Von Julia Hippert

FDP und Grüne haben am Dienstagabend den Startschuss gegeben. Sie trafen sich, ohne dass jemand im Vorfeld davon wusste, lediglich ein auf Instagram veröffentlichtes Selfie zeugte im Nachhinein von dem Zusammenkommen. In den kommenden Tagen wollen FDP und Grüne jeweils bilateral mit den beiden möglichen großen Koalitionspartnern sprechen. Ein Überblick über den weiteren Fahrplan der Sondierungen.

Wer spricht wann mit wem?

Diesen Freitag sind FDP und Grüne bereits erneut zu Gesprächen zusammengekommen. Bei der zweiten Runde der Vorsondierungen soll es konkreter um Inhalte und Ziele einer möglichen künftigen Koalition gehen. Die Gespräche finden in größerer Runde statt als das erste Treffen am Dienstagabend, bei dem nur die beiden Grünen-Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie FDP-Chef Christian Lindner und der Generalsekretär der Liberalen, Volker Wissing, miteinander verhandelt hatten.

Am Sonntag will die SPD zuerst mit der FDP dann mit den Grünen über eine mögliche Ampelkoalition sprechen. SPD und Grüne treffen sich demnach noch bevor die FDP am Abend mit der Union zusammenkommt. Das Treffen zwischen Union und FDP soll nach Angaben von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak um 18.30 Uhr stattfinden.

Am Dienstag seien Gespräche zwischen Union und den Grünen geplant, ließ Ziemiak außerdem verlautbaren. Eine Grünen-Sprecherin wollte das weder bestätigen noch dementieren.

Wieso trifft sich die Union erst am Sonntag mit Grünen und FDP?

Grund für den verhältnismäßig späten Einstieg der Union in die Sondierungsgespräche ist die CSU. Am Freitagabend gibt es eine Feier für den früheren bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Edmund Stoiber zu dessen 80. Geburtstag, bei der neben Söder auch Laschet erwartet wird. Am Samstag hat Söder mehrere CSU-Gremiensitzungen in den Bezirksverbänden im Terminkalender. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte Söder früh mitgeteilt, an beiden Tagen für Sondierungsgespräche nicht zur Verfügung zu stehen. Der bayerische Ministerpräsident habe dafür aber Donnerstag, Freitag tagsüber oder den Sonntag für mögliche Gespräche angeboten. Die FDP hatte Gespräche mit der Union für den Samstag vorgeschlagen.

Wer nimmt für die einzelnen Parteien an den Gesprächen teil?

Die CDU wird nach Angaben von Generalsekretär Ziemiak mit einem zehnköpfigen Team in die Sondierungen mit FDP und Grünen gehen. Dazu gehören Parteichef Armin Laschet, Ziemiak selbst, Fraktionschef Ralph Brinkhaus, der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, dessen sachsen-anhaltischer Kollege Reiner Haseloff, der schleswig-holsteinische Regierungschef Daniel Günther, der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl, die Parteivizes Julia Klöckner und Silvia Breher sowie Gesundheitsminister Jens Spahn.

Die CSU schickt neben Parteichef Markus Söder auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Generalsekretär Markus Blume, CSU-Vize Dorothee Bär und den parlamentarischen Geschäftsführer der Landesgruppe, Stefan Müller, in die Gespräche.

Die SPD will mit einem Team bestehend aus Kanzlerkandidat Olaf Scholz, den Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, Fraktionschef Rolf Mützenich, der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Generalsekretär Lars Klingbeil die Sondierungsgespräche führen.

Auch für die FDP verhandelt ein zehnköpfiges Team in den Vorsondierungen: Partei- und Fraktionschef Christian Lindner, die Parteivizes Johannes Vogel und Nicola Beer, Generalsekretär Volker Wissing, der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Marco Buschmann, die Parlamentarische Geschäftsführerin Bettina Stark-Watzinger, Fraktionsvize Michael Theurer, die Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Lydia Hüskens, Bundesschatzmeister Harald Christ und der Europaabgeordnete Moritz Körner. Körner wird sich nach Parteiangaben zurückziehen, wenn Parteivize Wolfgang Kubicki nach einer kleineren Operation wieder genesen ist.

Die Grünen haben angekündigt zu weiteren Gespräche folgendes Sondierungsteam zu schicken: die beiden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck, die Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin Britta Haßelmann, Bundesgeschäftsführer Michael Kellner, Ricarda Lang aus dem Bundesvorstand, den Europapolitiker Sven Giegold und die bisherige Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth.

Wie schätzen die Parteien den Stand der Verhandlungen ein?

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat schon im Wahlkampf immer wieder betont, dass er ein Bündnis mit den Grünen favorisieren würde. Nun reichte das Wahlergebnis nicht für ein Zweierbündnis. Da die Linke nicht genug Stimmen geholt hat, um eine rot-rot-grüne Koalition zu ermöglichen, wäre eine Regierung mit FDP und Grünen die einzige Möglichkeit für Scholz Kanzler zu werden - abgesehen von einer erneuten großen Koalition, die aber keine Partei im Moment wünscht. In einem Interview mit dem Spiegel bekräftigt Scholz seine Zuversicht auf ein Zustandekommen einer Ampelkoalition. Auf die Frage, ob er nach den Verhandlungen mit Grünen und FDP Kanzler werde, sagt Scholz: "Ja." Außerdem warb er für eine Koalition, in der "echte Zuneigung" entstehen kann. "Ich bin optimistisch, dass eine Ampelkoalition gelingen kann", sagte Scholz.

So sehr Scholz keinen Hehl aus seiner Vorliebe für eine Ampelkoalition macht, so haben die Grünen bisher keinen Hehl aus ihrer Skepsis gegenüber einem Jamaika-Bündnis gemacht. Aber auch für die Sondierung mit SPD und FDP erwartet die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt harte Verhandlungen. Niemand solle so tun, "als ob wir uns schon Wattebäuschchen gegenseitig zuwerfen", sagte sie am Donnerstag in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner".

Besonders beim Punkt Klimapolitik könnte es nach Einschätzung von Göring-Eckardt schwierige Diskussionen geben. Sie verwies auf die Verhandlungen über den CO₂-Preis. "Das waren die krassesten Verhandlungen und wer am meisten im Weg stand dafür, da ambitioniert zu sein, war Olaf Scholz." Zu einem gemeinsamen Weg in der Klimapolitik zu finden, werde mit der SPD ebenso wenig einfach wie etwa die Diskussion um "andere Vorstellungen" der FDP zur Ordnungspolitik.

Im Hinblick auf die Union zweifelt Göring-Eckardt an deren Verhandlungsfähigkeit. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte sie: "Ich sehe im Moment nicht, dass man die Union für sondierungsfähig halten könnte, geschweige denn für regierungsfähig."

Auch in der FDP halten manche den inneren Zustand der Union für fragwürdig. Wegen der Zerfallserscheinungen in der Union sieht FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki eine Jamaika-Koalition skeptisch. "Momentan ist es so, dass wir mit großen Kinderaugen uns anschauen, was bei der Union gerade passiert", sagt Kubicki RTL und n-tv. "Sie zerbröselt von Stunde zu Stunde. Und wenn Sie keinen vernünftigen Ansprechpartner mehr haben, keinen starken Mann oder keine starke Frau, mit wem wollen sie denn verhandeln und worüber?" Man werde aber Koalitionsoptionen auch mit der Union prüfen und einer Einladung zu Gesprächen nachkommen. Die FDP-Spitze hat allerdings mehrfach betont, dass sie nach wie vor ein Jamaika-Bündnis präferieren würde, da sie mit der Union mehr Gemeinsamkeiten habe als mit der SPD.

Für die Union wäre eine Jamaika-Koalition die einzige Möglichkeit an der Macht zu blieben. Zwar bekamen CDU und CSU weniger Stimmen als die SPD, Vertreter der Unionsparteien argumentieren aber mit einer Verantwortung für Deutschland, aus der sich zumindest die Möglichkeit einer Regierungsbeteiligung für die beiden Parteien ergäbe. CDU-Bundesvize und Gesundheitsminister Jens Spahn sagte im Deutschlandfunk: "Opposition nur aus Frust, das kann ja jetzt nicht die Antwort sein." Eine Koalition aus Union, FDP und Grünen hätte die Chance, lange ungelöste Konflikte etwa bei Klimaschutz, Landwirtschaft und Migration aufzulösen. "Eine bürgerlich-ökologisch-liberale Regierung wäre für unser Land besser als eine Ampel." Auf die Frage, ob CDU-Chef Armin Laschet gehen müsse, sagte Spahn: "Die Frage stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht."

Andere Vertreter der Unionsparteien äußerten sich sehr skeptisch zum möglichen Zustandekommen eines Jamaika-Bündnisses. "Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Ampel geben wird, ist nicht nur offenkundig, sondern ist sehr groß", sagte Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". "Die SPD hat die Wahl gewonnen", das müsse man eingestehen. Für den Fall, dass SPD, Grüne und FDP sich nicht einigen können, halte er aber ein Jamaika-Bündnis unter Führung der Union für möglich. Aber der Ball liege bei der SPD, "nicht bei uns", so Linnemann.

Das CSU-Präsidium bereitete an diesem Freitag in einer Sitzung die kommenden Sondierungsgespräche vor. Im Anschluss sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume man wolle "in gutem Geist in diese Sondierungsgespräche gehen". Die CSU sei bereit zu Jamaika. Das hieße, man sei "bereit zu schnellen Gesprächen, zu kompakten und vor allem sehr konzentrierten Gesprächen". Der Fokus müsse darauf liegen, zu schauen, dass man schnell und zielführend zu guten Ergebnissen komme. Nicht die Nebentöne seien entscheidend, man wolle sich sich auf das konzentrieren, was man erreichen wolle, so Blume weiter. "Jamaika ist eine Chance, Jamaika hat eine Chance, Jamaika hat auch Charme."

Auch FDP und Grüne haben nach ihren weiteren Gesprächen an diesem Freitag Statements für den Nachmittag angekündigt.

Mit Material der Nachrichten-Agenturen Reuters und dpa