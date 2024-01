Worum geht es diesmal? Vor jeder Bundestagswahl wird überprüft, ob der Zuschnitt der 299 Wahlkreise noch den Vorgaben entspricht. Zu diesen Vorgaben gehört, dass die Zahl der Wahlkreise in den einzelnen Bundesländern so weit wie möglich deren Bevölkerungsanteil entspricht. Sachsen-Anhalt wird deshalb bei der nächsten Bundestagswahl einen Wahlkreis weniger als bisher haben - Bayern bekommt dafür einen zusätzlichen. Bis dahin sind sich im Bundestag alle einig. Doch über die Details gibt es heftigen Streit.

Die Ampelkoalition will in Sachsen-Anhalt den bisherigen Wahlkreis "Anhalt" auflösen - und dafür in Bayern einen neuen mit dem Namen "Memmingen-Unterallgäu" aus bereits bestehenden Wahlkreisen herausschneiden. An diesem Donnerstag soll der Bundestag seine Haushaltsberatungen für eine Dreiviertelstunde unterbrechen und eine entsprechende Änderung des Bundeswahlgesetzes beschließen. So will es die Ampelkoalition - gegen den Willen der Unionsfraktion. Auch bei der AfD und der Linken herrscht Unmut.

Die Union beklagt vor allem die Neuregelung in Bayern

Die Unionsfraktion beklagt vor allem die Neuregelung in Bayern. "Der Neuzuschnitt ist eine politisierte Entscheidung zum Vorteil der Ampel-Parteien", sagt der CSU-Abgeordnete Hansjörg Durz. Der geplante Wahlkreiszuschnitt sei "nicht nur eine Berliner Reißbrettentscheidung, sondern eine brutale Beschädigung bürgernaher Bedürfnisse". Es würden "über Jahrzehnte gewachsene Gefüge regionaler Identitäten und Gebietskörperschaften" getrennt. Es wäre deshalb besser, so Durz, den zusätzlichen bayerischen Wahlkreis in der Stadt München einzurichten.

Ähnlich argumentiert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Ein weiterer Wahlkreis in München dränge "sich schon deshalb besonders auf, weil in der Landeshauptstadt weiterhin mit einem hohen Bevölkerungszuwachs zu rechnen sein wird", heißt es in einem Brief Herrmanns an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Außerdem könne ein neuer Wahlkreis in München "ohne eine Durchschneidung kommunaler Gebietskörperschaften" gebildet werden. Doch das wolle die Ampel nicht, sagt der CSU-Abgeordnete Alexander Hoffmann. Der Grund dafür sei "relativ einfach: weil die Grünen erkannt haben, dass das am Ende des Tages ihre Erfolgsaussichten in der Fläche Münchens reduzieren kann".

Die AfD wittert eine politische Entscheidung

In der Ampelkoalition wird das vehement bestritten. Dort wird darauf hingewiesen, dass die Grundlagen ihres Gesetzentwurfes ein Vorschlag der Bundeswahlleiterin sowie Empfehlungen einer Wahlkreiskommission seien.

Ärger gibt es aber auch um den in Sachsen-Anhalt wegfallenden Wahlkreis. Die AfD wittert eine politische Entscheidung. "Hier wird versucht, einen starken AfD-Wahlkreis in Sachsen-Anhalt aufzulösen", sagt Kay-Uwe Ziegler. Der AfD-Abgeordnete hat den Wahlkreis, der jetzt wegfallen soll, bei der letzten Wahl gewonnen. Kritik kommt nicht nur aus dem als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD-Landesverband, auch die Linke moniert die Entscheidung. Deren Abgeordnete Heidi Reichinnek weist darauf hin, dass der Wahlkreis bei den vergangenen vier Wahlen von Bewerbern der AfD, der CDU und der Linken, also nie von einem Kandidaten der Ampelparteien, gewonnen wurde. Und sie hat bereits bei der ersten Beratung des Ampelgesetzentwurfs gefragt: "Liegen also politische Gründe für die Streichung dieses Wahlkreises vor?"