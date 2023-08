Von Roman Deininger und Andreas Glas

In der Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Druck auf seinen Stellvertreter und dessen Partei nochmals erhöht. Er reagiert damit auf einen Beitrag des BR-Magazins "Report München" vom Dienstagabend. Darin berichtet ein früherer Klassenkamerad darüber, dass Aiwanger in der Schule mehrfach "einen Hitlergruß gezeigt", Hitler-Reden imitiert und Witze über Juden gemacht habe.

Es müsse ein "faires Verfahren geben", aber "alle Fragen müssen zweifelsfrei geklärt werden. Da darf kein Verdacht übrig bleiben", sagte Söder am Mittwochmorgen am Rande eines Termins in Greding. Das gelte auch "für die neuen Vorwürfe, die jetzt bekannt geworden sind". Aiwanger selbst reagierte auf diese Vorwürfe am Mittwochvormittag mit einem Tweet: "#Schmutzkampagnen gehen am Ende nach hinten los."

Erst am Dienstag hatte Söder von seinem Vize weitere Aufklärung gefordert zu dem antisemitischen Flugblatt, das Aiwanger als Elftklässler in seiner Schultasche hatte. Inzwischen hat ihm Söder einen Fragenkatalog mit 25 Fragen zukommen lassen, die er "rasch" beantworten müsse. Außerdem sagte Söder, dass an Vorwürfen gegen Aiwanger "nichts dazukommen" dürfe. Das ist nun passiert.

Aus CSU-Kreisen heißt es, das Interview des Klassenkameraden habe "eine Wirkung" gehabt. Aiwanger gerate "immer stärker unter Erklärungsdruck". Aber natürlich müsse Aiwanger "die Chance haben, sich umfassend zu erklären".

Nachdem zuerst die Süddeutsche Zeitung über das Flugblatt berichtet hatte, hatte Aiwanger eingeräumt, dass er als Elftklässler mit den Pamphleten in seiner Schultasche erwischt worden war. Der Verfasser des Flugblatts will dessen Bruder Helmut gewesen sein, doch Hubert Aiwanger kann sich nach eigener Aussage nicht erinnern, ob er die Flugblätter damals in der Schule "weitergegeben" hat, also verteilt. "Es blieben und bleiben viele Fragen offen", hatte Söder am Dienstag gesagt.

Nun richten sich die Augen nicht nur auf Aiwanger, sondern auch auf dessen Freie Wähler, die ihren Parteichef bislang gestützt haben. Der BR-Bericht könnte auch in Aiwangers Partei eine Dynamik auslösen. Der Bericht untermauert die Recherchen der SZ, die bereits am vergangenen Freitag über Lehrer und Mitschüler berichtet hatte. Ihren Aussagen zufolge sei Aiwanger an seinem früheren Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg für seine rechtsextreme Gesinnung bekannt gewesen. Demnach habe Aiwanger geprahlt, er habe vor dem Spiegel Hitler-Reden einstudiert und dessen verbotenes Buch "Mein Kampf" gelesen. Auf deren Wunsch hatte die SZ die früheren Lehrer und Mitschüler anonymisiert. Sie haben Sorge vor disziplinarrechtlichen und gesellschaftlichen Folgen. In "Report München" hat sich nun erstmals ein Mitschüler namentlich geäußert.