In Zeiten der Krise können auch Termine mit Routinecharakter besondere Bedeutung bekommen, zumindest in der Gerüchteküche des Parlaments- und Regierungsviertels. Und so lässt die Abfolge an Treffen des Bundespräsidenten mit führenden Vertretern der Ampelkoalition und der Opposition aufhorchen. Am Freitag traf sich Frank-Walter Steinmeier mit Vizekanzler Robert Habeck, am Donnerstag ist CDU-Chef Friedrich Merz beim Staatsoberhaupt zu Gast, am 19. Dezember FDP-Chef Christian Linder. Zu den Gesprächspartnern gehörte im November bereits Kanzler Olaf Scholz (SPD), er ist etwa zweimal im Halbjahr zu Gast.