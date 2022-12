Die frühere Gesundheits- und jetzige Europaministerin Melanie Huml (CSU) kommt am Montag als Zeugin in den Masken-Untersuchungsausschuss des Landtags.

Von Andreas Glas und Johann Osel

Melanie Huml erinnert sich an Chirurgen, die damals sagten: Noch vier Tage könnten sie operieren mit dem vorhandenen Material, "dann geht nichts mehr". Ärzte hätten sich wegen des akuten Mangels an Masken und Kitteln bereits mit Regencapes und Schwimmutensilien beholfen. Und all die Bitten um Hilfe aus Kliniken, Praxen oder Behinderteneinrichtungen seien bei der Staatsregierung aufgeschlagen, bei ihr im Gesundheitsministerium; auch von früheren Studienkollegen, erzählt Huml. Die CSU-Politikerin ist Ärztin von Beruf.