Welche Kraft der Sport verleihen kann und den Glauben an sich selbst, davon handelt diese Biografie der früheren Bundesliga-Fußballerin, die in Zusammenarbeit mit der SZ-Redakteurin Anna Dreher entstanden ist. Tekkal wuchs als siebtes von elf Geschwistern in einer jesidisch-kurdischen Großfamilie auf. Ob zu Hause, in der Schule, auf dem Bolzplatz oder in Stadien und auch, als sie mit ihren Schwestern als Reaktion auf die Verfolgung der Jesiden im Irak die Menschenrechtsorganisation HÁWAR.help und ihr eigenes Integrations-Projekt "Scoring Girls" gründete: Von Anfang an ging es Tekkal darum, Grenzen, Ungerechtigkeiten und Diskriminierung zu überwinden.

"Tor zur Freiheit - Meine ganze Geschichte", Tuğba Tekkal mit Anna Dreher, Elisabeth Sandmann Verlag, 176 Seiten - 22,00 Euro

Das ist Fußball

Detailansicht öffnen Helden, Schurken, Genies - und Maradona, König von Neapel: alle in einem SZ-Band vereint. (Foto: Gregorio Borgia/dpa)

"Ich mag es", schreibt Thomas Hitzlsperger auf dem Cover, "dass dieses Buch den Fußball ernst nimmt, ohne ihn zu ernst zu nehmen" - und trifft damit den Kern der SZ-Fußballberichterstattung: möglichst tiefe Analyse bei möglichst großem Lesevergnügen. "Das ist Fußball", so ist eine Auswahl der besten Reportagen, Porträts, Kommentare und Interviews überschrieben. Das Hansi-Flick-Triple des FC Bayern kommt vor, es wird an Größen wie Diego Maradona oder Gerd Müller erinnert, und interviewt werden nicht nur Rudi Völler oder Miro Klose, sondern auch der Bestsellerautor Jo Nesbø, der einst im selben Verein kickte wie Erling Haaland. Auf 240 Seiten handelt das Buch von allem, was den Fußball ausmacht: von Helden und Schurken, Genies und Blendern, von Hingabe, Trauer und Leidenschaft.

Claudio Catuogno, Christof Kneer (Hrsg.): Das ist Fußball - Die besten Reportagen, Porträts und Interviews aus der Süddeutschen Zeitung. Verlag Die Werkstatt. 2022. 24,90 Euro