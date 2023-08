Turgut Tünay, 43, ist Koch und Küchenchef - und stellt nebenbei Döner aus der Dose her.

Als sein Vater in den Siebzigerjahren im Saarland Döner verkaufte, wussten die Leute nicht, was das ist. Jetzt hat Turgut Tünay ausgetüftelt, wie er Döner haltbar machen kann - und vertreibt sie in der Dose.