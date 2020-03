Tourist mit Mundschutz und Handschuhen am Domplatz in Mailand

Was ist zu beachten, wenn ich jetzt eine Reise vor mir habe?

Das Coronavirus macht nicht nur Reisepläne zunichte, sondern bremst mancherorts - wie derzeit in Norditalien - das öffentliche Leben aus. Reisende sollten sich also über die Situation am jeweiligen Zielort auf dem Laufenden halten, etwa über die Website des Auswärtigen Amts.

Das Robert-Koch-Institut stuft mittlerweile in Italien neben der Stadt Vò in der Provinz Padua und den Regionen Emilia Romagna und Lombardei auch Südtirol (Provinz Bozen) als Risikogebiet ein, also als Region, in der eine fortgesetzte Übertragung der Infektion von Mensch zu Mensch vermutet werden kann.

Um die Krise in den Griff zu bekommen, hat die italienische Regierung große Teile des Nordens zur Sperrzone erklärt. Etwa 16 Millionen Menschen sind von den Sperrungen betroffen. Deutsche Urlauber dürfen aber heimreisen, erklärt das deutsche Auswärtige Amt.

Das Ein- und Ausreiseverbot gilt zunächst bis zum 3. April für die gesamte Region Lombardei und die Provinzen Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia und Rimini in der Emilia-Romagna, Pesaro und Urbino in Marken, Padua, Treviso und Venedig in Venetien und Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola sowie Vercelli im Piemont.

Das Auswärtige Amt empfiehlt generell, Reisen in und nach Italien derzeit auf das Notwendige zu beschränken - spricht aber keine explizite Reisewarnung aus. So rät das Amt, "nicht erforderliche Reisen" in die autonome Provinz Bozen-Südtirol sowie in die übrigen Provinzen der Emilia-Romagna abzusagen, die noch nicht zur Sperrzone erklärt wurden.

Empfohlen wird, sich vor Urlaubsantritt bei den italienischen Auslandsvertretungen nach der aktuellen Einschätzung zu erkundigen - und bei Veranstaltern und Airlines, ob die Reise vielleicht schon gestrichen wurde. Wer bereits in Italien ist, könne auch die Hotline 1500 beim Ministero della Salute wählen; die Region Lombardei biete lokale Informationen unter der Hotline 800-894545. Nach momentanem Stand bleiben Schulen und Universitäten bis zum 15. März in ganz Italien geschlossen und Fußballspiele werden ohne Publikum ausgetragen, Veranstaltungen wurden bereits abgesagt.

Die Ausbreitung der Corona-Erkrankungen hat auch Auswirkungen auf die Einreisebestimmungen in manchen Ländern. Israel verwehrt seit dem 6. März nun auch Touristen aus Deutschland die Einreise - es sei denn, sie können eine Möglichkeit häuslicher Quarantäne in Israel für die ersten 14 Tage nachweisen (ein Hotelaufenthalt wird nicht als solche gewertet). Das Königreich Bhutan wiederum lässt mit sofortiger Wirkung für zwei Wochen überhaupt keine Touristen mehr ins Land. El Salvador verwehrt nun auch Urlaubern aus Deutschland und Frankreich die Einreise.

Thailand bittet unter anderem auch Reisende, die aus Deutschland kommen, sich freiwillig nach der Ankunft für zwei Wochen in häusliche Quarantäne zu begeben. Da es sich nur um eine Empfehlung handelt, bedeutet das für Betroffene aber keine Zwangsisolierung etwa in ihrem Hotel. Das thailändische Gesundheitsministerium fordert außerdem Einreisende aus bestimmten Ländern dazu auf, Menschenansammlungen zu vermeiden - hier sind Deutsche ebenfalls mit gemeint.

Auch in anderen Teilen Europas und der Welt können Reisende vom Virus ausgebremst werden: Lufthansa kündigte an, dass sie in den kommenden Wochen auf Kurz- und Mittelstrecken die Zahl der Flüge um bis zu ein Viertel reduzieren werde - Passagiere sollten den aktuellen Status ihres Fluges prüfen. Bei gestrichenen Verbindungen bekommen die Passagiere ihr gesamtes Geld zurück. Streichungen in den Flugplänen gibt es auch bei vielen internationalen Airlines, wie Singapore Airlines, Thai Airways oder United Airlines. Viele Kreuzfahrtreedereien haben Schiffe aus Asien in andere Teile der Welt umgeleitet.

Was rät das Auswärtige Amt?

Reisende sollten sich bei Reisen in Ausbruchsgebiete in die Krisenvorsorgeliste des Amtes eintragen und sich während des Aufenthalts über die Lage im Land auf dem Laufenden halten, zum Beispiel über die Sicher Reisen App des Amtes.

In Deutschland ist gerade "Grippesaison", die Symptome ähneln einer Infektion mit Coronaviren. Daher sollten sich Reisende möglichst frühzeitig gegen Grippe impfen lassen, um unnötige Corona-Verdachtsfälle zu vermeiden.

Wie für alle Menschen gilt auch für Touristen: Sie sollten regelmäßig und richtig die Hände waschen und diese generell aus dem Gesicht fernhalten.

In Ausbruchsgebieten sollte man in der Öffentlichkeit Schutzmasken tragen.

Bei Fieber, Husten oder Atemschwierigkeiten sollte man einen Arzt kontaktieren und auf eine Reise in ein Ausbruchsgebiet hinweisen.

Vor Antritt der Reise sollte man sich bei der Vertretung des jeweiligen Landes nach aktuellen Einreise- und möglichen Quarantänebestimmungen erkundigen - und nach Einreisesperren, falls man vorher in einem Risikogebiet war.

Weitere Informationen finden Reisende im Merkblatt COVID-19 sowie auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts und der WHO als auch der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Welche Vorkehrungen trifft die Deutsche Bahn?

Falls die Behörden in einem Zug einen Corona-Verdacht feststellen, werde der betroffene Bereich gesperrt und nach der Fahrt professionell gereinigt und desinfiziert, teilt der Konzern mit. Die Fahrgäste würden dann vom Zugpersonal informiert, dass sie ihre Daten hinterlegen sollten (über bahn.de/corona oder unter der Telefonnummer 0800 5 14 15 14), um von den Behörden bei Bedarf kontaktiert werden zu können. Zudem könnten Reisende ihre Fahrscheine in vielen Fällen kostenfrei zurückgeben und erstatten lassen: Dies gelte bei Reisen in Corona-Gebiete in Italien, Absagen von Veranstaltungen wie Messen, Konzerten oder Sportereignissen wegen des Virus oder falls das Hotel am Zielort unter Quarantäne stehe.

Wer zahlt, wenn ein Zug wegen eines Coronavirus-Verdachts Verspätung hat?

In der Nacht auf Rosenmontag mussten zwei Züge der ÖBB am Brenner zunächst stoppen - erst als zwei kranke Frauen negativ getestet worden waren, durften die anderen Passagiere weiterreisen und kamen erst weit nach Mitternacht in München an. Wenn in einem solchen Fall kein öffentliches Verkehrsmittel mehr die Passagiere an ihr Ziel bringen kann, steht ihnen nach europäischem Recht eine Taxifahrt zu (allerdings zahlen die Bahnunternehmen höchstens 50 Euro) oder bei größeren Entfernungen auch eine Übernachtung (begrenzt auf 80 Euro Zuzahlung, oft soll möglichst in nahen Vertragshotels genächtigt werden - hier die Entschädigungsregeln der ÖBB und der Deutschen Bahn). Zudem dürfen die Kunden bei mehr als einer Stunde Verspätung ein Viertel des einfachen Fahrpreises als Entschädigung einfordern, ab zwei Stunden sogar die Hälfte. Diese Beträge stehen bei Bahnfahrten - anders als bei Flügen - unabhängig vom Verschulden zu.

Gibt es besondere Regelungen, wenn ich jetzt eine Reise buche?

Immer mehr Airlines, Bahnunternehmen und Veranstalter lockern derzeit ihre Stornierungsregeln, um Kunden dazu zu bringen, ihren Urlaub trotz der Unsicherheit durch die Ausbreitung des Coronavirus zu planen: Wer in den kommenden Wochen neu bucht, kann bis 14 Tage vor Abreise kostenlos umbuchen oder wieder stornieren. Solche Regelungen gelten zum Beispiel bei Tui, DER Touristik, FTI, Alltours und Schauinsland. Je nach Veranstalter ist die Kulanz allerdings zeitlich beschränkt, bei Tui zum Beispiel ist die kostenfreie Absage derzeit nur bis Ende April möglich. Für Asienreisen gelten bei Tui wiederum großzügigere Bestimmungen, hier endet die kostenlose Stornofrist am 30. August. Als erste Kreuzfahrtreederei bietet Costa an, bei Neubuchungen Reisen bis zum 30. April bis einen Tag vor der Abreise kostenlos zu stornieren oder umzubuchen.

Was, wenn ich eine bereits geplante Reise nicht mehr antreten möchte?

Wer kein Pauschalangebot gebucht hat und zum Beispiel selbst mit dem Auto oder der Bahn ins Ausland fährt, habe keinen Vertrag nach deutschem Reiserecht geschlossen, so Reiserechtsexperte Paul Degott. Daher müssen diese Urlauber mit ihren Vertragspartnern vor Ort, sei es im Hotel oder beim Mietwagenverleih, verhandeln und auf Kulanz hoffen.

Je näher der Urlaub schon war, desto höher sind für Individualreisende im Regelfall die Stornokosten etwa für das Hotelzimmer: Hier könnte man versuchen, den Reisetermin zu verschieben - so könnte das Hotel weiterhin mit den Einnahmen rechnen, man selbst würde die Stornogebühr sparen.

Allerdings reagieren immer mehr Anbieter, vor allem im Transportbereich, mit Kulanzregelungen auf die aktuelle Lage. Angesichts des Coronaausbruchs in Norditalien bieten zum Beispiel die Österreichischen Bundesbahnen ÖBB auch für Individualreisende derzeit an, dass Tickets für den Personenverkehr von und nach Italien bis einschließlich Donnerstag, 12. März, gratis storniert werden können. Generell darf das Ticket vor dem ersten Geltungstag storniert werden, solange der Kunde die Buchung noch nicht als PDF-Ticket erhalten habe, heißt es bei der ÖBB.

Auch die italienischen Bahnunternehmen kommen Kunden entgegen: Trenitalia will nach eigenen Angaben Zugfahrten unabhängig vom Tarif komplett erstatten, wenn Reisen wegen des Coronavirus' abgesagt werden. Wer ein Ticket für einen Hochgeschwindigkeits- oder Fernzug gebucht hat, erhalte einen Gutschein mit einem Jahr Gültigkeit, für Regionalzug-Tickets gebe es eine Erstattung in bar. Der italienische Schnellzug-Anbieter Italo bietet Voucher für alle Reisen aus den und in die betroffenen Regionen im Norden Italiens an, diese haben eine Gültigkeit bis Ende Juli.

Die Lufthansa etwa versichert ihren Passagieren, dass diese kostenfrei umbuchen oder stornieren können, falls sie ihre Reise wegen geänderter Einreisebestimmungen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus nicht antreten können - etwa derzeit in Norditalien oder wegen der Quarantäneregelung in Israel. Außerdem hat die Lufthansa Group (mit Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Air Dolomiti) ihre Regeln für Umbuchungen gelockert: Bis zum 31. März können alle neu gebuchten Flüge einmalig auf ein neues Datum bis zum 31. Dezember 2020 verschoben werden. Dies gilt auch für schon gekaufte Flüge mit einem Abflugdatum bis 30. April. In beiden Fällen heißt es aber: Abflug- und Zielairport müssen gleich bleiben und falls der ursprüngliche Tarif nicht mehr verfügbar ist, müssen die Kunden mehr zahlen.

Wer aber - egal mit welcher Airline - aus Furcht vor Ansteckung nicht mehr reisen möchte und sein Ticket daher selbst storniert, werde "in der Tat das Problem haben, dass mir die Fluggesellschaft allenfalls noch die Steuern und Gebühren zurückzahlt, die dann nicht anfallen, wenn ich nicht fliege", erklärt Reiserechtsexperte Degott. Aber: "Erfahrungsgemäß sind die Fluggesellschaften nicht furchtbar zahlungswillig." Man müsse sicher Briefe schreiben und streiten, um diese Kosten zurückzubekommen.

Helfen Rücktrittsversicherungen?

Eine Reiserücktrittsversicherung zahlt ebenfalls nicht, wenn der Kunde nur Angst vor der Krankheit hat und nicht vor Urlaubsantritt selbst erkrankt. Wer unterwegs Symptome bekommt, bräuchte sowieso eine Reiseabbruchversicherung - diese empfiehlt sich eigentlich nur bei teureren Reisen. Eine Auslandskrankenversicherung sollten aber selbst Privatversicherte abschließen, da bei ihnen meist die Kosten für einen Rücktransport nicht abgedeckt sind.

Was steht Pauschalurlaubern zu?

Pauschalurlauber kontaktieren am besten direkt ihre Veranstalter: Für Touristen, die in gesperrten Regionen Urlaub machen wollten, müssen sie Umbuchungen ermöglichen oder den Reisepreis zurückzahlen. Wegen der außergewöhnlichen Umstände werden die Kunden aber keinen Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfreuden bekommen.

Für alle deutsche Pauschaltouristen, die derzeit in betroffenen Ländern außerhalb von Quarantänegebieten unterwegs sind oder bald eine Reise planen, gilt: Müssen sie zu große Abstriche bei einzelnen Programmpunkten machen, gibt es Geld zurück. Fällt der Höhepunkt einer Pauschalreise aus oder ist etwa eine Städtereise nicht wie geplant möglich, weil Museen, Kirchen und Geschäfte geschlossen sind, dürfen Kunden kostenlos vom Reisevertrag zurücktreten. Das Urteil des Bundesgerichtshofs zu solchen Fällen gilt etwa auch bei China-Reisen, wo Sehenswürdigkeiten wie die Verbotene Stadt in Peking nicht zugänglich sind.

Auch wenn das Auswärtige Amt mittlerweile aber zum Beispiel von nicht erforderlichen Reisen nach Südtirol und in nicht gesperrte Provinzen der Emilia-Romagna abrät, bedeute das laut Experte Degott allerdings noch kein automatisches Recht auf kostenlose Stornierung. Bei der Abwägung, ob man als Pauschalreisender eine solche einfordern könne, müsse man auch jetzt noch die konkret geplanten Reiseaktivitäten berücksichtigen - zum Beispiel den Unterschied zwischen einer Bergwanderung in einem einsamen Gebiet oder einem Skiurlaub in einem belebten Wintersportort.

Und was, wenn ich gerade von einer Reise zurückkomme?

Die Infektionsketten zu unterbrechen, ist eine der wichtigsten Maßnahmen gegen die rasante Verbreitung des Coronavirus. Fluggäste aus Italien müssen daher mittlerweile bei der Ankunft in Deutschland ihre Daten angeben, hat ein gemeinsamer Krisenstab von Gesundheits- und Innenministerium entschieden. Entsprechende Aussteigekarten sollen sicherstellen, dass alle Reisenden schnell kontaktiert werden können, wenn sich herausstellt, dass ein Fluggast infiziert ist. Zuvor hatte die Datenerfassung nur für Fluggäste aus China gegolten, Ende Februar wurde die Regelung auf Abflugorte in Italien, Südkorea, Japan und Iran erweitert. Solche Aussteigekarten sollen auch im grenzüberschreitenden Zug- und Busverkehr ausgefüllt werden, im Schiffsverkehr wurde dies ebenfalls angeordnet.

Wie verhalten sich Reisende richtig, wenn sie befürchten, sich angesteckt zu haben?

Das Robert-Koch-Institut rät Urlaubern, die in Regionen mit Covid-19-Fällen waren, die aber noch nicht als Risikogebiete gelten: Wer binnen zwei Wochen Fieber, Husten und Atemnot bekommt, sollte einen Arzt aufsuchen - allerdings erst nach telefonischer Anmeldung, bei der explizit auf die Reise hingewiesen wird. Sie sollten Kontakte vermeiden und möglichst zuhause bleiben sowie Husten- und Niesetikette sowie gute Handhygiene einhalten. Wer in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet war, sollte auch unabhängig von Symptomen möglichst nicht unter Leute gehen. Ob Urlauber oder nicht: Wer Kontakt mit jemandem hatte, bei dem das Sars-CoV-2-Virus nachgewiesen wurde, sollte sich sofort beim zuständigen Gesundheitsamt melden - auch wenn man sich fit fühlt.