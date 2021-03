Söder: Politiker sollten sich als "Vorbilder" mit Astra Zeneca impfen lassen

Montag, 15. März, 10.18 Uhr: Um für den Impfstoff des Herstellers Astra Zeneca zu werben, sollen nach dem Willen von CSU-Chef Markus Söder auch Politiker vorrangig damit geimpft werden. Das müsse in einer Impfverordnung entsprechend geregelt werden, sagte der bayerische Ministerpräsident am Montagmorgen. Mehrere europäische Länder hatten zuletzt die Verwendung des Astra-Zeneca-Präparats ausgesetzt. Söder verlangte nun eine "klare Aussage" der Behörden in Deutschland, wie gut der Impfstoff sei. Sollte es "Akzeptanzprobleme" geben, sollte die Politik als "Vorbild" dienen und sich damit impfen lassen. Zugleich unterstützte er den Vorschlag, bei Astra Zeneca einen europaweiten Exportstopp zu verhängen.

Erneut forderte er, die Impfstrategie an mehreren Stellen zu ändern. Die Hausärzte müssten bald eingebunden werden, darüber wollen Bund und Länder am Mittwoch beraten. Dann müsse die "starre Impfpriorisierung" gelockert werden, um den Ärzten mehr Freiheit zu geben, wen sie impfen - so wie es in den bayerischen Corona-Hotspots bereits geschehe. Die Zulassung neuer Impfstoffe, etwa des russischen Präparats Sputnik V, müsse beschleunigt werden, sagte Söder. Und schließlich solle mehr Zeit zwischen Erst- und Zweitimpfung verstreichen, um mit den vorhandenen Dosen jetzt mehr Menschen zumindest mit einer ersten Impfung zu versorgen. Wissenschaftler rieten dazu, dass auch mehr Zeit reiche, um bereits eine gewisse Immunisierung zu bewirken, sagte Söder. "Das müssen wir jetzt nutzen."

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 88,4

Montag, 15. März, 9.25 Uhr: Bayern startet mit deutlich gestiegenen Inzidenzwerten in die neue Woche, trotzdem dürfen die meisten Kinder und Jugendlichen von heute an zumindest tageweise zurück in die Schule. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Morgen einen landesweiten Inzidenzwert von 88,4. Das sind gut zwei Punkte mehr als am Sonntag; vor einer Woche hatte der Wert noch bei 72,1 gelegen.

Rasant steigt die Zahl der Corona-Hotspots, also jener Landkreise und kreisfreien Städte mit einem Inzidenzwert von 100 oder mehr. Inzwischen sind das 37 im Freistaat. Am Sonntag vor einer Woche waren es noch 20. Wird der Wert von 100 an drei oder mehr Tagen hintereinander gerissen, gelten wieder die verschärften Lockdown-Regeln. Lockerungen gibt es dagegen bei einem Wert von weniger als 50. Einen solchen weisen laut RKI derzeit aber nur 15 der insgesamt 96 Kreise und kreisfreien Städte auf; am Sonntag vor einer Woche waren es noch doppelt so viele. Der Inzidenzwert beziffert die Zahl der Neuinfektionen binnen der vergangenen sieben Tage, umgerechnet auf 100 000 Einwohner.

Zugleich kehren an diesem Montag viele Schulen in den Präsenzunterricht zurück, meist allerdings im Wechsel mit Distanzunterricht (Homeschooling), wenn im Klassenzimmer der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Komplett geschlossen bleiben sie in insgesamt 30 Kreisen und kreisfreien Städten, weil dort der Inzidenzwert am Freitag, dem Stichtag, mehr als 100 betrug. Nach Angaben des Kultusministeriums müssen somit etwa 22 Prozent der bayerischen Schülerinnen und Schüler auch weiter komplett zu Hause bleiben. Betroffen sind die Landkreise Altötting, Amberg-Sulzbach, Cham, Deggendorf, Dingolfing-Landau, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Main-Spessart, Mühldorf, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreuth und Wunsiedel sowie die Städte Amberg, Aschaffenburg, Fürth, Hof, Landshut, Nürnberg, Passau, Regensburg, Rosenheim, Straubing und Weiden.

Nürnberg dreimal in Folge über 100: Die "Notbremse" greift

Montag, 15. März, 6.25 Uhr: Nun muss auch Bayerns zweitgrößte Stadt zurück in den Lockdown: In Nürnberg greifen von Dienstag an wieder die schärferen Corona-Regeln, die bis vorvergangene Woche in ganz Bayern gegolten haben. Von Dienstag an gibt es eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis fünf Uhr, die Geschäfte müssen - mit Ausnahme derjenigen für den täglichen Bedarf - schließen, ebenso wie der Tiergarten. "Die vorbereitete Öffnung der Museen entfällt", teilte die Stadt mit, und die Kontaktbeschränkungen werden verschärft: Treffen sind nur noch mit einer weiteren Person über 14 Jahren außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt.

Grund ist: Nürnberg hat am Sonntag zum dritten Mal in Folge einen Inzidenzwert von mehr als 100 aufgewiesen. Damit greift die sogenannte Notbremse, die Lockerungen, die vergangenen Montag in Kraft traten, werden zurückgenommen. Das ist zum Beispiel auch in Regensburg, Fürth, Landshut und Straubing der Fall.

Mutante bei zwei Drittel aller Neuinfektionen

Sonntag, 14. März, 16.06 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auch in München weiter an. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts haben sich in der vergangenen Woche 66,2 Menschen pro 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert. Der Anteil besorgniserregender Virus-Varianten wie etwa der britischen Mutante B.1.1.7 liegt inzwischen bei zwei Drittel aller ausgewerteten Proben. Die Reproduktionszahl beträgt 1,21, das heißt, dass 100 Infizierte im Schnitt 121 Menschen anstecken.

Luftfilter für 12 000 Schulräume beantragt

Sonntag, 14. März, 14.33 Uhr: Bayerische Schulträger haben Geld für Luftfilter in 12 000 Klassenzimmern und Fachräumen beantragt. Für rund 4700 ist die Förderung bereits bewilligt, wie das Kultusministerium auf Anfrage mitteilte. In einer zweiten Runde bis Ende März liegen bisher etwa 7300 weitere Anträge vor. Bayernweit gibt es laut Kultusministerium rund 74 000 Schulklassen. Eine exakte Zahl der Klassenzimmer und Fachräume liegt nicht vor, sie dürfte aber höher sein. Die Förderung ist Teil eines im Herbst beschlossenen Programms in Höhe von 37 Millionen Euro. In der ersten Runde, die bis zum Jahresende lief, waren mobile Luftfilter für schlecht zu lüftende Räume mit 13,9 Millionen Euro und CO₂-Messgeräte mit 9,5 Millionen gefördert worden.

Wie viele Geräte bereits in den Schulen im Einsatz sind, ist nicht bekannt. In der zweiten Runde liegen nun Anträge auf Luftfilter für 7300 weitere Räume vor. Wie gut sie gelüftet werden können, ist dabei nicht entscheidend. Bis zu 50 Prozent der Kosten zahlt der Freistaat, maximal aber 1750 Euro. Für öffentliche Schulen ist noch ein Rest-Förderungsbudget von vier Millionen vorhanden, bei privaten Schulen sind die Mittel bereits ausgeschöpft.

Inzidenzwert in Bayern steigt auf 86

Sonntag, 14. März, 10.40 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern steigt. Am Sonntag lag der Wert bei 86, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte. Noch am Montag war der Wert bei 72,1. Deutschlandweit meldete das RKI eine Inzidenz von 79 - auch diese Zahl steigt stetig. Am niedrigsten ist der Inzidenzwert derzeit in Schleswig-Holstein, dort liegt er bei 50, in allen anderen Bundesländern teils weit darüber. An der Spitze steht Thüringen mit einem Wert von 162.

Für die Woche nach Ostern prognostizierte das RKI höhere Neuinfektionszahlen als rund um Weihnachten. Die Inzidenz könnte dann bei 350 liegen. Grund hierfür sei unter anderem die sich rasch ausbreitende Corona-Mutante B.1.1.7, die erstmals in Großbritannien nachgewiesen wurde, heißt es im Lagebericht von Freitagabend.

Gegner von Corona-Beschränkungen demonstrieren in München

Sonntag, 14. März, 10.15 Uhr: Nach mehreren Demonstrationen in München gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen sind mehr als 50 Teilnehmer angezeigt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren darunter mehr als 30 Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen das Versammlungs- und Infektionsschutzgesetz sowie über 20 Straftaten wie der Gebrauch unrichtiger Atteste und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Außerdem wurde ein Mann festgenommen, der im Verdacht steht, bei einer früheren Veranstaltung einen Journalisten angegriffen zu haben.

500 Beamte waren den Angaben zufolge am Samstag bei drei Kundgebungen in der Landeshauptstadt im Einsatz. Die größte davon wurde von der Polizei in der Nähe des bayerischen Landtags aufgelöst, weil "der überwiegende Teil dieser Personen (...) die vorgegebenen Auflagen, wie eine Maskentragepflicht und ausreichende Abstände zueinander nicht" eingehalten habe. Statt der angemeldeten 500 waren laut Polizei rund 2500 Menschen zu der Protestaktion unter dem Motto "Ein Jahr Lockdown-Politik - es reicht" gekommen.

Auch vor Parlamenten in andern deutschen Städten hatte es am Samstag Demonstrationen unter diesen Schlagworten gegeben. Eine Versammlung am Münchner Königsplatz konnte nach Polizeiangaben gar nicht erst beginnen, weil die maximal erlaubte Teilnehmerzahl schon vor dem Start überschritten wurde. Am Marienplatz wurde eine Demonstration ebenfalls wegen zu vieler Teilnehmer vorzeitig beendet.