Der Krieg in Nahost hat auch in Deutschland etwas verändert. Das zeigt sich zum Beispiel an den Schulen, wo in den vergangenen Wochen viele Konflikte hochgekocht sind. Und Juden und Jüdinnen in Deutschland erleben seit Kriegsausbruch wieder vermehrt antisemitische Übergriffe. Was kann helfen, wenn die Stimmung derart angespannt ist?