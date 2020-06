Keine Maskenpflicht mehr bei Kulturveranstaltungen

Dienstag, 30. Juni, 13.21 Uhr: Wer ins Theater, Konzert oder Kino geht, muss dort künftig keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr tragen. Zumindest nur noch beim Betreten oder Verlassen des Saals, nicht mehr auf dem Platz. Diese Lockerung der Vorgaben für den Kulturbetrieb kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kabinettssitzung an. Damit werden Kulturveranstaltungen künftig so behandelt wie beispielsweise Gottesdienste. Ansonsten habe das Kabinett aber keine "grundlegenden Öffnungen" beschlossen, sagte Söder. Denn man bleibe dabei, bei den Lockerungen lieber langsamer vorzugehen als andere Länder. Söder warnte vor "Leichtsinn" im Umgang mit der Pandemie. Die Situation sei "nach wie vor zerbrechlich - wir bleiben vorsichtig". In Bayern seien die Infektionszahlen zwar stabil niedrig, sollten sie sich aber "dramatisch verändern, müssen wir sehen, wie man darauf reagiert". Insbesondere in den Städten sei die Situation gefährlich.

Jede Bayerin und jeder Bayer kann sich nun auf Corona testen lassen

Dienstag, 30. Juni, 13.10 Uhr: In Bayern können sich vom morgigen Mittwoch an alle Menschen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen - auch wenn sie keine Krankheitssymptome zeigen oder Kontakt zu infizierten Personen hatten. Eine entsprechende Regelung hat die bayerische Staatsregierung am Dienstag verabschiedet, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Anschluss mitgeteilt hat. Das Land Bayern übernimmt dabei die Kosten sowohl für den Abstrich beim Arzt als auch für den eigentlichen Test im Labor, sofern dies nicht die jeweilige Krankenkasse tut. Dafür hat das Gesundheitsministerium einen Vertrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung geschlossen, der am Mittwoch in Kraft tritt.

Für Bayern gilt künftig: Wer getestet werden will und Symptome hat, soll innerhalb eines Tages bei einem niedergelassenen Arzt getestet werden und 24 Stunden später sein Ergebnis haben. Wer keine Symptome zeigt, aber ebenfalls getestet werden will, muss etwas länger warten: Die Probe soll dann spätestens nach 48 Stunden entnommen werden, so das Ziel der Staatsregierung, das Ergebnis soll nach einer Woche vorliegen. Dieses Angebot werde von Mittwoch an schrittweise aufgebaut, sagte Söder. Zudem soll es mehr freiwilige Tests des Personals in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen sowie in Krankenhäusern geben sowie für Lehrer oder Erzieher - für letztere bereits bis Ende Juli, für die Lehrer nach den Sommerferien, wie Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagte. Die Regierung rechnet mit jährlichen Kosten von mehr als 200 Millionen Euro für den Freistaat.

Dass es künftig Tests für alle gibt, hatten in den vergangenen Tagen andere Landesregierungen, aber Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kritisiert. Ministerpräsident Söder sagte hingegen: "Wer lockern will, muss mehr testen." Er sprach auch von einem "Frühwarnsystem": Die Regierung hofft dabei auch auf "Zufallsfunde", wie Huml sagte, die weitere Infektionsketten unterbrechen könnten. In Bayern sind nach Angaben der Regierung derzeit etwa 20 000 Tests pro Tag möglich, diese Zahl wolle man auf 30 000 erhöhen.

Kabinett berät über Corona-Tests für jedermann

Dienstag, 30. Juni, 7.50 Uhr: Trotz der teils massiven Kritik von Bund und anderen Ländern sollen sich in Bayern landesweit alle Menschen auch ohne Symptome kostenlos auf das Coronavirus testen lassen dürfen. Das Kabinett will um zehn Uhr das entsprechende Testkonzept beschließen. Der Plan fußt auf einer am Mittwoch in Kraft tretenden Vereinbarung des Freistaats mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Diese sieht Testmöglichkeiten bei niedergelassenen Vertragsärzten vor. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagte am Montag, dass zunächst ein dreistelliger Millionenbetrag für die Kosten bereitgestellt werde. Offen ist aber, für welchen Zeitraum.

Neben den Tests für Menschen mit und ohne Symptome sieht das Konzept auch vor, die freiwilligen Tests in Einrichtungen mit gefährdeten Personen etwa in Pflege- und Altenheimen sowie in Krankenhäusern auszubauen. Gleiches gilt für Tests von Lehrern und Erziehern. Geplant ist auch eine Testoffensive bei Schlachthöfen, Zerlege- und Fleischverarbeitungsbetrieben. Wer Symptome hat, soll innerhalb eines Tages getestet werden und 24 Stunden später sein Ergebnis haben. Ohne Symptome dauert es etwas länger: ein Test in 48 Stunden und ein Ergebnis in einer Woche.

Sowohl Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) als auch andere Bundesländer hatten die Ankündigung Bayerns massiv kritisiert und vor einem trügerischen Sicherheitsgefühl gewarnt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Huml hatten dies aber zurückgewiesen. Söder ist davon überzeugt, dass auch andere Bundesländer trotz ihrer teils heftigen Kritik bald Bayern folgen und freiwillige Corona-Tests ermöglichen werden. Auch bei den bayerischen Ausgangsbeschränkungen habe es am Anfang Kritik gegeben, kurz darauf habe jedes Bundesland Kontaktsperren verhängt. Ebenso seien inzwischen alle Bundesländer Bayern bei den Beschränkungen für Urlauber aus Corona-Risikogebieten gefolgt. In Bayern gibt es derzeit Laborkapazitäten für rund 21 000 Corona-Tests pro Tag. Seit Beginn der Pandemie wurden in Bayern knapp 1,1 Millionen Tests durchgeführt.

Staatsakt zu 100 Jahre Coburg fällt aus

Dienstag, 30. Juni, 7.32 Uhr: Vor genau 100 Jahren ist Coburg dem Freistaat Bayern beigetreten - doch wegen der Corona-Krise fällt der geplante Staatsakt aus. Seit dem 1. Juli 1920 gilt der "Staatsvertrag zwischen den Freistaaten Bayern und Coburg über die Vereinigung Coburg's mit Bayern". "Der Freistaat Coburg hat zu existieren aufgehört - es lebe Bayern!", verkündete der Landtagspräsident in Coburg damals. Die Coburger hatten zahlreiche Sonderrechte ausgehandelt, die bis heute gültig sind: Neben einem eigenen Landgericht, dem Erhalt der Handels- und Handwerkskammern, der vier Gymnasien und der Coburger Landesstiftung garantierte der Staatsvertrag auch den Fortbestand des Landestheaters, des Krankenhauses und eine deutliche Verbesserung der verkehrstechnischen Anbindung. Die Erwartungen hätten sich 100 Jahre nach dem Beitritt erfüllt, erklärte Alexander Wolz, Leiter des Staatsarchivs Coburg: "Bayern war immer bereit, die Coburger Sonderrolle zu akzeptieren."

Corona-Ausbruch in Cateringfirma: 44 bestätigte Infizierte

Montag, 29. Juni, 20.45 Uhr: In einem am Samstag geschlossenen Cateringunternehmen im Landkreis Starnberg haben sich mindestens 44 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das haben die Tests bislang ergeben, teilte das Landratsamt am Montag mit. Unter den bislang nachweislich Infizierten seien zehn Asylbewerber aus der Gemeinschaftsunterkunft Hechendorf. Auf den Virus-Ausbruch bei dem Caterer war das Landratsamt durch Fälle in der Asylunterkunft aufmerksam geworden.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Die Behörde hatte die Schließung des Catering-Standorts am Samstag aus Infektionsschutzgründen angeordnet - für 14 Tage. Am Sonntag gab es eine große Testaktion bei den Mitarbeitern. Die komplette Asylbewerber-Unterkunft ist unter Quarantäne gestellt worden. Die positiv getesteten Bewohner wurden in eine Isoliereinrichtung in Wackersberg (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) verlegt. Der erste positive Fall sei am Donnerstag bekannt geworden.

Von der Schließung eines Caterers im Landkreis Starnberg ist die Essensversorgung der beiden Standorte der LMU-Klinik in der Innenstadt und in Großhadern betroffen. Es handelt sich um ein Versorgungszentrum in Gilching, wo seit 2017 rund 4800 Patienten- und etwa 1600 Mitarbeiteressen für alle Klinik-Standorte in Kooperation mit einer Catering-Firma zusammengestellt und von dort ausgeliefert werden. Die Pressestelle des Klinikums hat dies am Montag bestätigt. "Eine alternative Belieferung des Klinikums wurde zusammen mit dem Dienstleister organisiert", heißt es in einer Stellungnahme, die Versorgung sei "durchgängig sichergestellt". Aktuell bringe der Lieferant die Speisen direkt zum Klinikum, unter Umgehung der Gilchinger Betriebsstätte. "Einschränkungen bei der Menüauswahl" seien vorübergehend möglich.

Neu-Ulm: Fast 100 Kindergartenkinder, Schüler und Erwachsene in Quarantäne

Montag, 29. Juni, 17.52 Uhr: In drei Grundschulklassen und einer Kindergartengruppe im Landkreis Neu-Ulm sind Coronavirus-Infektionen festgestellt worden. Deswegen seien nun 98 Kinder und Erwachsene in Quarantäne geschickt worden, berichtete eine Sprecherin des Landratsamtes am Montag. Neben den Schülern müssen vorläufig auch die Eltern und Lehrer zu Hause bleiben. Erstmals seitdem die Schulen wieder geöffnet wurden, wird in dem schwäbischen Landkreis nun zu dieser Maßnahme gegriffen - vor dem landesweiten Lockdown gab es solche Fälle häufiger. In der vergangenen Woche war die Zahl der Covid-19-Erkrankungen im Kreis Neu-Ulm leicht gestiegen.

Spahn kritisiert Bayerns Pläne zu Corona-Tests für alle

Montag, 29. Juni, 11.32 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat das geplante Angebot von Corona-Tests für jedermann in Bayern kritisiert. "Einfach nur viel testen klingt gut, ist aber ohne systematisches Vorgehen nicht zielführend", schrieb er am Montag bei Twitter. "Denn es wiegt in falscher Sicherheit, erhöht das Risiko falsch-positiver Ergebnisse und belastet die vorhandene Testkapazität."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wies die Kritik von Kritik von Bundesgesundheitsminister Spahn zurück. "Das ist die einzige ernsthafte Option, es wird sonst zu wenig getestet", sagte der CSU-Chef am Montag in München. "Wir warten nicht auf endlose Gespräche zwischen einzelnen Kostenträgern, sondern wir gehen in Vorleistung, weil wir glauben, dass neben Abstandhalten, Testen die einzige ernsthafte Chance ist, Infektionsketten zu unterbrechen". Spahns Kritik, viele Corona-Tests ohne systematisches Vorgehen seien nicht zielführend, treffe auf Bayern nicht so. "Wir haben ja genau ein System entwickelt", betonte Söder.

Bayern hatte angekündigt, als erstes Bundesland Corona-Tests für alle zu ermöglichen - auf Wunsch auch für Menschen ohne Symptome und ohne besonders hohes Infektionsrisiko. Dafür übernimmt das Land Kosten, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Spahn betonte: "Testen, testen, testen - aber gezielt." Das entspreche der mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) entwickelten nationalen Teststrategie. "Dies beinhaltet umfassendes präventives Testen im Gesundheitswesen und bei lokalen Ausbrüchen wie in Gütersloh." Auch wie in Nordrhein-Westfalen in Schlachthöfen zweimal die Woche zu testen, habe Sinn.

Wieder mehr Besuche in Kliniken und Pflegeheimen in Bayern erlaubt

Montag, 29. Juni, 8.35 Uhr: Angesichts der deutlich gesunkenen Corona-Zahlen lockert Bayern die Besuchsbeschränkungen in Kliniken, Altenheimen und Behinderteneinrichtungen. Von diesem Montag an sollen die Einrichtungen damit wieder deutlich mehr Besuche ermöglichen können. Bislang gab es Ausnahmen nur für Geburts- und Kinderstationen, für Palliativstationen und Hospize sowie für je eine feste Kontaktperson.

Basis für die Lockerungen ist ein Rahmenkonzept des Gesundheits- und Pflegeministeriums. Eckpunkte darin sind etwa Mindestabstände und Hygieneregeln und ein Betretungsverbot bei Krankheitssymptomen. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) will zum Start der Lockerungen ein Pflegeheim in Lauf an der Pegnitz besuchen und sich dort über die Umsetzung der neuen Besuchsregeln informieren.

Bis zu 10 000 Menschen feiern in München an der Isar

Sonntag, 28. Juni, 18.30 Uhr: Bei warmen Temperaturen und sonnigem Wetter haben sich in Bayern am Wochenende trotz Corona immer wieder Menschenmassen versammelt. In München hätten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Spitzenzeiten bis zu 10 000 Menschen an der Isar aufgehalten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Von Samstag auf Sonntag seien es rund 5000 gewesen. Den Angaben zufolge blieb alles friedlich. Etwas anders sah es auf der als Feiermeile vor allem nach Fußball-Erfolgen bekannt gewordenen Leopoldstraße aus. Dort wurde der Polizei am frühen Sonntagmorgen "eine größere Anzahl aggressiver Personen" gemeldet. Die rückte nach eigenen Angaben "mit hohem Kräfteeinsatz an" und traf dort auf rund 200 bis 300 Menschen. Bei aggressiv Auftretenden stellten die Polizisten die Personalien fest, zudem sprachen sie mehrere Platzverweise aus.

Die Polizei in Augsburg verzeichnete ebenfalls etliche Einsätze. Rund 100 Mal mussten die Einsatzkräfte in der Nacht von Samstag auf Sonntag allein wegen Ruhestörungen ausrücken. In Regensburg musste die Polizei in der Nacht zu Samstag den Bismarckplatz für etwas mehr als eine Stunde sperren, weil zu viele Menschen dort unterwegs waren und Corona-Abstandsregeln nicht eingehalten werden konnten. In Niederbayern und Unterfranken verzeichnete die Polizei ein überwiegend störungsfreies Wochenende. Er habe das Gefühl, dass sich dieser Sommer kaum von den letzten Jahren unterscheide, sagte ein Polizeisprecher in Oberbayern. "Die Leute parken wieder überall und halten sich viel im Freien auf."

"Wo sollen wir denn hin?" Feiern ist derzeit schwierig in München. Eine Reportage.

Staatstheater Nürnberg schickt Ensemble in Quarantäne

Sonntag, 28. Juni, 12.42 Uhr: Das Staatstheater Nürnberg hat sein Schauspiel-Ensemble in Corona-Quarantäne geschickt. Grund ist eine Infektion in der Familie eines Ensemble-Mitgliedes, wie das Staatstheater am Wochenende mitteilte. Ein "Großteil unseres Schauspiel-Ensembles" sei gebeten worden, "sich präventiv in häusliche Quarantäne zu begeben und die Räume des Staatstheaters vorerst nicht mehr zu betreten". Eine offizielle Anordnung des Gesundheitsamtes gebe es aber nicht. Der Proben- und Vorstellungsbetrieb in der Schauspielsparte wurde bis auf Weiteres ausgesetzt. Auch die für diesen Montag geplante Premiere von "Das Schloss" fällt darum aus.

Huml: Jeder in Bayern soll sich auf Coronavirus testen lassen können

Sonntag, 28. Juni, 07.10 Uhr: Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml will deutlich mehr Corona-Tests durchführen lassen als bisher. Jeder in Bayern soll sich auf das Coronavirus testen lassen können, unabhängig davon, ob er Symptome hat oder nicht. Das sei der beste Weg, um eine Ausbreitung zu verhindern, sagte Huml. "Ein Eckpunkt unseres Bayerischen Testkonzepts ist, dass alle Personen, die auf eine Infektion auf SARS-CoV-2 getestet werden wollen, Gewissheit darüber erhalten sollen, ob sie sich infiziert haben", sagte Huml. "Allen Bürgerinnen und Bürgern Bayerns wird deshalb zeitnah angeboten, sich bei einem niedergelassenen Vertragsarzt auch ohne Symptome testen zu lassen." Vorrang sollen weiterhin Menschen mit Symptomen haben, bei denen ein Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung besteht.

Die Kosten für die flächendeckenden Corona-Tests will der Freistaat übernehmen. "Der Freistaat übernimmt hier die Kosten sowohl für die ärztliche Leistung (Abstrich) als auch für die Laborkosten", teilte das Gesundheitsministerium in München auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag mit. Sollte allerdings ein Anspruch auf Kostenerstattung durch eine andere Stelle wie beispielsweise eine Krankenkasse bestehen, sei "diese Leistung vorrangig in Anspruch zu nehmen". In allen anderen Fällen zahle das Land. Es sei "ein ergänzendes Angebot, das vollständig aus staatlichen Mitteln getragen wird", sagte ein Sprecher.

Der Schwerpunkt der neuen "Corona-Testoffensive" soll auf Schlachthöfen und Fleischverarbeitungsbetrieben liegen. Ziel sei es, "größeren Ausbruchsgeschehen wie in Gütersloh vorzubeugen", sagte die Gesundheitsministerin. In 33 ausgewählten Fleischbetrieben, darunter 9 Schlachthöfe, 12 Zerlegebetriebe und 12 Betriebe, die Fleisch- oder Wurstwaren herstellen, sollen die Mitarbeiter reihenweise getestet werden. "Dabei wollen wir auch herausfinden, ob die hohe körperliche Belastung oder die Arbeit bei ungünstigen Klimabedingungen mögliche weitere Risikofaktoren für eine Corona-Infektion darstellen", sagte Huml. Bei den ersten umfassenden Corona-Reihentestungen von Mitarbeitern an 51 Schlachthöfen in Bayern waren nach Ministeriumsangaben insgesamt 110 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. "Die Ergebnisse zeigen, dass die Reihentestungen ein richtiger Schritt waren", sagte Huml. "Damit gab es die Möglichkeit, unerkannte erkrankte Personen zu entdecken und damit die Entstehung von Infektionsketten zu verhindern." Unter den 33 Betrieben, die nun getestet werden sollen, sind 9 Schlachthöfe, bei denen die Mitarbeiter bereits in der ersten Untersuchungswelle getestet worden waren. Die Testergebnisse hätten geholfen, einen regionalen Lockdown zu verhindern, betonte Huml. Darum sollen auch die Tests in Pflege- und Seniorenheimen, in Krankenhäusern sowie bei Lehrern und Erziehern ausgeweitet werden.

Söder warnt vor früher zweiter Welle

Samstag, 27. Juni, 12:55 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnt vor einer zweiten Corona-Welle. "Wir müssen wirklich aufpassen", sagte er in einer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft. "Wir dürfen nicht riskieren, dass wir sogar noch schneller als befürchtet, vor dem Herbst, eine zweite Welle bekommen, eine schleichende Welle, und überall regionale Lockdowns bekommen." In der vergangenen Woche sei "unglaublich viel passiert", sagte er mit Blick auf Ausbrüche im Kreis Gütersloh, in Niedersachsen oder Berlin. Darum sei es unangebracht, darüber zu streiten, "ob diese Maßnahmen zuviel oder zu wenig sind" - sondern man müsse "handeln und entscheiden".

Bayern habe darum entschieden, dass Touristen aus Risikogebieten zwar in bayerischen Hotels übernachten dürfen - aber nur mit einem negativen Corona-Test. Bayern sei damit "ein Vorreiter in Deutschland". Wer einen negativen Test habe, dürfe im Freistaat Urlaub machen, alle anderen sollten sich erstmal auskurieren. "Ich gönn' allen ihre Ferien", sagte Söder. "Aber auch da müssen wir aufpassen." Er betonte: "Corona bleibt tödlich."

Pünktlich zum Ferienbeginn im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen hatten die Chefs von Bundeskanzleramt und Staats- und Senatskanzleien der Länder am Freitag diesen Weg als einheitliches Vorgehen beschlossen. Reisenden aus einem Kreis mit hohem Infektionsgeschehen dürfen nur dann in Hotels und Ferienwohnungen untergebracht werden oder ohne Quarantänemaßnahme in ein Land einreisen, wenn sie mit einem ärztlichen Attest nachweisen, dass sie keine Infektion haben.

Corona-Tests bald für alle möglich

Freitag, 26. Juni, 18.55 Uhr: Die Staatsregierung will Corona-Tests in Bayern künftig für alle ermöglichen, die wissen wollen, ob bei ihnen eine Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 vorliegt. "Dieser Schritt ist von entscheidender Bedeutung für eine weiterhin erfolgreiche Eindämmung der Corona-Pandemie", sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Freitag. Das konkrete Konzept zu den Testungen werde - wie geplant - kommende Woche vorgestellt. Testen lassen können sich laut Huml auch jene Bürgerinnen und Bürger des Freistaats, bei denen keine Symptome der Lungenkrankheit Covid-19 festgestellt wurden - und das "zeitnah", wie die Ministerin sagte.

"Das ist wirklich ein großer Wurf, wenn sie das so hinkriegen", sagte Ruth Waldmann, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion. Eindringlich hatte Waldmann in den zurückliegenden Wochen von der Staatsregierung ein konkretes Konzept für Corona-Tests eingefordert. Nun, so betonte sie, gelte es, "rasch und sorgfältig eine Finanzierung" aufzustellen. Immerhin gehe es hier um eine Kostendimension von bis zu 500 Millionen Euro - zumal die Staatsregierung ihr Testangebot nicht an "einschränkende Bedingungen" knüpfe.

Laut Humls Ministerium handele es sich bei Waldmanns Berechnung um einen Schätzwert, bei dem die SPD-Gesundheitsexpertin von bis zu zehn Millionen Testungen ausgehe. Die Staatsregierung rechne aber mit einer "niedrigeren Inanspruchnahme". Und: Die Finanzierung aus dem Sonderfonds Corona sei bereits im Ministerratsbeschluss vom 16. Juni geklärt worden. Mit dem bayerischen Testkonzept würden auch die Finanzierungsmöglichkeiten für Laborkosten durch die gesetzliche Krankenversicherung ausgeschöpft, für die das Bundesgesundheitsministerium den Weg freigemacht habe.

Feiern wieder erlaubt

Freitag, 26. Juni, 14.29 Uhr: Hochzeits- und Geburtstagsfeiern in Gasthäusern sind wieder ohne Mundschutz und Abstandsregelungen möglich. Das geht aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums an den bayerischen Hotel- und Gaststättenverband vom Freitag hervor. Die Lockerung gilt für private Feiern als geschlossene Gesellschaften, sofern keine weiteren Gäste im selben Raum sind. Außerhalb des geschlossenen Bereichs muss allerdings weiter ein Mundschutz getragen werden. Zudem gilt die Obergrenze von 50 Personen im Inneren und 100 im Freien. "Gemeinsame Aktivitäten wie Tanz oder Spiele sind ohne Einhaltung des Mindestabstands möglich", heißt es in der Antwort des Ministeriums. "Es wird jedoch empfohlen, die Abstands- und Hygieneregeln soweit wie möglich einzuhalten." Sollte es bei der Veranstaltung Live-Musik geben, gelten für die Musiker abweichende Regeln: Sie müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu den Gästen einhalten, wenn sie singen oder Blasinstrumente verwenden sind es zwei Meter. Der Dehoga-Landesgeschäftsführer Thomas Geppert begrüßte die Lockerung als "großen Schritt zu mehr Lebensqualität". Zudem zeigte er sich zuversichtlich, dass bald auch Schankwirtschaften wieder öffnen dürfen. "Die Welt um Bayern herum hat gezeigt, dass es geht."

Münchner Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne

Freitag, 26. Juni, 08.16 Uhr: Wegen einer vergleichsweise hohen Zahl an Coronavirus-Infizierten steht die Flüchtlingsunterkunft an der Berg-am-Laim-Straße in München unter Quarantäne. Darüber informierte die Stadt am Donnerstag. Das Gesundheitsamt ordnete eine Reihentestung aller 290 Bewohnerinnen und Bewohner an, was eine 14-tägige Quarantäne "zwingend notwendig und üblich" nach sich ziehe.

Seit dem 16. Juni wurden 19 Bewohner getestet, die dem Gesundheitsamt als enge Kontaktpersonen einer infizierten Person genannt worden waren. Davon wurde bei neun Bewohnern Sars-CoV-2 nachgewiesen. Diese "hohe Positivenrate" und die Tatsache, dass die Kontakte der Infizierten schwer nachvollziehbar waren, veranlassten das Gesundheitsamt dazu, alle übrigen Bewohner und 17 Mitarbeiter ebenfalls zu testen. Die Ergebnisse liegen voraussichtlich am kommenden Montag vor, bis dahin bleibt das Haus isoliert. Je nach Infektionsgeschehen könne man dann über die Weiterführung oder Aufhebung der Quarantäne entscheiden, so das Gesundheitsamt. Da es sich um ein "Haus mit Appartementcharakter" handelt, sei eine Isolierung der Erkrankten, die dort zumeist in Familienverbänden leben, vor Ort möglich.

Abgeordnete spenden Diätenerhöhung für soziale Zwecke

Freitag, 26. Juni, 08.06 Uhr: Viele Abgeordnete des bayerischen Landtages spenden den automatischen Anstieg ihrer monatlichen Diäten im Zuge der Corona-Pandemie für soziale Zwecke. Die Diäten steigen zum 1. Juli regulär um 212 Euro pro Monat, dies entspricht 2544 Euro pro Jahr, wie die Grünen als größte Oppositionsfraktion mitteilten. Exakt diese Summe wollen die Abgeordneten von CSU, Freien Wählern, Grünen, SPD und FDP jeweils spenden.

Die CSU-Abgeordneten einigten sich darauf, die Erhöhung an eine von drei ausgewählten sozialen Organisationen zu spenden, und zwar an die Bayerische Landesstiftung, die Bayerische Stiftung Hospiz oder den Landesverband der Tafeln. Die Grünen teilten mit, die 38 Abgeordneten würden alle "Organisationen oder Personen" in ihren jeweiligen Stimmkreisen kennen, die durch die Corona-Pandemie und die dadurch ausgelöste wirtschaftliche Krise "unverschuldet in Bedrängnis geraten sind". Die jeweiligen Empfänger der Spenden würden bis zum Ende der Sommerferien feststehen.Auch die Freien Wähler wollen die Diätenerhöhung spenden. Der offizielle Beschluss dazu werde aber erst kommende Woche in der Fraktionssitzung gefasst. Auch stünden die genauen Modalitäten noch nicht fest. Die FDP-Fraktion teilte mit, man habe bereits Ende März ein Spendenmodell beschlossen. Als "Zeichen der Solidarität in schwierigen Zeiten" spende jeder Abgeordnete an gemeinnützige Organisationen im Wahlkreis. Die SPD-Fraktion spendet an folgende Projekte: Frauenhäuser, Initiativen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung, Jugendarbeit und Mehrgenerationenprojekte sowie Projekte für sozial Benachteiligte. Unterstützt werden soll auch die Arbeit für Integration und gegen Rassismus.

Gefälschte E-Mails zur Corona-Soforthilfe im Umlauf

Donnerstag, 25. Juni, 16.19 Uhr: Das Bayerische Wirtschaftsministerium warnt Unternehmer vor gefälschten E-Mails zur Corona-Soforthilfe. In einer vermeintlich vom Ministerium versandten E-Mail mit dem Betreff "Corona Zuschuss - Bestätigung und Belehrung" würden Firmen aufgefordert, für das Finanzamt eine Bescheinigung über erhaltene Soforthilfen auszufüllen und an den Absender zurückzuschicken.

Der E-Mail sei auch eine angebliche Rechtsbelehrung für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen beigefügt, teilte das Ministerium mit. Empfängern rät das Wirtschaftsministerium, die Nachricht zu ignorieren. Offizielle E-Mails des Ministeriums zur Soforthilfe hätten den Absender: noreply@soforthilfe-corona.bayern. Den Angaben nach ist das Landeskriminalamt eingeschaltet.

Kurorte hoffen auf mehr Gesundheitstourismus nach der Pandemie

Donnerstag, 25. Juni, 9.45 Uhr: Auch den bayerischen Kurbädern ist durch die Corona-Pandemie viel Geld verloren gegangen. Auf rund eine Milliarde Euro schätzt der Bayerische Heilbäder-Verband für seine 46 Mitglieder die Mindereinnahmen durch die Schließungen. Nun hoffen die Betreiber, "dass das Thema Gesundheit in Zukunft einen noch höheren Stellenwert bekommen wird". Unter anderem richten sie ihre Hoffnungen auf Unternehmen, die etwas für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter tun wollen, etwa für die derzeit besonders geforderten Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen, für die der Verband zusammen mit etlichen anderen Partnern ein spezielles Präventionsprogramm entwickelt hat. Auch Covid-19-Patienten, die unter Spätfolgen der Krankheit leiden, sehen die Heilbäder als mögliche Kunden an, ebenso Menschen, die als Folge der Pandemie und der damit einhergehenden sozialen Einschränkungen ein psychosomatisches Krankheitsbild aufweisen.

Übernachtungsverbot für Menschen aus Corona-Hotspots gilt von Donnerstag an

Mittwoch, 24. Juni, 18.46 Uhr: Das von Bayern angekündigte Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Risikogebieten tritt an diesem Donnerstag (25. Juni) in Kraft. Das geht aus der nunmehr fertiggestellten Verordnung des Gesundheitsministeriums hervor. Demnach dürfen Beherbergungsbetriebe in Bayern keine Gäste aufnehmen, die aus einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt eines anderen Bundeslandes "anreisen oder dort ihren Wohnsitz haben", in dem oder in der die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen sieben Tagen bei mehr als 50 pro 100 000 Einwohnern lag. Ausgenommen sind Menschen, die über einen negativen Corona-Test verfügen und ein ärztliches Attest vorweisen. Von dem Verbot ausgenommen sind zudem Gäste, "die zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich oder medizinisch veranlasst anreisen" oder die "einen sonstigen triftigen Reisegrund" nachweisen können.

Arzt trägt keine Maske in seiner Praxis

Mittwoch, 24. Juni, 16.23 Uhr: Patienten haben einen Arzt im mittelfränkischen Feuchtwangen bei der Polizei gemeldet. Der Frauenarzt und seine Angestellten trugen in der Praxis im Landkreis Ansbach keine Schutzmasken, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Das stellten auch Polizisten am Dienstag fest, als sie die Praxis überprüften. Der Arzt bekommt nun eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit, weil er gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen hat.

Corona-Politik der Staatsregierung: SPD spricht von "Rechtsbruch"

Mittwoch, 24. Juni, 14.42 Uhr: Die Landtags-SPD droht der Staatsregierung mit einer Verfassungsklage, falls die Regierung das Parlament künftig nicht stärker an der Corona-Politik beteiligt. Dass Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Kabinett vor die Presse träten, um über Maßnahmen zu informieren, nicht aber vor die Abgeordneten, sei "Rechtsbruch", sagte SPD-Fraktionschef Horst Arnold, der am Mittwoch einen Gesetzesentwurf präsentierte, der vorsieht, das Parlament in Krisenzeiten zu stärken. "Wer so mit dem Parlament umgeht", wie die Staatsregierung in der Corona-Krise, "düpiert das Parlament", sagte Arnold. Er kündigte an, den Bayerischen Verfassungsgerichtshof einzuschalten, sollte die Staatsregierung dem Gesetzentwurf nicht zustimmen.

Der SPD-Vorschlag sieht eine Änderung des Parlamentsbeteiligungsgesetzes vor und soll die Staatsregierung verpflichten, das Parlament über Inhalt, Zweck und Ausmaß von Rechtsverordnungen zu informieren, wie sie die Regierung zuletzt auf Basis des Infektionsschutzgesetzes erlassen hat. Das Infektionsschutzgesetz ist ein Bundesgesetz, das die Landesregierungen ermächtigt, eigene Rechtsverordnungen zu erlassen und dabei auch in Grundrechte einzugreifen. Diese Verordnungen sollen nach Willen der SPD künftig nicht mehr ohne Zustimmung des Landtags möglich sein. Mehr Mitsprache des Parlaments in der Krise hatten zuletzt auch die Grünen, die FDP und selbst die Freien Wähler gefordert, die gemeinsam mit der CSU regieren. Die CSU hat bisher sämtliche Forderungen abgelehnt.

SPD-Fraktionschef Arnold kritisierte zudem, dass die Staatsregierung ihre Corona-Verordnungen nicht einmal zwischen den Ressorts der Minister abgestimmt habe. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage hervor, die Arnold an das Gesundheitsministerium gestellt hat. Das Ministerium rechtfertigt sich darin, dass zu Beginn der Corona-Krise "Gefahr im Verzug" gewesen sei, man "binnen Stunden" habe handeln müssen und deshalb "weder eine reguläre Ressortabstimmung noch eine regelhafte Vorinformation des Landtags" möglich gewesen sei. Es habe jedoch "intensive mediale Berichterstattung" gegeben, heißt es in der Antwort des Gesundheitsministerium an die SPD. "Ein unhaltbares Demokratieverständnis", sagte Arnold.

Corona in Bayern - Die Meldungen im Rückblick

Die Meldungen aus dem Freistaat Bayern nach Monaten geordnet im Rückblick: Januar und Februar, März, April, Mai und Juni.