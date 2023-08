Von Daniel Brössler und Ann-Marlen Hoolt

Zuletzt gab es immer wieder öffentlich Streit in der Ampelkoalition. Jetzt hat sich die Bundesregierung zur Klausurtagung auf Schloss Meseberg getroffen. Beobachtet hat das Daniel Brössler aus der SZ-Parlamentsredaktion. "Es ging ein bisschen schleppend los", sagt er. Hinterher war die Stimmung dann aber doch nicht so schlecht, so Brössler. Was dabei geholfen hat und was die Ampel in Meseberg beschlossen hat, erzählt er in dieser Folge "Auf den Punkt".

Weitere Nachrichten: Freie Wähler stehen hinter Hubert Aiwanger und Söder macht Druck, Putsch in Gabun, Deutsche unzufrieden mit den Schulen

Söder fordert Aufklärung, während die Freien Wähler hinter Aiwanger stehen.

Gabun: Afrikas nächster Putsch.

Was steckt hinter dem Döner aus der Dose.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Vinzent-Vitus Leitgeb, Nadja Schlüter, Johannes Korsche

Produktion: Annika Bingger

Zusätzliches Audiomaterial über dpa.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.