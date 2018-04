29. April 2018, 15:59 Uhr Entgleister Güterzug Bahnstrecke im Münchner Osten bis Dienstag gesperrt

In der Nähe des Güterbahnhofs München-Riem sind eine Lok und zwei Güterwaggons entgleist.

In der Nacht zum Samstag ist in Riem ein 400 Meter langer Güterzug entgleist.

Die dabei entstandenen Schäden sind so groß, dass der Streckenabschnitt bis voraussichtlich Dienstag gesperrt bleiben muss.

Die Bahn hat einen Ersatzverkehr eingerichtet.

Von Stephan Handel

Keine Verletzten, aber ein Schaden in Millionenhöhe und Beeinträchtigungen im Bahnverkehr: Das ist die vorläufige Bilanz, nachdem in der Nacht auf Samstag ein Güterzug in Riem entgleist war. Die S-Bahn der Linie 2 und die Südostbayernbahn Richtung Mühldorf können wegen der Bergungs- und Reparaturarbeiten bis voraussichtlich Dienstag nicht fahren.

Gegen 0.05 Uhr am Samstag entgleiste der 400 Meter lange Güterzug zwischen dem Umschlagbahnhof Riem und dem Bahnhof Riem. Vier Fahrspuren wurden dabei erheblich beschädigt, ebenso die Lok des privaten Transportunternehmens. Der Zug sollte Überseecontainer nach Bremerhaven bringen; er fährt die Strecke im Linienverkehr einmal pro Woche. Die Lok und zwei Waggons sprangen aus den Schienen, ein Oberleitungsmast wurde aus seiner Verankerung gerissen, auf rund 80 Metern ist die Oberleitung nicht mehr vorhanden. Gleise, Schwellen und Signale wurden ebenfalls beschädigt.

Am Sonntag trafen ein Kran und ein Hilfszug an der Unfallstelle ein, um die Lok und die entgleisten Waggons zu bergen. Erst dann kann die Unfallursache untersucht werden. Aufschluss erhoffen sich die Ermittler von den Spuren an mehreren Weichen, die der Zug vor und nach der Entgleisung überfahren hat.

Zur Reparatur bleibt die Strecke zwischen Ostbahnhof und Markt Schwaben vorerst bis Dienstag gesperrt. Zwischen Trudering und Markt Schwaben ist ein Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet, der nach Auskunft der Bahn mittlerweile stabil läuft. Zusätzlich fahren auf dieser Strecke auch noch Express-Busse ohne Zwischenhalt. Die Züge der Südostbayernbahn beginnen und enden in Markt Schwaben. Zum Ostbahnhof gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Diese fahren am Ostbahnhof jeweils 45 Minuten vor der planmäßigen Zugabfahrt an der Haltestelle Friedenstraße ab.