet pro Woche bis zu 900 Millionen Euro

Mittwoch, 27. Januar, 13.45 Uhr: Der aktuelle Lockdown führt in Bayern nach Angaben von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) pro Woche zu finanziellen Einbußen von 700 bis 900 Millionen Euro. Jeder Tag, an dem Handel und Dienstleistungen geschlossen blieben, bedeutet also große Kosten für den Steuerzahler, sagte er am Mittwoch in der Fragestunde des Parlaments zur Corona-Krise. Der Landtag will in der Sitzung den Lockdown bis Mitte Februar verlängern. Grundlage dafür ist ein Beschluss von Bund und Ländern, dem in der vergangenen Woche auch das bayerische Kabinett bereits zugestimmt hatte.

Bayerns Landtag will harten Lockdown bis Mitte Februar verlängern

Mittwoch, 27. Januar, 12.05 Uhr: Knapp eine Woche nach den jüngsten Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern muss nun auch der bayerische Landtag den verlängerten Lockdown bis Mitte Februar beschließen. Bislang gelten die Maßnahmen zur Eindämmung von weiteren Infektionen nur bis Ende Januar, die Verlängerung am Mittwoch ist aber aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Parlament eine reine Formsache. Bereits in der vergangenen Woche hatte die von CSU und Freien Wählern getragene Staatsregierung die Beschlüsse im Kabinett bestätigt.

Vor der Abstimmung über den verlängerten Lockdown steht gleich zu Beginn der Sitzung (13.00 Uhr) zunächst die in der Corona-Krise eingeführte Fragestunde der Opposition an die Regierung an. Hier dürfte es auch um die aktuelle - und von Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) mit befeuerte - Debatte um Lockerungen ab Februar gehen. Auch die jüngsten Gerichtsentscheidungen zur gekippten 15-Kilometer-Regel für Bewohner von Corona-Hotspots und das allgemeine Alkoholverbot dürften eine Rolle spielen.

Für einen hat die Landtagssitzung eine echte Premiere parat: Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hält keine drei Wochen nach seiner Ernennung seine erste Regierungserklärung. Und dies an einem wahrlich historischen Jahrestag. Vor genau einem Jahr, am 27. Januar 2020, wurde in Bayern und damit in Deutschland der erste Corona-Fall bekannt.

Drogerien und Supermärkte dürfen wieder gesamtes Sortiment verkaufen

Mittwoch, 27. Januar, 10.31 Uhr: Große Supermärkte und Drogerien dürfen in Bayern wieder ihr gesamtes Sortiment verkaufen. Nachdem das Augsburger Verwaltungsgericht mehrere Verkaufsverbote für Teilsortimente gekippt hatte, hat auch das bayerische Gesundheitsministerium seine Vollzugshinweise zu den Corona-Regeln angepasst. Das bestätigte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag. Zuvor hatten große Supermärkte und Einzelhändler in mehreren bayerischen Städten Regale mit Artikeln wie Spielwaren, Sportkleidung oder Haushaltswaren absperren müssen. Bei den Verkaufsverboten hatten sich die Kommunen auf Vollzugshinweise des Gesundheitsministeriums zu den Corona-Regeln berufen.

Nach dem ersten Beschluss des Augsburger Verwaltungsgerichts bat die Stadt Kempten das Gesundheitsministerium daher, seine Erläuterungen zu prüfen und gegebenenfalls bei der Verordnung nachzubessern. Das Ministerium änderte stattdessen seine Vollzugshinweise, auf deren Grundlage die Stadt Kempten das Verkaufsverbot erlassen hatte. Damit dürfen Mischbetriebe wie große Supermärkte und Drogerien in Bayern alles anbieten, was nicht über ihr übliches Sortiment hinausgeht. Geschäfte, die im Schwerpunkt Waren anbieten, die nicht zum täglichen Bedarf gehören, bleiben nach Angaben des Gesundheitsministeriums aber weiter geschlossen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern unter 100

Mittwoch, 27. Januar, 7.22 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen im Freistaat sinkt weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) weist einen Wert von 96,7 für ganz Bayern aus, am Montag waren es noch 107,0. Der Inzidenzwert beziffert die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner. Vier Landkreise im Freistaat liegen über der Marke von 200: Wunsiedel, Tirschenreuth, Regen und Passau. Unter einem Inzidenzwert von 50 liegen inzwischen acht Kommunen und Landkreise. Die Stadt Regensburg hat nach Angaben von Dienstagnacht den niedrigsten Wert mit 34,6.

Südafrikanische Corona-Mutation im Raum Rosenheim nachgewiesen

Dienstag, 26. Januar, 19.15 Uhr: Die südafrikanische Variante des Coronavirus ist erstmals auch in Bayern nachgewiesen worden. Sie wurde im Raum Rosenheim bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika entdeckt. Nach Angaben des Rosenheimer Landratsamts hatte sich der Mann noch vor dem Abflug in Südafrika Anfang Januar testen lassen - zunächst mit einem negativen Ergebnis. Er habe sich mit diesen Testergebnis vorschriftsmäßig beim Gesundheitsamt gemeldet und sich in häusliche Quarantäne begeben. Einige Tage später habe er sich dann mit Beschwerden in einem Krankenhaus gemeldet, ein neuerlicher Coronatest habe nun ein positives Ergebnis erbracht. Eine Probe aus einem weiteren Rachenabstrich hat das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit nach einer Genomsequenzierung nun der südafrikanischen Virus-Variante zugeordnet. Diese ist in Deutschland vereinzelt etwa schon in Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Sachsen entdeckt worden und wird als möglicherweise besonders ansteckend gefürchtet. Der Rosenheimer Reiserückkehrer musste laut Landratsamt nicht stationär behandelt werden. Er sei inzwischen aus der Quarantäne entlassen worden. Das mutierte Virus hat er nach Überzeugung der Behörden in Deutschland nicht an andere Menschen weitergegeben.

Richter billigen FFP2-Maskenpflicht und verwerfen die 15-Kilometer-Regel

Dienstag, 26. Januar, 14.55 Uhr: Die neue FFP2-Maskenpflicht ist zulässig, die sogenannte 15-Kilometer-Regel in Corona-Hotspots aber nicht. Diese zwei wichtigen Entscheidungen zu den aktuellen Corona-Maßnahmen hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) getroffen. Er lehnte den Eilantrag eines Mannes aus Schwaben ab, der sich gegen die Pflicht wandte, beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln eine FFP2-Schutzmaske zu tragen - das ist seit gut einer Woche in Bayern vorgeschrieben. Diese böten mehr Schutz als eine herkömmliche Stoffmaske und seien geeignet, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, so die Richter. Auch sei es finanziell zumutbar, sich die teureren Masken zu kaufen.

Stattgegeben hat der VGH aber dem Eilantrag des SPD-Landtagsabgeordneten Christian Flisek, die 15-Kilometer-Regel außer Vollzug zu setzen - sie gilt also von sofort an nicht mehr. In Kreisen und kreisfreien Städten mit einem Inzidenzwert von mehr als 200 war es bisher verboten, sich für einen Ausflug weiter als 15 Kilometer von seiner Wohnortgemeinde zu entfernen. Wo das genau gilt, sei von der Staatsregierung nicht deutlich und anschaulich genug festgelegt worden, das widerspreche dem Gebot der Normenklarheit, argumentieren die Richter. Auf die Frage, ob die Vorschrift auch verhältnismäßig sei, "kam es deswegen im Eilverfahren nicht mehr an", heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. Die Regel, dass solche Kommunen auch Ausflügler aussperren können, ließ es jedoch in Kraft. Nach dem Urteil prüft nun die Staatsregierung die weiteren Konsequenzen. Er habe die Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis genommen, nun würde der weitere Handlungsbedarf geprüft, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) der Deutschen Presse-Agentur. Wie diese konkret aussehen könnten, ließ er aber zunächst offen.

Staatsregierung übt deutliche Kritik an Impfpolitik

Dienstag, 26. Januar, 13.32 Uhr: Die bayerische Staatsregierung übt deutliche Kritik an der Impfpolitik von Bund und EU. "Das Impfen entwickelt sich zunehmend zu einem echten Problem", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kabinettssitzung. Es laufe "deutlich langsamer als möglich". Und das hält Söder nach eigenem Bekunden nicht nur bei der medizinischen Bekämpfung der Pandemie für ein Problem, sondern auch für ein psychologisches in der Bevölkerung. Kernproblem sei, dass es momentan zu wenig Impfstoff gebe, sagte Söder. Für dessen Beschaffung ist in Deutschland der Bund zuständig, der zum Teil im Rahmen der Europäischen Union bei den Herstellern bestellt hat. Die Länder sind für die Verteilung und das Impfen zuständig, was Bayern an die Landkreise und kreisfreien Städte delegiert hat.

"Wir verspielen da Vertrauen, wenn diese Ketten nicht funktionieren", sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). "Wir könnten wesentlich mehr impfen, wenn wir Impfstoff hätten und die Verlässlichkeit und Planbarkeit da ist." Mit Blick auf Bund und EU sagte Söder: "Ich kann nur dringend raten, Ergebnisse zu liefern." Das Impfen sei die "einzige Langfriststrategie, die wir haben" - und die müsse funktionieren angesichts dessen, was den Menschen an Einschränkungen derzeit zugemutet werde. Söder befürwortet nach eigenen Worten auch einen Exportstopp von Impfstoff, der in Europa produziert wurde - etwa in die USA.

Gefährlichere Mutante breitet sich offenbar in Klinikum Bayreuth aus

Dienstag, 26. Januar, 13.22 Uhr: Im Klinikum Bayreuth scheint sich eine gefährlichere Mutante des Coronavirus auszubreiten. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte am Mittag, dort gebe es elf Verdachtsfälle. Das hätten Reihentestungen nach einem ersten Verdachtsfall ergeben. Bei Untersuchungen des Erbguts des Erregers habe sich gezeigt, dass er in diesen Fällen einer in Großbritannien entdeckten Mutante des Coronavirus entspricht; diese gilt als deutlich ansteckender.

Das Klinikum ist, soweit das geht, abgeriegelt worden, wie Holetschek schilderte: Die Beschäftigten sind in Pendel-Quarantäne, dürfen sich also nur zwischen Klinik und Wohnung bewegen, und müssen FFP2-Masken tragen. Patienten werden nicht neu aufgenommen oder in andere Häuser verlegt. Nicht unbedingt notwendige Operationen werden abgesagt - und die Nachverfolgung von Kontaktpersonen im Klinikum verstärkt.

Freistaat erstattet Eltern im Lockdown die Kita-Gebühren

Dienstag, 26. Januar, 13.03 Uhr: Der Freistaat und die Kommunen erstatten Eltern im Corona-Lockdown erneut die Kita-Gebühren. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kabinettssitzung am Dienstag mit. Wie auch im Lockdown im Frühjahr sollen die Eltern keine Gebühren zahlen müssen, wenn sie ihre Kinder zu Hause betreuen und nicht mehr als fünf Tage im Monat in die Notbetreuung der Kita bringen. Die Gebühren werden für Januar und Februar erstattet, wie Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) sagte. Die Kosten dafür übernimmt zu 70 Prozent der Freistaat, zu 30 Prozent die Kommunen.

Weil die Gebühren eine Vertragssache zwischen Trägern und Eltern sind, wählt der Freistaat den Weg über Erstattungen. Er zahlt Pauschalen, die sich an der durchschnittlichen Gebührenhöhe orientieren: Wenn sie auf die Elternbeiträge verzichten, sollen die Träger für jedes Krippenkind 300 Euro erhalten, für Kinder in Tagespflegen 200 Euro, für Hortkinder 100 Euro und für Kindergartenkinder 50 Euro, wie Trautner sagte. Auch die Beiträge für die Mittagsbetreuung in den Schulen sollen ersetzt werden. Die Gebührenerstattung in den Kitas hatten zuletzt insbesondere SPD und Grüne im Landtag gefordert. Zudem kündigte Söder an, Erzieherinnen und Erziehern 270 000 FFP2-Schutzmasken zur Verfügung zu stellen.

Bayerns Inzidenzwert sinkt auf 104

Dienstag, 26. Januar, 7.25 Uhr: In Bayern sinkt die die Zahl der Neuinfektionen weiter. Das Robert-Koch-Institut teilte in der Nacht einen Inzidenzwert von 104,0 für ganz Bayern mit, am Montag waren es noch 107,0. Fünf Landkreise liegen über der Marke von 200, alle grenzen an Tschechien oder Österreich: Berchtesgadener Land, Regen, Passau, Tirschenreuth und der Kreis Wunsiedel, der mit einer Inzidenz von 294,5 zu den aktuell am stärksten betroffenen Landkreisen Deutschlands gehört. Zugleich steigt die Zahl der Kommunen, die einen Wert von weniger als 50 aufweisen: Derzeit sind das die Landkreise Weilheim-Schongau, Regensburg und Landsberg sowie die Städte Kempten und Bamberg. Der Inzidenzwert beziffert die Zahl der Neuinfektionen binnen der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner.

Unter dem Eindruck dieser Zahlen und eines heftigen Schlagabtauschs in der Koalition über den weiteren Kurs berät das bayerische Kabinett an diesem Dienstagvormittag wie jede Woche über die Corona-Krise - wie üblich per Video. Diesmal sollen auch mehrere Experten zugeschaltet werden, darunter der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner vom Schwabinger Klinikum. Dabei geht es unter anderem um die Sorge vor einer Ausbreitung der in Großbritannien entdeckten Mutante des Coronavirus, die inzwischen als deutlich ansteckender gilt. Über das Wochenende hatten sich führende Politiker von CSU und Freien Wählern wieder einmal öffentlich gestritten - diesmal über die Forderung nach baldigen Öffnungen von Hotels und Skiliften.

Über die Ergebnisse der Kabinettsberatungen wollen Ministerpräsident Markus Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Sozialministerin Carolina Trautner (alle CSU) in einer Pressekonferenz informieren. Möglicherweise könnte dabei auch die Erstattung von Kita-Gebühren thematisiert werden, wenn Eltern ihre Kinder wegen des Corona-Lockdowns nicht betreuen lassen. Die Pressekonferenz wird von 13 Uhr an hier im Livestream zu sehen sein.

FDP will Rechtsanspruch auf digitales Endgerät für Schüler und Lehrer

Montag, 25. Januar, 18.43 Uhr: Die Landtags-FDP hat ihre Forderung nach einem Rechtsanspruch auf ein digitales Endgerät für Lehrer aller Schularten sowie für Schüler an weiterführenden Schulen bekräftigt. Sie verwies am Montag auf einen Gesetzentwurf dazu, wonach für Schüler an weiterführenden Schulen ein Rechtsanspruch "auf ein individuell und für zeitgemäße, schulbezogene Anwendungen nutzbares digitales Endgerät mit den benötigten Anwendungen" geschaffen werden sollte. Die Lernmittelfreiheit im Schulfinanzierungsgesetz müsse entsprechend angepasst werden. Der Gesetzentwurf wurde nach FDP-Angaben im Landtag zwar abgelehnt - die Forderung bleibe aber weiter aktuell, hieß es.

Zudem fordert die FDP die intensive Bereitstellung hochwertiger digitaler Lern- und Unterrichtsmaterialien. "Das ist mehr als der PDF-Scan eines alten, analogen Schulbuchs oder Arbeitsblatts. Wir wollen interaktive und multimediale Inhalte, die den kompletten Lehrplan abdecken und modulbasiert aus den besten Angeboten ausgewählt werden können", sagte der FDP-Politiker Matthias Fischbach. So könne jede Schule individuell auf ihre Schüler optimal eingehen und sich auf ihre pädagogischen Stärken konzentrieren. Voraussetzung hierfür sei aber eben immer ein eigenes Endgerät.

Landtags-SPD fordert: Absage der Faschingsferien zurücknehmen

Montag, 25. Januar, 18.42 Uhr: Die Landtags-SPD hat die Staatsregierung aufgefordert, die kurzfristige Absage der diesjährigen Faschingsferien zurückzunehmen. Vor allem in Zeiten des Distanzunterrichts brauchten Familien dringend Erholungspausen. "Gerade jetzt sind die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und Eltern durch das anstrengende Distanzlernen besonders gefordert und belastet. Alle haben Erholung dringend nötig", sagte die bildungspolitische Sprecherin Margit Wild am Montag.

Die Winterferien 2002 seien einst eingeführt worden, um eine Erholungspause in der langen Phase zwischen Weihnachten und Ostern zu schaffen. Das Streichen dieser Erholungspause ausgerechnet mitten in einer Zeit, die durch die Pandemie besonders für Schüler und Eltern anstrengend und kräftezehrend sei, sei "eine zusätzliche Belastung für die Familien, die nicht hingenommen werden kann", heißt es in einem Antrag, den die SPD in den Landtag eingebracht hat. Elf Wochen in Distanz-, Wechsel- und eventuell Präsenzunterricht ohne eine Pause zum Durchschnaufen seien zudem für den Lernerfolg kontraproduktiv.

Wild kritisierte dabei gezielt Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler): "Die Streichung der Ferien zeigt deutlich die Ignoranz des Ministers gegenüber den Belastungen des Lernens zu Hause", sagte sie. "Wertschätzung und Anerkennung für die Arbeit der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler und Eltern sieht anders aus."

Tests an Grenze: Söder spricht mit tschechischem Regierungschef

Montag, 25. Januar, 15.17 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist in einem Telefonat mit dem tschechischen Regierungschef Andrej Babiš am Montag nicht von der Corona-Testpflicht für Einreisende abgerückt. Es sei ein konstruktiver Austausch gewesen, sagte ein bayerischer Regierungssprecher anschließend. Söder habe aber zum Ausdruck gebracht, dass der Freistaat auf der Testpflicht bei der Einreise nach Bayern bestehe. Gleichwohl sei man zuversichtlich, dass sich die Lage an der Grenze, wo es zum Start der Testpflicht lange Staus gab, normalisiere. Weil Tschechien als Hochrisikogebiet gilt, dürfen Grenzgänger inzwischen nur noch mit einem höchsten 48 Stunden alten negativen Corona-Test einreisen. Das führte zum Beginn der Neuregelung zu langen Staus vor den Teststationen - und zu großem Ärger bei Berufspendlern aus Tschechien.

Landkreis Miesbach hebt Ausflugsverbot auf

Montag, 25. Januar, 11.50 Uhr: Münchnerinnen und Münchner dürfen wieder Tagesausflüge zum Tegernsee oder Schliersee machen. Das Landratsamt Miesbach gab am Montagvormittag bekannt: "Aufgrund der weiterhin niedrigen Inzidenz wird die "Allgemeinverfügung zur Untersagung touristischer Ausflüge in den Landkreis Miesbach" heute aufgehoben. Das heißt, dass ab dem morgigen Dienstag wieder touristische Ausflüge in den Landkreis erlaubt sind."Der oberbayerische Landkreis zählt zu den beliebten Naherholungszielen. Der 15-Kilometer-Bewegungsradius für den Landkreis Miesbach war wegen der weiter niedrigen Corona-Zahlen bereits am Wochenende aufgehoben worden. Die Einschränkungen waren am 14. Januar in Kraft getreten, die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner lag bei über 200. Inzwischen beträgt der Wert laut Robert Koch-Institut 70.

In den vergangenen drei Wochen wurden laut Landratsamt Miesbach 427 positive Corona-Befunde an das Gesundheitsamt übermittelt. Davon standen 20 Prozent in Zusammenhang mit Ausbrüchen in zwei Pflegeeinrichtungen, betroffen waren 51 Bewohner und 33 Mitarbeiter. Die Ausbrüche in den Einrichtungen seien somit nicht alleine verantwortlich gewesen für den starken Anstieg der Zahlen zum Jahresbeginn und der darauf folgenden Bewegungseinschränkungen.

Sieben Landkreise und Städte in Bayern über Inzidenzwert von 200

Montag, 25. Januar, 10.25 Uhr: Die Behörden in Bayern haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 1106 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Sieben Landkreise und kreisfreie Städte im Freistaat lagen nach den am Montag veröffentlichten Zahlen über dem Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Spitzenreiter war der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge mit einer Inzidenz von 294,5. Außerdem wurden 29 neue Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronainfektion innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Montags sind die erfassten Fallzahlen meist geringer, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. In Bayern sind seit Beginn der Pandemie 391 103 Infektionen und 9671 Corona-Tote gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für ganz Bayern lag laut RKI bei 107, eine Woche zuvor war noch ein Wert von 130,4 gemeldet worden.

Maskenpflicht bei Sitzungen? Gemeinderäte dürfen selbst entscheiden

Montag, 25. Januar, 8.13 Uhr: Für Gemeinderäte und Mitglieder kommunalpolitischer Gremien gilt in Bayern keine allgemeine Maskenpflicht. Nach Angaben des Innenministeriums sind Sitzungen gesetzlich vorgeschriebener Gremien "als Teil der staatlichen Exekutive" grundsätzlich von den entsprechenden Regeln zum Infektionsschutz ausgenommen. Im Rahmen des Hausrechts und der Sitzungsordnung könne der Vorsitzende eines Gremiums zwar eine Maskenpflicht für die Mitglieder anordnen, sagte ein Ministeriumssprecher. Das sei aber unverhältnismäßig und damit unzulässig, wenn am Ort der Sitzung jederzeit die Mindestabstände eingehalten werden können oder Trennwände die Übertragung von Aerosolen verhindern. In diesem Fall könne nur ein freiwilliges Tragen von Masken empfohlen werden.

Ohne landesweite Regelung entscheiden die Gemeinderäte im Freistaat selbst über mögliche Maskenpflichten - mit unterschiedlichen Ergebnissen. Im mittelfränkischen Dinkelsbühl gibt es am Platz keine Maskenpflicht für Mitglieder, im niederbayerischen Deggendorf müssen Räte trotz Einhaltung der Mindestabstände auch dort eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. In München gilt diese Pflicht nur bei einer Corona-Inzidenz von mehr als 50 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. Einen Schritt weiter ging zuletzt die Gemeinde Jandelsbrunn in Niederbayern: Dort mussten laut Bürgermeister Roland Freund bei der jüngsten Sitzung am Dienstag alle Gemeinderäte auch an ihrem Platz FFP2-Masken tragen.

Für Besucher gelten andere Regeln: Nach Angaben des Innenministeriums ist der Zuhörerbereich des Sitzungsraums eine "Begegnungsfläche von öffentlichen Gebäuden", weshalb dort eine Maskenpflicht gilt. Eine FFP2-Maske ist demnach aber nicht vorgeschrieben. Der Flickenteppich bei den Regelungen zum Infektionsschutz während Gremiensitzungen ist für den Bayerischen Gemeindetag kein Grund zur Kritik. Das sei "gemeindliche Selbstverwaltung im besten Sinn, dass jede Gemeinde und Stadt selbst bestimmt, was bei ihr gelten soll", sagte ein Sprecher. Deshalb gebe der Gemeindetag dazu auch keine Empfehlungen ab.

Verschärfte Testpflicht für Grenzgänger führt zu Stau in Oberpfalz

Montag, 25. Januar, 6.25 Uhr: Wegen der verschärfen Einreiseregeln für Berufspendler aus Tschechien haben sich am frühen Montagmorgen bereits Hunderte Fahrzeuge an den Grenzübergängen in der Oberpfalz gestaut, in Oberfranken lief es zunächst ruhig ab.

Ein Polizeisprecher aus Oberfranken berichtete von einem ruhigen Start an der Station Schirnding im Landkreis Wunsiedel. Die Station sei seit 5 Uhr in Betrieb und es habe zunächst keine Verkehrsbehinderungen gegeben. Die Berufspendler dürfen mit einem höchsten 48 Stunden alten, negativen Test einreisen. Anders sah es am Morgen an den Stationen in der Oberpfalz aus: In Waldmünchen standen etwa 300 Fahrzeuge, in Furth im Wald um die 400, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Anzahl der Fahrzeuge und damit der Stau "baut sich gerade erst auf", so der Sprecher am Morgen. Der Rückstau reichte am frühen Morgen bereits bis nach Tschechien hinein.

FFP2-Maskenpflicht ab Montag mit Bußgeld

Sonntag, 24. Januar, 19.21 Uhr: Am Montag ist die Kulanzwoche bei der FFP2-Maskenpflicht vorbei. Von da an drohen in öffentlichem Nahverkehr und Geschäften in Bayern 250 Euro Bußgeld, wenn Fahrgäste oder Kunden nicht eine solche oder mindestens gleichwertige Maske aufsetzen. In der ersten Woche der Maskenpflicht wurde die neue Regelung bereits von den allermeisten Kunden und Fahrgästen befolgt, wie Betreiber und Verbände versicherten.

Die bayerische Polizei wird nach Angaben aus dem Innenministerium die Einhaltung der Maskenpflicht im Nahverkehr "verstärkt kontrollieren" - zudem soll es auch Kontrollen der Betreiber geben. Die Bußgelder dürfen allerdings nur von der Polizei oder Ordnungsdiensten verhängt werden.

Im Einzelhandel sieht das Innenministerium die Kontrolle der Maskenpflicht als Aufgabe der Betreiber. Die Polizei werde im Einzelfall aber "natürlich bei der Durchsetzung der verschärften Maskenpflicht" helfen. Besondere Sicherheitsmaßnahmen sind laut Handelsverband Bayern nicht geplant. In der Kulanzwoche habe es keine größeren Probleme gegeben und die Kunden seien bereits fast ausnahmslos mit den geforderten Masken gekommen. Seit vergangenem Montag gilt in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr in Bayern eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken zum Schutz vor dem Coronavirus. Auch vergleichbare oder höhere Standards sind erlaubt. Das Innenministerium nennt konkret: FFP3, N95, P2, KF94, DS und KN95. Masken dieser Kategorien schützen - sofern korrekt getragen - besser vor dem Coronavirus als Stoffmasken, besonders auch den Träger selbst.

Die neue Regelung hat teilweise zu erhöhten Preisen für FFP2-Masken und Engpässen in einzelnen Geschäften geführt. Die Versorgung sei aber gesichert, versicherten Innenministerium, Handelsverband und Apothekerverband zuletzt.

Frauen-Union fordert rasche Schul-Öffnung

Sonntag, 24. Januar, 17.46 Uhr: Die Frauen-Union in Bayern fordert von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine rasche Öffnung der Schulen - für Präsenzunterricht aller Abschlussklassen, aber auch für Wechselunterricht aller anderen Jahrgangsstufen. Damit erhöht sich der Druck auf den CSU-Chef, der die anhaltenden Schulschließungen in Bayern wegen der großen Sorge vor dem mutierten Coronavirus zuletzt verteidigt hatte. Die Forderung geht aus einem am Samstag verbreiteten Positionspapier der Frauen-Union hervor, das eine schnelle Rückkehr in die Schulen allerdings unter der Einhaltung strenger Schutz- und Hygienekonzepte sowie einer klaren Teststrategie vorsieht. "Der Distanzunterricht in der aktuellen Form ist kein gleichwertiger Ersatz für Unterricht in den Klassenräumen", heißt es in dem Papier. Es müsse Verlässlichkeit für die Schulfamilie geschaffen werden.

Der bisherige Plan der bayerischen Staatsregierung sieht vor, dass schon Anfang Februar unter anderem Abschlussklassen an Gymnasien und Berufsschulen zurück in die Schulen dürfen. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hatte vor wenigen Tagen die Hoffnung geäußert, dass Mitte Februar die Schüler zurück ins Klassenzimmer könnten.