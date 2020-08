Welche Urlauber jetzt am Flughafen getestet werden und warum man schon bei der Urlaubsplanung an die Heimkehr denken sollte. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Eva Dignös

Mit den Sommerferien steigt die Reiselust - und die Angst vor einer zweiten Coronawelle, eingeschleppt durch Reisende, die vor lauter Urlaubsfreude unvorsichtig werden. Deshalb soll in Deutschland ein Test nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet zur Pflicht werden, kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an. In Flug- und Seehäfen, aber auch an Autobahn-Grenzstationen sollen Test-Zentren eingerichtet werden. Zuletzt hatten sich in St. Wolfgang in Österreich und auf Mallorca Reisende infiziert.

Warum sollen Urlauber nach ihrer Rückkehr auf das Coronavirus getestet werden?

"Es darf kein zweites Ischgl geben": So wird oft argumentiert, wenn es um Coronatests für Urlaubsheimkehrer geht. In dem österreichischen Skiort, bekannt für viel Après-Ski-Trubel, hatten sich im Winter Skifahrer aus ganz Europa mit dem Virus infiziert und die Krankheit in ihre Heimatorte getragen. Auch jetzt wird an vielen beliebten Urlaubsorten schon wieder gefeiert, dicht an dicht und ohne Maske. Je mehr Menschen wieder unterwegs sind, umso mehr steigt das Risiko. Coronatests bei Urlaubern könnten verhindern, dass nach den Ferien die Zahlen erneut steigen, so die Idee. Deshalb sollen die Tests unmittelbar nach der Heimkehr nun Pflicht werden, allerdings nur für Menschen, die zuvor in Risikogebieten waren.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Welche Länder gelten als Risikogebiet?

Zu einem Risikogebiet wird eine Region, wenn mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage registriert wurden. Das Robert-Koch-Institut sieht momentan eine hohe Ansteckungsgefahr in zahlreichen außereuropäischen Ländern. Die Türkei, die USA oder Ägypten gelten beispielsweise als Risikoregion, nicht jedoch die klassischen Ferienziele in der EU wie Italien, Griechenland oder Portugal. In Europa zählen derzeit unter anderem Serbien, Montenegro, Albanien, Luxemburg sowie einige Regionen in Spanien zu den Risikogebieten. Die Liste wird laufend aktualisiert. Ein vermeintlich sicheres Urlaubsland kann binnen weniger Tage zum Risikogebiet werden, wenn die Zahlen steigen: So mancher deutsche Schwedenurlauber wurde davon in den Pfingstferien überrascht und musste nach der Heimkehr in die Quarantäne. Deshalb empfiehlt sich bei der Urlaubsplanung in diesem Jahr auch ein Blick auf die aktuellen Coronazahlen - und zwar nicht nur bei der Buchung, sondern auch noch mal kurz vor der Abreise.

Was bedeutet das für Rückkehrer?

Wer aus einer solchen Risikoregion nach Deutschland heimkehrt, muss für zwei Wochen in Quarantäne. Ob die Menschen dies auch tun, lässt sich allerdings kaum überprüfen. Deshalb wird für sie nun der Test zur Pflicht, die Verordnung soll in der Woche ab 3. August in Kraft treten. Bei einem negativen Ergebnis entfällt die Quarantäne, bei einem positiven Resultat können die Behörden leichter nachverfolgen, ob die Betroffenen tatsächlich zu Hause bleiben. Mediziner geben jedoch zu bedenken: Die gängigen PCR-Tests, für die ein Abstrich im Rachen genommen wird, sind nur eine Momentaufnahme. Möglicherweise ist noch kein Virus nachweisbar, weil die Infektion frisch ist. In Mecklenburg-Vorpommern darf die Quarantäne deshalb erst nach einem zweiten negativen Test beendet werden. Für alle Reiserückkehrer sind die Tests kostenlos. Bund, Länder und Krankenkassen kommen dafür auf.

Der Test kann auch unmittelbar vor der Abreise im Urlaubsland gemacht werden, wenn er den Qualitätsstandards des Robert-Koch-Instituts entspricht. In der Türkei soll er sogar vor der Heimreise nach Deutschland zur Pflicht werden: Bei der Ausreise werde die Vorlage eines negativen Corona-Testnachweises verlangt, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am 4. August im Zusammenhang mit der Aufhebung der Reisewarnung für vier türkische Provinzen. Bezahlen müssen für diese Tests die Reisenden selbst.

Was ist mit Reisenden aus Nicht-Risikoländern?

Auch sie können sich seit 1. August freiwillig testen lassen. Die Kosten werden übernommen, sofern der Test innerhalb von drei Tagen nach der Rückkehr erfolgt und der Auslandsaufenthalt belegt wird, etwa durch ein Flugticket oder eine Hotelrechnung.

Wie sollen die Tests ablaufen?

Getestet werden soll vor allem an den Flughäfen. Bei der Einreise auf dem Landweg ist die Nachverfolgung schwieriger, aber auch hier gilt die Testpflicht. Aussteigekarten für den Flug-, Schiffs-, Bus- und Bahnverkehr aus Risikogebieten sollen es künftig erleichtern, Reisende zu erfassen. In Bayern ist der Abstrich für alle Reisenden - unabhängig davon, ob sie vorher in einem Risikoland waren - unter anderem an den großen Grenzübergängen nach Österreich und an mehreren Hauptbahnhöfen möglich. Wie ein Verstoß gegen die Testpflicht geahndet wird, ist noch nicht bekannt. Wer sich nicht an Quarantäne-Auflagen hält, muss mit einem Bußgeld zwischen 500 und 10 000 Euro rechnen.