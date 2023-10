Gegen Ende ist es Armin Laschet , der fast allen aus der Seele spricht. "Das waren wohltuende 90 Minuten", sagt der CDU-Abgeordnete und einstige nordrhein-westfälische Ministerpräsident, weil sich gezeigt habe, dass in der Israel-Frage "die Polarisierung in unserer Gesellschaft jedenfalls bei den demokratischen Parteien aufgehoben ist".

So empfinden es die meisten an diesem bemerkenswerten Vormittag im Reichstagsgebäude. Zunächst während der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz, die in Ton und Ernsthaftigkeit an seine Zeitenwende-Rede nach dem russischen Überfall auf die Ukraine erinnert. Dann aber auch, als CDU-Chef und Oppositionsführer Friedrich Merz spricht. In seiner Rede bekräftigt er viel von dem, was schon Scholz gesagt hat. Auf der Tribüne sitzt der israelische Botschafter Ron Prosor und erlebt mit, wie unter dem Eindruck des von der Hamas in Israel entfachten Horrors nicht alle, aber fast alle im Bundestag zusammenrücken.

Olaf Scholz spricht davon, dass Israel am Morgen des 7. Oktober "in einem Albtraum aufgewacht" sei. "Unsere Herzen sind schwer angesichts des großen Leids, das Terror, Hass und Menschenverachtung über Euer Land, über Israel gebracht haben", sagt der Kanzler an die Menschen in Israel gerichtet. Scholz betont, wie viele nach ihm, das Recht Israels auf Selbstverteidigung "gegen diesen barbarischen Angriff". Es gebe in diesem Moment für Deutschland nur einen Platz: "Den Platz fest an der Seite Israels." Damit kommt der Kanzler auf eine Frage zu sprechen, die seit dem Terrorangriff mit mehr als tausend Toten schon öfter gestellt worden ist: "Das meinen wir, wenn wir sagen: Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson." Die aus dem Holocaust erwachsende Verantwortung verpflichte dazu, "für die Existenz und für die Sicherheit des Staates Israel einzustehen".

Munition, Blutkonserven, Schutzwesten - die Bundesregierung will helfen

Was das konkret bedeuten könnte, deutet Scholz nur an. Er habe Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gebeten, ihn über "jeglichen Unterstützungsbedarf zu informieren". Das gelte zum Beispiel für die Versorgung Verwundeter. Aber auch andere Bitten Israels um Unterstützung werde die Bundesregierung "unverzüglich prüfen".

Schon am Morgen hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einem Nato-Treffen in Brüssel gesagt, dass Israel um Munition für Kriegsschiffe gebeten habe. Auch Blutkonserven und Schutzwesten sollen angefragt worden seien. Deutschland wird Israel außerdem mit bis zu zwei von der Bundeswehr geleasten Kampfdrohnen vom Typ Heron TP unterstützen. Helfen will Deutschland nach den Worten von Scholz nun auch bei "vertraulichen" Versuchen, die nach Gaza verschleppten Geiseln freizubekommen.

Immer wieder wird Scholz' Rede von fraktionsübergreifendem Applaus unterbrochen - auch als er scharfe Kritik an Iran äußert. Zwar gebe es bisher keine "handfesten Belege dafür, dass Iran diesen feigen Angriff der Hamas konkret und operativ unterstützt hat". Aber "ohne iranische Unterstützung über die letzten Jahre wäre die Hamas zu diesen präzedenzlosen Angriffen auf israelisches Territorium nicht fähig gewesen", betont er. "Abscheulich" nennt Scholz den Jubel der iranischen Führung. Wie in anderen westlichen Hauptstädten ist auch in Berlin die Sorge groß, dass der Krieg sich ausweitet, es zu einem "verheerenden Flächenbrand" kommt, wie Scholz sagt. Er nennt das ein "apokalyptisches Szenario". Die von Iran gesteuerte Hisbollah und andere in der Region warnt er: "Es wäre ein unverzeihlicher Fehler, Israel anzugreifen."

Kontakte zu umstrittenen Staatsführern

Deutschland sieht der Kanzler nun in der Pflicht, diplomatisch gegen das Horrorszenario anzuarbeiten. Dabei verteidigt er seine Kontakte zu umstrittenen Staatsführern wie dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah Al-Sisi, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und dem Emir von Katar, den er nach der Bundestagsdebatte zum Mittagessen empfängt. Dem Emir werden besonders gute Drähte zur Hamas nachgesagt. "Es wäre unverantwortlich, in dieser dramatischen Lage nicht alle Kontakte zu nutzen, die helfen können. Wir tun dies im Übrigen in enger Abstimmung mit Israel und für diejenigen, die von der Hamas entführt wurden", sagt Scholz. Auf der Tribüne bestätigt das der israelische Botschafter durch kräftigen Applaus.

Einigkeit herrscht im Bundestag auch in der Empörung über Jubelszenen in Deutschland nach den Gräueltaten der Hamas. "Das ist abscheulich. Das ist menschenverachtend. Das widerspricht allen Werten, denen wir als Land verpflichtet sind", ruft Scholz. "Widerwärtig und abscheulich", nennt auch Friedrich Merz die Bilder. "Unser demokratischer Staat darf solche Zustände nicht dulden, und er muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unseres Rechtsstaates sicherstellen, dass jede Form antisemitischer Gewaltverherrlichung unterbunden wird", fordert er.

Zu Beginn seiner Rede dankt er dem Bundeskanzler und mehrfach betont er die Einigkeit mit Scholz. Auch das erinnert an den Tag der Zeitenwende-Rede. Mit seiner Ankündigung eines Betätigungsverbotes für die Hamas hat Scholz einen Ton angeschlagen, in den Merz einstimmt. Merz warnt aber auch: "Unsere Solidarität darf keine Risse bekommen - auch dann nicht, wenn Israel das Notwendige tut, um seine Sicherheit wieder herzustellen."

Geprägt wird die Debatte aber vor allem vom Konsens zwischen den Ampel-Parteien und der Union, die sich nicht nur auf eine gemeinsame Bundestagsresolution zur Unterstützung Israels verständigt haben, sondern bereits am Wochenende eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht hatten. Merz dankt dafür ausdrücklich dem Initiator, dem grünen Parteichef Omid Nouripour. Der erwidert den Dank und spricht von der Gemeinsamkeit "jenseits des demokratischen Wettbewerbs". Die Bilder aus Israel haben Nouripour erkennbar mitgenommen. "Wir reden nicht über Widerstand, wenn Babys massakriert werden und Holocaust-Überlebende verschleppt werden. Wir reden über blanken Terror", ruft er. Es dürfe keinerlei Äquidistanz geben. "Wir stehen nur an der Seite Israels", sagt er, "wir sind eins".

Misstöne gibt es am Ende dann doch. Als Armin Laschet die Gemeinsamkeit der Demokraten hervorhebt, regt sich Unmut ganz rechts. Seine Rede wird von Zwischenrufen gestört. Ob sie nicht wenigstens bei diesem Thema mal "dieses Geschwätz" lassen könnten, bittet Laschet die AfD-Leute. Auch da scheint er den meisten im Haus aus dem Herzen zu sprechen.