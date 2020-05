Kabinett berät über weitere Lockerungen

Dienstag, 19. Mai, 10.48 Uhr: Wie geht es weiter in den bayerischen Hotels, mit den Vorschulkindern und der Basketball-Bundesliga? Darüber berät an diesem Dienstagvormittag das bayerische Kabinett. Nach der Fußball-Bundesliga könnte auch die wegen der Corona-Epidemie noch ausgesetzte Basketball-Bundesliga bald wieder den Spielbetrieb aufnehmen. Der deutsche Ligaverband hat ein Konzept vorgelegt, das unter anderem einen stark verkürzten Turniermodus im "Audi Dome" in München vorsieht. Damit beschäftigt sich nun die Runde der bayerischen Minister und Staatssekretäre. Weitere Themen der Kabinettssitzung sind neben der allgemeinen Entwicklung bei den Infektionen auch die Betreuungssituation von kleinen Kindern in Bayern während der Corona-Krise und die Frage, wie die Hotellerie zum 30. Mai wieder öffnen kann. Über die Ergebnisse der Sitzung informieren mehrere Minister in einer Pressekonferenz - sie ist von 13 Uhr an hier zu sehen.

Seit fast zwei Monaten unter Quarantäne: Flüchtlinge protestieren

Dienstag, 19. Mai, 9.15 Uhr: Bei Demonstrationen gegen die Corona-Quarantänemaßnahmen ist im sogenannten Ankerzentrum in Geldersheim (Landkreis Schweinfurt) ein Polizist durch einen Biss in den Oberschenkel leicht verletzt worden. 16 Bewohner wurden nach Angaben der Polizei in Gewahrsam genommen. Nachdem es am Montagmorgen bereits friedliche Proteste von etwa 60 Bewohnern der Einrichtung gegeben habe, habe der Sicherheitsdienst am Nachmittag erneut die Polizei alarmiert. Bewohner hätten die Essensausgabe boykottiert und Unbeteiligten ihre Essenspakete entrissen. Bei der Ankunft der Polizei seien rund 30 Bewohner auf die Beamten losgegangen, teilte ein Sprecher mit. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein.

Die Unterkunft, in der derzeit etwa 600 Menschen leben, steht seit Ende März unter Quarantäne, seit dort erste Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Vor vier Wochen teilte die Regierung von Unterfranken dann mit, dass bis dato 89 der etwa 600 Asylbewerber positiv auf den Erreger getestet worden seien. Und dass ein etwa 60 Jahre alter Flüchtling aus Armenien, der an Covid-19 erkrankt war und zudem schwere Vorerkrankungen hatte, gestorben sei.

Auch am Vatertag gelten die Kontaktbeschränkungen

Dienstag, 19. Mai, 7.44 Uhr: Wer am Vatertag mit dem Bollerwagen losziehen will, der darf das - jedoch mit Einschränkungen. "Große Gruppenausflüge kann es dieses Jahr nicht geben", erklärte ein Polizeisprecher in München. Erlaubt seien auch an Christi Himmelfahrt nur Treffen mit Menschen aus maximal einem weiteren Haushalt. "Wir werden auf jeden Fall kontrollieren, ob die Abstände eingehalten werden und dass es nicht zu Massenansammlungen kommt", sagte der Sprecher weiter. Die beliebten Ausflüge mit dem Bollerwagen müssen am Donnerstag daher in etwas kleinerer Form stattfinden.

Biergarten-Besuche sind seit Montag wieder möglich, aber auch hier gilt: Man darf sich nur mit Personen aus höchstens einem weiteren Haushalt treffen. Auch Ausflüge in die Berge oder an Seen sind unter diesen Voraussetzungen erlaubt, solange die Abstandsregeln zu anderen Menschen eingehalten werden, wie eine Polizeisprecherin in Augsburg sagte. Es sei zu erwarten, dass am Donnerstag mehr Leute unterwegs sind als sonst, sagte ein Polizeisprecher in Kempten. "Wenn gutes Wetter und ein Feiertag zusammenkommen, ist natürlich immer mehr los." Am Donnerstag werden viel Sonne und Temperaturen mit Höchstwerten von 20 bis 27 Grad erwartet. Die Polizei werde verstärkt dort kontrollieren, wo es nötig ist, teilte das Innenministerium mit. Die Entscheidungen treffen die Polizeipräsidien je nach Lage aber selbst. "Wir werden natürlich auf größere Gruppen ein Auge werfen", betonte ein Sprecher der Polizei in Rosenheim. Größere Kontrollstellen werde es aber nicht geben.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Tausende Gerichtsverfahren verschoben

Dienstag, 19. Mai, 7.08 Uhr: Seit Beginn der Corona-Krise sind in Bayern Tausende Gerichtsverfahren verschoben worden. Das geht aus der Antwort des bayerischen Justizministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Allein an den Sozialgerichten im Freistaat konnten demnach geschätzte 2850 Verhandlungstermine nicht wie geplant stattfinden, im Zuständigkeitsbereich des Landesarbeitsgerichtes Nürnberg waren es weitere 2000.

Gerichte waren angehalten, nur noch die nötigsten Verhandlungen durchzuführen, um die Infektionsgefahr im Gerichtssaal so gering wie möglich zu halten. Inzwischen hat das Justizministerium angekündigt, der Betrieb solle nach und nach wieder hochgefahren werden. Wie viele Zivil-und Strafprozesse an ordentlichen Gerichten ausfielen, konnte das Justizministerium nicht beantworten. Auch zu Prozessen an weiteren Arbeitsgerichten oder an Finanzgerichten wurden in der Antwort auf die SPD-Anfrage keine Angaben gemacht.

"Auch wenn der Gerichtsbetrieb nun allmählich wieder anläuft, wird es sicher einige Zeit dauern, bis die Bugwelle an Verfahren, die wir jetzt vor uns herschieben, abgearbeitet ist", sagte die Vorsitzende des Bayerischen Richtervereins, Andrea Titz. "Die Verfahren, die in den letzten Wochen liegengeblieben sind, müssen zusätzlich zu den kontinuierlich neu eingehenden Verfahren bearbeitet und vor allem verhandelt werden. Weder Sitzungssäle noch Sitzungstage sind aber beliebig zu vervielfältigen; auch wenn also irgendwann wieder Normalbetrieb herrscht, werden wir Zeit brauchen, um wieder auf den Stand vor der Corona-Pandemie zurückzukehren."

CSU will Kickstart für die Wirtschaft

Montag, 18. Mai, 17.34 Uhr: Für die ökonomische Erholung angesichts der Corona-Krise plant die CSU einen "Kickstart für die deutsche Wirtschaft". Das sagte Generalsekretär Markus Blume. Demnach stellt sich die CSU ein milliardenschweres Konjunktur- und Technologiepaket der Bundesregierung vor, auch Instrumente wie Prämien für den Autokauf oder Tourismusgutscheine hält man für denkbar. Darüber und die Wege aus der Krise werde der Koalitionsausschuss von Union und SPD Anfang Juni beraten sowie zunächst Ende der Woche ein CSU-Parteitag. Ausdrücklich votiert man für Steuersenkungen, wie die vorgezogene Abschaffung des Solidaritätszuschlags - und nicht für Erhöhungen oder derlei Ideen "aus der Mottenkiste", wie Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder es formulierte. Dem Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) einer Altschuldenhilfe für Kommunen erteilte die CSU erneut eine Absage, Blume warnte in dem Kontext vor einem "neuen Länderfinanzausgleich".

Die CSU will am Freitag erstmals einen virtuellen Kleinen Parteitag abhalten. Dessen Vorbereitung stand im Fokus der Vorstandssitzung. Der Leitantrag des Vorstandes wird erst in den kommenden Tagen fertig sein. Das liege jedoch keinesfalls daran, dass etwas hake, sagte Blume auf eine entsprechende Journalistenfrage, sondern an der "hochdynamischen Zeit" und den organisatorischen Erfordernissen der Vorbereitung. Ansonsten rechne er mit einer guten Arbeitsatmosphäre und Stimmung auch im Netz. "Den Torjubel", sagte Blume in einem Vergleich mit dem Fußballstadion, werde man sich vorstellen müssen. Außer einer Grundsatzrede von Söder wird es etwa auch eine Schalte mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz geben. Zudem sollen CSU-Gliederungen, die ihre digitale Arbeit am besten umsetzen, mit einem "Digital-Award" geehrt werden.

Grenzen sollen wie geplant ab Mitte Juni öffnen

Montag, 18. Mai, 16.21 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) halten an den Plänen für eine schrittweise Öffnung der Grenzen fest - wollen aber im Notfall jederzeit die Notbremse ziehen. Man strebe das Ziel an, die Grenzkontrollen nach dem 15. Juni völlig entfallen zu lassen, bekräftigte Seehofer am Montag bei einem gemeinsamen Termin mit Söder an der deutsch-österreichischen Grenze in Freilassing nahe Salzburg. Voraussetzungen seien aber weitere Verbesserungen beim Infektionsgeschehen sowie auch weiterhin Disziplin und Vorsicht.

Seehofer betonte, man werde sich nun genau anschauen, wie die Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen in Österreich und Bayern auf das tatsächliche Infektionsgeschehen wirkten. Und man werde weiterhin "immer situation- und risikobasiert reagieren", sagte der Minister. Söder sagte ebenfalls, wenn die Corona-Zahlen bis zum 15. Juni stabil blieben, dann werde man die Kontrollen weiter abbauen. Sollten die Zahlen in einem Land aber wieder sprunghaft nach oben gehen, brauche man allerdings einen Notmechanismus, eine "Notbremse" auch an den Grenzen. Man werde jederzeit in der Lage sein, wieder zu reagieren. Seehofer betonte, die Mitte März eingeführten Grenzkontrollen hätten ganz wesentlich zum Zurückdrängen der Corona-Pandemie geführt. Seither habe es fast 150 000 Zurückweisungen an den Grenzen gegeben.

Bayern ändert Quarantäne-Regeln für Einreisende

Montag, 18. Mai, 13.20 Uhr: Bayern hat wie angekündigt die Quarantäne-Regeln für Einreisende geändert. Wer aus EU- und Schengen-Staaten sowie aus Großbritannien in den Freistaat kommt, muss sich seit dem Wochenende nicht mehr in häusliche Quarantäne begeben, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums erklärte. "Bayern hat seine Verordnung entsprechend der Bund-Länder-Vereinbarungen geändert." Bis dato hatten Menschen, die etwa aus einem europäischen Nachbarland nach Bayern einreisten, noch für 14 Tage in Quarantäne gemusst. Dies sollte die Ausbreitung der Corona-Pandemie eindämmen.

Söder für verlängerte Lohnfortzahlung für Eltern in Corona-Krise

Montag, 18. Mai, 12.05 Uhr: Auch die CSU unterstützt den Plan, Familien in der Corona-Krise länger und stärker zu unterstützen. Nach der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer befürwortete am Montag auch CSU-Chef Markus Söder das von der SPD vorangetriebene Vorhaben, den Anspruch auf Lohnfortzahlung zu verlängern. Er sei dafür, sagte Söder am Montag nach Teilnehmerangaben in einer CSU-Vorstandsschalte. Wer in der Corona-Krise wegen der Betreuung kleiner Kinder nicht arbeiten kann, erhält bisher für sechs Wochen 67 Prozent des Nettoeinkommens. Für eine Anschlussregelung hatten sich zuvor Sozialminister Hubertus Heil und Familienministerin Franziska Giffey eingesetzt (beide SPD), ebenso wie SPD-Chefin Saskia Esken.

DB-Regionalverkehr läuft nach Corona-Einschränkungen wieder normal

Montag, 18. Mai, 11.29 Uhr: Regionalzüge und S-Bahnen in Bayern fahren nach gut zwei Monaten coronabedingter Einschränkungen wieder nach regulärem Fahrplan. Das sagte der bayrische DB-Konzernbevollmächtigte Klaus-Dieter Josel. Seit Montag fährt auch die Münchner S-Bahn wieder nach normalem Fahrplan. Schon vorher waren schrittweise der regionale Zugverkehr und die Nürnberger S-Bahn zum normalen Fahrplan zurückgekehrt. Alle Züge werden dreimal am Tag gereinigt, inklusive von Türöffnern, Haltegriffen und allen anderen "Kontaktflächen", die die Fahrgäste berühren. Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) appellierte an die Nutzer der Bahn, wie vorgeschriebenen Mundschutz in den Zügen und auf den Bahnsteigen zu tragen: "Wenn alle eine Maske tragen, kann man bedenkenlos fahren."

Söder schlägt finanzielle Förderung für Urlaub in Deutschland vor

Montag, 18. Mai, 10.41 Uhr: Angesichts der Corona-Krise schlägt die CSU in diesem Jahr eine finanzielle Förderung von Urlaub in Deutschland vor. Mit finanziellen Anreizen in den Sommermonaten könnte man "ein Stück Entlastung für die Branche, aber auch Freude für die Menschen bringen", sagte CSU-Chef Markus Söder vor einer Videoschalte des CSU-Vorstands. Denkbar seien entweder Urlaubsgutscheine oder eine steuerliche Absetzbarkeit - er sei da relativ offen. Söder plädierte aber für eine Förderung "vor allem für diejenigen, die nicht so viel Geld haben und sich so etwas nicht so leisten können". Und viele Menschen könnten sich nur wenig leisten.

Söder zeigte sich skeptisch, was Urlaubsmöglichkeiten in europäischen Nachbarländern angeht, und grenzte sich dabei von Außenminister Heiko Maas (SPD) ab. Er sei da sehr zurückhaltend. "Ich glaube nicht wie Heiko Maas, dass es so leicht ist, dass wir heute schon Pläne vorgeben können, dass wir in einem Monat schon wieder in Italien oder in Spanien sind oder in Frankreich", sagte Söder. "Keines dieser Länder hat im Moment das entsprechend angekündigt. Insofern sollten wir nicht vorpreschen." Man bewege sich weiter auf sehr dünnem Eis.

In den beliebtesten Ferienländern wird heftig daran gearbeitet, Urlaub auch für Ausländer möglich zu machen. Wann sind wo wieder Reisen möglich? Ein Überblick.

Innenminister lobt Polizei für Einsatz bei Demonstrationen

Montag, 18. Mai, 9.15 Uhr: Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat eine positive Bilanz zu den Polizeieinsätzen bei den bayernweiten Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen gezogen. Das umsichtige Handeln der Polizisten habe wesentlich dazu beigetragen, "dass das Recht auf Versammlungsfreiheit und der Schutz vor Corona-Infektionen bestmöglich in Einklang gebracht werden konnte", sagte Herrmann. "Die Mehrheit der Demonstranten war vernünftig und hat die Mindestabstände eingehalten. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich", sagte der Innenminister. Gegen Uneinsichtige oder Randalierer sei die Polizei konsequent vorgegangen und habe entsprechende Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Polizei war zwischen Freitag und Sonntag bei mehr als 100 Einsätzen vor Ort, bei denen Menschen gegen die ihrer Meinung nach zu strengen Auflagen für die Bürger in der Corona-Krise protestierten. Rund 900 zusätzliche Beamte von der Bereitschaftspolizei waren am Samstag laut Innenministerium im Einsatz. In München sprach die Polizei am Samstag bei den Versammlungen 569 Platzverweise aus. 69 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten wurden den Angaben zufolge zur Anzeige gebracht.

Corona-Lockerungen für Biergärten und Gastronomie

Montag, 18. Mai, 9.01 Uhr: Nach wochenlanger Corona-Pause dürfen Wirts- und Biergärten in Bayern ab Montag wieder öffnen. Die Staatsregierung hat für die Lockerungen der Anti-Pandemie-Maßnahmen aber Vorgaben gemacht. So darf zunächst nur die Gastronomie im Außenbereich öffnen - also Biergärten, Wirtsgärten oder Freischankflächen. Um 20.00 Uhr muss schon zugesperrt werden. Zudem wird viel Abstand zwischen den Tischen verlangt. Mancher Gastronom ist skeptisch, ob sich das lohnen wird. Doch alle hoffen darauf, dass viele Gäste kommen und sich an die Regeln halten.

Landkreis und Stadt Straubing über Corona-Obergrenze

Sonntag, 17. Mai, 17.09 Uhr: Der Landkreis Straubing-Bogen und die Stadt Straubing reißen in der Corona-Epidemie die Obergrenze von 50 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Dennoch müssten die Lockerungen nicht zurückgenommen werden, teilte der Landkreis am Sonntag unter Verweis auf eine Mitteilung des Gesundheitsministeriums mit. Wörtlich heiße es darin: "Weitere Maßnahmen auf breiter Bevölkerungsebene im Landkreis und Stadtkreis scheinen in der aktuellen Situation nicht geboten."

Sollten die Infektionszahlen in den nächsten Tagen und Wochen steigen, "müssen die Maßnahmen dahingehend angepasst werden". Das Ministerium billigte demnach die getroffenen Vorkehrungen in dem Fall.

Am Freitag war bekanntgeworden, dass mindestens 77 Mitarbeiter eines Schlachthofs in Bogen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind. Bei einer Reihentestung von Hunderten Beschäftigten der Donautal-Geflügelspezialitäten (DGS) waren 59 Proben positiv. Für die Betroffenen wurde Quarantäne angeordnet. Der Betrieb in dem Unternehmen läuft weiter. In der beginnenden Woche sollen Ergebnisse von ähnlichen Massentests in allen 51 Schlachthöfen im Freistaat vorliegen.

Die Gemeinschaftsunterkünfte, in denen infizierten Mitarbeiter leben, stehen nach Angaben des Landratsamts unter Quarantäne. Erkrankte, die dort nicht isoliert werden können, wurden in eine zentrale Unterkunft gebracht. Nach Angaben der DGS haben die Betroffenen keine oder leichte Symptome.

Bei 18 Beschäftigten der Firma war zuerst das Coronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Daraufhin hatten die Behörden eine Reihenuntersuchung aller Mitarbeiter angeordnet. Die dafür nötigen Abstriche wurden am vergangenen Dienstag und Mittwoch genommen.

Münchner Polizei: Zahlreiche Einsätze wegen Verstößen gegen Corona-Regeln

Sonntag, 17. Mai, 14.50 Uhr: Biertrinken in größeren Gruppen - was normalerweise an Wochenenden zum Münchner Partygeschehen gehört, ruft in Zeiten der Pandemie die Polizei auf den Plan. Gleich mehrere Einsätze wegen allzu großer Nähe zu den Umstehenden hat es am Samstag gegeben, alarmiert wurden die Beamten jeweils von Zeugen über die Notrufnummer 110. Betroffen waren die üblichen Brennpunkte des Nachtlebens, darunter die Isar, der Gärtnerplatz und die Münchner Freiheit.

An dem bei Freiluft-Biertrinkern beliebten Rondell des Gärtnerplatzes traf die Polizei gegen 22.30 Uhr mehr als hundert Leute an, teilweise alkoholisiert und so nah beieinander, dass von Infektionsschutz keine Rede mehr sein konnte. Die Beamten belehrten die Feiernden über die Regeln der Corona-Prävention und verteilten Platzverweise - einige Platz-Trinker hatten sich freilich rechtzeitig verzogen.

Beengt ging es den Samstag über auch auf Teilen des Viktualienmarkts zu. Dort fand die Polizei mehrere hundert Personen vor, die - so der Polizeibericht - gekommen waren, "um Getränke zu konsumieren", welche sie in den umliegenden Geschäften gekauft hatten. Die Trinkenden wurden von den Beamten angesprochen, die sich bemühten, die Zahl der Marktbesucher auf ein erträgliches Maß zurechtzustutzen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass trotz diverser Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen weiterhin eine Kontaktbeschränkung und Vorgaben über Mindestabstände gelten - selbst wenn an diesem Montag die Freiluft-Gastronomie öffnet.

Bayern will Einreise-Quarantäne lockern

Freitag, 15. Mai, 19.50 Uhr: Die wegen Corona verhängten Quarantäne-Regeln für Rückkehrer und Einreisende aus EU- und Schengen-Staaten sowie aus Großbritannien nach Bayern sollen bald gelockert werden. Wer aus den genannten Staaten einreise, müsse dann nicht mehr in häusliche Quarantäne, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Bayern werde seine Verordnung zeitnah ändern. Wann genau, blieb erst einmal unklar. Derzeit müssen Menschen, die aus einem europäischen Nachbarland nach Bayern einreisen, noch für 14 Tage in Quarantäne. Dies soll die Ausbreitung der Corona-Pandemie eindämmen.

Corona-Soforthilfen in Höhe von 67 000 Euro erschlichen

Freitag, 15. Mai, 15.28 Uhr: Ermittler haben einen Mann verhaftet, der sich Corona-Soforthilfe im Millionenbereich hatte ergaunern wollen. Der 30-Jährige sei in Niedersachsen festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft München I mit. Während er bei Versuchen in Bayern mit der Masche auf Granit biss, hatte er es zuvor in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Berlin geschafft, sich "Soforthilfen" in Höhe von insgesamt 67 000 Euro auf sein Konto überweisen zu lassen.

Der Mann habe in nur fünf Tagen zwischen dem 31. März und dem 5. April Corona-Soforthilfe in 23 Fällen beantragt - bei der Landeshauptstadt München sowie bei den Regierungen von Schwaben und Oberbayern. Insgesamt habe sich die Antragssumme auf mehr als eine Million Euro belaufen. "Der Beschuldigte verwendete für die Antragstellung jeweils entweder Alias-Identitäten oder täuschte unter dem Namen realer Unternehmen aus Bayern die Voraussetzungen einer Corona-Soforthilfeberechtigung vor", heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Die Sachbearbeiter in München hätten Verdacht geschöpft und den Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben. Der Mann wurde nach seiner Festnahme in Untersuchungshaft genommen.

Zwangseinsatz bei Kommunalwahl: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Münchens OB

Freitag, 15. Mai, 14.52 Uhr: Nach dem Einsatz von Lehrern bei der Auszählung der Kommunalwahl hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) eingelegt. Die Landeshauptstadt habe in Zeiten der Corona-Pandemie "ihre verbeamteten Lehrkräfte einem unverhältnismäßigen Infektionsrisiko ausgesetzt" und sogar "Leib und Leben riskiert", kritisiert die Gewerkschaft. Bei der Kommunalwahl am 15. März waren Lehrer zur Auszählung der Briefwahl kurzfristig verpflichtet worden - auch weil es wegen Infektionsangst weniger Freiwillige gab als sonst. Die Regierung von Oberbayern bestätigte den Eingang der Dienstaufsichtsbeschwerde am Freitag.

Laut GEW waren die Schutzmaßnahmen für die Lehrer bei dem Einsatz unzureichend. Es habe keine Masken gegeben, der Mindestabstand habe nicht eingehalten werden können. Außerdem habe die Stadt keine Rücksicht auf Risikogruppen genommen. Auf der Homepage der GEW zeigen Fotos dichtes Gedränge an einem Treffpunkt für Wahlhelfer in der Münchner Messe. Ein Rechtsgutachten, das die GEW in Auftrag gegeben habe, kommt nach Gewerkschaftsangaben nun zu dem Schluss, dass die Stadt ihre Fürsorgepflicht ihren Beamten gegenüber verletzt habe. Aus Sicht der GEW ist es auch ein Problem, dass die Lehrer per Email an ihre Privatadresse oder über Whatsapp auf das Privathandy zum Wahl-Einsatz verpflichtet wurden. Nach GEW-Angaben gibt es in München rund 4000 verbeamtete Lehrkräfte, die alle über die jeweiligen Schulleitungen für den Wahl-Einsatz kontaktiert werden sollten. Dafür wurden laut GEW private Kontaktdaten genutzt. 1100 der Lehrer haben sich letztlich zum Einsatz gemeldet.

Aiwanger will den Kommunen eine Milliarde Euro für Investitionen geben

Freitag, 15. Mai, 14.40 Uhr: Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat den Kommunen eine Milliarde Euro für Investitionen in Aussicht gestellt. Aiwanger greift damit einen Vorschlag von Ifo-Präsident Clemens Fuest auf, der öffentliche Investitionen als ganz entscheidenden Baustein eines bayerischen Konjunkturprogramms sieht. Wegen der wegbrechenden Gewerbsteuern "treten die Gemeinden jetzt auf die Bremse, wenn wir denen nicht unter die Arme greifen", sagte Aiwanger bei einer Pressekonferenz mit Fuest in München. Aber "wenn ich dem Bürgermeister das Geld gebe, seine Turnhalle zu sanieren, gibt er dem Handwerker Arbeit, und der stellt Azubis ein". Deshalb müssten die bayerischen Kommunen "gut eine Milliarde Euro" bekommen, sagte der Minister - aber nicht allein vom Freistaat: "Ich hoffe, dass sich der Bund ordentlich beteiligt."

Fuest sagte: "Es ist ganz wichtig, dass hier die Investitionen weiter laufen." Bayern und Deutschland könnten jetzt ihre Schulden erhöhen, wenn sie sie später wieder abbauen. Wenn Staat und Kommunen wegen einbrechender Steuereinnahmen Investitionen kürzen würden, würde das die Rezession noch verschärfen. Die Handwerker hätten jetzt Zeit, Schulen zu sanieren.

Testaktion in Schlachthof ergibt fünf Dutzend weitere Fälle

Freitag, 15. Mai, 11.28 Uhr: Bei der großangelegten Corona-Testung im Wiesenhof-Schlachthof im Landkreis Straubing-Bogen ist das Coronavirus bei 59 Menschen festgestellt worden. Insgesamt sind nach aktuellem Stand damit 77 Mitarbeiter infiziert. Gemeinschaftsunterkünfte, in denen betroffene Mitarbeiter leben, werden nach Angaben des Landratsamts unter Quarantäne gestellt. Infizierte, die dort nicht isoliert werden können, würden in eine zentrale Unterkunft gebracht. "Dort überwacht auch ein Sicherheitsdienst die Quarantäne." Dolmetscher seien dabei.

Bei 18 Beschäftigten der Donautal-Geflügelspezialitäten in Bogen war das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Daraufhin hatten die Behörden eine Reihenuntersuchung aller Mitarbeiter angeordnet. Die dafür nötigen Abstriche wurden am Dienstag und Mittwoch genommen. Bei der Firma, die zum Wiesenhof-Konzern gehört, arbeiten laut der Behörde 1021 Mitarbeiter, darunter 525 Werkvertragsbeschäftigte. 150 von ihnen wurden noch nicht getestet. Von den neu positiv getesteten Personen stammen 35 aus dem Landkreis Straubing-Bogen, 16 aus der Stadt Straubing, drei aus Nachbarlandkreisen und fünf aus Tschechien. Von Wiesenhof gab es am Freitag zunächst keine Stellungnahme.

Das Gesundheitsministerium hatte wegen der Corona-Fälle in Bogen erklärt, dass nicht die Arbeit im Schlachthof selbst zu einer besonderen Infektionssituation führe, sondern vielmehr die Gemeinschaftsunterkünfte in den Blick genommen werden müssten, wo viele Beschäftigte untergebracht werden. Daher soll das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Reihentestungen von Mitarbeitern aller 51 Schlachthöfe im Freistaat durchführen. Ministerin Melanie Huml (CSU) sagte: "Ziel ist, dass spätestens Ende nächster Woche die Tests abgeschlossen sind."

Corona-Reihentests und Besuchsverbot in Pflegeheimen im Kreis Coburg

Freitag, 15. Mai, 10.18 Uhr: Nach einem Anstieg der Corona-Infektionen führt der Landkreis Coburg Reihentests in Pflegeheimen durch. Die 37 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage seien vor allem aus solchen Einrichtungen in Stadt und Landkreis gemeldet worden, teilte das Landratsamt mit. Wo genau sich die Heimbewohner angesteckt haben, prüfe das Gesundheitsamt. Ein Großteil der Infizierten sei aber in Dialysebehandlung, sagte eine Sprecherin. Man gehe von einem Zusammenhang aus. Im benachbarten Landkreis Sonneberg in Thüringen war zuvor ein Gesundheitscampus als Schwerpunkt eines Corona-Ausbruchs ausgemacht worden. In direkter Nachbarschaft befindet sich dort neben zwei Seniorenheimen und Arztpraxen auch ein Dialysezentrum. "Ein Zusammenhang würde naheliegen", sagte die Sprecherin des Landratsamtes Coburg. "Wir wissen es aber noch nicht."

Im Landkreis Coburg lag die Infektionsrate nach Angaben des Robert Koch-Instituts zuletzt bei mehr als 58 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Bund und Länder haben eine Quote von 50 als Obergrenze festgelegt. Wird diese überschritten, müssen Beschränkungskonzepte erarbeitet werden. Wegen der gestiegenen Zahlen gelte ab sofort ein zweiwöchiges Besuchsverbot für alle ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen, teilte das Landratsamt mit. Ausnahmen würden nur für Angehörige von im Sterben liegenden Menschen gemacht. Zudem sollten die Reihentests auf alle Pflegeeinrichtungen im Landkreis ausgeweitet werden.

900 Polizisten extra im Einsatz

Freitag, 15. Mai, 7.37 Uhr: Nach den Erfahrungen am vergangenen Wochenende verstärkt die bayerische Polizei bei den anstehenden Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen ihre Präsenz massiv. Allein am Samstag setze man "alle zur Verfügung stehenden Einsatzzüge der Bayerischen Bereitschaftspolizei" ein, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Das seien etwa 900 Polizisten, die zusätzlich zu den eigenen Kräften und Einsatzzügen der Präsidien bereit stünden. Auch am Freitag und am Sonntag gebe es ein starkes Polizeiaufgebot.

Laut Herrmann sind der Polizei für das kommende Wochenende bayernweit bislang rund 50 Versammlungsanmeldungen bekannt. Alleine in München werden bei einer Veranstaltung 10 000 Teilnehmer erwartet. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte aber angekündigt, die Teilnehmerzahl auf "höchstens tausend" begrenzen zu wollen. Für jede einzelne Demonstration werde es spezielle Konzepte von Kommunen und Polizei geben: "Unter welchen Voraussetzungen und Auflagen Demonstrationen möglich sind, kann nur vor Ort am konkreten Einzelfall entschieden werden", sagte er. Besonders wichtig sei die Wahl der Versammlungsorte, diese müssten genügend Platz für die vorgeschriebenen Mindestabstände zwischen den Teilnehmern bieten.

Aus Protest über ihrer Meinung nach zu strikte Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie war es am vergangenen Wochenende in München, Nürnberg und anderen bayerischen Städten zu teils ungeordneten Demonstrationen Tausender Menschen gekommen. In München und Nürnberg liefen sie aus dem Ruder, Abstands- und andere Regeln zum Corona-Schutz wurden nicht mehr eingehalten. Mit 3000 Demonstranten überschritt in der Landeshauptstadt zudem die Zahl der Teilnehmer die genehmigte Größenordnung bei weitem. Auch in Nürnberg, wo eine Kundgebung mit 50 Menschen angemeldet war, kamen mehr als 2000 Menschen in der Altstadt zusammen.

Bayern erwartet ein milliardenschwerer Steuereinbruch

Donnerstag, 14. Mai, 21.08 Uhr: Wegen der Corona-Krise droht Bayern ein massiver Einbruch bei den Steuereinnahmen. "Unsere Einschätzungen haben sich bestätigt - wir müssen mit einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen rechnen. Allein in 2020 erwarten wir laut Steuerschätzern rund 5,5 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen als zuletzt prognostiziert", sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU). Bayern sei aber "dank der soliden Finanzpolitik der letzten Jahre" gut für den Weg durch die Krise gerüstet.

In der Vergangenheit war Bayern bei der Steuerkraft immer der Primus unter den Bundesländern. Die Schätzung sah für 2020 ein Plus von rund sieben Millionen Euro vor. Am Freitagmorgen will Füracker die auf den Freistaat umgerechnete Steuerschätzung und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Staatshaushalt im Detail erläutern. Dann will er auch Details zu den Schätzungen für die folgenden Jahre nennen.

Das Corona-Loch: Bis 2022 drohen dem Freistaat mehr als zehn Milliarden Euro Steuerverluste

Alpenverein öffnet Hütten - Übernachtung noch unklar

Donnerstag, 14. Mai, 19.06 Uhr: Kaiserschmarrn auf der Terrasse ja, Übernachtung vorerst nein: Der Deutsche Alpenverein (DAV) will am 18. Mai gemäß den Regeln für die Gastronomie den Betrieb an Hütten in Bayern wieder starten. Ob und wann eine Hütte tatsächlich öffne, hänge aber von weiteren Faktoren ab, etwa von der Größe des Außenbereichs - und dem Wetter. Denn bis zum 25. Mai dürfen Gäste nur draußen sitzen. Zudem haben zu dieser Jahreszeit grundsätzlich viele Hütten noch zu - unabhängig von Corona.

Auch in Österreich startet die Gastronomie wieder. Die dortigen Hütten dürfen schon am Freitag wieder für den Tagesbetrieb innen und außen öffnen, vom 29. Mai sind auch Übernachtungen wieder möglich. Welche Regeln es dafür geben solle, werde derzeit von den Behörden ausgearbeitet. Dann will auch der DAV Regeln veröffentlichen. Derzeit sind alle 321 bewirtschafteten und öffentlich zugänglichen DAV-Hütten in Deutschland und Österreich zu. Rund 180 der Hütten liegen in Österreich.

Umfragen: Gesundheitsschutz in Schulen ausbaufähig

Donnerstag, 14. Mai, 15.18 Uhr: Viele Pädagogen in Bayern halten den Gesundheitsschutz in Schulen und sozialpädagogischen Einrichtungen in der Corona-Krise laut aktuellen Umfragen für dürftig. Wie aus zwei am Donnerstag veröffentlichten Befragungen der bayerischen Bildungsgewerkschaft (GEW) unter rund 2500 Lehrern und Sozialpädagogen hervorging, fehlten an einem Viertel aller Schulen einfachste Hygienemittel wie Wasser, Seife und Papierhandtücher.

Außerdem sei den nicht-repräsentativen Umfrageergebnissen zufolge an sozialpädagogischen Einrichtungen wie Kitas und Zentren der Jugend- und Behindertenhilfe der Infektionsschutz besonders für Risikogruppen zu gering. "Arbeiten in Kleingruppen und eine pandemiegerechte Dienstplanung kommt in viel zu geringem Maße vor", kritisierte GEW-Gewerkschaftssekretär Mario Schwandt. Deshalb fordere die Bildungsgewerkschaft, den Gesundheitsschutz auszuweiten und so Beschäftigte, die Corona-Risikogruppen angehörten, besser zu schützen.

Wirtschaft fordert Vorschriftenstopp bis 2021

Donnerstag, 14. Mai, 14.48 Uhr: Die bayerischen Industrie- und Handelskammern fordern in der Corona-Krise von der Politik den einstweiligen Verzicht auf neue Vorschriften. Außerdem plädieren die Kammern in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Forderungskatalog "Neustart für Alle" für Steuererleichterungen und Investitionsanreize, damit die Wirtschaft den Weg aus der Krise findet.

"Die Unternehmen müssen sich in nächster Zeit voll und ganz auf ihr operatives Geschäft konzentrieren können und dürfen nicht durch neue, unnötige politische Belastungen zusätzlich gefährdet werden", heißt es in dem Papier. Hilfe soll es nicht speziell für einzelne Bereiche oder Unternehmen geben, sondern übergreifend für alle Branchen.

Konkret geht es unter anderem um die Vorhaben der großen Koalition, eine Strafbarkeit von Unternehmen und Verbänden einzuführen und befristete Arbeitsverträge einzuschränken. Auch die geplante Verschärfung der Bankenregulierung würde nach Meinung der Kammern die wirtschaftliche Erholung gefährden. Der Finanzsektor soll künftig Klimaschutz und Sozialkriterien berücksichtigen.

Auf der Finanzseite fordern die Kammern vor allem eine starke Ausweitung der Verlustverrechnung. Das würde bedeuten, dass Unternehmen ihre Verluste in der Corona-Krise mit Gewinnen der letzten drei Jahre verrechnen können, so dass die Finanzämter nachträglich Steuern rückerstatten würden.

Verfassungsschutz-Präsident: Demonstrationen sind gut und richtig

Donnerstag, 14. Mai, 14.11 Uhr: Aus Sicht des bayerischen Verfassungsschutzes ist es gut und richtig, dass die Menschen im Freistaat auch in Corona-Zeiten bei Demonstrationen ihre Meinung ausdrücken können - unter Wahrung des Mindestabstands. "Das ist gelebte Demokratie", sagte der Präsident des Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz, Burkhard Körner, der Deutschen Presse-Agentur. Eine Spaltung der Gesellschaft durch die Demonstrationen und kursierenden Verschwörungstheorien sehe er nicht.

Wichtig sei jedoch, dass durch möglichst klare Fakten und durch entsprechende Informationen den Bürgern die Möglichkeit gegeben werde, die verschiedenen Meinungen zu beurteilen. Auch der Verfassungsschutz müsse im Rahmen entsprechender Präventionsmaßnahmen darauf achten, "dass die zum Teil berechtigten Sorgen der Bürger nicht durch Extremisten als Steigbügel genutzt werden, um ihre staatsfeindliche Ideologie einer größeren Bevölkerungsgruppe zu vermitteln".

Insgesamt sei das Demonstrationsgeschehen aber äußerst heterogen, sagte Körner. Bei den Demonstrationen gebe es eine Mischung von Verschwörungstheoretikern, von ganz normalen Bürgern, aber auch in Einzelfällen von Rechtsextremisten. "Also eine sehr, sehr bunte Palette."

Weniger Unfälle in Bayern wegen Corona

Donnerstag, 14. Mai, 13.33 Uhr: Durch die Corona-Pandemie ist es im März zu deutlich weniger Unfällen in Bayern gekommen. Im Vergleich zu Vorjahresmonat habe es 2020 mit 23 270 Verkehrsunfällen 29,8 Prozent weniger Unfälle gegeben, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Donnerstag mit. 2019 gab es im März noch 33 136 Verkehrsunfälle. Entsprechend sank auch die Zahl der im Straßenverkehr verunglückten Personen. Die Zahl der Verkehrstoten sei von 41 im März 2021 auf 21 im März diesen Jahres gesunken. Die Zahl der Schwerverletzten ging um etwa 30 Prozent und die der Leichtverletzten um mehr als 38 Prozent zurück.

Soforthilfeanträge - Aiwanger verteidigt sich gegen Kritik

Donnerstag, 14. Mai, 12.35 Uhr: Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wehrt sich gegen Kritik an einer zu langsamen Abarbeitung der Soforthilfeanträge in der Corona-Krise. Man müsse schon etwas genauer hinschauen, sonst zahle man am Ende Geld an Betrüger wie dies in Berlin geschehen sei, sagte er am Donnerstag im Haushaltsausschuss des Landtags. "Dann bin ich auch schnell, wenn ich das schnell überweise. Ich könnte es aber auch gleich beim Fenster raus werfen." Inzwischen wurden laut Aiwanger in Bayern 320 000 Anträge auf Soforthilfe abgearbeitet. 230 000 wurden demnach bewilligt und rund 1,7 Milliarden Euro ausgezahlt. Die restlichen 90 000 Anträge wurden dem Minister zufolge teilweise abgelehnt, teilweise aber auch zurückgezogen, unter anderem weil Anträge mehrfach gestellt worden seien. Einige zehntausend Antragsteller erhielten aber auch nichts.

Bis Anfang Mai habe es rund 400 000 Anträge gegeben, derzeit kämen im Schnitt täglich 3000 hinzu, sagte Aiwanger. Da inzwischen 12 000 bis 15 000 pro Tag abgearbeitet würden, geht er davon aus, dass Anträge künftig nicht mehr lange liegen werden. Insgesamt erwartet Aiwanger, dass rund 80 Prozent des Geldes für die Hilfen vom Bund kommen wird. Ob von den ursprünglich fünf Milliarden Euro, die von Bayern für Corona-Soforthilfen eingeplant sind, viel übrig bleiben werde, sei aber nicht sicher, sagte er. Das komme beispielsweise darauf an, ob man neue Personengruppen hinzunehme oder eine zweite Runde des Programmes brauche.

Ein bisschen Grenzverkehr zwischen Bayern und Österreich

Donnerstag, 14. Mai, 11.55 Uhr: Seit Mittwoch dürfen zwischen Bayerisch Gmain im Berchtesgadener Land und Großgmain in Salzburg Berufspendler, Schüler, Lieferanten und Landwirte die Grenze wieder passieren. Andernorts wurden die Öffnungszeiten für Pendler ausgedehnt oder kleine Übergänge für Landwirte und Waldbauern freigegeben. Ob jemand einen triftigen Grund hat, die Grenze zu passieren, wird stichprobenartig kontrolliert.

Langsame Wiedereröffnung von Kulturstätten von Pfingsten an

Donnerstag, 14. Mai, 10.50 Uhr: Nach langen coronabedingten Schließungen will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch bei der Wiedereröffnung von Kultureinrichtungen sehr vorsichtig vorgehen, setzt aber auf einen langsamen Neustart von Pfingsten an. "Auch da gilt der Grundsatz: Besonnenheit und Vorsicht", sagte Söder am Donnerstag in München. "Wir glauben, dass wir Perspektiven für die Zeit nach Pfingsten entwickeln sollen." Das Gros werde aber eher erst ab den Sommerferien oder danach beziehungsweise im Herbst folgen. "Schrittweise, besonnen, Stück für Stück", so der Ministerpräsident.

Söder kündigte bereits strenge Hygieneschutzkonzepte an, ähnlich wie in Gottesdiensten. "Das Modell der Kirchen könnte da ein ganz gutes Modell sein." Dort gelten in Innenräumen beispielsweise ein Mindestabstand von 1,5 Metern und eine Mundschutzpflicht.

Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) fordert für die Wiedereröffnung von Kinos in der Corona-Krise ein bundesweites Konzept. "Wir brauchen einheitliche Starts. Kinos brauchen attraktive Filme. Die Filme starten aber nur, wenn sie bundesweit gezeigt werden können." Sie halte darum "ein abgestimmtes Vorgehen" der Bundesländer "für absolut sinnvoll".

Söder: "Seien wir glücklich und dankbar"

Donnerstag, 14. Mai, 10.35 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich an Corona-Skeptiker gewandt, die die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie kritisieren. "Denjenigen, die der Auffassung sind, das wär vielleicht alles übertrieben, kann ich nur sagen: Es gibt Gegenden der Welt, da hören wir Nachrichten, dass es einen Rückfall geben könnte", sagte er am Donnerstag in München. Es gebe nach wie vor Regionen, in denen "dramatische Zustände" herrschten. "Seien wir glücklich und dankbar", dass die Situation in Deutschland bislang vergleichsweise glimpflich abgelaufen sei. Die beschlossene Wiederöffnung der Grenzen bedeute eine neue Freiheit, aber auch eine neue Herausforderung.

Keine Erhöhung von Gebühren und Steuern geplant

Donnerstag, 14. Mai, 10.30 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder rechnet mit einem "substanziellen Rückgang der Steuereinnahmen" nicht nur in diesem, sondern auch in den kommenden zwei Jahren. Eines schloss er aber aus: dass deshalb Steuern und Abgaben in Bayern erhöht werden. Die Steuerschätzung für den Freistaat soll am Freitag vorliegen.

Söder sagte, er wolle sich für ein nachhaltiges Konjunkturprogramm auf Bundesebene einsetzen. Auch wolle er die Corona-Krise für schnellere und nachhaltige Innovationen nutzen. Eine positive Auswirkung der Pandemie sei beispielsweise ein Schub für die Digitalisierung beispielsweise in der Schule. Darauf müsse man aufbauen. "Nichts verlernen, was wir jetzt in der Krise gelernt haben", sei der Anspruch. Der Freistaat wolle nun auch "innovativste Kulturkonzepte" mit seinem Hilfsprogramm finanziell unterstützen.

200 Millionen Euro für Künstler und Kulturschaffende

Donnerstag, 14. Mai, 10.15 Uhr: Bayern stockt sein Hilfsprogramm für die krisengeschüttelte Kulturbranche deutlich auf: 200 Millionen Euro statt wie bisher geplant 90 Millionen Euro sollen nun für Künstler und Kulturschaffende im Freistaat bereitgestellt werden. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einer Pressekonferenz in München mit Kunstminister Bernd Sibler und Digitalministerin Judith Gerlach (beide CSU) an. Ziel sei es, "die emotionale Seele Bayerns" zu erhalten. Profitieren sollen nun auch Künstler, die nicht in der Künstlersozialkasse versichert sind. Damit verdoppelt sich die Zahl derjenigen, die Hilfen beantragen können, von derzeit 30 000 auf 60 000 Personen.

Auch Spielstätten wie Theater und Kinos können auf Millionenhilfen hoffen, insgesamt 50 Millionen stehen für sie zur Verfügung. Für Musikschulen und Laienmusikgruppen stehen weitere zehn Millionen Euro bereit. "Wir leben mit und von der Kultur in Bayern", sagte Söder. "Kultur ist nicht nur systemrelevant, sondern auch gesellschaftserhaltend."

Filmschaffende, Musiker, Künstler, Schauspieler, Veranstalter und viele andere Kulturschaffende stecken wegen der coronabedingten Schließungen in großen finanziellen Schwierigkeiten oder sehen gar ihre Existenz bedroht. Sie forderten deshalb wiederholt eine bessere finanzielle Unterstützung und endlich eine Perspektive, wann Theater, Kinos, Konzertsäle und andere Einrichtungen wieder öffnen können. In der vergangenen Woche hatte es hierzu deshalb Gespräche zwischen Politik und Kulturvertretern gegeben, sagte Söder.

CSU verärgert über Aiwangers Corona-Einkäufe

Donnerstag, 14. Mai, 8.15 Uhr: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat zu Beginn der Corona-Krise eine recht lange Einkaufsliste angefertigt, die den schon länger herrschenden Unmut bei der CSU über den Koalitionspartner mit neuem Leben füllt. So hatte Aiwanger unter anderem 90 000 Wischmops bestellt, außerdem 1240 Rollen Vliesstoff, die für die Produktion von Masken gedacht waren, dafür aber nur bedingt geeignet sind. Auch Aiwangers Kompromiss mit Betriebsschließungsversicherungen, die Gastwirten nun bis zu 15 Prozent der Tagessätze zahlen, steht bei CSU-Landtagsabgeordneten in der Kritik.

16 Corona-Infizierte in niederbayerischem Schlachthof

Mittwoch, 13. Mai, 19.48 Uhr: Die Zahl der mit dem Corona-Erreger infizierten Mitarbeiter eines Schlachthofs in Niederbayern ist auf 16 gestiegen. Dabei lagen die Ergebnisse des Reihentests unter der Belegschaft zunächst noch gar nicht vor, wie das Landratsamt Straubing-Bogen am Mittwoch mitteilte. Die 16 Betroffenen "wurden bereits vorher unabhängig davon wegen Symptomatik" auf das Virus getestet. Wegen des Auftretens mehrerer Fälle wurden am Dienstag und Mittwoch sämtliche rund 1000 Mitarbeiter des Schlachthofs getestet; die Ergebnisse sollen frühestens am Donnerstag vorliegen. Wer gerade krank oder im Urlaub sei, werde nachgetestet, hieß es.

Zahlreiche Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Bayern geplant

Mittwoch, 13. Mai, 19.08 Uhr: In Bayern sind für das Wochenende erneut Demonstrationen gegen die Beschränkungen in der Corona-Krise geplant. In der Landeshauptstadt München sind nach Angaben der Stadt mehrere Demonstrationen zum Thema Grundrechte angemeldet worden. Die mit 10 000 erwarteten Teilnehmern größte Versammlung soll am Samstagnachmittag auf der Theresienwiese stattfinden. Auch in Augsburg sind für Samstag Versammlungen geplant. Die Demonstranten werden laut der Stadt an Nachmittag und Abend am Rathausplatz erwartet. In Erlangen und Ingolstadt wurden weitere Versammlungen angemeldet. Die Auflagen sind noch nicht überall geklärt. Die Anti-Corona-Demonstrationen sind in den vergangenen Wochen bundesweit Treffpunkte empörter Bürger ebenso wie für Extremisten von links und rechts geworden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hatte im Gespräch mit der Passauer Neuen Presse und dem Donaukurier neue Regelungen angekündigt. Demonstrationen von Gegnern der Maßnahmen zum Eindämmen des Coronavirus sollen laut Herrmann künftig nur noch dort erlaubt sein, wo es genug Platz zum Einhalten der Mindestabstände gibt. Auch die Polizeipräsenz soll, wenn nötig, deutlich erhöht werden. Vergangenes Wochenende hatten sich im Freistaat zahlreiche Demonstranten nicht an die Regeln in der Corona-Krise gehalten.

AfD fordert Corona-Untersuchungsausschuss

Mittwoch, 13. Mai, 17.40 Uhr: Die AfD-Landtagsfraktion verschärft ihren Kampf gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Staatsregierung. Der parlamentarische Geschäftsführer Christoph Maier forderte am Mittwoch die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, um "Fehler, Pannen und Verfassungsverstöße parlamentarisch und auf Basis der bayerischen Verfassung aufzuarbeiten". Große Chancen hat der Antrag nicht: Zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses sind die Stimmen eines Fünftels aller Landtagsabgeordneten nötig - und davon ist die AfD weit entfernt. Die anderen Fraktionen lehnen es seit Beginn der Wahlperiode ab, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Die AfD begründete ihre Forderung unter anderem damit, ein "internes Gutachten des Bundesinnenministeriums" habe Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Anti-Corona-Maßnahmen geweckt. Das Ministerium hat aber öffentlich schon klargestellt, dass es sich bei dem Papier nur um die "Privatmeinung" eines Mitarbeiters handle. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatten sich zuletzt mehrfach mit den Anti-Corona-Maßnahmen der Staatsregierung beschäftigen müssen. Die obersten Richter lehnten es aber schon wiederholt ab, Maßnahmen per einstweiliger Anordnung außer Vollzug zu setzen. Und auch das Bundesverfassungsgericht ließ die Maßnahmen in Bayern in Kraft.

Wirtschafts- und Infektionsforscher für vorsichtige Lockerung

Mittwoch, 13. Mai, 15.09 Uhr: Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung und das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung haben sich für begrenzte, schrittweise Lockerungen der Corona-Auflagen ausgesprochen. Ein "umsichtiger, schrittweiser Öffnungsprozess" könne die wirtschaftlichen Kosten minimieren, ohne die medizinischen Ziele zu gefährden. Deutlichere Lockerungen dagegen seien weder gesundheitlich noch ökonomisch zu empfehlen, schrieben die Forscher in einer gemeinsamen Studie, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

"Wenn die Politik kurzfristig mehr Wirtschaftstätigkeit erlaubt, verlängert sich die Phase der Beschränkungen nach unseren Simulationsanalysen so sehr, dass die Gesamtkosten steigen", warnten Ifo-Präsident Clemens Fuest und Helmholtz-Immunologe Michael Meyer-Hermann. Besser sei, "die Lockerung vorsichtig vorzunehmen und sehr intensiv zu beobachten, wie sich die Infektionszahlen entwickeln".

Die Politik müsste allerdings auch mehr testen, um ein Anwachsen der Infektionen zu begrenzen: Das sei "unentbehrlich, um die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Kosten der Pandemie zu begrenzen", mahnten die Institute. Würden die Test-Kapazitäten deutlich ausgeweitet und mehr Personal dafür eingestellt, könnte man Fälle früh erkennen und neue Infektionsketten verhindern.

Reihentestungen an mehreren Schlachthöfen geplant

Mittwoch, 13. Mai, 13.32 Uhr: Nach steigenden Zahlen von Corona-Infizierten an einem Schlachthof im Landkreis Straubing-Bogen sollen auch Mitarbeiter anderer Betriebe in Bayern untersucht werden. Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in München mit. Die Zahl der positiven Befunde in der niederbayerischen Firma sei laut Landratsamt auf 14 gestiegen, so der Ministeriumssprecher. Die Tests hierzu seien aber vor der am Dienstag begonnenen Reihenuntersuchung aller 1000 Mitarbeiter erfolgt.

"Klar ist auch: Die Arbeit im Schlachthof selbst führt nicht zu einer besonderen Infektionssituation, vielmehr müssen die Gemeinschaftsunterkünfte in den Blick genommen werden", erklärte der Sprecher weiter. Daher werde das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Kürze mit weiteren Reihentestungen von Mitarbeitern an den bayerischen Schlachthöfen beginnen.

Piazolo setzt große Hoffnungen auf künftiges "Lernen im Wechsel"

Mittwoch, 13. Mai, 12.08 Uhr: Eine Woche Unterricht in der Schule, dann eine Woche Lernen zu Hause - mit einem solchen Wechselmodell sollen die Lehrer, Schüler und Eltern in Bayern nach langer Corona-Pause ganz langsam wieder zu mehr Normalität zurückfinden. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) setzt nach eigenen Worten große Hoffnungen auf das künftige "Lernen im Wechsel". "Es ist gut, dass die Schüler wieder schrittweise in den Unterricht an der Schule zurückkehren - denn nichts geht über Unterricht live", sagte Piazolo am Mittwoch in München.

Damit werde es wieder eine regelmäßigere und direktere Kommunikation zwischen den Lehrern und ihren Schülern geben. "Es geht darum, ein stabiles Unterrichtsangebot zu schaffen", betonte Piazolo. "Entscheidend ist: Die Präsenzwoche und die folgende Woche des "Lernens zu Hause" bilden eine sinnvoll verzahnte Einheit." Konkret heißt das: Die im Präsenzunterricht vermittelten Inhalte sollen anschließend zu Hause geübt und vertieft werden. Aufbauend auf dem Präsenzunterricht soll neues Wissen aber auch zu Hause erweitert werden - "mit Augenmaß", betonte das Ministerium. Die Themen müssten sich etwa hinsichtlich Umfang und Schwierigkeitsgrad dafür eignen.

Nach den Abschlussklassen sind seit Montag auch die Schüler wieder zurück in den Klassenzimmern, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen oder die vierte Klasse besuchen. Kommende Woche sollen unter anderem die Erstklässler folgen, die 5. Klassen der Mittelschulen und die 5. und 6. Klassen an Realschulen und Gymnasien. Für alle anderen Klassen beginnt der Präsenzunterricht erst nach dem Pfingstferien Mitte Juni. Von Normalität kann aber noch keine Rede sein: Der Unterricht findet in kleineren Gruppen statt, in der Regel wochenweise im Wechsel, dafür werden Klassen also aufgeteilt.

Positive Corona-Fälle: 58 Menschen aus Asylbewerberheim verlegt

Mittwoch, 13. Mai, 8.15 Uhr: Wegen einer Reihe von Infektionen mit dem Corona-Virus werden 58 Menschen aus einer Asylbewerberheim in Rosenheim in andere Landkreise verlegt. Nach Angaben der Regierung von Oberbayern vom Mittwoch wurden in der Unterkunft 21 Bewohner positiv getestet. Zusammen mit ihren Familien sollen sie nun in andere Unterkünfte gebracht werden, wo sie in Quarantäne kommen. Anschließend sollen sie wieder nach Rosenheim zurückkehren. Die Asylbewerberunterkunft in der oberbayerischen Stadt steht ebenfalls unter Quarantäne.

Corona in Bayern - Die Meldungen im Rückblick

Die Meldungen aus dem Freistaat Bayern nach Monaten geordnet im Rückblick: Januar und Februar, März, April und Mai.