Von Maximilian Gerl und Matthias Köpf, Schönau am Königssee

Am Montag zieht dann auch noch ein Sturm über den Jenner. Die vor dreieinhalb Jahren eröffnete neue Seilbahn fährt deswegen nur bis zur Mittelstation, die Skiroute von der Bergstation über den Mitterkaser bis zur Mittelstation ist gesperrt, trotz eines Meters Schnee weiter oben und immer noch 75 Zentimetern Kunstschnee im Tal. Doch dieses weiße Band ganz hinunter Richtung Königssee ist in dieser Saison sowieso schon schmaler denn je - und vom kommenden Winter an soll es dort dann gar keinen Kunstschnee mehr geben. Dann wird der Skibetrieb hier komplett von natürlichen Schneefällen abhängen, und auf die kann sich in Zeiten der Klimakrise auch im Berchtesgadener Talkessel schon länger niemand mehr verlassen. Das touristische Geschäftsmodell, Alpinskifahrer auf künstlich beschneite Pisten zu locken, ist damit jedenfalls am Jenner endgültig am Ende.