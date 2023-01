Von Olaf Przybilla, Bayreuth

Wenn es um "Ende und Neubeginn" in Bayreuth geht, dann lohnt zunächst ein Blick auf ein Werk von Hans-Jürgen Syberberg. Drei Jahrzehnte nach dem Ende der Zweiten Weltkriegs hatte sich Winifred Wagner, die Prinzipalin am Hügel während der Nazizeit, dem Filmemacher großherzig anvertraut; und in der mehrstündigen Dokumentation Syberbergs gibt es eine Szene, die so abgründig ist, dass man sie - einmal gesehen - nicht wieder vergessen kann.