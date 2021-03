Am Marienplatz tanzten Gegner der Corona-Maßnahmen eine Polonaise ohne Abstand, viele davon ohne Maske. Gut zwei Stunden zuvor wurde eine Kundgebung in der Maximilianstraße wegen Verstößen gegen die Auflagen beendet.

Von Heiner Effern

Die Polizei hat am frühen Samstagnachmittag in München eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen aufgelöst. Für die Versammlung in der Maximilianstraße hatten die Veranstalter eine Genehmigung für 500 Teilnehmer. Nach ersten Schätzungen der Polizei seien aber etwa 1000 Kritiker der Corona-Beschränkungen erschienen, erklärte ein Sprecher. Später sprach er von mehr als 2000 Besuchern. Trotz Aufforderung hätten die Organisatoren nichts unternommen, um die Zahl der Teilnehmer zu reduzieren, hieß es von der Polizei.

Dazu habe der überwiegende Teil der Demonstranten keine Masken getragen und die vorgeschriebenen Abstände nicht eingehalten. Laut Einladung sollte die Versammlung um 13 Uhr beginnen, gut eine Stunde später wurde sie dann von der Polizei beendet. Viele Teilnehmer sollen laut Polizei danach auf der Fahrbahn der Maximilianstraße und dem Altstadtring Richtung Innenstadt gegangen sein. Auch diesen Zug habe man auflösen müssen.

Um 16 Uhr war eine weitere Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Marienplatz angemeldet, die Versammlungsleiterin habe die Protestkundgebung aber sehr schnell wieder beendet, erklärte der Polizeisprecher. Etwa 500 bis 600 Demonstranten seien aber geblieben und hätten eine Polonaise getanzt. In den sozialen Medien kursierten Videos, die eng und mit Körperkontakt tanzende Menschen zeigen, die meisten ohne Maske. Auch diese Kundgebung wolle man auflösen, erklärte der Sprecher am späten Nachmittag.

Bereits am Vormittag hatte am Königsplatz eine "Querdenken"-Kundgebung stattgefunden. Diese war als Demonstrationszug durch die Innenstadt angemeldet worden, mit Start und Ziel am Königsplatz, und hätte beim Umzug mit maximal 150 Teilnehmenden stattfinden dürfen. Zum Auftakt am Königsplatz fanden sich nur gut 100 Demonstrierende ein, so dass der Veranstalter nach Polizeiangaben nach den Auftaktreden bereits das Ende der Versammlung verkündete - und auf den Demonstrationszug durch die Stadt verzichtete.